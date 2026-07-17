Epidemie eboly je podle WHO mnohem horší než oficiální údaje
17. 7. 2026
Současná epidemie je soustředěna v Demokratické republice Kongo, ale bylo zjištěno také 20 potvrzených případů v sousední Ugandě. Podle oficiálních údajů virus dosud nakazil téměř 2 000 lidí a zabil přes 700.
WHO čelí nedostatku financí v boji o zadržení viru
"Rozsah epidemie je minimálně dvakrát až čtyřikrát vyšší než počet případů, které jsme zjistili," uvedl ředitel WHO pro mimořádné situace Chikwe Ihekweazu během tiskové konference v Ženevě. Mnoho případů není evidováno.
Ihekwazu uvedl, že WHO k boji proti probíhající epidemii obdržela méně než polovinu z 115 milionů dolarů (přibližně 100 milionů eur) potřebných za prvních šest měsíců.
"Tato epidemie vyžaduje zdroje, které odpovídají rozsahu výzev, kterým čelíme. A tohle není břemeno, které by DRC mohla nést sama," řekl Ihekweazu.
Ihekweazu se právě vrátil z týdenní návštěvy Demokratické republiky Kongo (DRC). Výskyt je zde soustředěn v provincii Ituri na severovýchodě a v sousedních provinciích Severní a Jižní Kivu.
Představitel WHO uvedl, že šíření viru v postižených oblastech "nadále předčilo reakční úsilí národních orgánů, mezinárodních partnerů včetně WHO a nejvíce postižených komunit".
"Možná nejznepokojivějším zjištěním je, že mnoho nově hlášených případů jsou lidé, kteří zemřeli ve svých komunitách, aniž by se kdy dostali do zdravotnického zařízení a dostali péči," řekl Ihekweazu.
Řekl, že míra přežití je vyšší u nakažených lidí, kteří jdou do nemocnice, a WHO se snaží bojovat proti mýtům, že nemocniční léčba viru je neúčinná. Pacienti v nemocnici jsou silně izolováni, dostávají intravenózní tekutiny k zastavení dehydratace a kyslík na podporu dýchání.
USA zpřísňují cestovní pravidla pro občany v DRC
Kmen Bundibugyo viru Ebola byl poprvé objeven v Ugandě. Na virus neexistuje lék ani vakcína, protože virus je často smrtelný.
Země po celém světě zavádějí cestovní pravidla, aby zabránily viru vstoupit na své území.
USA v pondělí uvedly, že lidé s občanstvím USA v DRC se nebudou moci vrátit domů komerčními lety a budou muset strávit alespoň 21 dní ve třetí zemi. Cizinci, kteří nedávno navštívili DRC, Ugandu nebo Jižní Súdán, nebudou smět do USA vůbec, uvedla agentura Reuters s odkazem na představitele Bílého domu.
Zdroj v angličtině: ZDE
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