Ředitel CIA konstatuje, že průměrná délka života ruského vojáka na Ukrajině je 30 minut

19. 7. 2026

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Průměrná délka života ruského vojáka na bojišti na Ukrajině se pohybuje kolem 20–30 minut, a to díky ukrajinským útočným dronům vybaveným umělou inteligencí, uvedl ředitel CIA John Ratcliffe.

Ačkoli má Rusko oproti menší Ukrajině značnou početní převahu, ukrajinským silám se podařilo omezit postup ruských vojsk, částečně díky inovacím v oblasti různých typů útočných dronů.

Američtí představitelé naznačují, že Rusko ztrácí přibližně 7 000 vojáků týdně.

 

„Naše zpravodajské informace se shodují s některými veřejně dostupnými zprávami, které jste možná viděli z Ukrajiny: průměrná délka přežití ruského rekruta, který právě dorazí na bojiště na Ukrajině, se odhaduje na 20 až 30 minut,“ uvedl Ratcliffe na summitu Pennsylvania Defense and Innovation Summit.

Uvedl, že je to proto, že drony založené na umělé inteligenci „se staly vysoce specializovanými a nízkonákladovými zabijáckými stroji“.

Ratcliffova vyjádření přicházejí v době, kdy Washington a jeho spojenci zvažují nové financování ukrajinských programů vývoje dronů a usilují o přístup k technologiím, na nichž jsou systémy umělé inteligence založeny.

Zdroj v angličtině ZDE

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Obsah vydání | 17. 7. 2026