Channel 4 News: Trump a Írán
16. 7. 2026
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Moderátorka, Channel 4 News, čtvrtek 16. červenec 2026, 19 hodin: Nyní se přesuneme na Blízký východ, kde po páté noci útoků amerických sil Írán prohlásil, že pokud prezident Trump splní své hrozby a bombarduje elektrárny a mosty, Írán zaútočí na infrastrukturu v celém Perském zálivu. Američané trvají na tom, že jejich akce mají za cíl uvolnit Hormuzský průliv pro lodní dopravu. Írán dnes nejen označil svou kontrolu nad průlivem za „červenou linii“, ale naznačil, že by mohl rozšířit svůj škrcící vliv na globální dodávky energie tím, že přiměje své spojence z hnutí Húsiú v Jemenu, aby ovládli další klíčovou vodní cestu vedoucí k Rudému moři. Harry Fawcett podává zprávu.
Reportér: Nová nepřetržitá realita této „téměř války“, která je daleko od příměří. Americké síly v noci opět zaútočily na Írán. Centrální velitelství USA uvedlo, že se zaměřilo na cíle v blízkosti Hormuzského průlivu, velitelská centra, protivzdušnou obranu, sledovací zařízení, rakety a drony. Došlo také k dalším úderům na přístavní město Čabahar, které leží mimo průliv u Arabského moře. Prezident Trump v noci uvítal propuštění amerického občana s dvojím občanstvím ze strany Íránu jako gesto dobré vůle, ale zároveň zopakoval svou hrozbu, že již příští týden zaútočí na civilní infrastrukturu, včetně elektráren.
Trump: "Nerad stanovuji lhůty, ale oni to v podstatě vědí. Znají situaci. Měli by se chovat slušně."
Íránská armáda uvádí, že pokud budou tyto hrozby uskutečněny:
"Pak vše, co dosud zůstalo nedotčeno díky íránské zdrženlivosti, tedy veškerá infrastruktura v celém regionu, bude rozdrceno železnými údery mocných ozbrojených sil Íránské islámské republiky, aniž by po tom zůstala jakákoli stopa, jako by to nikdy neexistovalo."
A agentura Reuters dnes informovala, že íránští spojenci z řad Húsiů v Jemenu dostali pokyn obnovit útoky na lodní dopravu v Rudém moři, pokud bude zasažena íránská infrastruktura.
Írán ohrožuje světovou ekonomiku, USA ohrožují íránskou. Hra o nervy s vysokými sázkami, kterou v červnu na krátkou dobu odvrátila dohoda mezi oběma stranami, nyní pokračuje. Spojené státy se vrátily k blokádě íránských přístavů a včera v noci zasáhly tanker směřující do Íránu. Neíránské tankery opět uvízly v úžině, což tento týden vyhnalo ceny ropy nahoru o více než 7 %, přičemž rostou obavy z ekonomických dopadů dalšího dlouhodobého uzavření.
J.D. Vance: O této konkrétní události slyším poprvé.
Americký viceprezident v rozhovoru s podcasterem Joem Roganem uvedl, že za obnovením nepřátelských akcí stojí íránští zastánci tvrdé linie, kteří se obávají ztráty vlivu, a obvinil izraelské kruhy z maření mírových jednání.
J.D. Vance: Vím bez stínu pochybnosti, že v izraelské vládě jsou lidé, kteří se snaží, jakoby, nás od té politiky skutečně odklonit, protože chtějí pokračovat ve vojenské kampani.
Izrael je zatím z tohoto obnovení nepřátelských akcí vyloučen; premiér tento týden varoval Írán, že v případě útoku na Izrael bude reakce razantnější než dříve
V jižním Libanonu, odkud Írán požadoval úplný izraelský ústup, se libanonské jednotky údajně připravují převzít kontrolu nad omezenými pilotními zónami od izraelských vojáků, kde byli bojovníci Hizballáhu odzbrojeni. Tlak na Hizballáh přichází i ze Sýrie, kde úřady předvedly skrýš zbraní objevenou uvnitř prázdného cisternového vozu, o kterém tvrdily, že směřoval k libanonské skupině vyslané Teheránem.
Právě v tuto chvíli vyvolává v regionu nové obavy dodávka této íránské munice komerčními přepravními prostředky na americké vojenské základny. Existují dva znepokojivé scénáře: že tento dosud omezený konflikt eskaluje, nebo že prostě bude na této úrovni trvat tak dlouho, až způsobí stále větší ekonomické škody.
