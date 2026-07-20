Volná kořist? 97 procent českých webů beze slova nechává AI učit se z jejich obsahu
20. 7. 2026
Zatímco velcí vydavatelé po celém světě žalují AI firmy, český web zůstává téměř úplně otevřený: AI crawlera blokuje jen 2,9 procenta stránek — nejméně v celé střední a východní Evropě. Jenže Česko je země dvou webů: česká zpravodajská scéna blokuje AI nejčastěji z celé střední Evropy, téměř pětkrát častěji než zbytek českého internetu. Vyplývá to z analýzy 41,8 milionu webů datové platformy Piperic.
Piperic analyzoval soubory robots.txt a AI direktivy 224 452 aktivních českých webů. Výsledek: jen 2,9 procenta (6 490 webů) blokuje alespoň jednoho známého AI robota — z obsahu zbývajících 97,1 procenta se ChatGPT, Claude i Gemini mohou učit volně. V žebříčku otevřenosti je Česko 10. ze 43 zemí — a jasně nejotevřenější na východ od Německa, před Slovenskem (3,6 %) i Polskem (4,5 %).
Nejvýmluvnější číslo se ale netýká blokujících: 95,2 procenta českých webů nedeklaruje o přístupu AI vůbec nic — nezakazuje, nepovoluje, prostě nikdy nerozhodlo. To je nejvyšší „tichý podíl" v celé EU; celosvětově jsou před Českem už jen Čína (98,4 %) a Rusko (96,3 %). Vědomě otevřených — se strojově čitelnou direktivou llms.txt — jsou pouhá 2,6 procenta: nejnižší „AI vyspělost" mezi evropskými sousedy.
Země dvou webů: redakce v opevnění, obchody dokořán
Sektorové srovnání ukazuje nejostřejší český kontrast: z 1 380 analyzovaných zpravodajských webů blokuje AI crawlery 14,2 procenta — nejvíce v celé střední Evropě (Německo: 9,0 %, Polsko: 10,6 %, Slovensko: 8,8 %, Rakousko: 5,9 %) a téměř pětinásobek českého průměru. Za médii následuje cestování (7,6 %) — turistický paradox známý ze Španělska či Itálie: sektor se schovává před AI přesně ve chvíli, kdy si cestovatelé nechávají plánovat trasy od ChatGPT. Naproti tomu 28 103 českých e-shopů zůstává otevřených: blokuje jen 1,9 procenta — nabídka více než 27 tisíc českých e-shopů je už dnes čitelná pro nákupní AI asistenty, ať už o tom jejich provozovatelé vědí, nebo ne.
Skrytá cena blokování
Jedno číslo si zaslouží varování: celosvětově 6 procent webů blokujících GPTBota (trénovacího robota OpenAI) omylem vyloučí i vyhledávacího robota ChatGPT — chrání se před tréninkem, ale mizí z odpovědí ChatGPT Search. V Česku je to 9,0 procenta: 368 webů je chráněných před tréninkem, ale neviditelných tam, kde jejich zákazníci stále častěji hledají. Lépe než Německo (12,1 %) či Švédsko (14,5 %), hůře než světový průměr.
„Česko je země dvou webů. Ten běžný je nejotevřenější na východ od Německa — 95 procent nikdy nic nerozhodlo, což je rekord celé EU. A pak jsou tu média, která blokují AI častěji než kdekoli jinde ve střední Evropě. Rozdíl je téměř pětinásobný. Redakce přitom řeší reálné dilema: obsah je jejich majetek — ale kdo dnes zablokuje všechny AI roboty, zmizí i z odpovědí, kde jeho čtenáři začínají hledat. Nejde o to, jestli blokovat, nebo otevřít — jde o to rozhodnout a vědět, co jsme rozhodli," — říká Attila Rácz-Akácosi, zakladatel Piperic.com.
Kompletní interaktivní report o Česku — se sektorovým srovnáním, světovým žebříčkem a čtvrtletní aktualizací — je volně dostupný: piperic.com/ai-report/cz
ČÍSLA V KOSTCE
- 224 452 aktivních českých webů analyzováno · 41,8 milionu celosvětově
- 97,1 % neblokuje žádného AI robota · 2,9 % (6 490 webů) blokuje
- 95,2 % nedeklaruje nic — nejvyšší „tichý podíl" v celé EU (globálně výš jen Čína a Rusko)
- 10. místo ze 43 zemí — nejotevřenější web na východ od Německa (Slovensko: 3,6 %, Polsko: 4,5 %)
- média: 14,2 % blokuje — nejvíce ve střední Evropě, téměř 5× český průměr · cestování: 7,6 %
- e-shopy: 1,9 % — nabídka více než 27 tisíc českých e-shopů už je čitelná pro nákupní AI asistenty
- 9,0 % českých blokujících GPTBota se omylem vyloučilo i z vyhledávání ChatGPT (svět: 6 %)
METODIKA Piperic průběžně analyzuje veřejný web; tato data pocházejí ze snímku z 13. července 2026 zahrnujícího 41 818 678 aktivních webů, z toho 224 452 českých. Aktivní = dostupný (HTTP 2xx) a nezaparkovaný. Blokace AI = robots.txt vylučuje alespoň jednoho známého AI robota (GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, CCBot ad.). Důležité: data se týkají CELÉHO českého webu, nikoli jen největších stránek — podíly blokace 19–25 % citované v mezinárodních médiích platí pro globální top 1000, kde je povědomí (i právní expozice) výrazně vyšší. Čísla si neodporují: jde o různé populace.
O PIPERIC Piperic (piperic.com) je platforma byznysových dat, která mapuje a zpřístupňuje k vyhledávání technologická, obsahová a AI-přístupová data 41,8 milionu aktivních webů. AI Report je bezplatná výzkumná řada platformy o 43 zemích, aktualizovaná čtvrtletně.
KONTAKT PRO MÉDIA Attila Rácz-Akácosi, zakladatel — press@piperic.com · piperic.com/ai-report/cz Na vyžádání: výstupy podle země a sektoru, grafy v editovatelném formátu, rozhovory.
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