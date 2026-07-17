Írán nařídil Húsiům přerušit přepravu v Rudém moři
17. 7. 2026
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Skupina Húsiů, spojenců Íránu v Jemenu, se připravuje na zahájení ostřelování tankerů v Rudém moři, klíčové obchodní cestě na druhé straně Arabského poloostrova proti Perskému zálivu.
Zástupci íránských Islámských revolučních gard (IRGC) jsou již v Jemenu a připravují koordinaci blokády průlivu Báb al-Mandab, kterým lodě vstupují do Rudého moře. Zdroj blízký Húsiům sdělil, že skupina dokončila přípravy na útok na lodě, rozmístila rakety a drony ve vysokohorských oblastech poblíž průlivu a čeká na rozkaz k zahájení operace.
Takový příkaz by přišel, pokud USA, jak hrozil Donald Trump, zaútočí na íránskou energetickou infrastrukturu, uvedly ve čtvrtek pro agenturu Reuters tři osoby obeznámené s kauzou. Íránské vedení diskutovalo o myšlence zablokovat vstup a výstup z Rudého moře a předalo odpovídající pokyny Húsiům, uvedly dva přední íránské zdroje a jeden zdroj z regionu.
Blokace průlivu Báb al-Mandab spolu s Hormuzským průlivem by znamenala další ránu pro mezinárodní obchodní toky, včetně ropných toků. Například Saúdská Arábie po zastavení dodávek přes Hormuzský průliv přesměrovala asi 70 % ropného exportu přes ropovod přes zemi k pobřeží Rudého moře. V případě konfliktu s Húsii by Saúdové nemohli zboží vyvážet k dodávkám do asijských zemí – svých hlavních odběratelů.
Nyní je asi 7 % světových energetických zdrojů přepravováno Rudým mořem.
Před čtyřmi lety už Húsiové ostřelovali Saúdskou Arábii, ale pak přišlo příměří. V roce 2024 začali střílet na lodě v Rudém moři, což donutilo mnoho lodních společností přejít na trasu kolem Afriky, což zvýšilo náklady i dobu doručení. Na konci prezidentského období Joea Bidena a zejména po Trumpově návratu do Bílého domu Spojené státy ostřelovaly pozice Húsiů, po čemž se aktivní pohyb v Rudém moři obnovil.
Ale tento týden Húsiové zahájili raketový útok na Saúdskou Arábii poté, co v pondělí obvinili království z bombardování jejich letiště. Konflikt eskaluje v nejhorší možnou chvíli, říká Torbjörn Solvedt, hlavní analytik pro Blízký východ ve firmě Verisk Maplecroft zabývající se analýzou rizik:
"Pokud se boje vyostří a přenesou se do exportní infrastruktury a lodní dopravy v Rudém moři, ohrozí to jedinou hlavní alternativní trasu ropy v regionu."
Saúdská Arábie bere hrozby ze strany Íránu a Húsiů velmi vážně a je si vědoma, že jemenská skupina koordinuje s Íránem v oblasti Rudého moře, uvedly pro Reuters dva regionální zdroje blízké vládě království.
Trump v úterý obnovil námořní blokádu íránských přístavů a pohrozil, že začne bombardovat elektrárny v zemi. Podle The Wall Street Journal v posledních dnech analyzoval také možnost obsazení ostrovů podél Hormuzského průlivu, včetně Chargu, kde se nachází terminál dodávající 90 % íránského exportu ropy a ropných produktů.
Zdroj v angličtině: ZDE
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