Benzín z celého Ruska začali svážet do Moskvy
17. 7. 2026
Navzdory uzavření rafinerie v Kapotni, která pokrývala až 40 % spotřeby paliva v hlavním městě, a úderům Ozbrojených sil Ukrajiny na blízké závody v Rjazani a Jaroslavli, zůstává Moskva regionem s nejdostupnějším benzínem, vyplývá z výpočtů Sberbank, Alfa-Bank a T-Bank.
Takže v hlavním městě v období 13.–14. července prodávalo palivo alespoň jednou denně 85 % čerpacích stanic, zatímco průměrně v zemi není benzín na každé třetí čerpací stanici (podíl aktivních čerpacích stanic je 67 %). V některých regionech asi polovina čerpacích stanic nefunguje: jsou to Krym, Neněcký autonomní okruh, Čukotka (50 % čerpacích stanic je aktivních); Jakutsko a Kirovská oblast (55 % čerpacích stanic je aktivních). V oblasti Tambovské, Brjanské, Archangelské, stejně jako v Republice Mari El a Kalmycku je otevřeno 60 % nebo méně.
V Moskvě jsou fronty na čerpacích stanicích minimální: 40 % čerpacích stanic je otevřených a na benzín čeká méně než 5 aut, říká Janis Kluge, odborník z Německého centra pro mezinárodní bezpečnostní studia. Obecně platí, že ve velkých městech nemá fronty pouze 20 % čerpacích stanic, a například v Rostově, Novorossijsku, Lipecku, Tveru a Jekatěrinburgu je jich méně než 10 %. Moskva a Petrohrad jsou prioritou, uvádí Kluge s odkazem na data z platformy gdebenz.
Od začátku května byla distribuce benzínu převedena pod "ruční kontrolu" vlády, která téměř denně pořádá schůzky s ropnými společnostmi a dává pokyny k prioritním zásilkám. Podle zdrojů agentury Reuters nyní produkce benzínu pokrývá pouze dvě třetiny domácí spotřeby – je to asi 80 tisíc tun denně a poptávka dosahuje až 120 tisíc tun.
Podle odhadů Energy Intelligence klesly objemy rafinace ropy v Rusku v červenci na 3,58 milionu barelů denně, což může být nejméně od roku 2002. To je o 30 % méně než v červenci 2025. V současné době dosahuje nedostatek ruských ropných produktů podle odhadů Energy Intelligence 400–600 tisíc tun měsíčně.
Zdroj v ruštině: ZDE
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