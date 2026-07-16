Channel 4 News: Ukrajina má úspěchy s drony, ale Rusové pomalu postupují
16. 7. 2026
Blíží se sem dron, letí opravdu blízko. Slyšíme i samotnou střelbu.
Jsme na přední linii ukrajinské dronové války s Ruskem, v nejkrvavějším období pro ukrajinské civilní oběti od Putinovy invaze.
Dnes je hodně zataženo, což je pro nás výhoda. A teď projíždíme po silnici kilometry a kilometry protidronových sítí. Když to začne pípat, začneme se bát.
Moderátor: Dobrý večer. Dnes večer vysíláme z Kramatorsku, jednoho z posledních velkých měst ovládaných Ukrajinou ve východním Donbasu. Máme jedinečný vhled do toho, jak se dronová válka – nyní ve vzduchu, na zemi i na moři – stala páteří operací jak pro Rusko, tak pro Ukrajinu. Stalo se tak v době, kdy předsdkyně Evropské komise oslavila v Kyjevě Den státnosti Ukrajiny a přislíbila další vojenskou a finanční podporu.
Lidské ztráty války se však hromadí a situace se zhoršuje, protože Rusko zesiluje raketové útoky na obytné čtvrti. Počet civilních obětí na Ukrajině je nejvyšší za poslední čtyři roky. A podle současných odhadů Rusko ztrácí více vojáků, než kolik jich verbuje. Dnes večer se dozvíme, zda toto léto přinese nové rozhodující zvraty na bojišti.
Moderátor: Podle velitele ukrajinských ozbrojených sil přichází Rusko o 400 vojáků na každý čtvereční kilometr, který se mu podařilo obsadit v ukrajinské Doněcké oblasti. Pro civilisty je však život na frontové linii stále nesnesitelnější. Rusko totiž zesiluje bombardování měst a obcí, které se snaží obsadit. Více než čtyři roky po zahájení plnohodnotné invaze se ruský postup zpomalil a stal se ještě nákladnějším. Útoky se soustřeďují na takzvaný „pevnostní pás“, hlavní ukrajinskou obrannou linii na východě, která spojuje řadu průmyslových měst. Ruské jednotky se nyní nacházejí uvnitř Kostiantynivky, kde probíhají zuřivé boje. Náš zahraniční korespondent Paraic O’Brien se dostal do Kramatorsku, jednoho z hlavních měst v Donbasu, které stále drží Ukrajina. Nyní je však v Dněpru, odkud poslal tuto reportáž.
Reportér: Blížíme se k přelomovému okamžiku ve válce na Ukrajině. Ano, Ukrajinci mají nyní navrch, částečně díky těmto úderům středního dosahu, které narušují ruské logistické zásobovací trasy. A to zpomaluje ruský postup směrem ke Kramatorsku téměř na šnečí tempo. Ale Ruskové postupují dál. Poslední čtyři dny jsme strávili v Kramatorsku a opravdu nás ohromilo, do jaké míry se toto město připravuje na válku. Všude rozkládají ostnatý drát, rozšiřují zákopy a opevnění. V tomhle městě se schyluje k bitvě. Možná to nebude v příštích týdnech, možná ani v příštích měsících, ale až k tomu dojde, bude to největší bitva ze všech na severu Donbasu.
Strávili jsme čtyři napjaté dny v Kramatorsku, městě obklopeném opevněním, které se připravuje na bitvu ve stylu Mad Maxe. Spolu s místními obyvateli jsme prošli peklem útoků dronů. Slyšíme střelbu. Setkali jsme se s vojáky, kteří zadržují Rusy. Ti se však blíží. Mají zrak upřený na Putinův cíl – zmocnit se celého Donbasu, ať to stojí cokoli a kohokoli.
