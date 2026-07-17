Kvůli ruským útokům na černomořské přístavy ztratila Ukrajina třetinu exportní kapacity pro obilí
17. 7. 2026
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Údery Ruska a Ukrajiny na námořní zařízení druhé strany by mohly, stejně jako v roce 2022, opět ovlivnit globální zásoby obilí a dalších zemědělských produktů. Ukrajina nedávno ztratila asi třetinu své kapacity pro vývoz obilí kvůli zesíleným ruským útokům na černomořské přístavy.
Uvádí to prohlášení Všeukrajinské agrární rady (VAR), která sdružuje více než 1 300 farem. Podle analytiků by útoky naopak ukrajinských dronů na ruské lodě v Azovském moři mohly vést ke ztrátě 20–25 % vývozu obilí.
"Rusko začalo systematicky útočit na přístavní infrastrukturu, terminály a celý dopravní a logistický řetězec, opakovaně používá balistické rakety," uvedl VAR ve zprávě. Vývoz zemědělských produktů, jako jsou obiloviny a rostlinné oleje, zůstává největším zdrojem deviz pro Ukrajinu, přičemž více než 90 % těchto produktů je přepravováno přes tři přístavy v oblasti Oděsy.
Těmito přístavy projde asi 6 milionů tun měsíčně. "V průměru nyní můžeme odesílat asi 4 miliony tun obilí měsíčně," uvedl VAR. Přístavy nadále fungují, ale pokud současná intenzita útoků bude pokračovat a zařízení nebude možné opravit, může být škoda na infrastruktuře během několika měsíců velmi významná, varovala asociace.
Podle analytika Bohdana Kosteckého z Barva Invest přišly přístavy o přibližně třetinu své kapacity skladování obilí, tedy asi 2,5 milionu tun měsíčně. A z 13 hlavních obilných terminálů čtyři pozastavily nákupy kvůli ruským útokům, uvedl ve středu zdroj z oboru pro agenturu Reuters.
To vše podkopává logistiku exportu: podle Ukrajinských drah počet vozů s obilím směřujících do oděských přístavů v týdnu od 2. do 8. července klesl oproti předchozímu týdnu o 11 % a objem exportu klesl o 17 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
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