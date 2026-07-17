USA nesplnily plán zvýšit výrobu granátů na 100 000 měsíčně
17. 7. 2026
S ohledem na potřeby Ozbrojených sil Ukrajiny, plánované prodeje do jiných zemí a potřebu doplnit vlastní zásoby plánoval Pentagon v roce 2024 do října 2025 zvýšit výrobu 155 mm granátů z 14 tisíc na 100 tisíc. Aby toho bylo možné dosáhnout, Ministerstvo obrany investovalo 469 milionů dolarů do závodu General Dynamics v Texasu, který byl otevřen v květnu 2024.
V březnu 2026 však výroba granátů v zemi dosáhla 36 tisíc kusů, jak uvádí zpráva auditora Ministerstva obrany. To je téměř třikrát méně než cíl, který měl být dosažen o pět měsíců dříve. Současně texaský závod nevyrobil ani jeden díl, který by splnil technické požadavky stanovené ve smlouvě, uvádí zpráva.
Mezitím by závod měl už vyrobit 30 tisíc těchto dílů měsíčně. S ohledem na pracovní zátěž ostatních tří podniků, které je vyrábějí, dosáhne výroba granátů do září tohoto roku pouze 71 tisíc, předpovídají představitelé ministerstva obrany odpovědní za program doplňování munice.
Zpoždění bylo způsobeno tím, že armádní vedení "riskovalo" tím, že schválilo plán dodavatele na nákup vybavení, které neprošlo testy, poznamenává inspektor. A loni v srpnu armáda požadovala, aby závod pozastavil práci, zatímco posoudí jeho schopnost plnit závazky a řešit výrobní problémy.
Kvůli nedostatku granátů v letech 2022–2024 byly Ozbrojené síly Ukrajiny někdy v dělostřelecké síle pětkrát slabší než ruská armáda, a v obzvlášť kritických momentech i desetkrát. Od té doby však Ukrajina zavedla hromadnou výrobu dronů, které se staly její hlavní zbraní v boji proti ruské agresi. Podle ukrajinských údajů jsou aktuálně drony zodpovědné za přibližně 80 % ruských ztrát na lidské síle.
Zdroj v angličtině: ZDE
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