"Čas není na straně Ruska"

17. 7. 2026

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První francouzské stíhačky Rafale by měly začít létat na Ukrajině v letech 2028–2029. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl 13. července během tiskové konference s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským po setkání "koalice ochotných", píše Teťana Krajevska.

Macron také uvedl, že Francie se rozhodla licencovat výrobu raket Aster pro Ukrajinu, které se používají ve francouzsko-italských systémech protivzdušné obrany SAMP/T, stejně jako naváděných leteckých bomb AASM Hammer a řízených střel SCALP.

Podle francouzského prezidenta se několik dalších zemí rozhodlo převést licence do Kyjeva.

"Čas není na straně Ruska, nemůže doufat, že dosáhne svých cílů," řekl a zdůraznil potřebu donutit Ruskou federaci, aby usedla k jednacímu stolu.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

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Obsah vydání | 17. 7. 2026