NYT: Ukrajina byla na vzestupu. Pak však na povrch vybuchl spor ohledně válečné strategie
17. 7. 2026
Z podzemního parkoviště vyslovil čerstvě odvolaný ukrajinský ministr obrany nejdramatičtější veřejnou kritiku vojenského velení, jaká se během války objevila.
Pro prezidenta Volodymyra Zelenského se zdálo, že dlouhá řada politických a bojových neúspěchů do tohoto léta již zmizela v zpětném zrcátku. Ukrajina se díky odhodlání svých vojáků a inovativnosti svých inženýrů dostala na vítěznou vlnu.
To, co tuto sérii přerušilo, nebyla ani děsivá ruská ofenzíva, ani další zhoršení vztahů s prezidentem Trumpem. Místo toho to byl výbuch vnitřních politických sporů, který vyvrcholil tím, že Zelenskyj ve středu odvolal populárního, mladého ministra obrany, který prosazoval inovace v oblasti války s využitím dronů.
Ministr Mychailo Fjodorov na to ve čtvrtek reagoval tím, že pozval novináře a opoziční politiky do podzemní parkovací garáže, kde byli v bezpečí před ruskými raketami. Tam vyslovil nejdramatičtější veřejnou kritiku ukrajinské válečné strategie, korupce při zadávání zakázek v oblasti obrany a nedostatků ve vojenském velení, které se projevily během plnohodnotné války s Ruskem.
Po více než čtyřech letech, během nichž prakticky všichni ukrajinští představitelé vojenské vedení oslavovali, se Fjodorov do něj ostře pustil. Otevřený střet mezi ministrem obrany a vrchním velitelem narušil nesmírně důležitý pocit jednoty v boji proti početnější ruské armádě, stejně jako narativ o Ukrajině, která ve válce vítězí.
Ukrajinci již týdny hovořili o zlomu v konfliktu, kdy Ukrajina dosáhla úspěchů na bojišti i na diplomatické scéně po chladné a temné zimě plné intenzivních ruských bombardování.
Tentokrát rozkol ve vedení staví jednu generaci proti druhé a vyvolává otázky, do jaké míry Ukrajina, proslulá svou reputací v oblasti vojenských inovací, přijímá high-tech řešení, která zosobňuje Fjodorov.
V ukrajinské armádě, jak uvedl ve svém projevu, „pokud uspějete, stanete se hvězdou, a pak narazíte na slepou uličku“, protože konzervativní generálové žárlivě brání vzestupu nové generace bojově prověřených velitelů a strategů s digitálním myšlením. Otevřeně vyzval k rezignaci vrchního velitele, generála Oleksandra Syrského.
V nedalekém parku dav demonstrantů – šlo teprve o druhou velkou pouliční demonstraci za dobu války – dupal nohama na podporu Fjodorova, tleskal a skandoval: „Jedna Ukrajina, sjednocená a svobodná!“
Zelenskyj jako důvod odvolání ministra obrany uvedl střet mezi generálem Syrským a Fjodorovem. Nepřesně však vysvětlil, proč odvolal právě Fjodorova, hlavního zastánce ukrajinských strategií založených na bezpilotních letounech, a nikoli generála Syrského, který na počátku války dosáhl úspěchu manévry pěchoty a obrněných vozidel, od nichž se však později kvůli jejich zranitelnosti vůči bezpilotním letounům z velké části upustilo.
V prohlášení zveřejněném na Telegramu Zelenskyj uvedl, že by „velmi rád viděl jednotu“ mezi ministrem obrany a generálem.
„Ale situace je taková, jaká je,“ dodal. „Za těchto okolností si musím vybrat jednu nebo druhou stranu, protože beze mě se k jednacímu stolu neposadí.“
Tento rozkol se rozšířil i do řad ozbrojených sil, kde je veřejná debata důstojníků, včetně debat o politických záležitostech, tolerována více než v mnoha jiných armádách.
Plukovník Pavlo Jelizarov, zástupce velitele letectva, podal na protest proti odvolání Fedorova rezignaci. „Domnívám se, že odvolání Fedorova je velkou ranou pro obranu země,“ napsal v příspěvku na sociálních sítích.
Generál Mykhailo Drapatyi, velitel spojených sil – funkce zodpovědná za koordinaci mezi jednotlivými složkami armády a dalšími bezpečnostními službami – vydal prohlášení na podporu Fedorova. „Mlčení armádu nechrání, pouze umožňuje, aby se hromadily chyby,“ napsal.
Parlament, který musí potvrdit každého nového ministra obrany, ve čtvrtek odložil hlasování o této funkci. Později téhož dne Zelenskyj uvedl, že tuto funkci nabídl generálovi Jevhenu Chmarovi, řediteli vnitřní zpravodajské služby.
V podzemní garáži Fjodorov obhajoval nutnost zásadní reformy vojenského velení tím, že vypočítal to, co nazval jeho nedostatky, a to navzdory nedávným úspěchům Ukrajiny.
Prostor byl původně připraven pro prezentaci technologie dronů, která nesouvisela se setkáním Fjodorova. Zatímco hovořil, na obřích televizních obrazovkách běžely děsivé černobílé záběry z nočního vidění, na nichž drony narážely do lodí, radarových antén a dalších cílů.
Fedorov obvinil generála Syrského, neúprosného generála staré školy, který si vysloužil přezdívku „Řezník“ kvůli vysokým ztrátám mezi pěšáky, ze strategické krátkozrakosti. Generál, jak uvedl Fjodorov, zmařil kariéry nadějných mladších velitelů a bránil se nasazení dronů a bojových robotů, které mění podobu války na zemi, ve vzduchu i na moři.
„Rozhodnutí o tom, koho je třeba podporovat a koho ne, koho je třeba posílit a koho ne, nejsou založena na datech,“ řekl. „Jsou založena na loajalitě“ vůči vyšším velitelům.
V zákulisí byla ukrajinská armáda po léta rozdělena na technologicky orientované brigády a tradiční pěchotní a mechanizované jednotky. Fedorov uvedl, že tuto rozpolcenost vynáší na světlo, aby s Ukrajinci hovořil jako s „dospělými“ o problémech v armádě.
Rovněž uvedl, že se snažil potlačit to, co popsal jako bující korupci v oblasti obranných zakázek, a přiznal, že si tím nadělal nepřátele. Zelenskyj, jak řekl Fjodorov, čelil stížnostem ze strany dodavatelů v obranném průmyslu. „Korupce je tu hodně,“ řekl.
V reakci na tiskovou konferenci Fjodorova a demonstrace na jeho podporu generál Syrskyj napsal na Telegramu, že je vděčný za to, že se v Kyjevě mohou konat protesty díky úspěšné obraně města, kterou velel na počátku ruské invaze.
Volodymyr Jermolenko, šéfredaktor časopisu o kultuře a politice „Ukraine World“, uvedl, že rozkol ohledně toho, jak vést válku, nyní vyšel najevo „právě proto, že na bojišti dochází k úspěchům“.
Diskuse