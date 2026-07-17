Čína se tajně připravuje na Putinův odchod

Čína ukončila jednání s Ruskem o novém plynovodu Síla Sibiře-2
17. 7. 2026Jednání s Čínou o novém plynovodu Síla Sibiře-2, od nějž Kreml očekává náhradu za ztracený evropský trh, probíhala více než 10 let, aby nakonec dospěla do slepé uličky.
17. 7. 2026
Současně Peking tiše navazuje vztahy s ruskou vládnoucí třídou, a to nejen s Putinem a jeho vnitřním okruhem, ukazují rozhovory s představiteli obou zemí a analytiky. Číňané posilují vazby s představiteli a zástupci elity, kteří budou rozhodovat o budoucnosti Ruska po Putinově odchodu.
Čínská špionáž a nábor středně postavených úředníků jsou v zemi zjišťovány stále častěji, ale Moskva se nesnaží tyto informace zveřejnit ani je s Pekingem projednat ze strachu ze zhoršení vztahů, uvedl člověk blízký ruským speciálním službám. Protizápadní nálady jsou v ruské společnosti a institucích tak hluboce zakořeněné, že podle některých analytiků přežijí vládce, který je rozdmýchal.
Současně si Peking již v mnoha ohledech Rusko podrobil a dosáhl významných ústupků, ačkoli se snaží za každou cenu, aby veřejně neukazoval svou nadřazenost, aby Moskvu a Putina osobně neponížil. "Čína má opravdu velkou šanci proměnit Rusko v jakýsi obří Laos, obrovský Pákistán. Země, která je mnohem více závislá na Číně, mnohem silněji s ní spojena, a vnímá ji jako model a zdroj myšlenek o modernitě," říká Alexander Gabujev, sinolog a ředitel Carnegie Berlin Center for the Study of Russia and Eurasia.
Opatrně, ale vytrvale, Peking nutí Moskvu jednat ve svém zájmu, vytváří vztahy a struktury, které vydrží desítky let. Je dobře známo, jak žárlivě Putin posuzuje jakékoli pokusy ovlivnit situaci v "blízkém zahraničí" – zemích bývalého SSSR, které stále považuje za sféru výhradně ruských zájmů. To do značné míry vysvětluje jeho invazi na Ukrajinu.
Putin však, ač se brání, postupně vzdává Střední Asii ve prospěch Číny.
Více než deset let, z obav ze vzestupu čínského vlivu, se stavěl proti myšlence, aby se renminbi stal hlavní měnou vznikající rozvojové banky Šanghajské organizace pro spolupráci, která má financovat projekty ve Střední Asii. Ale během uplynulého roku se Si Ťin-pchinghovi podařilo získat tento důležitý ústupek, uvedli čínští vládní poradci a diplomaté. Podle nich finanční izolace donutila Rusko přehodnotit svůj postoj a nyní je připraveno stát se členem banky a na oplátku požaduje záruky, že její činnost nebude omezena západními sankcemi.
Jiné mezinárodní úvěrové organizace, kde Čína hraje první housle, však zatím odmítly Rusku poskytnout způsoby, jak obejít sankce. Zejména bylo Rusko pod tlakem Západu odpojeno jak od Asijské infrastrukturní investiční banky se sídlem v Pekingu, tak od šanghajské banky BRICS, Nové rozvojové banky, protože nemohly pokračovat v činnosti s jeho účastí.
Rusko zůstává surovinovým přívěskem Číny, dodává jí hlavně ropu a plyn s výraznými slevami, stejně jako další přírodní zdroje. Když se Si v roce 2013 poprvé setkal s Putinem, Čína představovala asi 10 % celkového ruského obchodu. Od té doby se toto číslo zečtyřnásobilo, zatímco podíl Ruska na čínském obchodu je méně než 4 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
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