Rychle se přesouváme s 93. samostatnou mechanizovanou brigádou směrem k frontové linii. Mise vyslala další z tisíců pozemních dronů podporujících jednotky. Cestou nám dokonce uhýbá ukrajinská robotická armáda, která se vrací z fronty. Nyní jsme v zóně boje, kde drony dominují, na zemi i ve vzduchu. Na tajném místě, kde skladují munici, potkáváme Maxiho. Den předtím ho pronásledoval ruský dron a celá oblast byla napadena kazetovou municí.
Rychle odjíždíme. Putin údajně chce celý Donbas do února příštího roku, ale ruský postup je velmi pomalý. Vojenské zdroje nám však sdělily, že 5 kilometrů od letiště v Kramatorsku byly spatřeny malé skupiny ruských vojáků, průnikové jednotky. A ve válkách dronů je přední linie všude.
Míříme do Kramatorsku, klíčového města v tom rozhodujícím obranném pásu na Donbasu. Dnes je hodně zataženo, což je pro nás výhoda. A teď projíždíme na silnici kilometry a kilometry protidronových sítí. Máme s sebou také nyní povinnou detekční jednotku na drony. Když to začne pípat, začneme se bát.
Před plnohodnotnou invazí žilo v Kramatorsku kolem 150 000 lidí. Nyní je jich jen 40 000 a jejich počet klesá. Kdysi tu stál největší závod těžkého strojírenství v Evropě, takže ocel mají zdejší lidé v krvi. Je to takové místo, kde na červenou zastavíte za vojenským pozemním dronem.
Míjíme čerpací stanice, na které Rusové zaútočili jako odvetu za to, že Ukrajinci zasáhli jejich ropné rafinerie. Cestou ke slavné radnici, Bílému domu, kterou v roce 2014 na tři měsíce obsadili ruští separatisté, a kterou Moskva chce zpět.
Sergej chce být opálený. Nebojíte se těch dronů, když tam sedíte v kraťasech a žabkách?
Tady už jsou na drony zvyklí. My ne. Když přiletěli, měli neprůstřelné vesty, ne žabky. Takže se k nám blíží dron opravdu zblízka. Slyšíme samotnou střelbu. Je to jeden ze stovek strojů, které ten den lovily na obloze. Počet ukrajinských vojáků ve městě a v jeho okolí by mohl dosahovat až 50 000, nepočítáme-li roboty. Jedná se o posádkové město, kde je posádka všude, ale drží se v pozadí.
Sítě proti dronům tu jsou už nějakou dobu. Ostnatý drát je nový. A to proto, že Rusové postupují pomalu, ale postupují, a směřují tímto směrem. Toto je město, které se připravuje na pouliční boje. Tyto boje již v plném proudu probíhají v místech, jako je vesnice Družkivka, jižně od Kramatorsku. Každý den jsou odtud lidé evakuováni pod útoky dronů a přiváženi do města na místa, jako je tento kostel.
Elizabetě je sedmdesát osm let, musela se přestěhovat už pětkrát, jak se boje přibližovaly. Ona a její přítelkyně Lena mají teď jen jedna druhou. Válka je připravila o všechno. Včetně spánku. Tyto věřící ženy vyprávějí o útěku z pekla. Nyní se obávají, že peklo přichází do Kramatorsku. A zatímco jsme tam byli, skutečně přišlo. Více než jednou. Ruské kluzné bomby zde zabily 5 lidí. Mezi mrtvými byli sestra a bratr, Albina a Dimitro Badanovovi, 18 a 14 let. Na místě neštěstí jejich sousedka Ljubov oplakávala zesnulé a modlila se ke svému Bohu, aby na těchto ulicích nikdy neviděla ruské boty. Nikdo však nemohl mladou Albinu a Dimitra ochránit. Zemřeli 15 kilometrů od frontové linie této války. Neměli jinou možnost než zde zůstat a žít. Neměli na výběr, jak zemřou.
Jejich fotografie pod dekou, z níž vyčnívají jen tenisky. Chvíli po tom záběru do kamery se poblíž ozvalo ruské dělostřelectvo. Nasedli jsme do našeho auta. Podařilo se nám odjet a dostat se do bezpečí. Albině a Dimitrijovi se to den předtím nepodařilo.
