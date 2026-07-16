Britská humanitární organizace Save the Children se dostala do sporu s Labouristickou stranou poté, co obvinila Starmera ze „spoluúčasti“ na úmrtích v Gaze
16. 7. 2026
Charitativní organizace Save the Children rozhněvala britskou vládu příspěvkem na sociálních sítích, který se týkal blížícího se odchodu Keira Starmera z Downing Street.
Organizace na X naznačila, že odstupující premiér se podílel na smrti tisíců civilistů v válce mezi Izraelem a Gazou.
V úterý zveřejnila upravenou fotografii modré pamětní desky s nápisem: „Historie na spoluvinu nezapomene. Keir Starmer byl svědkem zabití 73 000 Palestinců izraelskými silami, včetně 21 000 dětí, a přesto pokračoval v dodávkách zbraní do Izraele.“
Starmerova vláda v roce 2024 zavedla určitá omezení prodeje zbraní Izraeli, ale k úplnému pozastavení nedošlo.
Příspěvek organizace Save the Children na platformě X si do středečního odpoledne prohlédlo více než 300 000 lidí. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze tento týden uvedlo, že od začátku konfliktu 7. října 2023, kdy Hamás zaútočil na Izrael, zemřelo více než 73 000 Palestinců.
Podle ministerstva je v tomto počtu zahrnuto i 1 000 lidí, kteří byli zabiti od začátku příměří v říjnu loňského roku.
Úředníci z britského ministerstva zahraničí údajně kontaktovali organizaci Save the Children krátce po zveřejnění příspěvku a požadovali vysvětlení.
Napětí zřejmě ještě zvýšila skutečnost, že vláda poskytuje značnou část finančních prostředků této charitativní organizaci. Podle informací deníku The Guardian obdržela od začátku roku 2024 přibližně 114 milionů liber.
Vládní zdroj ve středu naznačil, že tento příspěvek by mohl zvýšit úzkost mezi poslanci, kteří se již obávají o svou bezpečnost v důsledku smrti Ann Widdecombeové z minulého týdne. Protiteroristická policie uvedla, že bývalá konzervativní poslankyně, která se později připojila k hnutí Reform UK, byla zabita při „cíleném útoku“, a vyšetřuje možný politický motiv.
„Jedná se o hluboce nezodpovědnou rétoriku ze strany organizace Save the Children v době, kdy se poslanci již tak obávají o svou bezpečnost,“ uvedl zdroj. „A to vůči premiérovi, který uznal stát Palestinu a vyvinul tak velký tlak na ostatní země, aby se k nám připojily v podpoře Gazy a zajistily, že vyčleníme finanční prostředky pro Palestince. To je naprosto nepřijatelné.“
„Takovéto rozdělující přehánění a dezinformace jsou pro dětskou charitativní organizaci naprosto nevhodné,“ dodal jeden z ministrů. „Tento druh vyjadřování zbavuje pojem spoluviny veškerého smyslu, což nijak neprospívá mnoha dětem po celém světě, jimž hrozí zvěrstva.“
Organizace Save the Children je součástí koalice 17 humanitárních organizací, které ve středu vydaly společné prohlášení, v němž vyzývají nastupujícího premiéra Andyho Burnhama, aby po svém nástupu do úřadu příští týden přijal „rozhodná opatření ohledně Gazy a okupovaného Západního břehu“.
Mezi její hlavní požadavky patří úplné pozastavení prodeje zbraní Izraeli a uvalení obchodních sankcí, dokud nedojde k ukončení údajných porušení mezinárodního práva.
Skupina, jejíž součástí jsou i organizace ActionAid a Amnesty International, rovněž požaduje, aby vláda zveřejnila svou reakci na poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora ohledně poskytování pomoci v Gaze a stanovila „jasný harmonogram pro provedení jeho doporučení“.
Soud v říjnu uvedl, že Izrael má zákonnou povinnost doručovat pomoc do Gazy a že neprokázal svá tvrzení, že agentura OSN pro uprchlíky na tomto území postrádá neutralitu nebo že její členové patří k Hamásu a jiným ozbrojeným skupinám. Izrael toto stanovisko odmítl jako „politické“.
Liz Bradshawová, vedoucí poradkyně pro konflikty a humanitární pomoc v organizaci Save the Children UK, uvedla: „Palestinské děti již příliš dlouho snášejí ničivé důsledky neustálého násilí, vysídlování a ničení základních služeb, které potřebují k přežití.
„Žádné dítě by si nikdy nemělo přát smrt, aby se mohlo najíst v nebi, zatímco jiné děti prosí naše pracovníky, aby je vyfotografovali, aby na ně bylo vzpomínáno, pokud budou zabity. Nemohou dál čekat, až naši představitelé začnou jednat, zatímco jejich životy, budoucnost a základní práva jsou i nadále zbavovány kvůli pokračujícím zvěrstvům ze strany Izraele.
„Nový premiér musí nastavit jiný kurz než jeho předchůdce. To znamená jednat rozhodně na ochranu palestinských dětí, dodržovat mezinárodní právo a zajistit, aby se Spojené království nepodílelo na porušování práv dětí.“
George Graham, výkonný ředitel pro globální dopad v organizaci Save the Children UK, uvedl: „Cílem naší kampaně je poukázat na politické dědictví této vlády, které se vyznačuje nečinností a spoluvinou.
„Vláda podnikla některé kroky, jimiž se snažila posílit ochranu palestinských dětí, ale tyto kroky zdaleka nedosahují morálních a právních závazků Spojeného království. To je v ostrém kontrastu s aktivními opatřeními, která vláda přijala například v oblasti zbraní, odpovědnosti a obchodu ve vztahu k Súdánu a Ukrajině.
„Nastupující vláda má příležitost zaujmout nový přístup. Musí ukončit svou spoluvinu pozastavením veškerého prodeje zbraní Izraeli. Uvědomujeme si, že se jedná o kontroverzní a citlivé téma. Bezpečnost poslanců a všech, kteří se podílejí na tvorbě a utváření politiky, je prvořadá.“
Ministryně zahraničních věcí Yvette Cooperová v úterý při svém vystoupení před výborem pro zahraniční věci obhajovala postup vlády v otázce Gazy s tím, že pozastavila jednání předchozí vlády o obchodní dohodě a uvalila sankce na členy izraelské vlády.
Zdrojh v angličtině ZDE
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