Stížnost ministru spravedlnosti na diskriminační popírání právního státu a ústavní rovnosti občanů před zákonem
20. 7. 2026 / Radomír Silber
Stížnost ministru spravedlnosti na diskriminační popírání právního státu a ústavní rovnosti občanů před zákonem Policií České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím a jím řízeným systémem státních zastupitelství a státních zástupců.
Stížnost na základě opakované četné zkušenosti zpracoval a na výzvu ministra spravedlnosti podnětem k nápravě reagoval Radomír Silber.
Váženému ministru spravedlnosti JUDr. Jeronýmu Tejcovi
Ministerstvo spravedlnosti
Vyšehradská 424/16
Praha 2 - Nové Město, 128 00
V Karviné 16. července 2026
Radomír Silber, Ph.D. (adresa)
Stížnost ministru spravedlnosti na diskriminační popírání právního státu a ústavní rovnosti občanů před zákonem Policií České republiky a Nejvyšším státním zastupitelstvím a jím řízeným systémem státních zastupitelství a státních zástupců. Podnět k šetření podezření na neodbornou a nezákonnou „znaleckou“ činnost a nečinnost Policie ČR a státních zastupitelství včetně nejvyšší státní zástupkyně ve prospěch prominentních občanů typu Petra Fialy a Jana Lipavského.
Vážený pane ministře,
v souvislosti s Vaší výzvou k aktivním upozorněním Vámi vedeného úřadu na vadnou činnost znalců a porušování zákonů Vám podávám stížnost na podivné jednání Policie ČR a na podivné jednání systému státních zastupitelství a konkrétních státních zástupců včetně úřadu Nejvyššího státního zastupitelství i nejvyšší státní zástupkyně. Předmětné jednání vzbuzuje podezření na „znalecké“ účelové manipulace a ignorace, popírání a zpochybňování faktů s důsledkem diskriminačního jednání policie a státních zastupitelství, porušování ústavní rovnosti občanů před zákonem, zvýhodňování vybraných politických prominentů a nadržování těmto prominentům, kteří podporují podněcovatele genocidy, okupanty, okupaci, popírají, zpochybňují nebo tolerují válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nejen slovně, ale i materiálně a politicky.
Policie ČR a systém státních zastupitelství i pod návodem a za horlivé aktivity Nejvyššího státního zastupitelství na jedné straně horlivě šetří a domáhají se vyšetřování a odsouzení konkrétních neprominentních občanů a posouvají „znalecky“ nikoli do přestupkové roviny, ale do roviny trestně právní i bagatelní pouhé slovní projevy či grafické projevy nepříliš dobře informovaných občanů vyjadřující jejich postoje a sympatie k českým státem nepodporované válce, okupaci, okupační mocnosti.
Na straně druhé Policie ČR a systém státního zastupitelství včetně Nejvyššího státního zastupitelství i za vedení Lenky Bradáčové se úporně vyhýbá zahájit šetření a připustit řádné vyšetřování a soudní posouzení závadného a mimořádně společensky škodlivého vyjadřování a v důsledcích i provražedného aktivního jednání prominentních občanů, vedle jiných zejména bývalého předsedy ODS Petra Fialy a bývalého ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, kteří se prokazatelně dopustili s velkým veřejným dosahem buď přímého popírání, nebo zpochybňování a úmyslné ignorace prokazatelných válečných zločinů a zločinů proti lidskosti a kteří veřejně podpořili podněcovatele genocidy stíhané Mezinárodním trestním soudem a podporovali a umožnili i materiální, zbrojní podporu okupační mocnosti pokračování války a vystupovali i proti návrhům na humanitární příměří a propuštění rukojmí.
Považuji za hrubě protiústavní a nezákonné a vzbuzující podezření na zneužívání funkcí pokusy Policie ČR a konkrétních státních zástupců i Nejvyššího státního zastupitelství uchránit podezřelé prominenty před šetřením pomocí pseudozanaleckých spekulací státních zástupců podporovaných i Nejvyšším státním zastupitelstvím.
