Takzvaní bojovníci za demokracii jsou nejspíše prostě hloupí
17. 7. 2026 / Boris Cvek
Vzpomínáte na to pozdvižení na sociálních sítích ohledně summitu v Ankaře? Myslíte, že někdo z takzvaných bojovníků za demokracii udělá totéž kvůli tomu, že pracující s minimální mzdou (a jeho zaměstnavatel) odvádí státu stejně vysokou částku jako majitel čtyřiceti stometrových bytů v Praze?
Prý za tu daňovou hrůzu mohou oligarchové. Takže oligarchové nedovolí našim takzvaným demokratům tohle téma agresivně zvednout, ale nechají to na bankéřce Horské a šéfce Finanční správy Hornochové? Není to celé nějaké divné?
Na mě to působí dojmem, že takzvaní bojovníci za demokracii jsou prostě hloupí. Jdou za dobrem tak, jak ho chápou oni sami. Holt chtějí dobro a realita je nezajímá. Vůbec je nezajímá analytický pohled na věc, strukturní problémy společnosti, prostě dělají velké dobro a je jim jedno, co říkají lidé jako Kalousek, Horská, Rusnok, Hornochová, Hampl, Prokop o věcné povaze krize demokracie a státu u nás.
A co oligarchové? Ano, ty daně jim vyhovují. Ale co mají dělat? Bojovat za vyšší zdanění majetku? Prostě vidí tu vichřici dobra a hodují. Proč by se měli takzvaným demokratům plést do jejich boje za demokracii? Mají vysvětlovat veřejné sféře, že tu je problém? Ještě by mohli dostat od strany dobra taky vynadáno.
Opakuji: jen na snížení daní při rušení superhrubé mzdy do konce roku 2025 vypadlo podle Miroslava Kalouska půl bilionu ze státního rozpočtu a každý rok je to dalších 150 miliard. Mojmír Hampl, opravdu on, řekl, že pokud jde o zdravý státní rozpočet, půl problému by bylo vyřešeno prostým návratem k daním před covidem. Helena Horská řekla v září 2024 v OVM, že máme extrémně vysoké daně pro nízkopříjmové a extrémně nízké daně z majetku. Simona Hornochová řekla v médiích opakovaně, že veškeré daně u nás jsou nastaveny ve prospěch bohatých. Všimne si toho někdy někdo z bojovníků za demokracii?
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