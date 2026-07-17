Vztah a postoj české vlády ke genocidě v Pásmu Gazy, k okupaci a k vývozu zbraní a munice do okupační mocnosti Izraele je ostudně výmluvný
17. 7. 2026 / Radomír Silber
Informuje o něm jménem vlády a v zastoupení premiéra Andreje Babiše úřad vlády. Z jeho sdělení ze dne 9. července plyne, že české vlády a premiéři Babiš a Fiala neučinili žádné vlastní kroky a vyjádření proti genocidnímu jednání Izraele, proti okupaci, násilné kolonizaci palestinských teritorií a k vyšetřování a omezení či zastavení vývozu zbraní a munice okupační mocnosti a pachatelům okupace a teroru.
Jménem vlády České republiky, která byla oslovena podle zákona o svobodném přístupu k informacím, informace a vyhýbavá sdělení poskytl dne 9. července 2026 úřad vlády osobou ředitele Odboru právního Mgr. Jana Večeře.
Na níže uvedené otázky úřad vlády jménem vlády sděluje:
1) Kdy a jakým vyjádřením odsoudila vláda České republiky izraelskou blokádu humanitární pomoci pro Pásmo Gazy a masové útoky izraelské okupační armády na civilní infrastrukturu a na civilní obyvatelstvo Pásma Gazy.
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
2) Kdy a jaká opatření učinila vláda Petr Fialy k pozastavení platnosti, k omezení a zastavení vydávání licencí pro vývoz zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael.
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
3) Kdy a jaká opatření učinila vláda Andreje Babiše k omezení a zastavení vydávání licencí pro vývoz zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael.
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
4) Učinila vláda Petra Fialy kroky k zamezení transferu zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael? Kdy a v jakém rozsahu a jakým rozhodnutím a usnesením? Prosím i o text příslušného rozhodnutí a usnesení.
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
5) Učinila vláda Andreje Babiše po vystřídání vlády Petra Fialy kroky k zamezení transferu zbraní munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a do oblasti okupační mocnosti Státu Izrael? Kdy a v jakém rozsahu a jakým rozhodnutím a usnesením? Prosím i o text příslušného rozhodnutí a usnesení.
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
6) Je vláda České republiky odpovědná a v jakém rozsahu a podle jakého předpisu či zákona za činnost ministrů a ministerstev vnitra, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a spravedlnosti, kteří umožnili v době blokády Pásma Gazy a okupace Západního břehu Jordánu uplatňování, prodlužování, vydávání licencí a transfer zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti působnosti okupační mocnosti Izrael, izraelské armády a obyvatelstva, jehož část buduje okupační osady a terorizuje okupované palestinské obyvatelstvo?
Úřad vlády, který se ujal pravomocí vlády, jménem vlády ČR na tuto otázku odmítá odpovědět a tvrdí, že nejde o žádost o informaci, ohrazuje se proti položené otázce tvrzením, že tato otázka údajně je zcela nepřípustná, protože je „svým obsahem dotazem na názor povinného subjektu, respektive zaujetí právního stanoviska k odpovědnosti vlády v žadatelem předestírané oblasti. Úřad vlády však v minulosti k předmětné problematice žádné zaznamenané stanovisko formálně nezaujal“.
7) Vyjádřili se předseda vlády Andrej Babiš a vláda ČR proti okupační politice státu Izrael a proti budování osad příslušníků izraelského národa na okupovaných palestinských územích? Kdy a v jakém znění?
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
8) Učinila vláda a ministr spravedlnosti kroky, které zabraňují Policii ČR a státním zástupcům šetřit podezření na vydávání a prodlužování licencí a na vývoz zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a okupačních teroristických a trestných akcí na územích okupovaných a kontrolovaných Státem Izrael?
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
9) Učinila vláda a ministr spravedlnosti kroky k tomu, aby Policie ČR a státní zastupitelství řádně šetřily podezření, podněty a trestní oznámení na vydávání a prodlužování licencí a na vývoz zbraní, munice, vojenského a vojensky využitelného materiálu do oblasti válečného konfliktu a okupačních teroristických a trestných akcí na územích okupovaných a kontrolovaných Státem Izrael?
Úřad vlády sděluje: „Vláda České republiky k těmto bodům nepřijala žádná samostatná usnesení, rozhodnutí ani oficiální vládní prohlášení.“
Zprávu zpracoval: Radomír Silber, Ph.D.
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