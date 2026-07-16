Proč Izrael a Spojené státy sjednocují své ozbrojené síly
16. 7. 2026
V červnu 2026 izraelský premiér Benjamin Netanjahu napsal republikánskému kongresmanovi Marlinu Stutzmanovi z Kalifornie, že „nyní nastal pro Izrael čas, aby se z příjemce pomoci stal partnerem“ Spojených států. V neděli v pořadu Fox News Netanjahu znovu zopakoval návrh přejít „od pomoci k partnerství“, informuje na webu Common Dreams Nuvpreet Karla.
To, co Netanjahu prohlašuje, je jádrem navrhované „Iniciativy pro spolupráci Spojených států a Izraele v oblasti obranných technologií“, která byla zahrnuta do části zákona o schválení národní obrany (NDAA), jehož cílem je navýšit rozpočet Pentagonu v roce 2027 na 1,5 bilionu dolarů. Tento návrh ke každoročnímu zákonu o vojenské politice má v podstatě za cíl sloučit izraelskou a americkou armádu.
Zatímco původní návrh zákona, „Zákon o budoucnosti Spojených států a Izraele“ (United States-Israel FUTURES Act), neprošel jako samostatný návrh, jeho klíčová ustanovení byla začleněna do NDAA. Cílem je „rozšířit a urychlit bilaterální výzkum, vývoj, testování, hodnocení, integraci a průmyslovou spolupráci v oblasti obranných technologií“ mezi USA a Izraelem pod vedením „výkonného zástupce“, o jehož jmenování rozhodne americký ministr obrany.
Tato fúze by vedla k vojenské integraci Spojených států a izraelské okupační armády, včetně „fúze dat“; „integrace sítí“; výzkumu a vývoje, výroby zbraní a biologických prostředků; a spolupráci v oblasti umělé inteligence, kybernetiky a technologií kvantového strojového učení. Ačkoli jsou izraelské okupační síly a americká armáda již nyní úzce propojeny a sdílejí mnoho ze svých genocidních taktik, představuje to významné propojení dvou nejagresivnějších a nejvražednějších armád na světě.
Pokud by byl zákon schválen, znamenalo by to nejvyšší úroveň integrace Spojených států s jakoukoli zemí na Zemi. Není snad překvapivé, že tímto partnerem je právě Izrael, vzhledem k tomu, že slouží jako zástupce Spojených států k upevnění jejich hegemonie v regionu a poskytuje základnu pro útoky, zejména proti Íránu. Izraelská okupace je zcela závislá na Spojených státech. USA poskytly Izraeli od roku 1948 nejméně 300 miliard dolarů na vojenské účely. Izrael používá zbraně vyrobené v USA, spoléhá se na výcvik a zpravodajské informace z USA a je vyzbrojován mnoha americkými občany. Stejně jako když Trumpova administrativa přišla s nápady na radikální změny vládních struktur. Odráží to snahu formalizovat realitu, která tu vždy byla.
V roce 2008 přijaly USA zákon, který je zavazuje chránit „vojenskou převahu“ Izraele vůči ostatním zemím v regionu. USA jsou povinny poskytovat Izraeli do roku 2028 vojenskou pomoc ve výši nejméně 3,8 miliardy dolarů ročně. Izrael byl pro Spojené státy vždy hlavní prioritou – tento zákon to jen ještě více zdůrazňuje.
Tato nová integrace se liší od způsobu, jakým USA spolupracují se svými ostatními spojenci. Zatímco země a partneři NATO sdílejí určitou míru vojenské integrace v rámci globálních dodavatelských řetězců zbraní, sdílení zpravodajských informací, vojenských základen a dalších oblastí, tento krok odstraňuje stávající omezení vojenské spolupráce. Válečné úsilí USA prostřednictvím NATO již nyní má dopady na celou společnost, které přesahují to, co by mohlo být považováno za čistě vojenskou záležitost, a to vzhledem k vojensko-průmyslovému komplexu a integraci americké armády do všech aspektů života. V tomto případě sloučení prohloubí rozkoly v politickém, sociálním a ekonomickém systému, jelikož se Spojené státy přibližují ke svému zástupci. Hlavními beneficianty budou zbrojní společnosti, které nesmírně profitovaly z izraelské genocidy v Gaze a umožnily ji, a které nyní uzavírají nové bezproblémové smlouvy.
Izrael je po celém světě i ve Spojených státech stále častěji vnímán jako vyvrhelský stát. Ve Spojených státech má 60 % dospělých na Izrael nepříznivý názor. Tento tlak na další integraci s Izraelem staví USA do riskantní situace ve snaze zajistit pokračování a dlouhou životnost projektu osadnického kolonialismu. Propojení americké armády s izraelskou poskytuje vrstvu ochrany, která jde ještě dále než beztrestnost, která Izraeli dala volnou ruku k páchání holokaustu v Gaze a k další kolonizaci okupovaného Západního břehu. Tato integrace bude znamenat, že Izrael získá neomezenou podporu k provádění své genocidní politiky směřující k úplné kolonizaci Palestiny, což znemožní jakémukoli budoucímu prezidentovi tento vztah změnit, pokud by k tomu někdy došlo.
Jedná se o sebeobranu amerického impéria, které se v situaci izolace sionistického státu snaží, aby jeho loutka působila robustněji a nezávisleji, přičemž si zachovává neporušitelné spojení s jádrem. Jedná se o jasnou reakci na masivní hnutí, která již téměř tři roky vypukají po celém světě na protest proti izraelské genocidě a roli zemí, které ji usnadňují. USA v jistém smyslu pohlcují Izrael, aby mu poskytly legitimitu, která je na mezinárodní i domácí úrovni postupně podkopávána, a ukončily tak narativní odpor proti neomezené zahraniční pomoci Izraeli, která si získala podporu obou politických stran.
Izrael okupuje nejméně 60 % Gazy. Palestinci jsou tlačeni do stále se zmenšujícího koncentračního tábora, kde jsou každý den bombardováni a je jim odepírána pomoc i během takzvaného příměří. Pro americké daňové poplatníky by tato fúze znamenala, že ještě více našich peněz půjde na financování této hrůzné genocidy.
Tento zákon NDAA je nebezpečný. Prostřednictvím americko-izraelské integrace by usnadnil vývoj smrtících technologií, více zbraní pro genocidu a prakticky znemožnil přerušení podpory Izraele ze strany USA. Prostřednictvím rozpočtu Pentagonu ve výši 1,5 bilionu dolarů by se peníze přesunuly ze sociální péče do dalších válek a násilí po celém světě. V zájmu lidstva musíme rozebrat tento aparát smrti, jímž je americké impérium, které se nachází v neustálém a stále se rozšiřujícím válečném stavu, aby udrželo svůj systém vykořisťování a drancování.
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