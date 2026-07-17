Ropa dosáhla měsíčního maxima

17. 7. 2026

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Globální ceny ropy uprostřed další výměny úderů mezi Spojenými státy a Íránem, stejně jako blokády Hormuzského průlivu, vzrostly na nejvyšší úroveň za měsíc. Ukazují to obchodní data a data od analytické poradenské společnosti Ritterbusch and Associates.

Konkrétně futures na referenční Brent ropu vzrostly o 1,43 dolaru na 84,73 dolaru za barel (+1,7 %), americká WTI vzrostla o 1,5 % na 79,34 dolaru za barel. Již druhou obchodní seanci v řadě Brent uzavřel na nejvyšší úrovni od 12. června a WTI od 15. června.

"Obnovení nepřátelství mezi Spojenými státy a Íránem tento týden nabírá na síle a pravděpodobně bude pokračovat i po dalším americkém bombardování [jako] včera v noci, které proběhlo po obnovení blokády Hormuzského průlivu," uvedla Ritterbusch and Associates v analytické poznámce.

Zdroj v angličtině: ZDE

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Obsah vydání | 17. 7. 2026