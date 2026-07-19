Izrael hrozí zabavením starověkých vodních nádrží poblíž Betléma
19. 7. 2026
Foto: Smotrich
Šalamounovy bazény pocházejí z 2. století př. n. l. a staly se rekreačním místem pro obyvatele nedalekého Betléma
Izrael vyhrožuje zabavením starověkých vodních nádrží poblíž Betléma, což by znamenalo významné vyhrocení stále intenzivnější kampaně o kontrolu nad územím Západního břehu.
Od chvíle, kdy izraelský extremistický ministr financí Bezalel Smotrich v květnu výslovně pohrozil, že „vymazá“ dohody, které před více než 30 lety potvrdily palestinské vlastnictví Šalamounových bazénů, izraelští osadníci a vojáci posílili svou přítomnost v okolí této lokality.
Historie těchto bazénů sahá až do 2. století př. n. l., ačkoli hlavní stavební práce provedli Římané o století později v rámci rozsáhlého inženýrského projektu zahrnujícího dvě nádrže, akvadukty a tunely pro zásobování vodou do 13 km vzdáleného Jeruzaléma.
Třetí monumentální nádrž byla přistavěna za osmanské nadvlády, kdy byla rovněž vybudována pevnost k ochraně vodního zdroje. Během období mandátu v letech 1923 až 1948 britské úřady systém modernizovaly pomocí kovových trubek a čerpadel.
Čerpací stanice z období mandátu, postavená ze světlého kamene, dnes stojí opuštěná v zalesněných kopcích této oblasti a bazény, které jsou místy hluboké více než 10 metrů, již nedodávají vodu do Jeruzaléma, ale staly se hlavním zdrojem rekreace v této oblasti.
Jednoho nedávného odpoledne děti ze sousedních vesnic Artas a al-Khader skákaly rozběhem z kamenných zdí prostředního bazénu do sytě zelené vody, zatímco hrstka mužů rybařila mezi rákosím u hradeb na druhé straně.
Vlastnictví bazénů Palestincům bylo přiznáno na základě druhé dohody z Osla z roku 1995.
V pátek a o svátcích sem přijíždějí rodiny z Betléma, ležícího 3,5 km na severovýchod, aby zde strávily večer, vykoupaly se a uspořádaly piknik. Vzhledem k tomu, že město je ze všech stran obklíčeno novými osadami, stávají se bazény pro obyvatele Betléma čím dál tím více útočištěm.
„Je to teď jediné místo v celém Betlémě, kde si můžete sednout a užít si vodu, stín, zelenou plochu – a teď se nám to snaží ukrást,“ řekl Mahmoud Jaber, místní aktivista a zahradník z Artasu, který k pěstování zeleniny využívá vodu z místních pramenů.
Ačkoli se nad bazény tyčí část osady Efrat, bezprostředně ohroženy jsou teprve od května, kdy Smotrich a další izraelský politik zastávající tvrdou linii, Zvi Sukkot, nechali policií vyhnat Palestince z této oblasti.
„Toto je naše země,“ prohlásil Smotrich a Sukkot se připojil k jeho výzvě, aby Izrael tuto lokalitu převzal. Od té doby se vpády osadníků staly častějšími a 10. července provedli izraelští vojáci bezprecedentní zátah, při kterém stříleli slzným plynem, zatímco děti v bazénech plavaly.
Tato nátlaková kampaň vyvolala v Palestině pobouření nejen kvůli archeologickému významu těchto tří obdélníkových bazénů, které – s celkovou kapacitou 250 000 kubických metrů – představují jeden z největších dochovaných vodních systémů starověkého světa. Znamená také nový přímý útok na Palestinskou samosprávu (PA).
Na základě druhé dohody z Osla z roku 1995 se Šalamounovy bazény staly součástí širšího betlémského území klasifikovaného jako oblast A, pod palestinskou civilní a policejní kontrolou. Rozdělení Západního břehu na oblasti A, B (palestinská civilní a izraelská vojenská kontrola) a C (plná izraelská správa) mělo být přechodnou fází směřující k případnému stažení Izraele z okupovaného území a vytvoření palestinského státu.
