"Čas není na straně Ruska"
17. 7. 2026
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Macron také uvedl, že Francie se rozhodla licencovat výrobu raket Aster pro Ukrajinu, které se používají ve francouzsko-italských systémech protivzdušné obrany SAMP/T, stejně jako naváděných leteckých bomb AASM Hammer a řízených střel SCALP.
Podle francouzského prezidenta se několik dalších zemí rozhodlo převést licence do Kyjeva.
"Čas není na straně Ruska, nemůže doufat, že dosáhne svých cílů," řekl a zdůraznil potřebu donutit Ruskou federaci, aby usedla k jednacímu stolu.
Zdroj v ukrajinštině: ZDE
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