Jako konkrétní případ podobného jednání uvádím nepravdivé „znalecké“ tvrzení Městského státního zastupitelství v Brně, JUDr. Jitky Horákové, Ph.D., „Petr Fiala vyjadřuje přesvědčení, že Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo.“ Tímto nepravdivým „znaleckým“ tvrzením JUDr. Horáková, Ph.D., a po ní i Krajské státní zastupitelství v Brně, Mgr. Ivo Hahn, Ph.D., ohodnotili popíračské vyjádření Petra Fialy šířené Českou televizí, kdy Petr Fiala po progenocidních podnětech Benjamina Netanjahua a Yoava Gallanta a v době vyhlášené blokády humanitární pomoci a dodávek existenčních potřeb do Pásma Gazy a v době prvních masových útoků na Gazu klamavě a zlehčujícím způsobem ve prospěch okupační mocnosti státu Izrael a izraelských kolonizátorů, pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti prostřednictvím České televize (26. 10. 2023 ČT24) občanům oznámil: Pokud jde o civilní oběti v Gaze, podle premiéra je Izrael opatrný, pokud jde o odvetná opatření. „Řekl bych, že sami sebe kontrolují. U výzev jsem opatrný. Izrael je demokratická země, kde společnost kontroluje vládu a kde je naprosto přirozené, že lidský život má hodnotu a má hodnotu i lidský život nepřátel. Izrael by nikdy nenapadlo útočit na civilní obyvatelstvo“.
Jak JUDr. Horáková, Ph.D., tak i Mgr. Hahn, Ph.D., a poté i nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová ovšem vědět mohli a nepochybně věděli, že Petr Fiala je vzdělán v oboru historie a politologie a je mu dobře známo, že okupační mocnost Izrael se historicky opakovaně dopouštěla krvavých útoků na okupované civilní obyvatelstvo a násilného vyhánění, vysidlování a terorizování okupovaných a že lidský život příslušníků „vyvoleného národa“ je v Izraeli ceněn mnohem výše nejen než život nepřátel, ale i než životy žen a dětí nepřátel a domnělých nepřátel.
Úřad vlády ČR mně také potvrdil, že Petr Fiala byl jako předseda vlády dostatečně a kvalitně informován i o aktuální progenocidní rétorice a činnosti vlády a představitelů a armády okupační mocnosti Izraele a o konkrétní situaci.
Nečinnost Policie ČR a systému státních zastupitelství tak umožnily Petru Fialovi, Janu Lipavskému a dalším osobám bez postihu klamat dezinformačně českou veřejnost, tolerovat, zlehčovat a popírat progenocidní jednání okupační mocnosti Izraele a porušovat tak závazky České republiky k mezinárodním úmluvám aktivním působením ve prospěch pokračování okupace a války a umožňovat licencování a transfer zbraní a munice a vojenského a vojensky využitelného materiálu do okupační mocnosti, kde docházelo k válečným zločinů a zločinům proti lidskosti, k teroru vůči okupovanému obyvatelstvu a k plošnému genocidnímu ničení podmínek života v Pásmu Gazy.
Na rozdíl od horlivého vyšetřování neprominentních, nepříliš dobře informovaných občanů za bagatelní a dosahem omezené slovní či grafické projevy ve prospěch válek, okupačních mocností a jejich armád a činnosti tak Policie ČR a systém státních zastupitelství a konkrétní státní zástupci v Praze, Brně a na Nejvyšším státním zastupitelství včetně nejvyšší státní zástupkyně umožňují či přímo aktivně „znalecky“ popíráním nebo ignorací a zlehčováním faktů a popíráním a omlouváním nebezpečnosti vyjadřování a aktivního jednání prominentů typu Petra Fialy a Jana Lipavského umožňují pokračování aktivní podpory podněcovatelů genocidy, realizátorů okupace a pachatelů válečných zločinů a zločinů proti lidskosti včetně genocidia. V důsledku jistý díl spoluodpovědnosti za Gazu zničenou ve stylu zničení Varšavy Němci a za usmrcení asi 50 000 palestinských žen a dětí blokádou, odpíráním humanitární pomoci a lékařské pomoci a přímými nerozlišujícími vojenskými útoky izraelské armády padá nejen na prominenty Petra Fialu a Jana Lipavského a další, ale i na české úřady a český stát.
Vážený pane ministře,
pokud jste svou výzvu k občanským podnětům na vadnou nebo nezákonnou činnost znalců a „znalců“ a na porušování zákonů a selhávání úřadů v oblasti policie a justice myslel skutečně vážně, věřím, že ve své kompetenci budete jednat ve prospěch ústavní rovnosti občanů, ve prospěch nápravy „znaleckých“ pochybení Policie ČR a systému státního zastupitelství i konkrétních státních zástupců.
Je přece popřením právního státu, když policie a státní zastupitelství horlivě stíhají a chtějí trestat, pohnat před soudy řadové občany za bagatelní projevy a činy a úporně se vyhýbají uplatnit zákon vůči prominentům typu Fialy a Lipavského, jejichž působení je prokazatelně spojeno s mnohem závažnějšími důsledky.
V případě potřeby mohu poskytnout řadu podkladů, které jsem získal v marné snaze domoci se kvalifikovaného postupu Policie ČR a státních zastupitelství, včetně podnětů, které jsem marně zaslal nejvyšší státní zástupkyni.
Děkuji.
S pozdravem Radomír Silber, Ph.D.
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