Moderátor: To byl Paraic O´Brien v Kramatorsku. Zuřivé boje o klíčová strategická města v Donbasu jsou však jen částí příběhu. Rusko má oproti Ukrajině obrovskou převahu v počtu vojáků i ve výzbroji. Ukrajina však zaměřila svůj protiútok na ruskou logistiku a zásobovací řetězce a na schopnost Ruska dále financovat válku. Ukrajina využívá námořní drony k útokům na ruská plavidla v rámci toho, co je popisováno jako největší námořní konflikt od války o Falklandy.
Včera v noci Kyjev oznámil, že jeho drony poškodily 20 ruských plavidel v Černém moři poté, co Rusko v poslední době zintenzivnilo své útoky na ukrajinské černomořské přístavy. Za pouhých devět dní Ukrajina podle svých údajů zasáhla v Azovském moři již 116 lodí, včetně ropných a plynových tankerů, které údajně podporují ruskou vojenskou logistiku a zásobovací trasy. To mělo dopad i na ruskou sklizeň obilí, přičemž údery v okolí Krymu zablokovaly čtvrtinu moskevského vývozu a fakticky ochromily přístavy Azov, Rostov na Donu a Taganrog. Rusko také zintenzivnilo útoky na ukrajinský vývoz obilí a bombarduje přístavy v Oděské oblasti, jako je Černomorsk. Tento týden byl největší ukrajinský producent a vývozce obilí nucen pozastavit provoz.
Dalším cílem ukrajinské kampaně jsou ruské ropné rafinerie a distribuční uzly. To způsobilo obrovský nedostatek paliva, přísné příděly a několikahodinové fronty u čerpacích stanic po celé Ruské federaci. V reakci na to Rusko bombarduje stovky civilních čerpacích stanic na Ukrajině, zejména v městech na frontové linii, jako jsou Sumy, Charkov a Záporoží, ačkoli Ukrajina rychle zavádí alternativní plány, aby zajistila pokračování dodávek a prodeje.
Před chvílí jsem hovořil s bývalým kontradmirálem amerického námořnictva Markem Montgomerym, který je nyní vedoucím výzkumníkem v Nadaci pro obranné demokracie, a zeptal jsem se ho, kdo podle něj v současné době vyhrává válku o inovace v oblasti dronů.
Mark Montgomery: Podívejte, obecně řečeno, Ukrajinci jsou, myslím, o dvě generace napřed – je těžké to přesně odhadnout –, a to jak v ofenzivních operacích s drony, u jednorázových útočných dronů, tak i v oblasti dobrých průzkumných dronů, dobrých bombardovacích dronů a také v obraně. Jsou to protidronové stíhače a systémy elektronického boje, které používají k sestřelování dronů.
Moderátor: Proč jsou tedy ukrajinské civilní ztráty na nejvyšší úrovni od začátku války? Souvisí to s protiraketovou obranou?
Mark Montgomery: Myslím, že to souvisí spíše s balistickými raketami a nedostatkem stíhačů Patriot a celkovou obranou proti balistickým raketám. Drony stále způsobují oběti. Budova vedle té, ve které se právě nacházím, byla před pár dny zničena, ale oni se opravdu zapojují do boje – drony typu Shahed jsou sestřelovány s úspěšností přes 90 procent při každé salvě, zatímco balistické rakety se dostanou skrz a způsobují mnohem větší škody.
Moderátor: Kam si myslíte, že se to letos v létě bude ubírat? Mohli bychom být svědky rozhodujících kroků?
Mark Montgomery: Takže pokud jde o situaci na zemi, můj odhad je, že Ukrajinci neprohrají. Mají vojenskou odolnost. Mají mírnou výhodu v přizpůsobivosti dronů. Rychlost, s jakou dokážou věci přizpůsobit – víte, mezi operátorem, konstruktérem a výrobcem dronů – se počítá na dny nebo týdny, místo na roky či desetiletí, jak je tomu u USA a našich evropských partnerů. Myslím si tedy, že v tomto ohledu jsou na tom dobře. Jejich civilní odolnost se mi jeví jako silná. Je vždy těžké to zcela posoudit. Jedinou otázkou tedy je, zda USA podniknou kroky k oslabení Vladimira Putina a přivedou ho k jednacímu stolu? Zatím jsem k tomu neviděl žádné náznaky.
