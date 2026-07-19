Ředitel CIA konstatuje, že průměrná délka života ruského vojáka na Ukrajině je 30 minut
19. 7. 2026
Průměrná délka života ruského vojáka na bojišti na Ukrajině se pohybuje kolem 20–30 minut, a to díky ukrajinským útočným dronům vybaveným umělou inteligencí, uvedl ředitel CIA John Ratcliffe.
Ačkoli má Rusko oproti menší Ukrajině značnou početní převahu, ukrajinským silám se podařilo omezit postup ruských vojsk, částečně díky inovacím v oblasti různých typů útočných dronů.
Američtí představitelé naznačují, že Rusko ztrácí přibližně 7 000 vojáků týdně.
„Naše zpravodajské informace se shodují s některými veřejně dostupnými zprávami, které jste možná viděli z Ukrajiny: průměrná délka přežití ruského rekruta, který právě dorazí na bojiště na Ukrajině, se odhaduje na 20 až 30 minut,“ uvedl Ratcliffe na summitu Pennsylvania Defense and Innovation Summit.
Uvedl, že je to proto, že drony založené na umělé inteligenci „se staly vysoce specializovanými a nízkonákladovými zabijáckými stroji“.
Ratcliffova vyjádření přicházejí v době, kdy Washington a jeho spojenci zvažují nové financování ukrajinských programů vývoje dronů a usilují o přístup k technologiím, na nichž jsou systémy umělé inteligence založeny.
- NATO se domnívá, že Rusko se nevzdalo svých cílů ve válce proti Ukrajině navzdory personálním ztrátám přesahujícím 1,4 milionu vojáků.
- Kromě toho vysoký představitel NATO na summitu v Ankaře uvedl, že tempo postupu ruské armády na Ukrajině v červnu se ve srovnání se stejným obdobím loňského roku zpomalilo čtyřnásobně.
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