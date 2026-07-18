ČR bude dál stát věrně za genocidním Izraelem a fašistoidním Trumpem?
18. 7. 2026
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Tahle zpráva je zásadní, ale předpokládám, že v Česku - kdysi zemi lidských práv - nebude mít na veřejnost asi žádný velký dopad. Spíš budeme stát dál věrně za genocidním Izraelem a fašistoidním Trumpem.
Craig MOKHIBER:
--- Pokud by někdo po třech letech genocidy, agrese, mimosoudních poprav, rozsáhlého ničení po celém světě a pronásledování doma stále ještě pochyboval o tom, že násilná bezprávnost a fašistická arogance vlády USA (a jejího izraelského partnera) představují hrozbu pro celý svět, toto otevřené prohlášení o protiprávních záměrech by mělo tuto otázku definitivně vyřešit.
USA rozšiřují své nezákonné útoky na Mezinárodní trestní soud (ICC), na širší systém mezinárodního práva a na samotný koncept lidských práv.
--- Pokud se svět nezvedne z kolen, aby zastavil globální řádění osy USA–Izrael, odsoudí se na jednu či více generací bezprecedentní temnoty. Povstaňte, nebo se naučte žít na kolenou.
Ministerstvo zahraničí USA zahajuje kampaň za odstranění hrozby, kterou Mezinárodní trestní soud představuje pro americkou suverenitu
--- Tisková zpráva
Kancelář mluvčího
13. července 2026
Ministr zahraničí Marco Rubio dnes oznámil rozsáhlou kampaň zaměřenou na odstranění hrozby, kterou představuje Mezinárodní trestní soud pro suverenitu USA. Kampaň bude zahrnovat celostátní vládní reakci s cílem systematicky znemožnit Mezinárodnímu trestnímu soudu fungovat, zaměřovat se na americké vojáky či úředníky nebo jinak ohrožovat americkou suverenitu.
--- ICC představuje nepřijatelnou hrozbu pro suverenitu USA – prohlašuje, že má pravomoc stíhat a dokonce uvěznit americké vojáky a úředníky, kteří jednají v zájmu národních zájmů Spojených států. Američané s tím nikdy nesouhlasili a všichni američtí prezidenti od ratifikace ICC trvají na tom, že ICC nemá nad Američany jurisdikci. ICC již dříve zahájila vyšetřování amerických vojáků a zpravodajských důstojníků a od té doby odmítá tyto případy uzavřít.
--- ICC se nyní snaží stát se globálním arbitrem, který se nikomu nezodpovídá – staví se nad národní státy a mimo ně jako nadnárodní donucovací orgán globalistické byrokracie, zmocněný k libovolnému pronásledování amerických vojáků a úředníků. V kampani za odstranění hrozby, kterou ICC představuje pro Američany, nebude vyloučena žádná diplomatická možnost.
Součástí kampaně bude široká škála opatření, jejichž cílem je zajistit, aby Mezinárodní trestní soud nemohl ohrožovat suverenitu USA ani se zaměřovat na Američany.
--- Mezi zvažovaná opatření patří: Podívejte se na videozprávu ministra Rubia k této akci na kanálu Ministerstva zahraničí na YouTube.
--- Diplomatické telefonáty ministra zahraničí, náměstka ministra, velvyslanců a dalších členů vrcholného vedení do zahraničních států, v nichž budou zdůrazňována zneužití pravomocí ICC a rizika, která představují pro Američany i jiné národy, a v nichž budou tyto státy vyzývány k vystoupení z ICC
--- Státy, které spolupracují s americkými bezpečnostními složkami a americkou armádou nebo které využívají výhody bezpečnostní záštity USA, jsou vyzývány, aby odmítly údajnou pravomoc ICC stíhat americké úředníky a vojáky
--- Zvýšená kontrola států, které odmítají odmítnout falešnou pravomoc ICC, a přitom se spoléhají na pomoc USA
Diplomatické výzvy, v nichž budou ostatní státy, které stejně jako USA nejsou smluvními stranami Římského statutu, vyzývány, aby využily své diplomatické sítě k podniknutí podobných kroků po našem boku
--- Zrušení víz a zákazy cestování pro zaměstnance ICC
Zvýšení sankcí proti ICC a přidruženým organizacím
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Diskuse