Tento cíl již dávno zavrhl premiér Benjamin Netanjahu a jeho krajně pravicová koalice, kteří urychlili rozšiřování izraelských osad po celém Západním břehu ve snaze paralyzovat nezávislou Palestinu již v zárodku.
Během této dlouholeté kampaně byla oblast A většinou považována za nedotknutelnou, až do nařízení bezpečnostní rady z února letošního roku, které prosadilo izraelskou kontrolu nad historickým místem Ráchelin hrob v Betlémě. Zabavení Šalamounových bazénů by vytvořilo další precedens, naznačující, že části oblasti A by mohly být libovolně zabírány na základě ad hoc rozhodnutí ministrů.
Při své květnové návštěvě bazénů Smotrich prohlásil, že ponechání takového „velkolepého starověkého vodního komplexu“ pod palestinskou kontrolou bylo „jednou z hrozných chyb“ dohod z Osla.
„Usilovně pracujeme na nápravě strašlivých škod způsobených katastrofou, kterou představují dohody z Osla,“ řekl.
„Tato lokalita je zneužívána jako zbraň s cílem oslabit a v podstatě zrušit dohody z Osla,“ uvedl Alon Arad, izraelský archeolog a výkonný ředitel organizace Emek Shaveh, která byla založena za účelem ochrany starověkých památek. Dodal: „Na Západním břehu se nachází 6 000 starověkých památek a pouze [zlomek] z nich má nějakou souvislost s židovským dědictvím.“
Není jasné, zda a kdy se izraelská koalice pokusí zmocnit se Šalamounových jezer, ale archeologové a místní Palestinci se připravují na další vpády s blížícími se říjnovými volbami v Izraeli. Mezitím zdůvodnění pro převzetí této lokality předložili izraelští propagandisté zastávající tvrdou linii, kteří tvrdí, že Palestinská samospráva (PA) nechala Šalamounova jezera chátrat. Areál se na některých místech rozpadá a v jednom rohu prostředního bazénu bylo vidět několik hromádek odhozených plastových lahví a jiného odpadu.
Waqf Palestinské samosprávy, náboženská nadace, která je vlastníkem areálu, měla ambice jej rozvíjet pro turistické účely, ale tyto plány zmařil Smotrich, když zadržel daňové a spotřební příjmy Palestinské samosprávy a připravil ji tak o finanční prostředky.
Dalším zdůvodněním pro převzetí této lokality Izraelem je tvrzení, že Šalamounovy bazény jsou výlučně židovské. V článku na webových stránkách Jeruzalémského centra pro bezpečnost a zahraniční věci z počátku tohoto měsíce podplukovník v záloze Maurice Hirsch uvedl, že tato lokalita má „již svým samotným názvem židovský historický význam a důležitost“.
Název „Šalamounovy bazény“ je však z historického hlediska nesprávný. Král Šalomoun, pokud vůbec existoval (což je předmětem diskuse), údajně vládl Izraeli a Judsku asi 800 let předtím, než byly zahájeny práce na těchto nádržích.
První dvě nádrže byly postaveny za vlády jiného židovského krále, Heroda Velikého, který byl loutkovým vládcem Říma, ale stejně jako mnoho starověkých památek v Izraeli a Palestině i Šalomounovy bazény nesou stopy navazujících epoch a říší.
Místní Palestinci tento název po staletí zachovávali, ale Eman al-Titi, vedoucí betlémského odboru pro cestovní ruch a památky, uvedl, že se tento název začal vztahovat k osmanskému sultánovi Sulejmanovi Velikému, který v 16. století obnovil jeruzalémské hradby a vodovod.
„Archeologická naleziště by se nikdy neměla stát nástroji politického konfliktu,“ řekl al-Titi. „Tato otázka přesahuje rámec kontroly nad samotným územím. Zahrnuje také pokusy o přepisování historie a prosazování jediného historického výkladu, který neodráží archeologické důkazy ani četné civilizace, které po tisíce let přispívaly k bohatému kulturnímu dědictví Palestiny.“
Zdroj v angličtině ZDE
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