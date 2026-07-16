Londýnský primátor Sadiq Khan podporuje výzvy k zavedení maximální teploty na pracovištích ve Velké Británii. Kdy to bude v Česku?
16. 7. 2026
Londýnský starosta podporuje výzvy odborů k aktualizaci pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví s ohledem na častější vlny veder
Londýnský starosta, Sadiq Khan, podporuje výzvy k zavedení maximální teploty na pracovišti, zatímco na vládu roste tlak, aby chránila pracovníky před dopady opakovaných vln veder po celé Velké Británii.
Extrémní vedro způsobuje, že lidé mají potíže se s ním vyrovnat, protože teploty na některých pracovištích stoupají nad 40 °C, což vede k uzavření tisíců škol a k výpadkům v nemocničních a dopravních systémech.
Jen červnová vlna veder zabila podle odhadů 440 lidí denně ve Velké Británii během svého třídenního vrcholu.
Ve Velké Británii existují pokyny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví týkající se minimálních teplot na pracovišti, ale žádné ohledně maximálních teplot, a to navzdory rostoucímu letnímu horku způsobenému klimatickou krizí vyvolanou spalováním fosilních paliv.
Odborové svazy a aktivisté opakovaně volají po stanovení maximální teploty v interiérech na pracovištích, přičemž odborový svaz Unison a Kongres odborových svazů (TUC) požadují limit 30 °C, resp. 27 °C pro namáhavou práci.
V květnu zpráva Výboru pro změnu klimatu, který vládě poskytuje poradenství, obsahovala doporučení stanovit předpisy o maximální teplotě na pracovišti, aby se řešila rostoucí rizika pro „bezpečnost pracovníků a podpořilo se zavádění nezbytného chlazení“.
O víkendu se tlak na vládu zvýšil, když poslankyně Strany zelených Hannah Spencerová uvedla, že plánuje předložit v parlamentu návrh zákona, který by připravil půdu pro zavedení teplotního limitu na pracovišti.
Nyní mluvčí Khana, jednoho z nejvýše postavených volených představitelů Labouristické strany, uvedl, že tuto myšlenku podporuje, protože extrémní vedro se pro obyvatele hlavního města, které patřilo k nejvíce zasaženým místům během letošních letních vln veder, „stává stále větší realitou“.
Khan zahájil iniciativu, která má městu pomoci přizpůsobit se stále častějším a intenzivnějším vlnám veder. Jeho mluvčí uvedl, že ačkoli nemá pravomoc zavést vynutitelná pravidla pro maximální teploty, tuto myšlenku podporuje.
Minulý týden deník Guardian informoval o dopadech opakovaných vln veder na školy, přičemž učitelé popisovali, jak se zoufale snažili zajistit bezpečnost dětí – mladší žáky zakrývali mokrými papírovými ručníky, zatímco ti leželi na podlaze, a starším žákům pod lavice podávali podnosy s vodou, do nichž si mohli ponořit nohy.
Lékaři poukázali na katastrofální dopad extrémních veder na britské zdravotnictví v Anglii, kde dochází k poruchám radioterapeutických přístrojů a magnetických rezonancí, k výpadkům kritických IT systémů a k poruchám chladicích jednotek, které zásobují celé nemocnice.
Starostka Hackney za Stranu zelených, Zoë Garbettová, uvedla, že podpora pracovníků a rodin zasažených extrémním horkem je otázkou sociální spravedlnosti i přizpůsobení se klimatickým změnám.
„Klimatická krize nepostihuje všechny stejně a nedávné vlny veder to jasně ukázaly,“ řekla. Garbettová uvedla, že ředitelé škol v Hackney se až příliš často ocitli před rozhodnutím, z něhož nebylo možné vyjít vítězně – buď nechat školy otevřené a vystavit zaměstnance i žáky nebezpečným teplotám, nebo je zavřít s vědomím, že mnoho dětí nemá doma lepší alternativu
„Naléhavé investice vlády do odolnějších škol a veřejných budov nejsou jen otázkou klimatické krize, ale také základní sociální spravedlnosti,“ řekla. „Místní samosprávy jsou připraveny krizi řešit a převzít zákonnou povinnost vést reakci na ni, ale k přijetí opatření potřebujeme pravomoci a – co je ještě důležitější – odpovídající finanční prostředky.“
Mluvčí vlády uvedl, že vláda „nemá v plánu zavést povinnou maximální teplotu na pracovišti“, a dodal: „Úřad pro zdraví a bezpečnost (HSE) vydal pokyny pro zaměstnavatele, aby se připravili a podpořili ty, kteří pracují v extrémním horku, a zajistili tak zdraví a bezpečnost pracovníků.“
Uvedl však, že HSE letos zahájí veřejnou konzultaci o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která se bude zabývat teplotními limity spolu s celou řadou dalších otázek.
Zdroj v angličtině ZDE
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