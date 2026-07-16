Íránská válka zničila strategickou podstatu Abrahamových dohod
16. 7. 2026
Abrahamovské dohody se snažily uspět tam, kde selhaly desítky let jednání. Tím, že oddělily normalizaci vztahů arabských zemí s Izraelem od palestinské otázky, obešly tyto dohody základní koncept Arabské mírové iniciativy z roku 2002, která normalizaci výslovně vázala na vytvoření palestinského státu v hranicích z roku 1967. Dohody se ani nepokusily tento princip projednat či upravit; místo toho jej zcela zavrhly, informuje Abdelrahim Shalaby.
Tento americký přístup byl založen na výměně zájmů. Spojené arabské emiráty (SAE) a Bahrajn získaly bezpečnostní záruky, o které dlouho usilovaly, aby se ochránily před Íránem, spolu s vyhlídkami na vojenskou a technologickou spolupráci s Izraelem. Maroko si zajistilo uznání své suverenity nad Západní Saharou ze strany USA, čímž se naplnil dlouhodobý požadavek Rabatu. Súdán se naproti tomu zaměřil na to, aby byl vyřazen z washingtonského seznamu států podporujících terorismus a aby skončila ekonomická a finanční izolace, která zemi dlouho tížila. Každá strana měla své požadavky a Washington byl připraven zaplatit politickou cenu za jejich splnění.
Poučné byly také postoje států, které se k dohodám odmítly připojit. Saúdská Arábie se pevně držela jednoznačného principu: žádná normalizace vztahů s Izraelem nebude bez jasné cesty k palestinskému státu. Království nemohlo od tohoto postoje ustoupit, protože si bylo vědomo důsledků, které by takový obrat měl na jeho postavení v arabském a islámském světě.
Katar a Omán měly své vlastní úvahy. Obě země odvozují svou autoritu v regionu ze schopnosti udržovat otevřené komunikační kanály s celou řadou stran, ať už jde o Spojené státy, Írán nebo jiné mocnosti Blízkého východu. Připojení se k Abrahamovým dohodám by tuto geopolitickou výhodu oslabilo nebo dokonce zcela eliminovalo.
Kuvajt mezitím zakládal svůj přístup na pevném ústavním a politickém závazku a při několika příležitostech prohlásil, že bude posledním arabským státem, který naváže diplomatické vztahy s Izraelem.
Abrahamovy dohody nejenže odsunuly palestinskou otázku stranou, ale také naznačily, že již nezaujímá přední místo mezi regionálními prioritami. Když palestinské frakce sledovaly, jak se vlna normalizace šíří od Abú Dhabí až po Rabat, dostaly jasný vzkaz: arabský svět kráčí vpřed a palestinská věc upadá do pozadí.
Útoky Hamásu ze 7. října lze chápat jako přímé odmítnutí tohoto vývoje. Palestinské ozbrojené skupiny viděly, že průběh událostí směřuje k tomu, aby palestinská otázka ustoupila do pozadí a byla odstraněna z regionální i mezinárodní agendy. Neviděly žádný jiný způsob, jak tento vývoj zastavit, než masivní šok, který by otřásl regionem v samých základech. Tento šok měl nakonec katastrofální dopady, které se rozléhaly po celém regionu, přičemž nejtěžší cenu zaplatila Gaza.
Tyto události však odhalily zásadní pravdu: jakýkoli regionální systém, který se pokouší obejít palestinskou otázku, je křehký a jeho slabiny jsou rychle odhaleny. Tragédie v Gaze byla nejbolestivějším důkazem této skutečnosti.
Poté přišla íránská válka v roce 2026 a dohody, které z ní vzešly, odhalily zásadní posun. Nyní je jasné, že bezpečnostní záruky, na nichž spočívaly Abrahamovy dohody, byly mnohem méně pevné, než se zpočátku zdálo, a že předchozí pokusy o zadržení Íránu nesplnily své cíle. Válka ve skutečnosti odhalila, že Írán se stal vedoucí mocností na Blízkém východě, kterou nelze vyloučit z žádných bezpečnostních rámců v Perském zálivu. Kvůli válce ztratily dohody jeden ze svých nejdůležitějších strategických důvodů: přesvědčení, že pouze americký bezpečnostní deštník může zajistit bezpečnost a stabilitu spojenců v regionu.
Rozpad tohoto strategického základu Abrahamových dohod by neměl být žádným překvapením. Pro ty, kdo věří, že skutečný mír může nastat až po spravedlivém vyřešení palestinské otázky, není tato skutečnost důvodem k obavám, ale spíše připomínkou, že struktura postavená na vadných základech nemůže přetrvat. Dnes již nejde o to, co jsme ztratili, ale spíše o to, komu stará cesta přinesla prospěch.
Věří se, že Židé a Arabové jsou potomky Izáka a Izmaela, prvních dvou synů Abrahama. Izraelští potomci Izáka usedli k jednacímu stolu, zatímco palestinští synové Izmaela zůstali venku. Nejednalo se pouze o detail ve vývoji dohod, ale spíše o zásadní vadu, která je od samého počátku předurčila k neúspěchu. To, co jsme viděli poté, byl přirozený důsledek této vady.
Dnes je nutné najít nový rámec, který bychom mohli nazvat Dohody synů Abrahama. Cílem zde není pouze nový název, ale odlišná filozofie zakotvená v základní pravdě: že jakýkoli mír hodný Abrahámova jména musí uznat obě strany, oba národy a práva obou stran na zemi a důstojnost. Vytvoření smysluplné cesty k založení palestinského státu není dar, ale nepostradatelný pilíř, na němž bude spočívat jakýkoli trvalý mír.
Dohody synů Abrahama nebudou jen prchavou oslavou na trávníku Bílého domu, ale spíše delším a náročnějším politickým procesem – procesem, který vytyčí nezvratnou cestu k palestinské státnosti výměnou za plnou normalizaci vztahů s Izraelem. Výsledkem bude silnější a stabilnější řád, postavený na nepostradatelném základu.
Abraham měl totiž dva velké syny a jakýkoli mír, který si zaslouží jeho jméno, musí vyhovět oběma.
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