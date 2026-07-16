Lindsey Graham: vytváření souhlasu s genocidou
16. 7. 2026
Náhlá smrt senátora Lindseyho Grahama (71) z Jižní Karolíny vyvolala celou řadu reakcí. Mnohé z nich měly osobní charakter. Nikdy jsem se se senátorem Grahamem nesetkal a nekladu si iluze, že image, kterou politici prezentují v televizi, poskytuje hlubší vhled do jejich osobnosti. Tato zásada platí zejména pro politiky, kteří obvykle mění směr podle toho, jak fouká vítr, jak to často dělal Graham. Ani můj zájem v této věci není osobní. Lidé ho popisují jako milého člověka vůči kolegům, který byl schopen pochválit i své soupeře, jako byl například Joe Biden. Tento druh senátorské srdečnosti však nemá nic společného s tématem, kterým se chci zabývat, píše Juan Cole.
Genocidy v posledních 50 letech nebylo vždy snadné rozpoznat v reálném čase. Rudí Khmerové vyvraždili pětinu kambodžské populace, ale ojedinělé novinářské zprávy o tom, co se děje, byly ve Washingtonu ignorovány. Stejně tak Clintonova vláda pomalu chápala masové vraždění ve Rwandě.
Teprve 23. dubna 2005 se podařilo zveřejnit první video na internetu. Právě tento průlom učinil z genocidy v Gaze, která začala v říjnu 2023, první televizně přenášené masové zvěrstvo tohoto druhu. Izraelská politika systematického zabíjení nevinných neozbrojených civilistů byla každý den živě vysílána na smartphony po celém světě. O tom, co jsme viděli, nebylo pochyb.
A přesto izraelské vedení téměř neneslo žádné důsledky za to, že pohrdalo hodnotou civilního života a přijalo monstrózní pravidla nasazení, která umožňovala zabít až sto žen, dětí a neozbrojených mužů za každého cíleného militanta. NATO zastavilo společná vojenská cvičení s Izraelem, protože jeho armáda tak flagrantně porušila svá pravidla nasazení.
Lindsey Graham je součástí odpovědi na otázku, jak mohla být genocida páchána před zraky všech a beztrestně.
Když se v dubnu 2024 prokurátor Mezinárodního trestního soudu Karim Khan chystal požádat o zatykače na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a bývalého ministra obrany Yoava Gallanta za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, bývalý premiér David Cameron na něj rozzlobeně vykřikl, že pokud bude obžaloba i nadále na stole, Velká Británie vystoupí z Mezinárodního trestního soudu a přestane jej financovat. Cameron v té době již nebyl ve funkci a je možné, že ho konzervativní vláda využila k vyjádření své nelibosti, aniž by oficiálně zasáhla. Labouristická strana slíbila, že až se vrátí k moci, bude jednat lépe. Neudělala to.
Mezi právníky koluje staré rčení: „Máš-li na své straně fakta, opírej se o fakta. Máš-li na své straně zákon, opírej se o zákon. Nemáš-li ani jedno, buš do stolu.“
Izraelští právníci, stejně jako Cameron a Konzervativní strana obecně, neměli na své straně ani fakta, ani zákon, a tak bušili do stolu. Ve skutečnosti vyhrožovali, že soudci rozbijí soudcovský stolec, svléknou ho z taláru a střelí ho do hlavy.
Senátor Graham se poté v dubnu 2024 zúčastnil telekonference s Khanem, během níž ostře kritizoval žalobce a prohlásil, že obžaloby Mezinárodního trestního soudu (ICC) jsou určeny pro „Afriku a zločince jako Putin“, nikoli pro Spojené státy a jejich spojence, jako je Izrael.
Pokud je Khanovo znění této konverzace správné, vrhá to na zesnulého senátora velmi špatné světlo. Je těžké vnímat zmínku o Africe jinak než jako rasismus.
Jižní Karolína měla po staletí jeden zákon pro bělochy a jiný pro Afroameričany, kteří byli uneseni z Afriky a přivezeni do Lowcountry. Až do roku 1863 byli drženi jako movitý majetek, tedy spíše jako věci než jako osoby. Po krátkém období emancipace jim bylo postupně upíráno právo volit nebo zastávat veřejné funkce, a to až do přijetí Zákona o občanských právech a Zákona o volebních právech v polovině 60. let. Cílem Trumpovy administrativy, jejíž oporou se Graham stal, je tyto zákony zrušit a opět zbavit Afroameričany volebních práv, a to pomocí skandálních rasově motivovaných manipulací s volebními okrsky a opatření, jako je omezení počtu volebních místností v oblastech s vysokým podílem afroamerického obyvatelstva.
Vladimir Putin se stal „zločincem“ tím, že zaútočil na jiné bílé lidi na Ukrajině, a proto si zaslouží, aby s ním bylo zacházeno, jako by byl Afričan. I tak se jedná o rasistický komentář. Grahamův rozhořčený útok na Khana odhalil nixonovskou logiku popírání genocidy. Není to zločin, pokud to dělají Spojené státy nebo Izrael. Je ironií, že Graham byl absolventem právnické fakulty a více než třicet let sloužil ve sboru vojenského soudnictví (JAG) amerického letectva v rámci Národní letecké gardy a záloh.
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