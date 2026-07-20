„Je to válečný zločinec“: Mamdani zkoumá, zda by mohl Netanjahua zatknout, pokud navštíví New York
20. 7. 2026
Starosta New Yorku v rozhovoru pro deník New York Times uvedl, že v této věci vede „aktivní jednání“ s právním oddělením města
Starosta New Yorku Zohran Mamdani uvedl, že prověřuje, zda by jeho administrativa mohla zatknout Benjamina Netanjahua, pokud izraelský premiér, jak se očekává, navštíví město v září u příležitosti zasedání Valného shromáždění OSN.
Mamdaniho komentáře v sobotní epizodě podcastu „The Interview“ deníku New York Times navázaly na jeho dřívější výroky pro tento deník z loňského podzimu, kdy úspěšně kandidoval na post starosty.
„Domnívám se, že premiér Netanjahu patří do Haagu,“ řekl Mamdani s odkazem na nizozemské město, kde sídlí Mezinárodní trestní soud, který v listopadu 2024 vydal na Netanjahua zatykač kvůli válečným zločinům v Gaze. „Je to válečný zločinec, proti kterému vznesl obvinění Mezinárodní trestní soud, a zjistíte, že tento názor sdílí mnoho lidí, a to čistě kvůli tomu, co jeho činy způsobily v uplynulých letech.“
Mamdani uvedl, že mu není jasné, zda má právní pravomoc nařídit newyorské policii (NYPD), kterou řídí, aby zadržela zahraničního vůdce, jako je Netanjahu. Dodal však, že o této záležitosti vede „aktivní rozhovory“ s právním oddělením města.
„Ať už mi zákon v New Yorku umožňuje cokoli, to také uděláme,“ dodal Mamdani. „Ale nebudeme si za tímto účelem vymýšlet vlastní zákony.“
Zatykač, který Mezinárodní trestní soud vydal na Netanjahua a další izraelské představitele, je obviňuje z válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Gaze, včetně „hladovění jako válečné metody a … vražd, pronásledování a dalších nelidských činů“.
Během své kampaně na post starosty Mamdani označil izraelské vojenské akce v Gaze za genocidu a Netanjahua za válečného zločince; v září pro deník New York Times uvedl, že v případě, že by Netanjahu někdy vkročil na území města, nařídí newyorské policii (NYPD), aby ho zatkla. Rovněž odsoudil útoky Hamásu na Izrael ze dne 7. října 2023 jako „hrozivý válečný zločin“.
Zpráva deníku The Ne York Times tehdy citovala právní experty, kteří usoudili, že zatčení Netanjahua „by pro Mamdaniho bylo prakticky nemožné“ – a mohlo by ho uvést do přímého konfliktu s federální vládou USA.
USA nejsou smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu (ICC) a neuznávají jeho pravomoc. A v únoru 2025, na počátku svého prezidentství, Donald Trump nařídil ekonomické sankce proti tomuto soudu s tím, že nemá jurisdikci nad USA ani Izraelem.
Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio se pak nedávno zavázal, že soud „rozloží“, a obvinil jej z toho, že „vede válku proti naší zemi, nikoli kulkami nebo raketami“, ale „silou takzvaného mezinárodního práva“.
Netanjahu, který v říjnu čelí náročné volební kampani, v nedávném rozhlasovém vystoupení Mamdaniho výhrůžky zatčením odbyl s tím, že se tím neznepokojuje.
Ačkoli Mamdani obvinění popírá, Netanjahu také tvrdil, že Mamdani podporuje Hamás.
„Stojí na straně teroristů,“ řekl Netanjahu newyorské stanici WABC. „A myslím, že problém spočívá v tom, že si neuvědomuje a je mu jedno, že ti, kdo nenávidí židy a Izrael, nakonec nenávidí i Ameriku.“
Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon obvinil Mamdaniho – prvního muslimského starostu New Yorku – z toho, že nedokázal čelit rostoucímu antisemitismu ve svém městě. Mamdani na tato obvinění reagoval tím, že poukázal na to, že navýšil finanční prostředky pro úřad zabývající se bojem proti zločinům z nenávisti.
„Izraelský premiér Netanjahu přijede do New Yorku, s hrdostí promluví před Valným shromážděním OSN a před celým světem prohlásí izraelskou pravdu a neotřesitelné právo Izraele bránit své občany,“ uvedl Danon.
Trumpův velvyslanec při OSN Mike Waltz rovněž odmítl Mamdaniho výhrůžku jako „čistě politické divadlo“ s tím, že USA nejsou členem Mezinárodního trestního soudu (ICC).
Očekává se, že světoví lídři z členských států OSN v září přijedou do New Yorku na výroční zasedání této organizace. Netanjahu se této akce v minulých letech často účastnil.
„Nemluvíme o osobním hodnocení Benjamina Netanjahua,“ řekl Mamdani v podcastu deníku New York Times. „Mluvíme o Mezinárodním trestním soudu a o skutečnosti, že na tohoto premiéra byl vydán zatykač, a myslím si, že je důležité hovořit o závažnosti tohoto obvinění a také o tom, že jako starosta města New Yorku budu dodržovat zákony města New Yorku.“
Mamdani se v sobotu takto vyjádřil v době, kdy se jeho postoj k Izraeli v rámci Demokratické strany stává méně okrajovým.
Téměř polovina demokratických členů Sněmovny reprezentantů ve středu hlasovala pro zrušení vojenské pomoci Izraeli ve výši 3,3 miliardy dolarů. K přijetí tohoto opatření to nestačilo. Znamenalo to však ochabnutí bezpodmínečné podpory Izraele, což je posun, který se odráží i v průzkumech veřejného mínění.
Na dotaz deníku New York Times ohledně politického významu, který přikládá Izraeli a jeho podpoře ze strany USA, Mamdani uvedl, že probíhající válka v Gaze motivuje voliče po celé zemi, a to i v případě, kdy kandidáti, které podpořil, v červnu v New Yorku drtivě zvítězili ve volbách do Sněmovny reprezentantů.
„Je těžké najít politický přístup, který by byl ještě více zbankrotovaný než ten, který naše země uplatnila vůči Gaze a Palestině,“ řekl.
Zdroj v angličtině ZDE
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