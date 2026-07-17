Čína ukončila jednání s Ruskem o novém plynovodu Síla Sibiře-2

Čína se tajně připravuje na Putinův odchod
17. 7. 2026Za Vladimira Putina, který přerušil vztahy se Západem, se Rusko plně stalo mladším partnerem Číny, která tuto zemi, byť diskrétně a neveřejně, manipuluje ve svůj prospěch.
17. 7. 2026
Během poslední návštěvy Vladimira Putina v Pekingu, kdy ruský prezident doufal, že konečně dosáhne dohody s Si Ťin-pchingem ohledně plynovodu, požádali čínští představitelé ruskou delegaci, aby tuto otázku již nezmiňovala, dokud se podmínky nezmění.
Čína požaduje od Kremlu radikální snížení cen plynu. Je připravena podepsat smlouvu o dodávkách pouze tehdy, pokud bude cena na ruské domácí úrovni. A to je asi 50 dolarů za tisíc kubických metrů.
Čína stále nakupuje plyn Gazpromu za výrazné slevy oproti světovým cenám. Letos platí 258,8 dolaru za tisíc kubických metrů, což je o 39 % méně než ostatní zákazníci ruské společnosti v zemích mimo SNS (420,2 dolaru). Podle materiálů Ministerstva hospodářského rozvoje se příští rok cena plynu v Číně sníží na 223,9 dolaru za tisíc kubických metrů a sleva bude 34 %.
Ruská delegace, která v květnu cestovala s Putinem do Pekingu, "narazila na zeď": Čína de facto požaduje, aby Moskva Sílu Sibiře-2 dotovala. Chce cenu pětkrát nižší než současná a osmkrát nižší než u ostatních zákazníků Gazpromu v zemích mimo SNS.
V září 2025, po další cestě do Číny, Putin a generální ředitel Gazpromu Alexej Miller oznámili podepsání "právně závazného memoranda", které by umožnilo dlouho očekávanou výstavbu plynovodu určeného k přepravě plynu ze západosibiřských polí do Číny. Před válkou s Ukrajinou byl tento plyn nakupován Evropou, ale od té doby dodávky na kdysi klíčový zahraniční trh Gazpromu od počátku 70. let klesly na minimum. Nicméně čínská strana Putinova prohlášení nepotvrdila.
Po květnové návštěvě nebyly v žádném z 42 podepsaných bilaterálních dokumentů zmíněny Síla Sibiře-2 a plyn.
Je možné, že Čína nikdy nepodepíše smlouvu s Gazpromem, říká Jörg Wuttke, partner skupiny DGA ve Washingtonu: na světě je nyní dostatek plynu a spotřeba dováženého plynu v Číně by měla dosáhnout vrcholu v polovině 30. let 21. století.
Alexander Gabujev, ředitel Carnegie Russia Eurasia Center, věří, že Si bude raději "marinovat" Putina, dokud nebude souhlasit s jakýmikoli podmínkami. "Počkejte, až se ekonomická situace v Rusku ještě více zhorší, až bude Rusko skutečně na kolenou, abyste podepsali podmínky, které budou pro Čínu výhodné," popisuje Gabujev čínský přístup k jednáním.
Zdroj v angličtině: ZDE
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