Moderátor: Náš tým přímo na místě v Kramatorsku hlásí, že tamní lidé říkají, že došlo k výraznému zintenzivnění bojů. A panují obavy, že Rusko by brzy mohlo prohlásit, že město dobylo.
Mark Montgomery: Rusové skutečně dosahují určitých úspěchů. Ale na rozdíl od jiných oblastí i Ukrajina zaznamenává malé úspěchy a tu a tam získává několik čtverečních kilometrů. Rozdíl je v tom, že mám obavy o Kramatorsk a obávám se, že ho Rusové obsadí a tím ohrozí další, důležitější města.
Moderátor: Není tu žádný náznak, že by se Donald Trump touto záležitostí znovu zabýval, že?
Mark Montgomery: Ne, víte, Steve Witkoff, jeho hlavní vyjednavač, je momentálně dost zaneprázdněn situací v Íránu. A tak to Trump řeší hlavně prostřednictvím telefonátů s Putinem a Zelenským. To ale pravděpodobně problém nevyřeší. Nevidím tedy cestu k konsensuálnímu řešení, dokud prezident Trump nevyvine na Putina skutečný ekonomický tlak.
Moderátor: A na závěr: Rusové varují před eskalací a před zapojením dalších zemí, zejména pobaltských států, a před rizikem eskalace s NATO. Myslíte si, že existuje vážné riziko, že k tomu dojde?
Mark Montgomery: Poslyšte, úspěch – to vše pramení z úspěchu ukrajinských programů úderů na dlouhé vzdálenosti. Programy úderů na střední vzdálenost mají pro Ukrajinu pozitivní logistický nebo bojový efekt, ale právě jejich programy úderů na dlouhé vzdálenosti Putina ztrapňují. Vyvolávají u Rusů úzkost. Způsobují nedostatek plynu. Proto se snaží, snaží se uplatnit svou provokační taktiku a říkat: „Hele, pokud v tom budete pokračovat, něco vám na to oplatíme.“ Nejjednodušším cílem, nejlehčí kořistí, jsou pobaltské státy a Polsko a nějaká forma války v šedé zóně proti nim.
Moderátor: Marku Montgomery, moc vám děkuji. Dmitrij Poljanskyj je ruský zástupce při OBSE, Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Nyní se k nám připojuje z Vídně. Myslíte si, že letos v létě hrozí vážné riziko eskalace?
Dmitrij Poljanskyj: Samozřejmě že ano, protože evropská strana se jasně vydala cestou války. Právě jsem sledoval reportáž, kterou jste připravili, a nemohu si nevšimnout, že se lidé ve skutečnosti radují z toho, že mezi Ruskem a Ukrajinou zuří válka a že umírají lidé. A zdá se, že je to legitimní důvod jen proto, aby se oslabilo Rusko a aby byla mé zemi, která je jadernou velmocí, uštědřena strategická porážka. K eskalaci samozřejmě dojde. O tom nepochybuji.
Moderátor: Proč zmiňujete jaderné zbraně?
Dmitrij Poljanskyj: Protože v Rusku jsou jaderné zbraně, to je všeobecně známo. A v Rusku existuje jaderná strategie, jak a kdy můžeme tyto jaderné zbraně použít. Není to výhrůžka, je to realita. A všichni vojenští odborníci o tom vědí.
Moderátor: Chcete tím říct, že s eskalací roste riziko, že Rusko použije jadernou zbraň?
Dmitrij Poljanskyj: To říkáte vy, ne já, pane.
Moderátor: Ptám se.
