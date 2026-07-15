Politiky všech stran a formací neustále zatajovaná pravda o daních, aneb na čem se demokraté Fialovy vlády a Babiš a krajní pravice shodnou dokonale
15. 7. 2026 / Boris Cvek
Ano, na tomhle se shodnou prakticky všichni politici, čili na této podobě daní (a dokonce i ti, kteří mají jiné daně v programu, z toho nedělají veřejné téma číslo jedna a skandál těch nejhorších rozměrů), v době ohrožení demokracie, akutní hrozby války, v době neustále omílané potřeby stabilizovat rozpočet a šetřit, protože na nic nejsou peníze.
Připomenu ještě za Miroslava Kalouska jen na snížení daní při rušení superhrubé mzdy vypadlo ze státního rozpočtu ke konci roku 2025 půl bilionu (pět set miliard) korun – a každý rok je to asi o 150 miliard více. Celkově chybí ve státním rozpočtu na daních asi 300 miliard ročně.
Daniel Prokop z PAQ Research aktuálně pro Alarm:
„Mám k tomu příklad: u minimální mzdy odvede zaměstnanec spolu se zaměstnavatelem na daních a odvodech zhruba jedenáct tisíc korun měsíčně. Aby člověk zaplatil stejnou částku například na dani z nemovitosti, musel by vlastnit asi čtyřicet velmi hodnotných, stometrových bytů v Praze. Podle mě si veřejnost dostatečně neuvědomuje, jak výrazně je v Česku zdaněna nízkopříjmová práce ve srovnání s některými jinými typy příjmů a majetku.“
Helena Horská 8. září 2024, stopáž 33:30 druhé hodiny OVM, říká to se zmínkou, že všichni odborníci tohle vědí:
„Máme extrémně nízké majetkové daně, máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové, máme extrémně vysoký počet OSVČ kvůli daňové optimalizaci.“
Simona Hornochová 23. června 2025 pro Seznam Zprávy:
„Když se podíváte na strukturu výběru daně z příjmů fyzických osob, tak to táhne nižší střední třída. V tom je ten systém výrazně nespravedlivý a je to horší a horší,“ vadí Hornochové.
Spravedlivě není podle šéfky Finanční správy nastavena ani daň pro právnické osoby. Obecně nastavení daní podle ní vždy straní těm bohatým. „Ať už jsou to výdajové paušály, kde výhodnost stoupá s výší základu daně, stejně tak paušální daň, stejně tak různé odečty hypotéky, stejně tak osvobození na prodeje investičních nemovitostí, to jsou všechno daňové úlevy, které jsou pro bohaté.“
Zdroj: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-rozhovory-je-to-horsi-a-horsi-rika-sefka-danove-spravy-o-nespravedlivem-zdaneni-lidi-279706
PAQ Research o zvýšení daní z nemovitostí:
„Zvýšení daně z nemovitosti dopadlo především na chudé domácnosti. Systém vyžaduje komplexní reformu
Nejchudší domácnosti odvádí na dani ze svých příjmů čtyřikrát až pětkrát více než nejbohatší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/zvyseni-dane-z-nemovitosti-dopadne-predevsim-na-chude-domacnosti/
PAQ Research o zvýšení odvodů OSVČ:
„Vládní návrh na úpravu odvodů OSVČ zatíží hlavně nízkopříjmové živnostníky, kteří mají reálně vysoké náklady. Těch se nejvíc dotkne zvýšení minimálních odvodů. Zvýhodnění vysokopříjmových OSVČ s nízkými náklady – a motivaci ke švarcsystému – návrh téměř neřeší.“
Zdroj: https://www.paqresearch.cz/post/reforma-osvc/
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