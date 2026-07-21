Británie: Andy Burnham zruší DPH na účty za elektřinu jako první opatření na zmírnění nákladů na živobytí
21. 7. 2026
Nově jmenovaný ministr financí John Healey uvádí, že toto opatření bude financováno zrušením programu na vytvoření digitálních průkazů totožnosti, který prosazoval odstoupivší premiér Keir Starmer
Účty za elektřinu se od října sníží v průměru o 45 liber ročně poté, co Andy Burnham oznámil, že vláda z nich odstraní DPH.
Nový premiér v úterý uvedl, že zavádí okamžité snížení daní, aby pomohl zmírnit tlak na životní náklady britských domácností.
K tomuto kroku došlo den poté, co se Burnham stal premiérem, a slíbil voličům, že jim prostřednictvím řady politických opatření poskytne „trochu prostoru k nadechnutí“ v souvislosti s životními náklady.
Burnham ve svém prohlášení uvedl: „Řekl jsem, že chci lidem poskytnout prostor k nadechnutí, a právě to oznamuji ve svůj druhý den ve funkci premiéra. Přijímáme okamžitá opatření ke snížení daní z účtů za energii, abychom lidem nechali více peněz v peněženkách a vrátili jim naději.“
Podle úředníků by to mělo být financováno díky Burnhamovu rozhodnutí zrušit projekt digitálního průkazu totožnosti.
Méně než hodinu po oznámení tohoto kroku však Darren Jones, který byl v rámci Burnhamovy reorganizace vlády odvolán z funkce hlavního tajemníka premiéra, vyjádřil pochybnosti ohledně financování.
Uvedl, že projekt digitálního průkazu totožnosti nebyl financován, a zpochybnil, jak bude snížení DPH uhrazeno. V příspěvku na X uvedl: „Je to dobrá zpráva, že se sníží DPH na účtech za elektřinu. Je to jednoduchý způsob, jak mohou rodiny ušetřit pár liber, a zároveň to automaticky pomůže udržet inflaci o něco níže.
„Program DigitalID však nebyl financován. Vláda bude muset v rozpočtu vysvětlit, jak své nové politiky zaplatí.
Ministr financí John Healey uvedl: „Dnešní snížení daně z energie dá rodinám trochu prostoru k nadechnutí, co se týče účtů, a poskytne jim určitou jistotu v této zimě.“
Burnham se v pondělí ujal funkce premiéra se slibem, že „vrátí naději“ do westminsterské politiky tím, že zmírní náklady na živobytí, zruší privatizaci veřejných služeb a skoncuje s bezdomovectvím.
Mnohé ve Westminstru překvapil svým výběrem Healeyho do funkce ministra financí po intenzivním lobování ze strany spojenců Eda Milibanda a Shabany Mahmoodové.
V úterý by měl Burnham představit další podrobnosti svých plánů na snížení životních nákladů, včetně snížení daně z účtů za elektřinu. Downing Street uvedl, že tento krok sníží roční účet za elektřinu s cenovým stropem o přibližně 45 liber, což v letech 2026–2027 bude stát 850 milionů liber.
Zrušení systému identifikačních karet by mělo během tří let ušetřit 1,8 miliardy liber.
V pořadu Today na BBC Radio 4 nově jmenovaný ministr pro podnikání Jonathan Reynolds uvedl, že snížení DPH na účty za elektřinu je „vyjádřením priorit“.
V reakci na tvrzení Jonese, že snížení DPH zůstává bez finančního krytí, Reynolds řekl: „Je součástí tlaku na vládu, je legitimním rozhodnutím tento tlak odstranit a místo toho využít přidělení zdrojů …
Jedná se o jednoduchou změnu ve výdajích, je to správné rozhodnutí, které britští občané přijmou.“
Healey při příležitosti předložení rozpočtu později v tomto roce představí podrobný rozpis nákladů na tento plán a další dlouhodobá opatření ke snížení životních nákladů. Burnhamovi spojenci hovořili o snížení stropu pro jízdné v autobusech a dokonce o dočasném zmrazení nájemného v soukromém sektoru.
Kromě snížení účtů tento krok pomůže motivovat spotřebitele k nahrazení plynových kotlů elektrickými tepelnými čerpadly, vzhledem k tomu, že se nyní zmenší rozdíl mezi cenami plynu a elektřiny.
V Severním Irsku budou spotřebitelé i nadále platit DPH, protože jsou vázáni závazky dodržovat daňové předpisy EU. Vláda však uvedla, že poskytne severoirské exekutivě odpovídající částku, kterou bude moci vynaložit na svůj vlastní balíček opatření na snížení životních nákladů.
Zdroj v angličtině ZDE
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