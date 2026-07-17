Ropa dosáhla měsíčního maxima

Írán nařídil Húsiům přerušit přepravu v Rudém moři
17. 7. 2026Skupina Húsiů, spojenců Íránu v Jemenu, se připravuje na zahájení ostřelování tankerů v Rudém moři, klíčové obchodní cestě na druhé straně Arabského poloostrova proti Perskému zálivu.
17. 7. 2026
Konkrétně futures na referenční Brent ropu vzrostly o 1,43 dolaru na 84,73 dolaru za barel (+1,7 %), americká WTI vzrostla o 1,5 % na 79,34 dolaru za barel. Již druhou obchodní seanci v řadě Brent uzavřel na nejvyšší úrovni od 12. června a WTI od 15. června.
"Obnovení nepřátelství mezi Spojenými státy a Íránem tento týden nabírá na síle a pravděpodobně bude pokračovat i po dalším americkém bombardování [jako] včera v noci, které proběhlo po obnovení blokády Hormuzského průlivu," uvedla Ritterbusch and Associates v analytické poznámce.
Zdroj v angličtině: ZDE
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