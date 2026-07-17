Snaha nahradit politický střet figurou prezidenta má devastující následky pro demokracii
17. 7. 2026 / Boris Cvek
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Tak tohle je výsledek střetu, který proběhl v souvislosti se summitem NATO v Ankaře na naší politické scéně. „Spor nezůstal bez dopadu. Vnímání prezidenta Petra Pavla se zlepšilo u 23 procent lidí a zhoršilo u 34 procent. U vlády Andreje Babiše je bilance ještě horší (16 procent zlepšení, 36 procent zhoršení) a nejhůř z trojice dopadla opozice, jejíž vnímání se zlepšilo jen u devíti procent lidí a zhoršilo u 32 procent,“ popsali autoři průzkumu.“
Vlastně ne, politické na tom nebylo nic. O žádnou politickou scénu nešlo. V sázce nebyl žádný politický program, opozice neprošla žádným zhodnocením dědictví Fialovy vlády, aby nabídla občanům šanci na novou důvěru v její směřování. Nešlo o politický střet o budoucnost České republiky. Jen to dále rozdělilo společnost, znechutilo lidi, snížilo důvěru v politiku a politiky. A nejhůře dopadla opozice.
Na Facebooku jsem mohl vidět upoutávku na rozhovor Václava Moravce s právníkem Janem Kyselou. Pan Kysela tam říkal, že minulá vláda toho moc neudělala, tak asi nemohla být vládou hrůzy. Hrůzu ovšem lze udělat právě i nicneděláním. Máte pacienta, který potřebuje akutně vaši pomoc, a vy nic neuděláte? Umírá vám demokracie pod rukama, a vy nic neuděláte? Utíká vám 150-300 miliard ročně z rozpočtu na daních pro bohaté a vy kážete šetření a škrty a ještě zvýšíte daně chudým? Je vaše země ohrožena agresí zločineckého režimu a vy trvale, opakovaně lžete o výdajích na obranu? Kážete měsíce o klíčové roli digitalizace stavebního řízení, a pak to odložíte ad acta?
Mimochodem: vzpomínáte si na Michala Haška, jak lhal o schůzce v Lánech? A byl to jeho konec. Přitom ve srovnání s tématem obranyschopnosti republiky proti hrozbě ruské agrese je to srandovní, banální hloupost. A Petr Fiala se tváří, jako by se ni nedělo.
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