Moderátorka: Připojuje se ke mně Javier Blas, komentátor pro energetiku a komodity z agentury Bloomberg. Děkuji, že jste přišel. Ta rétorika působí velmi znepokojivě. Něco z toho, co vidíme, působí velmi znepokojivě. Ale cena ropy se ve skutečnosti příliš nezměnila. Myslíte si, že trhy prostě nevěří například Donaldu Trumpovi, když říká, že bombardováním vrátí Írán do doby kamenné?
Javier Blas: Myslím si, že trh je částečně trochu v klidu, protože viděl, že když na to nakonec přišlo, naposledy, když jsme se ocitli v této situaci, obě strany se rozhodly, že chtějí vyjednávat. A přesto se domnívám, že trh má pocit, že směřujeme k výsledku, kdy se situace vyřeší prostřednictvím vyjednávání, spíše než masivní bombardovací kampaní, jakou jsme viděli v březnu a dubnu.
Moderátorka: Pokud však Írán udělá to, co naznačuje, a zaútočí na infrastrukturu v Perském zálivu, mohou mít takové jednotlivé údery na trh obrovský dopad, že?
Javier Blas: Tyto hrozby rozhodně mají dopad, a proto se cena ropy Brent ze Severního moře obchoduje těsně pod 80 dolary za barel, namísto 70 dolarů, jak tomu bylo před asi 10 dny. Přesto jsou to vzhledem ke všem událostem na Blízkém východě relativně nízké ceny. Domnívám se tedy, že trh zatím není přesvědčen o tom, že se vracíme k tak intenzivnímu konfliktu, jaký jsme zažívali před 100 dny.
Moderátorka: A co by v této situaci mohlo vyvolat další šok?
Javier Blas: Myslím, že existují tři hlavní faktory, které udržují trh pod kontrolou. Jedním z nich je uvolňování ropy ze strategických ropných rezerv. Ty jsou omezené a v určitém okamžiku nám tyto zásoby dojdou, ale stále máme na několik týdnů, možná ještě pár měsíců, strategických ropných zásob. Dalším faktorem je, že přes Hormuzský průliv, ačkoli Írán prohlásil jeho uzavření, stále proplouvají ropné tankery. Říkáme tomu „temný průjezd“, protože tyto tankery vypínají své transpondéry, tedy majáky, které signalizují jejich polohu, a proplouvají většinou v noci. Přes Hormuzský průliv však stále proudí ropa. A samozřejmě máme ropovody, které obcházejí Hormuzský průliv a vedou přes Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty. Dalším významným důvodem, proč jsme dnes v této situaci, je to, že Čína výrazně omezila svou aktivitu na trhu. Čína obvykle nakupuje na ropném trhu kolem 11 milionů barelů denně. V současné době nakupuje méně než 6 milionů barelů denně. To je, jako by se z ropného trhu vyřadilo celé Německo, Francie a Velká Británie. A dokud se Čína drží stranou trhu, pomáhá to.
Moderátorka: Co se tam děje?
Javier Blas: Jak to zvládají? Domníváme se, že uvolňují část ropy ze svých zásob. Čína navíc značně investuje do elektromobilů a je zřejmé, že dochází k posunu směrem k využívání elektromobilů. Jejich chemický průmysl, který obvykle používá ropu jako surovinu, nyní využívá uhlí v rámci procesu přeměny uhlí na chemikálie. Přesný mechanismus tohoto procesu je však pro ropný trh záhadou. Nikdo si není zcela jistý, jak to Čína dělá, a proto nevíme, jak dlouho v tom může pokračovat.
Moderátorka: Dovolte mi položit vám otázku. Marco Rubio, ministr zahraničí USA, popsal Hormuzský průliv jako íránskou ekonomickou jadernou zbraň. Je to to, co právě pozorujeme? Nebo se jejich vliv nad průlivem časem oslabuje?
Javier Blas: Myslím si, že se časem oslabuje, protože všichni na Blízkém východě budou stavět ropovody. Takže ano, určitě v příštích několika týdnech, měsících a v příštích několika letech má Írán díky Hormuzskému průlivu v rukou „jadernou zbraň“ nad globální ekonomikou. Ale pokud se zamyslíme nad tím, kde budeme v roce 2030, všichni budou stavět ropovody, aby tento průliv obešli. Spojené arabské emiráty již mají ropovod, který je z 50 % hotový. Saúdská Arábie uvažuje o rozšíření ropovodů, stejně tak Kuvajt. Jeho vliv oslábne.
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