Pravděpodobné scénáře otevřeného kinetického konfliktu s Ruskem
20. 7. 2026
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Tohle je zajímavé, tyto simulace se v poslední době dělají intenzivně, ukazují se na nich pravděpodobné scénáře otevřeného kinetického konfliktu s Ruskem, píše Bob Kartous.
Z německé Wargame, vedené Weltem a Bundeswehr University Wargame Center: Během eskalace Rusko začne vysílat své námořnictvo pro ozbrojenou eskortu ruských komerčních/shadow fleet lodí skrze Baltské moře, s cílem donutit státy NATO k rozhodnutí o kinetické eskalaci - pokud si Rusko vyhodnotí, že se k tomu politické vedení aliančních států bude těžko rozhodovat. Téměř totožné scénáře se hrají při simulacích čínské blokády Tchajwanu, kdy se USA rozhodnou pro ozbrojené eskorty civilních lodí na Tchajwan.
Pro Česko nejostudnější je, že jsme v této simulaci hodnoceni společně s Maďarskem a Slovenskem jako potenciální proxies k zablokování kroků společné evropské obrany. O Česku tam explicitně mluví jako o novém potenciálním blokujícím aktérovi.
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