Dmitrij Poljanskyj: Ne, jen to říkám, jen jsem zmínil, že máme jaderné zbraně, protože někteří lidé na to mají sklon zapomínat. A mají mokré sny o porážce jaderného státu, což je samozřejmě iracionální. Právě proto jsem zmínil jaderné zbraně. Máme i jiné prostředky, které jsou na bojišti docela účinné. A vidíte, že naše armáda nyní postupuje. Uznávají to dokonce i vaši komentátoři. Dnes jsem četl, že jen v červenci ruské síly obsadily 200 čtverečních kilometrů. Chci říct, vy tvrdíte, že je to -
Moderátor: Účinné, ale z hlediska ruských životů je to nesmírně nákladné. Nečekám, že potvrdíte odhad 400 ruských vojáků ztracených na jeden čtvereční kilometr. Ale na obou stranách dochází k obrovským ztrátám na životech. Opravdu tvrdíte, že jeden čtvereční kilometr Donbasu má cenu stovek životů?
Dmitrij Poljanskyj: Ne, nejde o čtvereční kilometry. Jde o osudy lidí. Jde o lidská práva. Jde o legitimitu. Jde o spravedlnost. O tom je celá naše kampaň. Nejde o dvojí metr, jako u vaší kampaně. Nejde o to, přivést dva bratrské národy do války, jak to udělal Boris Johnson v roce 2022, a mohlo by to skončit už po měsíci. Mohlo to skončit už mnohokrát. Myslím, že jeden z vašich komentátorů řekl, že Západ by měl vyvíjet tlak na Putina, aby usedl k jednacímu stolu. Ve skutečnosti jsme od jednacího stolu nikdy neodešli. Já u toho jednacího stolu sedím, ale ve Vídni jsem tam sám. Nikdo nechce s Ruskem mluvit. Každý má plány, jak Rusko porazit. A to samozřejmě pro Evropu nevěstí nic dobrého, protože lidé ztratili rozum.
Moderátor: Chci říct, že není žádný náznak, že by se Trump v této věci znovu angažoval, ale není ani žádný náznak, že by Putin projevil ochotu vyjednávat.
Dmitrij Poljanskyj: Myslím, že nejste dobře informován, pane, protože došlo k řadě iniciativ. Samozřejmě nebyly na Západě příliš medializovány, ale řada iniciativ tu byla. Stále existují iniciativy, jak by to mohlo skončit bez jakýchkoli problémů. V Anchorage existovaly dohody o tom, jak by to mohlo skončit, ale Evropané je odmítli. A teď Zelenskyj obětuje své lidi v Kramatorsku a dalších městech, kde dochází k naprosto zbytečným škodám a porušování lidských práv. To je velmi politováníhodné. Není to naše volba.
Moderátor: No, říkáte to, ale je to proto, že ruský postoj se nemění a neprojevuje žádné známky kompromisu, pokud jde o území. Chcete tím říct, že existuje skutečná snaha o kompromis?
Dmitrij Poljanskyj: V Anchorage došlo k velkému kompromisu, který potvrdila americká administrativa, a my se tohoto kompromisu držíme. Nechápu, proč to říkáte, pane. To opravdu ukazuje, že nejste vůbec informován.
Moderátor: No, protože jsem mnohokrát dělal rozhovory s vašimi kolegy v Londýně a ti mi neustále říkají, že se jejich vyjednávací pozice nezměnila. Proto. Ale pokud tvrdíte něco jiného, budeme vám muset věřit.
Dmitrij Poljanskyj: To asi znamená, že se nezměnil náš zásadní postoj k cílům naší speciální vojenské operace, protože tam není nic nad rámec toho, co by si země přála od svého souseda. Lidé v reportáži, kterou jste právě ukázal, mluví rusky. Myslím, že je oprávněné očekávat, že budou mluvit rusky a budou v tom pokračovat. A víte, že ruština je nyní na Ukrajině oficiálně zakázána zákonem, což je v rozporu s ústavou. Proč tomu tak je? Nevím. Ozvalo se k tomu na Západě nebo ve Velké Británii nějaké slovo odsouzení? Já jsem o tom neslyšel.
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