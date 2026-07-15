Ještě jedna maličkost, pane Turku...
15. 7. 2026 / Fabiano Golgo
Poručík Columbo si prohlížel žluté šipky na vozovce. Potom se podíval na modrou dopravní značku. Potom znovu na šipky.
Filip Turek stál vedle něj.
„Jel jsem na zelenou," řekl.
„Ano, pane. To jsem slyšel."
„Takže jsem měl právo jet."
„Samozřejmě. Zelená je zelená."
Columbo se poškrábal na hlavě.
„Jenže ostatní auta stála."
„To nic neznamená."
„Právě. To mě mate. Všichni stojí, jen vy jedete. Člověk by skoro řekl, že ti ostatní něco slyšeli."
„Lidé jsou hlupáci."
„To říká i moje žena. Hlavně o mně."
Turek ukázal na převrácené auto.
„Řidič měl jen odřený loket. Média z toho dělají těžké zranění."
Columbo vytáhl z kapsy pomačkaný papír.
„Tady mám zprávu záchranářů. Vícečetná poranění. Středně těžké poranění hlavy. Převoz do traumacentra."
„Je doma."
„To je dobrá zpráva."
„Tak vidíte."
„Jen se snažím pochopit, jak jste na místě nehody poznal, že člověk, kterého odvážejí do traumacentra, má jen odřený loket."
„Vypadal v pořádku."
„To se někdy stává. Moje žena vypadala v pořádku, než jí vyndali žlučník. Žlučník také vypadal v pořádku, ale doktor měl jiný názor."
Turek se zamračil.
„Nevěřte všemu, co píší média."
„Já nevěřím skoro ničemu. Proto se pořád ptám."
Poručík přešel k levému jízdnímu pruhu.
„Říkal jste, že to nebyl odbočovací pruh."
„Nebyl."
Columbo ukázal na žlutou šipku.
„A tahle šipka?"
„Značení je tam nepřehledné."
„To určitě. Proto jsou tam dvě velké modré tabule a žluté šipky. Aby bylo nepřehledné opravdu důkladně."
„Normálně se tam smí jet rovně."
„Normálně ano. Jenže teď tam jsou opravy."
„I kdyby to byl odbočovací pruh, odbočoval bych až za kolejištěm."
Columbo na něj několik vteřin hleděl.
„Promiňte, pane Turku. Já už nejsem nejmladší. Takže to nebyl odbočovací pruh, ale kdyby to byl odbočovací pruh, vy byste z něj odbočil, jen později?"
„Přesně tak."
„Rozumím."
Columbo si něco zapsal. Na papíře stálo:
Nebyl. Ale kdyby byl, byl.
„A potom jste strhl volant doprava."
„A tím jsem tomu řidiči zachránil život."
Columbo přestal psát.
„Zachránil?"
„Kdybych ten manévr neudělal, následky mohly být horší."
„To určitě. Následky mohou být vždycky horší. Moje žena říká, že i naše manželství mohlo dopadnout hůř. Mohla si vzít mého bratra."
Turek mlčel.
„Jenže tady mám malý problém," pokračoval Columbo. „Když jste volant strhl doprava, narazil jste do nemocničního auta. To se převrátilo, přeletělo přes křižovatku a skončilo na střeše."
„Právě tím manévrem jsem zabránil přímému nárazu."
„Ale došlo k nárazu."
„Jinému nárazu."
„Lepšímu?"
„Méně nebezpečnému."
Columbo pohlédl na převrácený vůz.
„Řidič po něm skončil v traumacentru."
„Ale žije."
„To je pravda."
„Takže jsem mu zachránil život."
„Rozumím."
Poručík zavřel zápisník.
„Takže kdybych to správně pochopil: jel jste rovně z pruhu, který nebyl odbočovací, ale kdyby odbočovací byl, odbočil byste z něj později. Ostatní auta zastavila, ale to nic neznamenalo. Nemocniční vůz měl majáky a podle záznamu také houkal, ale vy jste ho neslyšel. Potom jste do něj narazil způsobem, který jeho řidiči zachránil život. A záchranáři popsali vícečetná zranění, ale vy víte, že měl odřený loket."
„Přesně."
„Výborně. Teď už je mi to jasné."
Columbo se otočil a pomalu odešel ke svému starému peugeotu.
Turek se usmál.
Poručík otevřel dveře auta. Potom se zastavil.
„Pane Turku!"
Turek zavřel oči.
„Ještě jedna maličkost."
Columbo se vrátil.
„Kdybyste do toho nemocničního auta nenarazil, před čím přesně byste jeho řidiči zachránil život?"
„To je hypotetická otázka."
„Jistě. Jenže vaše záchrana života je také hypotetická. Skutečné je zatím jen to převrácené auto."
Turek se nadechl, ale Columbo už pokračoval:
„O vině rozhodne policie. Do toho mi nic není. Mě zajímala jen vaše verze."
„A co je s ní?"
„Nic. Funguje dokonale."
„Tak vidíte."
„Ano. Jen ne jako popis nehody."
Columbo se podíval na nemocniční vůz ležící na kolejích.
„Spíš jako airbag. Nafoukne se ve chvíli nárazu, aby ochránil řidiče před následky jeho vlastní jízdy."
Tentokrát už opravdu odešel.
Někdy je nehoda jen nehoda. Když se však řidič prohlásí za zachránce člověka, kterého jeho vůz poslal do traumacentra, vzniká nehoda druhá.
Ta už se nestala na křižovatce.
Ta se stala ve větě.
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