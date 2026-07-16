Macinka se bratří s válečnými zločinci v Izraeli. Skončí v Haagu na lavici obžalovaných. Třeba až za pár let
16. 7. 2026
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Podpora válečných zločinců je nepromlčitelný válečný zločin, Macinko. Nebojiš se? (Možná je tak hloupý, že si to nebezpečí neuvědomuje.)
Dan Přibáň:
Izrael páchá v Gaze genocidu, při které povraždil desítky tisíc lidí. Je tam ale další vrstva, která není na první pohled tak děsivá, protože za sebou nezanechává mrtvé, ale hodně vypovídá o tom, jak uvažují ti, kdo Gazu okupují.
Stále dokola se opakující a na odiv stavěné potěšení izraelských vojáků ze zkázy palestinských domovů.
Ti si to natáčí a chlubí se tím pro zábavu na sítích.
Izraelský voják v bytě plném trosek rozbíjí jeden hrneček za druhým, ze sady, kterou tam našel, pak vezme hůl, jež tam zbyla po někom, kdo utekl a předstírá, že je starý... pak rozbije další hrneček a směje se tomu.
Izraelský voják ve zničeném domě zapíná klimatizaci a "diví" se, že nefunguje a směje se tomu.
Izraelský voják si obléká dámské prádlo, co našel ve zničeném domě a směje se tomu.
Izraelský voják klepe na dveře zničeného domu a "diví" se, že nikdo není doma a směje se tomu.
Izraelský voják dělá roomtour po zničeném domě s podkresem parodické písně "Toto byl můj domov" a směje se tomu.
Takových videí je spousta. Ze všech čiší neúcta k civilním obětem, potěšení z jejich utrpení a beztrestná bohorovnost.
To vše je doprovázeno neustálým rabováním, jak v Gaze, tak nyní především v Libanonu, protože Gaza je Izraelem tak zničená, že už není co ukrást.
Zbývá ponižování a zesměšňování.
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