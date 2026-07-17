Polovina porodnic, polovina školek, polovina škol. Víme o tom? Děláme něco?
17. 7. 2026 / Jiří Hlavenka
Možná i víme, ale neděláme.
Chci se ale zaměřit na něco jiného: na instituce, které máme pro děti vytvořené. První na ráně jsou porodnice, dále následují jesle, školky, školy, univerzity. Tam všude to postupně doběhne, nevyhnutelně. Víme o tom? Reagujeme?
Začneme u porodnic. Je evidentní, že české porodnice jedou hluboce pod svoji kapacitu a bude to pokračovat. To znamená vysokou neefektivitu (jako u tovární linky, u které polovinu času stojí pracovníci nečinně, protože "nic nepřijíždí"), ale nedosti na tom. Porodnice (stejně jako další zdravotnická zařízení a oddělení) dostávají akreditaci, která je podmíněna počtem výkonů, zde je minimum pro akreditaci stanoveno na průměrně 600 porodů ročně za tři poslední roky. (Důvody jsou zřejmé: kromě efektivity jde o "secvičenost" personálu, tedy kvalita jeho práce). Toto je zákonný limit, porodníci sami hovoří o nejnižší hranici 800 porodů, a v zahraničí se pracuje s číslem 1000 porodů jako minimum pro existenci porodnice.
Teď to začne být zajímavé. Z českých porodnic pouze pět z nich dělá nyní víc jak 1000 porodů ročně, jenom sedm je nad 800 a jen devět je nad zákonným (!) ukazatelem 600 porodů. Všechny ostatní jsou pod tímto číslem, přičemž se stále klesá. Kolik je těch všech ostatních? Napočítal jsem 36 (viz odkaz č. 2).
Nikoho v této zemi to netrápí. Máme tu 36 institucí, které vlastně fungují proti akreditačním pravidlům. Ta jsou závazná, jejich porušení nicméně není protiprávní či není důvodem k uzavření zařízení (ano, takhle si tu žijem). Tečou tu stamilióny. Dle mých hrubých výpočtů stojí provoz malé porodnice mezi 30-50 mil. Kč ročně (většinou jsou to spíše oddělení v malých špitálech, tedy naštěstí sdílí některé kapacity s dalšími odděleními, všechno ale nejde, specialisté jsou nutní). Pokud malá porodnice dělá 700 porodů ročně, je to cca 60 000 Kč na jeden porod, pokud těch dnešních 350, je to 120 000 korun. Poněkud rozdíl. Snížení počtu malých porodnic (neplnících kritérium) na polovinu by přineslo přes půl miliardu úspor; důležitější ale je zajištění profesionality personálu, který dělá takový počet výkonů, jaký je potřeba pro jejich erudici.
Jó, ale zrušte porodnici! No to je řevu na malém městě! Čeština pro to má výraz: "politicky neprůchozí". Je to správné, je to nutné, ale "politicky neprůchozí", takže se to nestane. Protože VZP proplácí výkon a těch je málo, porodnice jde do ztráty, ředitel jde brečet za zřizovatelem (obvykle kraj), vymodlí penizky, jede se dál.
A to jsou jenom porodnice - malé instituce, kde se dělá jeden úkon a matka s děťátkem je tam pár dní. Populační úbytek pokračuje do dalších zařízení určených pro děti: do školek, škol všech stupňů včetně vysokých. I zde budeme mít nevyhnutelně půlku lavic prázdnou. (Ano, vím o tom, že v současnosti až zoufale chybí místa hlavně na středních školách v metropolích - to ale je dáno kombinací sestěhovávání lidí do měst a dočasné populační vlnky, která teď právě doznívá). Celkově v ČR je nyní 150 000 volných míst v základních školách (zdroj: (3)), a toto číslo čeká - pokud se nezačnou ve velkém (!) zavírat třídy a školy - další razantní vzestup někam nad 200 000. Tady se už bavíme o mnoha desítkách miliard korun ročně - v českém školství, o kterém hovoříme, jak je podfinancované. Pokračujeme dále do školství středního; už dnes zejména (špatná, se špatnou reputací) učiliště v periferních regionech zejí prázdnotou. (Ale pořád tam jsou, stojí a pořád jsou financovány). Končíme pak vysokým školstvím, kam to taky doběhne; dnes jsou zaplněné slušně díky silným ročníkům (330 000 studentů), ale pokud nedojde k dramatickému vzestupu procenta mladých lidí, kteří jdou na vysokou (a dostudují ji!!), dostaneme se pod 200 000.
Naházel jsem tu na vás spoustu čísel - proč? Protože jsem chtěl ilustrovat, že český stát není schopen uvažovat a hlavně reagovat strategicky, tedy plánovat dopředu. Funguje v režimu "tady a teď", nijak jinak. Chybí mu autoritativní analytický útvar, který by vládě, ale celé republice říkal: hele, jo, víme že akorát hasíte požáry, a řešíte Turky, ale za pět, deset, patnáct let nás tohle doběhne, na to vemte jed. A nechcete-li narazit do zdi (nebo vyhazovat desítky miliard ročně z okna), tak to musíte začít řešit DNESKA. Nemusíte tu porodnici DNES zavírat, ale do pěti let jich musí jít třetina pryč, postupně, a chcete-li to provést, musíte začít DNES. Nemusíte zavírat školu dnes a náhle (to ani nejde), ale stanovte doběhy - například neotevírat nové první třídy, řešte dojezdy a spádovost, aby přechod byl plynulý. Slučujte učňáky a soustřeďte se na kvalitu. A tak dále.
Já nechci, aby stát fungoval jako firma; jeho kritériem není "jet na zisk", ale zabezpečovat co má v adekvátní kvalitě i kvantitě. Ale současně nechci, aby se choval s odpuštěním jako debil. Pokud vím, co se stane v budoucnu (a tady to vím), musím začít konat, DNES.
Neustále
naříkáme nad tím, že stát má šetřit; jenomže fantazie nám stačí akorát
na "debyrokratizovat", "digitalizovat" a "propustit úředníky". Jenomže
neskonale větší peníze se pálí někde jinde. A to jsem se ještě nedostal k
unikátu našeho Hobitína: k 6200 samosprávným obcím...
Zdroje:
(1) Článek na Seznam zprávy, kde jsou pěkně vizualizované porodnice s nízkými výkony: https://www.seznamzpravy.cz/.../domaci-zivot-v-cesku...
(2) Detailní zpráva Ministerstva zdravotnictví o stavu porodnictví (https://vlada.gov.cz/.../Priloha-c--1-Prezentace-M...)
(3) Téma popisuje i (nezávislý) Zdravotnický deník: https://www.zdravotnickydenik.cz/.../prehled-ohrozenych.../
(4) "Mimořádné" (!) šetření MŠMT ukazuje na 150 000 volných míst na školách. To je panečku překvapení!
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