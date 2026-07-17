Rusko kvůli ukrajinské blokádě Azovského moře čelí ztrátě téměř 20 % vývozu obilí
17. 7. 2026
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Ukrajinské útoky na Azovské moře, které v posledních dnech zasáhly více než 100 ruských lodí, paralyzovaly přístavy Azov a Taman, přes které byly exportovány miliony tun ruského obilí.
Tyto dva přístavy představují 15 % ruského vývozu obilí a 17–21 % vývozu rostlinných olejů do zahraničí, odhaduje Nikolaj Ličev, managing partner společnosti AgroTrend. Analytici Sovecon odhadují, že podíl je ještě vyšší – až 25 % celkového exportu obilí a slunečnicového oleje. Přes mělké přístavy za Kerčským průlivem probíhá obchod se zeměmi Blízkého východu, včetně Turecka, které nakupuje téměř pětinu ruského obilí.
Na konci minulého týdne ruské úřady oznámily lodním společnostem, že přestanou přijímat žádosti o průjezd Kerčským průlivem, který spojuje Azovské moře a Černé moře. V úterý Ministerstvo dopravy a Ministerstvo zemědělství Rostovské oblasti oznámily, že hledají alternativní trasy pro vývozce obilí, kteří nedávno zahájili sklizňovou kampaň.
Kvůli pozdnímu zahájení sklizně a logistickým omezením bude export obilí v červenci podle analytiků IKAR o 20 % nižší, než bylo plánováno: 2 miliony tun místo 2,5 milionu. To bude v červenci stačit, říká generální ředitel Sovecon Andrej Sizov, ale v srpnu, na vrcholu exportní sezóny, dosáhnou zásilky 5–6,5 milionu tun měsíčně.
Vývoz obilí bude třeba znovu vybudovat z ničeho – tedy v samotném vrcholu sezóny, v kontextu pozdní sklizně a palivové krize, a to je "téměř nereálný úkol," říká Ličev z AgroTrendu: "Aby tok mohl jít novou trasou, je nutné, aby stanice, terminály a přístavy byly připraveny přijímat tyto objemy. Pokud někde existuje úzké hrdlo (nedostatek kapacity pro vykládku nebo překládku apod.), zpomalí to celý proces zásobování."
Podle Ličeva bez dotací podniky "nebudou schopny zvládnout" tarify a náklady Ruských drah jako "Platon". Navíc není pravda, že ruské železnice budou mít další vozy, zdůrazňuje odborník.
Logistika bude muset být kvůli nedostatku paliva restrukturalizována, stěžuje si zdroj Kommersantu v jedné ze zemědělských společností. Podle něj mohou být farmáři nuceni akumulovat plodiny v lineárních elevátorech, což povede k přebytku obilí a snížení cen na domácím trhu.
Zdroj v ruštině: ZDE
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