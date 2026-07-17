Děti imigrantů jsou nuceny opustit jihoafrické školy
17. 7. 2026
"Situace v Jižní Africe už pro mě není snesitelná. Byl jsem jediný Zimbabwan ve 12. třídě na této škole, takže když začala kampaň proti imigrantům, byl jsem obtěžován. Nadávali mi."
Nemhara je jedním ze stovek, možná tisíců žáků, jejichž školní docházka byla narušena nedávnou vlnou protiimigračních akcí. Odhaduje se, že v posledních týdnech odešlo více než 50 000 imigrantů.
Nicolate Hotera se vrací do Zimbabwe se svými dětmi poté, co žila 11 let v Tshiozwi, vesnici nedaleko Louis Trichardt. Její manžel má Zimbabwe Exemption Permit (ZEP), ale ona a její děti jsou bez dokladů.
Mluvili jsme s Hoterou, když čekala na odbavení k repatriaci v pop-up centru zřízeném na výstavišti Makhado v Louis Trichardt.
Doufá, že její děti, které jsou v 8. a 5. třídě, se jednoho dne vrátí do JAR a dokončí své vzdělání. Nemají rodné listy, ani jihoafrické, ani zimbabwské.
Hotera se obává, že budou mít problémy, protože vyrůstaly s vendštinou a nikdy předtím nebyly v Zimbabwe.
Jestina Mbofana z koordinačního výboru ZEP uvedla, že se pokusili zřídit online kurzy pro studenty, aby mohli pokračovat ve studiu.
Joseph Maphosa, vedoucí a koordinátor sítě ZEP Emigrants and Refugee, uvedl, že mnoho studentů se vrací do Zimbabwe bez přestupových dokladů nebo jakéhokoli dokladu o vzdělání v JAR.
"Našli jsme rodiny, kterým bylo řečeno, aby opustily své domovy," řekl Tafazwa Muranganani, předseda Zimbabwe Diaspora 4ED. "Někteří byli napadeni a okradeni. Mnozí odešli jen s oblečením, které měli na sobě."
Dítě, které bylo repatriováno, nám řeklo: "Říkali nám kwerekwere, říkali nám, abychom se vrátili do své země. Přišli k nám domů a vyhrožovali, že nám dům zapálí."
Muranganani uvedl, že Zimbabwe Diaspora 4ED spolupracuje se zimbabwskou ambasádou a konzulátem na identifikaci osob žadajících o repatriaci a na jejich přepravě na sběrná místa dříve, než je autobusy odvezou do Musiny.
Mnoho Zimbabwanů muselo strávit hodiny, někdy i noc, před policejními stanicemi, protože neměli kde jinde přespat, zatímco čekali na transport.
"Museli jsme si pronajmout mobilní toalety, protože nebyla žádná sanitární zařízení," řekl Murangani. Mezi čekajícími byly matky s miminky, starší lidé a děti.
Muranganani tvrdil, že někteří imigranti cestující na sběrná místa byli zatčeni před nástupem do autobusů.
Mluvčí ministerstva vnitra Ndileka Cola na toto obvinění nereagovala.
Gift of the Givers uvádí, že pomohl přibližně 32 000 lidem v dočasném repatriačním centru v Musině, kde podával více než 115 000 teplých jídel. Komunitní styčný pracovník organizace, Cliffort Mabe, uvedl, že poskytují tři teplá jídla denně, vodu, kojeneckou výživu, pleny, hygienické balíčky a deky.
Zdroj v angličtině: ZDE
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