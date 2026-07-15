Ministerstvo pro místní rozvoj v čele se Zuzanou Mrázovou (ANO) eskaluje svůj útok na experty na sociální bydlení
15. 7. 2026
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Začalo to systemizací a slučováním odboru pro bydlení s odborem pro sociální začleňování. Pokračovalo tak, že MMR nepodpořilo v grantové výzvě jedinou neziskovou organizaci, která by se věnovala bydlení či udržitelnému regionálnímu rozvoji.
No a teď Mrázová podává trestní oznámení na Platformu pro sociální bydlení a několik bývalých úředníků, kteří se sociálním a dostupním bydlením na MMR zabývali. Tvrdí, že vytvořili „organizovanou skupinu“, která měla za cíl Platformu zvýhodňovat, čachrovat s dotacemi atd. Důkazem má být, že bývalí úředníci byli zároveň členy Platformy, jeden z nich ji nějakou dobu před vstupem na ministerstvo řídil.
Platforma pro sociální bydlení je přitom expertní spolek. Sdružuje spoustu neziskovek, stejně jako jednotlivců a dává tedy smysl, že kdokoli se o sociální a dostupné bydlení odborně zajímá, je také jejím členem. Konkrétní důkazy o “organizované skupině” nebo podvodech MMR nemá. Nevyčísluje ani škodu, které se experti měli dopustit, říká jen, že je “velká”.
Celé to působí jako hon na „politické neziskovky”, který podle zdrojů zevnitř ministerstva vedl hlavně motoristický náměstek Filip Endal. Motoristi ostatně boj proti neziskovkám opakovaně voličům slibují. Jejich prezident Filip Turek úředníky dokonce označuje za parazity.
Krize bydlení je v ČR vážný problém a Platforma je jedna z mála organizací, které se jí soustavně věnují. Tenhle útok a snaha o diskreditaci musí nejvíc vyhovovat místním developerům a majitelům bytů, kteří na současném mizerném stavu profitují.
Třešnička na dortu celé této kauzy je pak to, že na Platformu “upozorňoval” už před několika týdny - kdo jiný než - hybridní novinář Michal Půr ve svém podcastu Insider.))
Celou reportáž o tom, co se děje, najdete tu: https://denikalarm.cz/.../ministerstvo-podalo-trestni.../
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