Kaspické moře se zmenšilo o plochu Sicílie
17. 7. 2026
Mnoho přístavů je nyní daleko od břehu a mnoho lodí, které pluly po vodách Kaspického moře, rezavějí daleko od vody. Ale nejvážnější je, říkají odborníci, že tento ústup moře, stejně jako tomu bylo u Aralu, je má negativní dopad na zdraví lidí kolem.
Různé minerály a biologické usazeniny, které byly bezpečně pod vodou, jsou nyní odkryté a větrem se šíří do obydlených oblastí, což je vývoj, který pravděpodobně povede k prudkému nárůstu nemocí jako je rakovina. Stejně jako tomu bylo během zániku Aralského jezera, který dopadl zejména na zdraví obyvatel Karakalpakstánu.
Bohužel, navzdory nebezpečí se pobřežní státy nedokázaly dohodnout na tom, co dělat. Ve skutečnosti jsou stále rozděleny mezi ty, které si jako Rusko myslí, že moře se vrátí a není potřeba drahých nových programů, a ostatní pobřežní státy, které jsou přesvědčeny, že je to blud.
Pokud se patová situace brzy nevyřeší, něco, co se v tuto chvíli zdá extrémně nepravděpodobné, pak Kaspik je na cestě následovat Aral do zapomnění. Ekonomická situace a zdraví populace pobřežních států jistě budou v následujících letech výrazně trpět.
Zdroj v ruštině: ZDE
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