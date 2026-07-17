Reformy sesazeného šéfa obrany rozčílily ukrajinské armádní velitele
17. 7. 2026
Fjodorov dostal za úkol modernizovat armádu unavenou po více než čtyřech letech boje proti plnohodnotné ruské invazi. Zvýšil platy, oznámil plány na částečnou demobilizaci a zavedl systémy odměn pro jednotky, které zabijí nejvíce ruských vojáků.
Fjodorovovo odvolání vyvolalo vzácné protesty v Kyjevě, Lvově a dalších městech po celé Ukrajině. Příznivci poukazují na jeho roli při letošním obrácení situace na bojišti ve prospěch Ukrajiny, a to zvýšením nákupů dronů a klíčovým zásahem, který odřízl ruské jednotky od internetových služeb Starlink.
Jeho působení však trápily konflikty s tradičnější gardou, zejména s Oleksandrem Syrským, vrchním velitelem ozbrojených sil.
Na tiskové konferenci, kterou ve čtvrtek svolal v Kyjevě, stál před velkou obrazovkou s obrázky dronů a ve svém typickém tmavém tričku, Fjodorov hájil svůj odkaz a ostře útočil na náčelníka armády Syrského.
"Všechny iniciativy, které jsme navrhovali, začaly být blokovány a Syrskyj... není připraven se vám podívat do očí a otevřeně mluvit o těchto problémech," řekl.
"Válka se úplně změnila... Nemůžeme pokračovat v tom, co fungovalo tehdy," dodal.
Od samého začátku se Fjodorov – který nikdy v armádě nesloužil – střetával s vojenským velením a jeho tradičně strnulým přístupem.
Vedl dlouhé brífinky ve stylu TED Talk, oblékal se ležérně a komunikoval s novináři, snažil se vnést energii do ukrajinského válečného stroje čtyři roky po ruské invazi.
Technologicky zdatný reformátor byl posledním ministrem, který zastával funkce ve všech vládách ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, a od jeho zvolení v roce 2019 zůstal prezidentovi blízko; nebylo jasné, zda Fjodorov dostane další vládní místo.
Fjodorov se narodil ve Vasylivce, městě nyní okupovaném Ruskem na jihu Ukrajiny, a vyrůstal v nedalekém městě Záporoží, které je denně bombardováno ruskými bombami a drony.
Jako mladý marketingový specialista byl Zelenským, tehdy známým televizním moderátorem, přizván, aby vedl kampaň na sociálních sítích, která mu pomohla v dubnu 2019 k drtivému vítězství.
Fjodorov, tehdy osmadvacetiletý, byl jmenován do první Zelenského vlády jako ministr digitální transformace, což mu umožnilo prosadit reformy založené na technologiích.
'Nucen si vybrat'
Do obranného úřadu byl jmenován v lednu. Pětatřicetiletý muž s krátkými šedivými vlasy byl nejmladším ukrajinským ministrem obrany v historii.
Převzal vedení aparátu čelícího přetížené protivzdušné obraně, finanční nejistotě, zablokovaným mírovým jednáním, problémům s náborem a rozsáhlé byrokracii a válečné únavě.
"Válku proměníme v datovou platformu," řekl poté, co byl jmenován, v projevu prokládaném vtipy.
"Vezmeme všechna data a uvidíme, co funguje. Vše, co funguje dobře, bude pokračovat," řekl – osobní mantra, která by se v Silicon Valley nezdala být nepatřičná.
Získal si fanoušky mezi západními partnery Ukrajiny, z nichž mnozí, včetně generálního ředitele Palantiru Alexe Karpa, se po odvolání ozvali.
Fjodorov tvrdil, že Syrskyj donutil Zelenského vybrat si mezi nimi.
Na otázku ohledně sporu Zelenskyj přiznal, že obě strany spolu sotva mluví, a uvedl, že změnu provedl kvůli "jednotě".
'Přelstít systém'
Ještě předtím, než se stal šéfem obrany, Fjodorov strávil velkou část války propagací pokročilých technologií jako způsob, jak vyrovnat nedostatek lidí, peněz a munice na Ukrajině.
Kariéru začal v digitálním marketingu a jeho první role ve vládě spočívaly v průkopnictví online služeb pro občany, včetně dnes všudypřítomné státní aplikace Diia.
Po ruské invazi kontaktoval amerického technologického giganta Elona Muska, aby zajistil satelitní připojení Starlink pro ukrajinské vojáky.
Fjodorovova sázka na drony se nyní zdá být zřejmá ve válce, kterou ovládají – ale byl vzácným a raným zastáncem.
Jednou z jeho dalších charakteristických iniciativ byl systém zabíjení za body – systém založený na datech, který měl odměňovat nejefektivnější armádní jednotky, což někteří v systému odmítali jako trik.
Zahájil také řadu reforem v oblasti zakázek a kapacit protivzdušné obrany, ale měl potíže s překonáním trvalých problémů s mobilizací na Ukrajině.
Průzkum Kyjevského institutu sociologie z června 2026 zjistil, že Fjodorov patří mezi nejdůvěryhodnější veřejné osobnosti země.
"Fjodorov byl stále více vnímán jako nová politická hvězda a jako nejúspěšnější reformátor současné vlády," řekl politický analytik Volodymyr Fesenko agentuře AFP.
"To možná Zelenskému nevyhovovalo," dodal.
Krátce po jmenování Fjodorova v lednu jeho poradce a klíčový podporovatel Sergij Sternenko uvedl, že je přesvědčen, že dokáže získat vojenské zasvěcence pro svůj nový přístup.
"Hodně záleží na vojenském velení, ale Mychajlo má vizi, jak systém přelstít," řekl.
Zbývá zjistit, zda ho systém nakonec přemohl.
Zdroj v angličtině: ZDE
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