V červnu Ukrajina zaznamenala nejvíce civilních obětí od začátku války
17. 7. 2026
Bylo zabito nejméně 293 Ukrajinců a 1 990 bylo zraněno. Uvádí to zpráva Monitorovací mise OSN pro lidská práva na Ukrajině.
Podle OSN se počet mrtvých a raněných na Ukrajině v květnu zvýšil, ale v červnu se toto číslo zvýšilo o dalších 10 %. Ve srovnání s červnem 2025 o 37 %.
Celkem bylo v první polovině roku 2026 zaznamenáno 1 396 mrtvých a 7 978 zraněných civilistů, což je o třetinu více než ve stejném období v roce 2025 a více než dvojnásobek oproti roku 2024.
Hlavní příčinou ztrát, jak upozornili zástupci mise, jsou ruské útoky drony a raketami. Města daleko od fronty, včetně Kyjeva a Dnipra, utrpěla během červnového ostřelování nejvíce. Současně bylo zaznamenáno mnoho úmrtí v Záporoží a Chersonu.
Blízko kontaktní linie byly rekordní ztráty způsobeny útoky dronů krátkého dosahu. Během prvního měsíce léta bylo zabito 89 lidí a 588 zraněno.
Dne 9. července se Rada bezpečnosti OSN sešla na mimořádné zasedání na žádost Ukrajiny na pozadí dalšího ruského útoku na Kyjev a další regiony. Zejména bylo v hlavním městě zabito 19 lidí a dalších 58 zraněno v důsledku útoku v noci 6. července. V té době zástupce stálého představitele Ukrajiny při OSN Volodymyr Pavličenko vyzval členy Rady bezpečnosti, aby okamžitě předložili rezoluci o příměří na Ukrajině a "ukončili paralýzu" Rady bezpečnosti OSN v otázce ruských zločinů proti mezinárodnímu společenství.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse