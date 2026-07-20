Jak levice zemřela na dobré úmysly - poslední část
20. 7. 2026 / Fabiano Golgo
Britské
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Mezikapitola
Když se skříň změnila v logo
Stonewall byl bar, ne legenda.
To se musí říct hned, protože legenda je vždycky čistší než místo, z něhož vznikla. Stonewall Inn nebyl chrám občanské odvahy, kam by dějiny přišly slušně zaklepat. Byl to podnik v newyorské Greenwich Village, špinavý, přecpaný, napůl ilegální, závislý na špatných dohodách se špatnými lidmi, ale pro mnoho neheterosexuálních lidí pořád lepší než všechno ostatní. V roce 1969 se v takovém baru člověk neschovával proto, že měl rád noční život. Schovával se proto, že denní život patřil jiným.
Tam je třeba začít: ne u duhy, ne u zkratky, ne u firemního prohlášení, ale u dveří, za nimiž se člověk mohl na chvíli přestat hlídat.
Homosexualita tehdy nebyla identita v dnešním smyslu. Byla riziko. Mohla zničit práci, rodinu, pověst, byt, vojenskou kariéru, vztah s vlastní matkou. Medicína měla svůj studený jazyk, náboženství svůj hřích, policie své razie, rodina své ticho. A ticho bylo možná nejúčinnější ze všech nástrojů. Člověk nemusel být každý den bit, aby věděl, že jeho život je podmíněný. Stačilo, že rozuměl, kdy nemá říct pravdu.
Skříň nebyla metafora. Byla to společenská instituce.
Proto byly policejní razie v gay barech tak ponižující. Nešlo jen o kontrolu alkoholu, dokladů nebo veřejného pořádku. Byla to připomínka, že i noc, i tajemství, i poslední roh svobody je jen dočasně pronajatý od moci. Policie rozsvítila, hudba ztichla, těla byla seřazena, oblečení se mohlo stát důkazem, gesto přiznáním, hlas proviněním. Člověk byl přistižen při vlastním životě.
V červnu 1969 se tento starý rituál porouchal.
Ne proto, že by v místnosti najednou vznikl program. Ne proto, že by se všichni shodli na budoucí vlajce, zkratce a měsíci hrdosti. Spíš proto, že ponížení má někdy svůj limit a nikdo přesně neví, kde leží, dokud nepraskne. Stonewall nebyl elegantní. Nebyl jednotný. Nebyl dokonale reprezentativní. Byl směsí vzteku, únavy, alkoholu, strachu, drzosti a té zvláštní komické energie, kterou mají lidé, kteří už nemají mnoho co ztratit kromě role oběti.
To je na něm pořád živé. Ne čistota, ale okamžik, kdy se stud přestane chovat slušně.
Z této noci se později udělala historie. Muselo se to stát. Každé hnutí potřebuje místo, kam může ukázat prstem a říct: tady se něco zlomilo. Ale když se z události stane ikona, začne se vytrácet její nepohodlí. Stonewall nebyl barevný začátek cesty ke korporátnímu logu v červnu. Byl to výbuch lidí, kteří byli tak dlouho administrativně, morálně a policejně zmenšováni, až se jedné noci přestali vejít do své malé role.
První vítězství nebylo právo být hrdý. Bylo to právo nebýt pořád zmenšován.
To je rozdíl, který se později ztratil. Hrdost je velké slovo a někdy nutné. Ale vznikla jako odpověď na hanbu. Když se hanba odstraní, hrdost se musí změnit, jinak začne hrát sama pro sebe. Hnutí, které začalo odporem proti skříni, postupně zjistilo, že viditelnost je návyková. A zpočátku byla viditelnost opravdu skoro lék. Kdo se nikdy nikde neviděl, pochopí, proč i neobratný obraz mohl v určité době působit jako záchrana.
Pak přišel AIDS a rozbil jakoukoli naivitu o tom, že vidět znamená být přijat.
AIDS byl strašlivý nejen proto, že zabíjel. Byl strašlivý proto, že ukázal, kolik lidí bylo připraveno nechat gay muže umírat jako morální poznámku pod čarou. Nemoc se objevila ve společnosti, která si na homosexualitu teprve začínala zvykat, a okamžitě jí dala starý význam v novém těle. Pro mnoho lidí nebyl nemocný gay muž pacient. Byl důkaz. Důkaz zkaženosti, trestu, špinavého života, všeho, co si slušná společnost dávno myslela a teď si to mohla nechat potvrdit krevním testem.
To byla chvíle, kdy se viditelnost změnila v krutý reflektor.
Gayové byli najednou vidět jako těla, která mizí. Jako tváře na nemocničních lůžkách. Jako milenci bez práv. Jako synové, pro něž si někdy rodina přišla až příliš pozdě, pokud vůbec. Jako komunita, která musela vymýšlet péči rychleji, než stát dokázal vyslovit její jméno bez odporu. AIDS naučil neheterosexuální politiku tvrdší věc než Stonewall: svět se může dívat a stejně nevidět člověka.
Z této lekce vznikl ACT UP. A v tom byla jiná kvalita. To nebyla prosba o laskavější obraz. To byl útok na pomalost moci. Lidé pochopili, že kdo umírá, nemá čas čekat, až se instituce morálně vyvinou. ACT UP byl hlučný, chytrý, drzý, někdy nesnesitelný, ale měl jeden dar, který pozdější kultura reprezentace často ztratila: věděl, co chce změnit. Ne obecně. Konkrétně. Léky. Výzkum. Schvalování. Přístup. Pozornost. Cena lidského života snížená byrokracií, farmaceutickým kalkulem a veřejným odporem.
To byla politika, která měla krevní oběh.
Nebyla měkká, nebyla sterilní, nebyla přehnaně zamilovaná do vlastního dobrého tónu. Měla v sobě teatralitu, ale ta teatralita něco tlačila. Obraz nebyl konečný produkt. Byl páka. Tady je rozdíl mezi kulturou, která chce měnit svět, a kulturou, která chce vypadat, že už je změněná.
A potom, po pohřbech, po léčbě, po ztracené generaci, přišla normalizace.
Nelze ji shodit ze stolu. Byla skutečná a důležitá. Když se gay život začal objevovat v televizi, v rodinách, v politice, v práci, v běžném jazyce, něco se uvolnilo. Ne úplně, ne všude, ne navždy. Ale uvolnilo. Coming out přestal být v některých prostředích rozsudkem. Gay postava se dostala do obýváku. Lesbická láska přestala být jen dráždivá anomálie pro cizí pohled. Stejnopohlavní manželství přeložilo radikální otázku do jazyka, kterému rozuměla i teta, která se bála každé změny, dokud se nepodobala rodinnému albu.
Byl to jeden z nejúspěšnějších překladů menšinové touhy do většinové řeči: nechceme vám zničit domov, chceme mít také domov.
Ale každý dobrý překlad něco ztratí.
Aby gay život prošel do obýváku, musel se často učesat. Musel být vtipný, ne příliš sexuální. Dojemný, ale ne rušivý. Stylový, ale ne špinavý. Rodinný, ale ne moc tělesný. Přijatelný gay byl ten, kdo majoritě neukazoval, že její normálnost byla také jen kostým. Kultura otevřela dveře, ale u dveří pořád stál někdo s kartáčem a ptal se, zda by nebylo lepší očistit boty.
Přesto to fungovalo. A protože to fungovalo, přišel trh.
Trh má mimořádný talent vzít starou bolest a proměnit ji v sezónní dekoraci. Duhová vlajka, kdysi znak odporu proti hanbě, se postupně dostala na banky, limonády, platformy, tenisky, pojišťovny a instituce, které by v jiné dekádě ty samé lidi nejspíš propustily nebo ignorovaly. To neznamená, že každé firemní gesto bylo falešné. Někteří lidé uvnitř těch institucí opravdu chtěli změnu. Ale výsledek často působil jako obchodní verze odpuštění: už vás máme rádi, pokud to dobře vypadá v červnu.
A kultura seriálů šla podobnou cestou.
Neheterosexuální postava už nebyla výjimka, která převrací místnost. Stala se součástí inventáře současnosti. Někdy krásně napsanou, někdy živou, někdy konečně obyčejnou. Ale také často tak pečlivě umístěnou, že nebylo jasné, zda se díváme na člověka, nebo na omluvu producentů za celé dvacáté století. Člověk cítil, že postava nemá osud, má funkci. A funkční reprezentace je smutná věc: vypadá jako pokrok, ale chová se jako nábytek.
Čísla ukazují, že nešlo o žádnou invazi. Přítomnost LGBTQ postav v amerických seriálech dosáhla v jedné nedávné sezoně vysokého, ale nikoli fantastického podílu, potom zase klesla. Jenže pocit kultury se netvoří jen procentem. Tvoří se opakováním. Divák nepočítá. Divák vnímá rytmus. A když má pocit, že každá nová série přináší povinný důkaz citlivosti, pravice nemusí nic vysvětlovat. Stačí jí říct: vidíte, je to všude.
To je lež, která se živí špatně napsanou pravdou.
Reprezentace se tak dostala do zvláštního bodu. Byla pořád nutná, protože staré vymazání se samo neodčiní. Ale začala být podezřelá, když se měnila v průkaz morální vyspělosti instituce. Gay člověk, který chtěl přestat být neviditelný, se najednou ocitl v jiné pasti: byl viditelný až příliš často jako symbol. Ne jako soused, pitomec, milenec, sobec, účetní, syn, starec, člověk s nudným dnem. Jako signál.
A signál není život.
V tomto bodě přichází abeceda. Ne náhodou. Je to pozdní příznak stejné dráhy. Hnutí, které začalo tím, že lidem vracelo jméno, začalo hromadit jména tak rychle, až se z jazyka stala šifra. LGBT, LGBTQ, LGBTQIA+, další varianty podle země, univerzity a úrovně opatrnosti. Každé písmeno má svou historii. Každé označuje někoho, kdo byl někdy vytlačen i z hnutí, které samo vědělo, co je vytlačení. V tom není nic směšného.
Směšné začíná být až přesvědčení, že politická srozumitelnost se dá donekonečna nahrazovat přesnější zkratkou.
Dlouhá zkratka má na papíře působit pohostinně. Ve veřejném prostoru však často působí jako kontrola dokladů. Kdo ji zná, prošel. Kdo se splete, je podezřelý. A co je ještě horší: mnoho lidí uvnitř onoho světa se v ní samo nepoznává. Starší gayové a lesby, kteří prošli dobou skutečné homofobie, někdy slyší nový jazyk jako cizí administrativu. Mladší lidé zase slyší starší jednoduchost jako vymazání. Obě strany mají důvod. Obě také někdy mluví, jako by dějiny začaly jejich vlastním zraněním.
Jako gay tomu rozumím osobněji, než bych možná chtěl. Už roky si myslím, že pro veřejnou řeč by bylo lepší mluvit prostě o nehetero lidech. Není to dokonalé. Definovat člověka přes to, čím není, není žádný básnický triumf. Ale je to srozumitelné. Říká to: existují lidé, kteří se nevejdou do heterosexuální normy lásky, touhy, těla nebo životní cesty. Pro vnitřní debaty to nestačí. Pro politickou větu směrem ven to často stačí lépe než abeceda, která se bojí vlastní konečnosti.
Nehetero je dveřní klika, ne katedrála.
A někdy politika potřebuje kliku víc než dokonalou vitráž.
Nakonec je tu Pride, kde se celý problém ukáže v jedné ulici. Pochod hrdosti vznikl proti studu. V tom je jeho pravda. Společnost říkala: schovejte se. Pochod odpověděl: ne. Těla, která měla být skrytá, vyšla ven. Láska, která měla být šeptaná, dostala hlas. To zůstává silné. Ale rituál, který vznikl proti hanbě, se může stát vlastní karikaturou, pokud si splete svobodu se scénou.
Existuje rozdíl mezi právem mít sexualitu a touhou udělat z veřejného prostoru výkladní skříň sexuality. To by nemělo být reakční tvrzení. Gayové mají právo žít a milovat bez trestu. Mají právo na tělo, radost, sex, humor, nevkus, camp, noc, klub, provokaci. Ale pokud se politický požadavek důstojnosti nechá veřejně reprezentovat hlavně fetišistickou estetikou, nelze se pak divit, že pravice vybere jednu fotografii a připevní ji na zeď celé země jako důkaz úpadku.
Ano, pravice by lhala i bez fotografie. Ale proč jí dávat rám?
To není výzva k prudérii. Je to výzva k dospělosti. Neheterosexuální život nepotřebuje být sterilní, aby si zasloužil práva. Ale také nepotřebuje, aby nejhlasitější obraz jeho svobody vypadal jako přesně ta karikatura, kterou o něm sto let vyráběli nepřátelé. Někdy není nejradikálnější gesto křičet vlastní výjimečnost. Někdy je radikálnější trvat na obyčejnosti.
Právo být obyčejný je možná nejméně pochopené vítězství menšin.
Po dlouhých dějinách skříně, razií, AIDS, pohřbů, komediálních karikatur, právních bitev, duhových kampaní a abecedního zbrojení zůstává jádro překvapivě prosté. Člověk nechce, aby jeho láska byla policejní problém, lékařská diagnóza, rodinná ostuda, televizní lekce, firemní logo nebo položka v nekonečné zkratce. Chce žít tak, aby nemusel pořád vysvětlovat vlastní existenci.
Stonewall začal ve chvíli, kdy lidé odmítli být přistiženi při vlastním životě jako při provinění.
Možná by nehetero politika měla tuto scénu méně uctívat a více jí rozumět. Nešlo v ní o to stát se povinně viditelným navždy. Šlo o to získat svět, v němž člověk nemusí být ani skrytý, ani vystavený jako důkaz. Svět, v němž gay, lesba, trans člověk nebo kdokoli mimo heterosexuální normu není událost, ale součást špatně uklizené, nudné, hádavé a skutečné lidské společnosti.
Důstojnost nezačíná tím, že se člověk stane symbolem.
Možná začíná až tehdy, když jím konečně být nemusí.
Mezikapitola
Trans ženy a panika z mužského sestupu
Nejprve přišli pro gaye. Potom zjistili, že trans ženy jsou lepší strašidlo.
To zní krutě, ale dějiny morální paniky kruté jsou. Homosexuál byl po většinu moderní doby velmi použitelný nepřítel. Mohl být líčen jako svůdce, dekadent, nemocný člověk, rozvraceč rodiny, zženštilý muž, nakažené tělo, kosmopolitní hrozba, špatný učitel dětí. Byl dost blízko, aby se ho společnost bála, a dost skrytý, aby si o něm mohla vymýšlet. Ale v určité chvíli se tento nepřítel začal politicky opotřebovávat.
Ne že by homofobie zmizela. Nezmizela. Jen ztratila část své staré samozřejmosti.
Gay soused, gay kolega, gay moderátor, gay bratr, gay pár u vedlejšího stolu — normalizace udělala svou práci. Ne všude, ne stejně, ne bez odporu, ale dost na to, aby stará věta „homosexuálové zničí civilizaci" zněla v mnoha prostředích unaveně. Část společnosti si na gay existenci zvykla právě tím nejnebezpečnějším způsobem pro moralisty: přestala být pokaždé zajímavá. Gay muž se mohl stát nudným. A nuda je pro menšinu často větší vítězství než oslava.
Reakční politika však potřebuje čerstvý oheň. Staré strašidlo se musí občas převléknout, jinak publikum přestane platit vstupné.
Trans lidé, a zvlášť trans ženy, nabídli reakci novou scénu. Ne proto, že by jich bylo mnoho. Právě proto, že jich je málo. Malá skupina je ideální plocha pro velký strach. Většina lidí nemá dost přímé zkušenosti, aby dokázala oddělit člověka od obrazu, a tak obraz vyhrává. Stačí několik slov: toaleta, šatna, děti, sport, hormony, škola. Najednou se neřeší konkrétní lidé, ale obrana světa před neurčitým narušením.
Trans žena je pro tuto operaci dokonalá, protože se dá proměnit v otázku hranice.
Ne hranice státní. Hranice těla. Hranice mužství a ženství. Hranice rodičovské kontroly. Hranice veřejného prostoru. Hranice jazyka. Hranice toho, kdo smí říct, co je realita. Reakční politika miluje hranice, protože kolem nich umí postavit hlídku. A trans žena je představena jako někdo, kdo hranici nepřekročil jen politicky, ale ontologicky. Jako by nešla z jedné sociální kategorie do druhé, ale vyřízla díru do podlahy světa.
Tady začíná psychologická hloubka celé paniky.
Mužství bylo po staletí vyučováno jako výška. Ne vždy jako radostná výška. Často jako těžká, hloupá, násilná, pro mnoho mužů samotných ničivá výška. Ale přece výška. Chlapec se neučí jen stát se mužem. Učí se nebýt ženou. Neplakat jako holka. Nebýt měkký. Nebýt pasivní. Nebýt slabý. Nebýt proniknutelný. Nebýt tělem, které je posuzováno. Nebýt tím, kdo má být chráněn nebo vlastněn. Celý starý výcvik mužství stojí na negativním katechismu: hlavně neklesni.
V této fantazii není mužství prostě jedno z pohlaví. Je to patro.
Ženskost je potom nejen rozdíl, ale také hrozba sestupu. Proto je mizogynie tak často skrytým základem homofobie. Muž, který miluje muže, byl nenáviděn nejen proto, že toužil „špatně", ale protože údajně zradil aktivní postavení mužství. V homofobní představivosti se z něj stával muž, který se nechal ponížit ženskostí, i když realita gay života je samozřejmě nesrovnatelně širší. Starý vtip o homosexuálovi je často jen úzkostný rituál, kterým si heterosexuální muž potvrzuje, že on nespadl.
Trans žena tuto úzkost posouvá ještě dál.
V očích patriarchální fantazie je to někdo, kdo měl mužský pas do vyššího patra a vzdal se ho. Ne pouze touží jinak. Ne pouze porušuje sexuální pravidlo. Ona opouští hodnost. A to je pro starý řád nesnesitelné. Pokud je mužství vrchol, proč by ho někdo opustil? Pokud je ženskost nižší, proč by k ní někdo šel? Aby se tato otázka nemusela položit vážně, musí být trans žena rychle přeložena do něčeho jiného: nemoc, trik, fetiš, podvod, predátor, ideologie.
Jinými slovy: nesmí jí být dovoleno být pravdivá.
Kdyby trans žena byla uznána jako člověk, který říká něco hlubokého o vlastním životě, patriarchální svět by musel připustit, že jeho hierarchie není přírodní zákon. Musel by připustit, že mužství není koruna, kterou by každý rozumný člověk chránil zuby nehty. Musel by připustit, že tělo a sociální osud nejsou vždy poslušný pár v úřední složce. To je příliš mnoho. Proto je snazší říct: je to muž v šatech.
Tato věta není popis. Je to zaklínadlo.
Opakuje se právě proto, že musí udržet starý svět pohromadě. Pokud je trans žena „ve skutečnosti muž", pak mužský trůn nebyl opuštěn. Jen došlo k podvodu. Hranice platí. Policie hranice může dál pracovat. Vše je známé: muž se převlékl, muž chce do ženského prostoru, muž ohrožuje ženy, muž podvádí ve sportu, muž mate děti. Tato trans žena, skutečný člověk s životem, prací, bolestí, rodinou, trapností a osamělostí, mizí. Zůstává figura vetřelce.
Vetřelec je politicky výhodnější než sousedka.
Sousedku je třeba aspoň trochu znát. Vetřelce stačí vyhnat. A tak se trans žena znovu a znovu objevuje v reakčním divadle na několika málo scénách. Toaleta. Šatna. Sport. Škola. Lékař. Dětská kniha. Každá z těchto scén má jednu výhodu: umožňuje mluvit o trans lidech, aniž se musí mluvit s nimi. V každé je trans člověk problém prostoru, pravidla nebo dítěte. Nikdy člověk, který si ráno čistí zuby a snaží se projít dnem bez lovu.
Největší trik morální paniky je proměnit menšinu v infrastrukturu strachu.
Toaleta v tomto příběhu není toaleta. Je to malý chrám hranice. Moderní společnost v ní ukrývá mnoho úzkostí: tělo, stud, sex, rozdíl, zranitelnost, kontrolu, čistotu. Veřejná toaleta je jedno z mála míst, kde se civilizace tváří prakticky, ale pod podlahou drží celou metafyziku pohlaví. Když se tam objeví trans žena, reakce tvrdí, že brání bezpečí. Někdy lidé opravdu mluví ze strachu, ne ze zlé vůle. Ale politická mašina tento strach okamžitě přeloží do obrazu predátora.
Zde je nutné říct dvě věci najednou. Ženský strach z mužského násilí není vymyšlený. Je historicky oprávněný. Ženy mají dobrý důvod být opatrné v prostorech, kde jsou zranitelné. Ale trans žena není automaticky převlečený mužský násilník jen proto, že reakční představivost neumí jiný příběh. Tato záměna je krutá právě proto, že využívá skutečný ženský strach a připevní ho k falešnému viníkovi.
Tak funguje úspěšná panika: ukradne reálnou ránu a dá jí špatnou adresu.
Sport je podobný případ, ale s jinou energií. Tady se mluví o férovosti. A férovost je slovo, které progresivní prostředí nemělo nikdy přenechat pravici. Otázky kolem trans žen v ženském sportu nejsou všechny vymyšlené. Tělo, puberta, hormonální vývoj, pravidla soutěže, kategorie, výkon — to jsou reálné věci. Říct to není transofobie. Je to uznání, že některé oblasti života vyžadují přesnější pravidla než morální slogan.
Problém začíná tam, kde se skutečná otázka férovosti promění ve zbraň proti celé existenci.
Reakční politika nemá zájem najít spravedlivá pravidla pro sport. Kdyby měla, zajímala by se o ženský sport i mimo trans paniku. Zajímala by se o peníze, infrastrukturu, trenéry, sexuální obtěžování, nerovné podmínky, mediální opovržení. Často se nezajímala. Najednou však objevila ženský sport jako oltář ohrožený trans tělem. Tato náhlá něha je podezřelá. Je to láska ke sportu přes nenávist k někomu jinému.
Přesto by bylo chybou odpovědět jen výsměchem. Pokud progresivní prostředí působí, že neumí uznat žádný konflikt hodnot, dává pravici roli dospělého v místnosti. A pravice tuto roli hraje špatně, ale sebevědomě. Řekne: my jediní se odvažujeme říct, že tělo existuje. To je velmi silná věta tam, kde druhá strana někdy mluvila tak, jako by tělo bylo jen reakční detail.
Trans práva potřebují politiku, která umí uznat tělo, aniž z něj udělá vězení.
Škola a děti jsou třetí scéna. Tady je reakční energie nejsilnější, protože dítě je nejstarší záminka pro kontrolu světa. Kdo řekne, že brání děti, získá právo mluvit hlasitěji než ostatní. Přitom mnoho rodičovského strachu není samo o sobě fašistické. Rodiče se bojí rychlých změn, nového jazyka, sociálních sítí, medicíny, puberty, vlastního nedostatku kontroly. Dítě je bytost, která člověku ukazuje, jak málo drží budoucnost v ruce.
Právě proto je zneužití tohoto strachu tak účinné.
Reakce řekne: vaše dítě vám berou. Ne učí, ne pomáhají mu, ne chrání ho před zoufalstvím, ale berou. Tato věta je stará jako politika rodinné paniky. V různých dobách ji používali proti Židům, komunistům, homosexuálům, feministkám, migrantům, učitelům, očkování, literatuře. Dnes se přilepila na trans otázku, protože nabízí obraz dítěte, které prý přichází do školy jako nevinné a odchází jako experiment.
Znovu: skutečné otázky existují. Medicína mladistvých, psychická tíseň, diagnostika, sociální tlak, role rodičů, rychlost rozhodnutí — to vše vyžaduje odbornost a opatrnost. Ale reakční politika tyto otázky neotevírá, aby chránila dítě. Otevírá je, aby vytvořila obraz únosu. A když se obraz únosu jednou usadí, každá trans dospělá osoba může být představena jako agent onoho únosu.
Zde se stará homofobní postava „svůdce dětí" vrací v novém kostýmu.
To je jeden z hlavních mostů mezi starou homofobií a novou transfobií. Když už nestačí tvrdit, že gay soused zničí civilizaci, lze tvrdit, že trans ideologie zničí děti. Slovo ideologie je zde velmi užitečné. Člověk se nemusí zabývat skutečným trans člověkem. Stačí bojovat proti ideologii. Tělo zmizí. Zůstane nepřítel bez tváře, a tedy nekonečně přizpůsobivý.
Autoritáři tento mechanismus pochopili rychleji než liberálové.
Viktor Orbán v Maďarsku ukázal jednu z nejchladnějších podob této politiky. V době pandemie, kdy veřejnost žila nemocí, nouzí a rozšířenými pravomocemi státu, byla prosazena změna, která trans a intersex lidem prakticky znemožnila právní uznání genderu. Byl to malý počet lidí. Žádná existenční hrozba pro stát. Právě proto ideální terč. Moc mohla ukázat, že dokáže vstoupit až do úředního jména člověka a prohlásit: nebudeš tím, čím žiješ, budeš tím, co zapíšeme.
Tady přestává jít o konzervativní názor. Jde o státní metafyziku.
Autoritářský stát miluje chvíli, kdy může definovat realitu za člověka. Může se tvářit, že brání přírodu, ale ve skutečnosti brání vlastní právo mít poslední slovo. Příroda je v takové politice razítko. Biologie je úřední obušek. Rodný list je malá cela. Člověk není chráněn před chaosem, ale přivázán k definici, kterou stát potřebuje jako důkaz vlastní síly.
Orbánův útok na trans práva nebyl izolovanou podivností. Zapadal do širší politiky, která si z genderu, rodiny a dětí udělala jazyk národní suverenity. To je dnes běžný autoritářský trik. Když moc útočí na soudy, média, univerzity, nezávislé instituce nebo sociální práva, může to vypadat technicky. Když útočí na trans lidi, vypadá to jako obrana civilizace. Malá menšina se stane velkým divadlem.
A v tomto divadle je trans žena hlavní čarodějnice.
Proč právě ona? Protože v sobě spojuje několik starých strachů najednou. Strach z muže jako predátora. Strach z ženy jako zranitelného prostoru. Strach z těla, které neposlouchá úřední přidělení. Strach z dítěte, které se vymkne rodičovské představě. Strach z medicíny, která zasahuje do přírody. Strach z jazyka, který nutí člověka říct něco nově. Ale pod tím vším leží ještě jeden strach: že mužství není pevné.
Tady se dá použít Freud, ale opatrně, jako starý nůž, který může pořezat i toho, kdo ho drží.
Freudův svět byl plný vlastních slepot, ale jeho posedlost úzkostí kolem pohlaví není zbytečná. Reakční panika z trans žen má v sobě cosi jako kastrační horor obrácený do politiky. Není to doslovná diagnóza jednotlivých lidí. Je to kulturní obraz. Mužský znak, který měl garantovat výšku, moc, aktivitu, autoritu, se najednou jeví jako něco, čeho se lze vzdát, co lze přepsat, co není osud. Pro patriarchální fantazii je to nesnesitelné.
Největší hrozbou pro mužský trůn není žena, která proti němu povstane. Je to někdo, kdo z něj odejde.
Trans žena je v reakčním snu dezertér. Ne poražený voják, ale voják, který odložil uniformu a tím ukázal, že uniforma nebyla kůže. Proto musí být přinucena zpět do kategorie „muž". Proto se tak zuřivě opakuje rodné pohlaví. Proto deadnaming a misgendering nejsou jen hrubost, ale rituál obnovení řádu. Jméno, které si člověk zvolil, je pro starý svět nebezpečné, protože říká, že původní příkaz nebyl poslední.
Trans muž tuto paniku vyvolává méně často ne proto, že by byl přijat. Nebývá. Často je zesměšňován, infantilizován, vymazáván, považován za zmatenou ženu nebo oběť módy. Ale v patriarchální symbolice lze jeho pohyb falešně vyložit jako touhu po vzestupu. Chce k mužství, tedy uznává jeho hodnotu. Trans žena je horší: odchází od hodnoty, kterou měl každý chtít. A tím z mužství dělá otázku, ne osud.
To je psychologické jádro nenávisti.
Ne jediná příčina, ale hluboký nerv. Ekonomie, politika, náboženství, média, algoritmy, volební strategie — to všechno je důležité. Ale žádná strategie by nefungovala tak dobře, kdyby nenarazila na starý mužský strach z feminizace. Muž, který se bojí, že ztratí práci, status, sexuální jistotu, roli otce, kontrolu nad jazykem a budoucnost vlastních dětí, je snadno přesvědčitelný, že někde existuje viditelnější pachatel jeho pádu. Trans žena se mu nabídne jako obraz sestupu, který lze nenávidět.
Tím se mužská úzkost promění v politickou zbraň.
Toto je důvod, proč nestačí říkat, že transfobie je nenávist. Je. Ale je to nenávist s kořenem ve strachu a sponzorem v moci. Pokud se vidí jen nenávist, unikne mechanismus. Pokud se vidí jen strach, omluví se krutost. Je třeba vidět obojí. Strach z rozpadu pohlavního řádu je skutečný jako psychologická energie. Ale jeho přeměna v zákony, zákazy, šikanu a státní ponížení je politická volba.
Progresivní prostředí v této věci často oscilovalo mezi dvěma špatnými reakcemi. Jedna byla administrativně posvátná: nová pravidla, nové termíny, rychlá morální kontrola, podezření vůči každé otázce. Druhá byla obranně sentimentální: trans lidé jsou zranitelní, buďte laskaví. Obojí má kus pravdy, ale ani jedno nestačí. Lidé nepotřebují jen slovník a soucit. Potřebují výklad, proč se z tak malé menšiny stal tak velký politický oheň.
A odpověď zní: protože trans otázka není jen otázkou trans lidí. Je otázkou toho, kdo má poslední slovo nad tělem, jménem, pohlavím, dětstvím, rodinou, sportem, medicínou a hranicí mezi přírodou a státem.
Právě proto je tak výbušná.
Je možné hájit trans lidi a zároveň odmítnout hloupé zkratky. Je možné říct, že sport potřebuje pravidla, medicína opatrnost, rodiče vysvětlení, škola rozumný jazyk, a přitom nepřijmout reakční proměnu trans člověka v monstrum. Je možné uznat, že některé progresivní reakce byly netrpělivé, dogmatické nebo špatně přeložené veřejnosti, a přitom nepopřít, že hlavní násilí dnes míří proti trans lidem, ne od nich.
Dospělá politika začíná tam, kde lze držet tuto složitost bez paniky.
Trans žena nemá být ani svatá relikvie nové citlivosti, ani démon staré civilizace. Nemá být používána jako test, kdo je dost progresivní, ani jako strašák, kterým se svolává národ k obraně záchodů. Má být člověk, jehož existence nutí společnost položit nepříjemnou otázku: kolik moci má mít stát, dav, rodina, škola nebo mužský strach nad jménem a tělem jednotlivce?
Tato otázka je politicky nebezpečná, protože se netýká jen trans lidí.
Každý člověk žije v nějakém sporu mezi tím, co mu bylo přiděleno, a tím, čím se pokouší být. Trans člověk tento spor nese viditelněji a dražším způsobem. Proto vyvolává tolik odporu. Ukazuje, že identita není vždy poslušné přijetí razítka. Ukazuje, že tělo může být místem pravdy i konfliktu. Ukazuje, že společenský řád není příroda, i když se za ni rád převléká.
Proto je trans žena pro reakci tak užitečná a tak nenáviděná.
Je malá jako menšina a obrovská jako symbol. Skutečný člověk za symbolem tím často trpí nejvíc. Musí snášet, že jeho každodenní život je přeměněn v civilizační referendum. Musí poslouchat, jak o jeho těle mluví lidé, kteří by ho v běžném životě možná nepoznali ani na zastávce. Musí být důkazem, hrozbou, případem, kauzou, tématem, špatným snem někoho jiného.
Největší spravedlnost by zde možná byla znovu obyčejnost.
Ne trans otázka jako nekonečný panel. Ne trans žena jako prapor. Ne trans člověk jako laboratorní test nové morálky. Prostě možnost mít doklad, práci, lékaře, domov, jméno, vztah, nudný den a právo nebýt pokaždé obsazen do role monstra nebo anděla. To zní málo jen lidem, kteří nikdy nemuseli bojovat o obyčejnost.
Reakční politika říká, že brání realitu. Ve skutečnosti často brání starou pověru: že mužství je pevnost, ženskost sestup, stát poslední autor jména a příroda mluví jazykem úředníka.
Trans žena tuto pověru nerozbíjí křikem. Stačí, že existuje.
A právě proto na ni křičí tolik lidí, kteří se bojí, že by jinak museli slyšet vlastní praskání.
21. Mluvit s lidmi, kteří nejsou hotoví
Demokratická většina se nestaví z dokonalých lidí.
To je jedna z vět, které se zdají samozřejmé, dokud se podle nich nemá jednat. V teorii každý ví, že člověk je rozporný. V praxi mnoho politických prostředí očekává, že spojenec přijde už připravený, očištěný, jazykově použitelný, morálně orientovaný a dostatečně vzdálený od vlastních horších reflexů. Jako by se většina dala sestavit z lidí, kteří už prošli cílem.
Jenže politika nezačíná na konci proměny. Začíná v jejím bahně.
Člověk přichází se svým dnem, ne s ideálním občanským profilem. Přichází z rodiny, práce, strachu, televize, kostela, internetu, hospody, školy, rozvodu, dluhu, závisti, laskavosti, hanby. Něco ví. Něco neví. Něčemu rozumí přesně, protože to prožil. V něčem je úplně mimo, protože jeho bolest našla špatné jméno. Může být štědrý k sousedovi a krutý k cizinci. Může nenávidět šéfa a zároveň obdivovat miliardáře. Může bránit vlastní dítě a odmítat dítě někoho jiného.
Takový člověk není výjimka. Je základní materiál demokracie.
Autoritářská politika s tím pracuje bez studu. Nevyžaduje, aby člověk byl vnitřně souvislý. Vezme jeho hněv, strach nebo touhu po řádu a dá jim jednoduchý směr. Nemusí řešit rozpor, protože rozpor přemění v energii. Člověk může chtít bezpečí a zároveň podporovat násilníka. Může chtít respekt a zároveň ponižovat slabší. Může se cítit podveden mocnými a zároveň volit někoho, kdo mocné chrání. Autoritář tuto nesoudržnost neodmítne. Použije ji.
Demokratická politika si často počíná opačně. Vidí rozpor a lekne se ho jako nečistoty.
Místo aby s ním pracovala, začne člověka třídit. Je dost demokratický? Dost tolerantní? Dost poučený? Dost správně rozhořčený? Tyto otázky nejsou vždy nesmyslné. Hnutí má právo bránit se lidem, kteří ho chtějí zneužít nebo zničit zevnitř. Ale společnost není vnitřní schůze. Většina nevznikne jen z lidí, kteří by prošli kontrolou u dveří.
Většina vzniká z lidí, kteří jsou ochotni udělat krok, ne z lidí, kteří už došli.
Mluvit s lidmi, kteří nejsou hotoví, neznamená vzdát se hranic. Znamená pochopit, že hranice není totéž co zeď. Hranice říká: toto není přijatelné. Zeď říká: ty nejsi použitelný. Demokratická politika potřebuje první větu mnohem častěji než druhou. Musí umět odmítnout rasismus, misogynii, krutost, lež, autoritářskou touhu, a přitom neodepsat každého člověka, v němž se tyto věci objevily jako nevzdělaný reflex, rodinný zvyk nebo špatně přeložený strach.
To je nepohodlné. Ale politika bez nepohodlí je jen péče o vlastní obraz.
Lidé nejsou hotoví, protože život je nedokončuje podle programu. Někdo se naučil solidaritě v práci, ale doma zůstal malým patriarchou. Někdo se naučil respektu k jedné menšině, protože v ní má kamaráda, ale jinou pořád odmítá jako cizí výmysl. Někdo chápe nespravedlnost peněz, ale nechápe nespravedlnost jazyka. Někdo chápe ponižování žen, ale nevidí vlastní třídní pohrdání. Někdo ví, co je chudoba, ale svou bolest obrací proti ještě chudšímu.
To nejsou malé potíže. Jsou to přesně místa, kde se politika děje.
Moralismus chce, aby člověk nejdřív pochopil celek. Demokracie musí často začít od části. Od jedné zkušenosti, jednoho konfliktu, jedné věty, kterou lze otevřít. Člověk, který dnes pochopí, že jeho nájem není soukromá vina, může zítra pochopit něco o moci. Člověk, který pochopí, že jeho dcera nemá být ponižována, může jednou pochopit širší nespravedlnost. Člověk, který přestane věřit jedné lži, nemusí okamžitě přestat věřit všem. Ale prasklina v lži je začátek.
Politika, která nevidí začátek, protože čeká konec, zůstane malá.
Progresivní kultura někdy zaměňuje učení za odhalení chyby. Učení je proces, v němž člověk může být neobratný, opravený, zahanbený, ale ne zničený. Odhalení chyby je okamžik, v němž se chyba stane důkazem podstaty. První může vést k proměně. Druhé často vede k obraně. A člověk v obraně se neučí. Zpevní se kolem omylu jako kolem posledního kusu sebeúcty.
To platí zvlášť u lidí, kteří už mají pocit, že jim někdo jejich sebeúctu vzal.
Mluvit s nehotovým člověkem tedy vyžaduje zvláštní kombinaci tvrdosti a velkorysosti. Tvrdost vůči lži. Velkorysost vůči možnosti, že člověk není totožný s první lží, kterou opakuje. Tvrdost vůči násilí. Velkorysost vůči zmatku, který se ještě nestal násilím. Tvrdost vůči mocnému, který cynicky používá předsudek. Velkorysost vůči slabšímu, který předsudek zdědil jako špatný kabát a zatím si nevšiml, že mu smrdí.
Tato velkorysost není sentiment. Je to strategická přesnost.
Bez ní se všechny omyly slijí do jednoho nepřítele. A když je nepřítel příliš velký, politika už nepřesvědčuje. Jen se brání. Bránit se je někdy nutné. Ale společnost nelze dlouhodobě jen bránit před vlastními obyvateli. Je třeba některé získat zpět. Ne všechny. Některé ne. Existují lidé, kteří už si v nenávisti postavili dům. S těmi se politicky bojuje. Ale mnoho jiných jen bloudí v jejím předměstí.
Rozlišit dům od předměstí je práce dospělé politiky.
Není to práce pohodlná, protože lidé z předměstí nenávisti často mluví ošklivě. Mohou ranit. Mohou opakovat věty, které slabším připomínají skutečné nebezpečí. Od menšin, žen nebo jiných zranitelných skupin nelze spravedlivě žádat, aby samy pořád vykonávaly tuto trpělivost. Nikdo nemá povinnost nekonečně vysvětlovat vlastní lidství tomu, kdo ho zpochybňuje.
Právě proto je to úkol politické organizace, ne individuální oběti.
Mluvit s nehotovými lidmi nemá znamenat, že ti nejvíce zranění budou donekonečna školit ty, kdo je zraňují. Znamená to, že demokratická politika jako celek musí mít prostory, jazyky a prostředníky, kteří dokážou zachytit člověka dřív, než se propadne. Učitel, soused, odborář, místní novinář, trenér, farář, sociální pracovník, kolega, někdo, komu člověk ještě věří. Velké hodnoty často vstupují do života malými dveřmi.
Abstraktní morálka potřebuje konkrétní nosiče.
Tady se ukazuje, proč nestačí internetová korekce. Člověk, který je opraven cizím davem, se málokdy změní. Člověk, kterého opraví někdo, na kom mu záleží, může poprvé znejistět. Politika většiny se neodehrává jen v aréně názorů. Odehrává se ve vztazích, kde má slovo váhu, protože za ním stojí tvář. Digitální prostor umí chybu zesílit. Hůř umí člověka provést jejím opuštěním.
A opustit omyl je často intimnější proces, než si veřejná kultura připouští.
Člověk opouští omyl proti části svého okolí, proti vlastním zvykům, někdy proti rodině, proti tomu, co mu dávalo pocit, že není sám. Pokud mu politika nenabídne jinou formu příslušnosti, může se vrátit ke starému omylu jen proto, že tam aspoň někoho zná. Pravda bez společenství je pro mnoho lidí příliš studená.
To je důvod, proč reakční hnutí často vítězí atmosférou dřív než argumentem.
Dávají člověku místo, humor, rituál, nepřítele, jednoduchý příběh a pocit, že jeho horší stránka je vlastně odvaha. Demokratická politika musí nabídnout něco obtížnějšího: místo, kde se člověk nemusí stát horším, aby nebyl sám. To je mnohem náročnější než odsoudit reakční komunitu jako odpornou. Odporná často je. Ale pokud je jedinou komunitou v okolí, odsouzení nestačí.
Prázdné místo v životě člověka vždy někdo obsadí.
Mluvit s nehotovými lidmi také znamená vzdát se představy, že vzdělání samo všechno vyřeší. Vzdělání je důležité. Bez něj se člověk snáze nechá obelhat. Ale vzdělání není sterilizace duše. Vzdělaní lidé umějí být arogantní, krutí, kariérní, zbabělí, poslušní vůči moci, jen s lepším slovníkem. Nevzdělaní lidé umějí být stateční, solidární a politicky citliví, i když formulují věci drsně. Třídit společnost podle stupně kultivovanosti je pokušení elit, ne strategie demokracie.
Vzdělání má rozšiřovat schopnost jednat, ne vyrábět důkaz nadřazenosti.
Nehotový člověk se často učí skrze konflikt. To je další věc, kterou kultura bezpečí někdy špatně snáší. Ne každý konflikt je škodlivý. Některý člověka probudí. Některý ukáže, že jeho slova mají důsledek. Některý ho donutí poprvé slyšet druhou stranu. Cílem není svět bez konfliktu. Cílem je svět, kde konflikt nemusí okamžitě skončit vyhnanstvím nebo ponížením. Mezi mlčením a popravou existuje široké území politického učení.
Současná veřejná kultura toto území často zmenšila.
Na jedné straně je stará brutalita, která říká: nic se nestalo, vydržte vtip, nebuďte slabí. Na druhé straně je nový reflex, který někdy říká: stalo se všechno, člověk byl odhalen, není cesty zpět. Obě reakce jsou špatné. První chrání škodu. Druhá někdy ničí možnost změny. Dospělá politika musí umět vytvořit škálu. Ne všechno je stejné. Ne každá chyba je zločin. Ne každé zranění je přecitlivělost. Ne každý pachatel neobratnosti je nepřítel.
Rozlišování není slabost. Je to práce spravedlnosti.
Mluvit s lidmi, kteří nejsou hotoví, znamená také přijmout, že mnoho lidí přijde do politiky z nesprávné motivace. Někdo se přidá, protože má vztek na vlastní nájem, ne protože pochopil obecnou spravedlnost bydlení. Někdo podpoří veřejnou dopravu, protože sám nemá auto, ne protože má hlubokou představu ekologické transformace. Někdo začne bránit menšinu až tehdy, když se ho téma dotkne osobně. To je nedokonalé. Ale tak se lidé často učí.
Morální motivace se někdy rodí ze zájmu, ne před ním.
Politika, která čeká na čistou motivaci, promarní mnoho příležitostí. Důležité je, kam první motivace vede. Zda se z ní stane širší pochopení, nebo jen další nárok pro sebe. To je úkol organizace, řeči, vzdělávání, konfliktu a zkušenosti. Člověk může přijít kvůli sobě a odejít s větším světem. Ale jen pokud existuje cesta, po níž lze jít.
Mnoho progresivní politiky nabízelo cíl a málo cesty.
Cesta je obyčejná věc. Skládá se z opakování, vztahu, konkrétního zisku, společné práce, opravy chyb. Člověk se nestane demokratem tím, že jednou sdílí správný text. Stane se jím spíš tím, že zažije, že společné jednání něco zlepšilo a že lidé mimo jeho kruh nejsou jen hrozba. Demokracie je také zkušenost účinnosti. Bez ní zůstane hodnotou, kterou člověk obdivuje z dálky nebo snáší jako školní předmět.
Lidé se učí demokracii, když něco vyhrají společně, ne když jim někdo vysvětlí, že ji mají milovat.
To je jeden z důvodů, proč je politika každodenních podmínek tak důležitá. Když se podaří zastavit zvýšení nájmu, zlepšit dopravu, zachránit školu, vybojovat volný čas, člověk zažije demokracii jako nástroj, ne jen ideál. A v takové zkušenosti se může změnit i jeho vztah k lidem, s nimiž by jinak neseděl u stolu. Společný zájem nevyléčí všechny předsudky, ale může vytvořit trhlinu v jejich samozřejmosti.
Předsudek často přežívá tam, kde člověk nemá žádnou společnou práci s tím, koho se bojí.
Mluvit s nehotovými lidmi tedy není jen rétorika. Je to vytváření situací, v nichž se člověk může stát trochu jiným. Bez takových situací zůstane politika u morálního apelu. Apel může být pravdivý, ale opotřebuje se. Situace mění návyky. Když lidé spolu něco dělají, svět se jim někdy přeuspořádá tišeji než v debatě.
Není to zázrak. Je to řemeslo.
Toto řemeslo vyžaduje také schopnost snést pomalé vítězství. Část progresivní kultury chce rychlé morální jasno. Pomalé přesuny vypadají jako kompromis s nečistotou. Jenže většina se nevytváří okamžitým osvícením. Vytváří se tím, že lidé postupně přestanou věřit jedné lži, pak druhé, pak získají zkušenost, že jiný svět není jen hrozba. Někdy zůstanou v mnoha věcech problematičtí. A přesto mohou v jedné důležité věci stát na správné straně.
Politika často postupuje po částech. Morální fantazie chce celek.
Tady se objevuje otázka koalic. Koalice není setkání lidí, kteří se navzájem plně schvalují. Je to dohoda lidí, kteří pochopili, že určitý společný cíl je důležitější než jejich úplná podobnost. Bez této schopnosti se žádná demokratická většina nepostaví. Ale koalice s nehotovými lidmi vždy nese riziko. Někdo řekne něco špatného. Někdo zradí. Někdo bude chtít méně, než je třeba. Někdo bude táhnout zpět.
To je pravda. Alternativa však není čistá koalice. Alternativa je často žádná koalice.
Nelze po menšinách nebo zranitelných lidech chtít, aby zaplatili každou koalici vlastní bezpečností. Existují hranice, za nimiž kompromis přestává být politikou a stává se obětí. Ale hranice se musí určovat konkrétně, ne reflexem odporu k nečistotě. Jinak se z politiky stane umění odmítat všechny, kdo nejsou dost blízko už na začátku.
Takové umění může být morálně uspokojivé. Jen se s ním špatně vládne světu.
Mluvit s nehotovými lidmi znamená také připustit, že i progresivní člověk je nehotový. To je možná nejtěžší část. Je snadné mluvit o nehotovosti druhých jako o materiálu k práci. Těžší je vidět vlastní nedokončenost: vlastní třídní slepotu, vlastní potřebu morální převahy, vlastní netrpělivost, vlastní chuť odepsat lidi, kteří kazí krásu teorie. Pokud se politické prostředí považuje za hotové, začne zacházet s ostatními jako s vadným zbožím.
Žádná demokratická politika nemá právo považovat se za hotovou.
Hotovost je autoritářská fantazie. Člověk hotový už se neučí. Hnutí hotové už neposlouchá. Strana hotová už jen kontroluje věrnost. Demokracie je naopak instituce nehotovosti. Připouští, že společnost bude znovu a znovu opravovat vlastní chyby, rozšiřovat vlastní pojem svobody, hádat se o hranice a vracet lidi z omylu, pokud to ještě jde.
To je její slabost a její důstojnost.
Lidé, kteří nejsou hotoví, budou někdy únavní. Budou opakovat staré věty. Budou chtít důkazy tam, kde by už měli věřit. Budou se bát změn, které jsou pro jiné otázkou přežití. Budou podezřívat spravedlnost z toho, že je připraví o poslední zbytky jistoty. S tím vším se nedá zacházet jen láskou. Ale nedá se s tím zacházet ani jen soudem.
Mezi láskou a soudem leží politika.
Tam je třeba zůstat, pokud má vzniknout většina. Ne v čisté místnosti, kde už všichni vědí. Ne v cynické aréně, kde je každá krutost omluvena jako autenticita. V těžkém prostoru, kde se člověku řekne pravda tak, aby ji mohl jednou nést, a ne jen odmítnout jako další ponížení.
Nehotoví lidé nejsou překážkou demokracie. Jsou jejím materiálem.
Otázka není, zda budou součástí politiky. Budou. Otázka je, kdo s jejich nedokončeností bude pracovat. Jestli ti, kdo ji promění v nenávist, nebo ti, kdo ji promění v možnost. Autoritář čeká s jednoduchou odpovědí. Trh čeká s produktem. Algoritmus čeká s králičí norou. Demokratická politika nemůže čekat jen s výčitkou.
Musí mít větu, místo a cestu.
Větu, která člověka neponíží dřív, než ho osloví. Místo, kde se může vracet, i když se neučí dost rychle. Cestu, na níž se chyba nestane domovem.
Tak se může začít stavět většina z lidí, kteří nepřišli jako hotoví občané, ale jako skuteční lidé. A skutečný člověk je vždycky rozpor, který se ještě nerozhodl, čím bude.
22. Vrátit ekonomiku do kultury
Kultura a ekonomika se nikdy nerozešly. Jen se o nich začalo mluvit, jako by žily v oddělených pokojích.
To byl jeden z velkých omylů doby. Jako by identita byla jedna věc a mzda druhá. Jako by kulturní ponížení bydlelo v jednom patře a dluh v jiném. Jako by příslušnost patřila do jazyka, zatímco materiální moc do rozpočtu, odborů a ministerských tabulek. Toto rozdělení vypadá přehledně. V životě je falešné. Člověk nežije v zásuvkách. Žije všechno najednou, v jednom těle, v jednom dni.
Člověk nebývá ponížen nejdřív jako pracovník, potom jako žena, potom jako migrant, potom jako chudý, potom jako někdo, kdo mluví se špatným přízvukem. Ponížení přichází smíšené.
Nízká mzda není jen nedostatek peněz. Je to způsob, jak se na člověka hledí. Nedostupný nájem není jen realitní problém. Je to zpráva o tom, kdo má právo na město. Posmívaný přízvuk není jen kultura. Je to hranice postupu. Oblečení, které je okamžitě přečteno jako vulgarita, čtvrť vyslovená s drobným opovržením, škola, která některé dítě považuje za problém ještě před první známkou — to všechno je ekonomika vstupující do kůže. Peníze mluví skrze vkus a vkus často předstírá, že peníze nezná.
Proto kultura nikdy nebyla „jen kultura".
Pravice to pochopila křivě, ale účinně. Pochopila, že mnoho lidí se necítí pouze vykořisťovaných. Cítí se zmenšených. A zmenšení je nebezpečnější slovo než chudoba. Chudoba může vést k solidaritě, vzpouře, organizaci. Zmenšení může vést k touze po pomstě. Pracující člověk, který se cítí okradený, může hledat spravedlnost. Člověk, který se cítí malý, může hledat někoho ještě menšího, koho by mohl sešlápnout.
Reakční politika žije z tohoto překladu: proměňuje ponížení v povolení ponižovat.
Řekne nejistému muži, že problém jsou ženy. Řekne prekarizovanému pracovníkovi, že problém jsou migranti. Řekne člověku tlačenému nájmem, že problém je podivná rodina na druhé straně ulice. Řekne unavenému občanovi, že problém jsou náročné menšiny, drzá mládež, elity bez vlasti, učitelé, umělci, novináři. Každý překlad je falešný. Ale každý se dotýká skutečné rány.
Politika, která chce být znovu srozumitelná, musí přijít dřív než jedovatý překladatel.
K tomu by musela opustit líné rozdělení na „materiální otázky" a „kulturní otázky". Toto rozdělení posloužilo špatně všem. Část staré levice zacházela s kulturou jako s maloburžoazní odbočkou, jako by rasismus, misogynie, sexualita, náboženství a jazyk byly jen prach na skutečné struktuře. Část nového progressivismu udělala opačnou chybu: zacházela s kulturou jako s hlavním jevištěm a ekonomiku nechala přicházet jako poznámku pod čarou, rozpočet nebo vzpomínku na odborářskou minulost.
Obě polohy se mýlily opačným směrem.
Kultura bez ekonomiky je vitrína. Ekonomika bez kultury je kostra.
Program mezd, bydlení a veřejných služeb, který nerozumí ponížení, může působit chladně. Může správně mluvit o přerozdělení a netknout se symbolické rány člověka, který se cítí vymazaný. Může zlepšit podmínky a přitom ponechat nedotčené každodenní pohrdání, jež organizuje společenský život. Na druhé straně politika uznání, která se nedotkne mzdy, bydlení a času, je parfém na prekérnost. Může změnit jména, obrazy a protokoly, aniž změní, kdo může říct ne.
Úkolem je znovu spojit maso s kostí.
Identita není výmysl znuděné univerzity. Rodí se na velmi konkrétních místech. Ve jménu, které učitel vysloví špatně. V pracovním pohovoru, kde tělo přijde do místnosti dřív než životopis. Ve výtahu, kde někdo pevněji drží tašku. V ordinaci, kde je bolest považována za přehánění. Ve vtipu, který rychle vysvětlí, kdo v místnosti smí být bezstarostný. V otázce, odkud je člověk doopravdy. Kdo tím pohrdá, nehájí ekonomiku. Hájí ekonomiku bez nervů.
Ale identita se nesmí stát zavřeným domem.
Když je každá skupina pozvána, aby navždy bydlela ve vlastní ráně, politika ztrácí schopnost stavět společný svět. Člověk je pak uznáván hlavně skrze poškození, které utrpěl. To může začít jako spravedlnost a skončit jako uvěznění. Utrpení se stane pasem, jazykem, vnitřní disciplínou, někdy i veřejnou kariérou. A systém se s tím naučí zacházet. Dá prostor svědectví, najme diverzitu, změní povrch, ale ponechá architekturu.
Rána je vyslechnuta. Továrna na rány pokračuje ve výrobě.
Proto je třeba vrátit ekonomiku do kultury. Ne proto, aby se všechno zredukovalo na třídu. To by byla mutilace. Ale proto, aby se pokaždé, když se veřejně objeví identita, položila otázka: v jakých podmínkách se tento život žije? Kdo kontroluje jeho čas? Kdo vydělává na jeho křehkosti? Kdo mění jeho tělo v riziko, jeho jméno v překážku, jeho příběh v tržní výklenek? Kdo nabízí uznání, aniž vrací moc?
Tyto otázky brání kultuře, aby se změnila v dekoraci.
Stejně nutné je vrátit kulturu do ekonomiky. Ne proto, aby se z každého materiálního konfliktu udělalo identitární divadlo. Ale proto, aby bylo jasné, že vykořisťování nikdy nepřichází nahé. Přichází oblečené jako zásluha, stud, přízvuk, mužství, ženskost, rasa, čistota, rodina, pořádek, normálnost. Šéf neporoučí jen proto, že platí. Poroučí také proto, že společnost mnoho lidí naučila považovat za přirozené, že někteří rozkazují a jiní děkují. Majitel bytu nezvyšuje jen číslo. Zvyšuje pocit, že některá těla jsou ve městě trvalými hosty.
Ekonomika vládne. Kultura učí poslouchat.
Tento bod je zásadní. Žádný systém moci nežije jen silou. Musí vypadat normálně. Kultura je továrna této normality. Říká, kdo působí důvěryhodně, kdo nebezpečně, kdo kompetentně, kdo vulgárně, kdo jako „člověk od nás". Materiální nerovnost toto každodenní divadlo potřebuje. Bez něj by byla nahější, ošklivější, hůř obhajitelná.
Člověk špatně placený není jen špatně placený. Často je učen věřit, že jeho špatná mzda odpovídá jeho místu ve světě.
Může se to dít brutálně nebo jemně. Brutálně, když se říká, že určité skupiny jsou líné, násilné, neschopné, zaostalé. Jemně, když se jazyk excelence vyhrazuje jedněm a jazyk pomoci druhým. Výsledek je podobný: materiální hierarchie získá kulturní duši. Vypadá méně jako nespravedlnost a více jako přirozený pořádek věcí.
Emancipační politika by měla útočit právě na toto manželství peněz a významu.
Když pravice mluví o „slušných lidech", nemluví jen o morálce. Organizuje příslušnost. Když mluví o „příživnících", nepopisuje práci. Dává svolení k opuštění. Když mluví o „normální rodině", nebrání jen zvyky. Vytváří hranici, za níž lze některé lidi označit za hrozbu. Když mluví o „elitách", často chrání skutečně bohaté tím, že nasměruje hněv proti kulturně viditelným profesionálům, učitelům, novinářům, umělcům, městským liberálům.
Je to podvodné. Ale účinné, protože kultura je rychleji vidět než vlastnictví.
Milionář za strukturou bývá abstraktní. Učitelka, moderátorka, aktivistka nebo student s novým jazykem je po ruce. Reakce proto přeloží materiální zlost do kulturního nepřátelství. Řekne člověku: tvůj život je těžký, protože tito lidé změnili pravidla řeči, rodiny, národa a pohlaví. Skutečný konflikt o vlastnictví, mzdu a čas se schová za válku o symboly.
Na to nelze odpovědět tím, že se symboly prohlásí za nedůležité. Je třeba ukázat, kdo na jejich válce vydělává.
Tady se levice často zadrhla. Když pravice rozjela kulturní válku, jedna část progresivního světa do ní vstoupila celým tělem a přijala její rytmus. Druhá část staré levice říkala, že jde jen o odvedení pozornosti od ekonomiky. Obě reakce byly nedostatečné. Kulturní válka je odvedení pozornosti právě proto, že používá skutečné kulturní rány. Nelze ji porazit popřením ran. Je třeba je vrátit k jejich materiálním podmínkám.
Otázka nezní: kultura, nebo ekonomika. Otázka zní: kdo překládá bolest a kam ji vede.
Bolest ženy, která je ponižována doma, není oddělená od peněz, bydlení a práce. Pokud nemá kam odejít, patriarchát není jen kultura. Je to ekonomická past. Bolest migranta není oddělená od trhu práce, který ho potřebuje levného a zároveň politicky podezřelého. Bolest mladého muže není oddělená od toho, že nemá stabilní místo, ale má telefon plný návodů, jak svou hanbu změnit v nenávist. Bolest menšiny není oddělená od institucí, které rozhodují, zda její život bude chráněn nebo jen tolerován.
Každá z těchto bolestí má kulturní jazyk a materiální mechanismus.
Politika, která vidí jen jazyk, skončí u korekce slov. Politika, která vidí jen mechanismus, mine pocit, jímž mechanismus drží člověka u země. Je třeba vidět obojí. Ne jako kompromis mezi dvěma frakcemi levice, ale jako popis skutečnosti.
Skutečnost je vždycky neukázněnější než ideologické dělení práce.
Vrátit ekonomiku do kultury znamená také změnit způsob, jak se mluví o třídě. Třída není jen příjem. Je to také hlas, tělo, vkus, jistota, vztah k úřadu, schopnost nebát se v místnosti. Člověk z nižší vrstvy může vydělávat více než dřív a přesto se cítit kulturně cizí tam, kde se rozhoduje. Člověk z vyšší vrstvy může mluvit o spravedlnosti a přitom nevědět, jak zní život člověka, který nikdy neměl právo působit klidně.
Třída je také tempo dechu.
Kdo žije v jistotě, může působit rozumněji. Má čas odpovědět. Má jazyk, kterým se z úzkosti stane argument. Má návyky, které vypadají jako kultivovanost. Kdo žije v tlaku, mluví někdy tvrdě, přehnaně, špatně. Ne proto, že pravda je méně na jeho straně. Protože život mu nedal stejný akustický prostor. Pokud to progresivní kultura nechápe, zamění třídu za styl a styl za charakter.
Pak může být člověk materiálně slabý a zároveň kulturně odsouzen jako hrubý materiál.
To je jeden z důvodů, proč část pracujících lidí přestala věřit jazykům emancipace, které zněly, jako by přicházely z místnosti, kde se nikdy nekřičí jinak než kontrolovaně. Ne proto, že by tito lidé odmítali důstojnost druhých automaticky. Někdy ano, často ne. Ale slyšeli v tom jazyk prostředí, které má čas na jemnost. A jemnost bez pochopení podmínek hrubosti může působit jako nový druh pohrdání.
Ekonomika bez kultury nedokáže tento pocit popsat. Kultura bez ekonomiky ho nedokáže napravit.
Vrátit ekonomiku do kultury znamená také vidět, jak trh požírá identitu. Každá emancipace se může stát značkou. Každé dříve zakázané tělo se může stát marketingovým obrazem. Každý jazyk osvobození se může stát firemním sloganem. To neznamená, že reprezentace je bezcenná. Znamená to, že systém se naučil prodávat uznání rychleji, než se naučil vzdávat moci.
Trh dokáže říct „buď sám sebou" a zároveň člověku vzít čas být čímkoli.
Tato věta shrnuje velkou část současné kultury. Identita je oslavována jako volba, styl, autenticita, osobní cesta. Ale mnoho lidí nemá podmínky ani na obyčejnou stabilitu. Jsou zváni, aby byli autentičtí, zatímco jejich den je rozdělen mezi práci, dopravu, péči a únavu. Autenticita se stává luxusem. Člověk má být sám sebou, pokud si může dovolit náklady na vlastní já.
Zde se progressivní kultura znovu potkává s kalifornskou terapií trhu: osobnost jako projekt, zranění jako značka, uzdravení jako spotřební dráha.
Ekonomika tím nezmizí. Jen se převlékne za psychologii. Člověk má pracovat na sobě, nastavovat hranice, najít hlas, vyprávět svůj příběh. To všechno může být dobré. Ale pokud zůstane sám proti podmínkám, které ho stále zraňují, stává se práce na sobě nekonečnou opravou světa, jenž se odmítá opravit.
Politika zde musí vrátit otázku ven. Ne jen co je se mnou. Ale kdo organizuje podmínky, v nichž se tolik lidí cítí zlomených.
To neznamená zrušit psychologii. Znamená přestat ji používat jako náhradní sociální stát pro duši. Terapie může člověku pomoci pojmenovat bolest, ale nemůže sama zlevnit nájem, změnit pracovní režim, ochránit před násilím, vrátit veřejný prostor, zrušit rasovou hierarchii nebo dodat čas rodiči, který nemá hlídání. Když se kultura uzdravení oddělí od ekonomiky, stane se luxusní dílnou pro lidi, kteří mají ještě sílu přijít.
Ostatní zůstanou venku a budou považováni za málo uvědomělé.
Vrátit ekonomiku do kultury znamená přestat oddělovat ponížení od jeho nákladů. Každé ponížení něco stojí. Stojí člověka energii, opatrnost, cestu navíc, mlčení, masku, horší práci, horší bydlení, horší zdraví, horší vztah k vlastnímu tělu. A každá ekonomická nerovnost má kulturní překlad. Učí člověka, kdy má sklopit oči, kdy se omluvit, kdy si nevěřit, kdy přijmout méně, kdy být vděčný za málo.
Nerovnost je pedagogika. Učí každého jeho místo.
Emancipační politika by měla tuto pedagogiku rozbít. Ne jen tím, že přerozdělí zdroje, i když bez toho je všechno slabé. Ne jen tím, že změní jazyk, i když bez toho mnoho ponížení přežije. Musí dělat obojí tak, aby jedno vysvětlovalo druhé. Vyšší mzda jako konec určitého pohledu na člověka. Dostupné bydlení jako konec života v roli hosta. Práva menšin jako rozšíření svobody nebýt vydán napospas. Kulturní uznání jako vstup do moci, ne jako její náhražka.
Teprve tehdy se spravedlnost přestane dělit na tvrdou a měkkou.
Není měkké chtít, aby člověk nebyl ponižován. Není tvrdé mluvit jen o penězích. Tvrdost bez důstojnosti je účetnictví. Důstojnost bez materiální síly je krásný dopis bez adresy. Potřeba je jiná: politika, která umí říct, že člověk má mít peníze, čas, domov, hlas a právo nebýt zmenšen. Ne jako pět položek. Jako jeden život.
Jeden život je vždycky víc než jeden problém.
Proto je falešné stavět pracujícího proti menšině, třídu proti identitě, ekonomiku proti kultuře. Skutečný pracující člověk má tělo, pohlaví, jazyk, rodinu, víru, barvu kůže, sexualitu, vzpomínky, stud, přízvuk, sousedství. Skutečná menšina platí nájem, pracuje, stárne, onemocní, čeká na autobus, bojí se účtu. Když politika tyto věci oddělí, mluví k polovině člověka. A polovina člověka nevolí. Volí celý člověk, i když si sám nerozumí.
To je nejjednodušší důvod vrátit ekonomiku do kultury a kulturu do ekonomiky.
Ne kvůli teoretické eleganci. Kvůli schopnosti mluvit s celým člověkem.
Celý člověk nechce být jen zastoupen. Chce mít z čeho žít. Nechce být jen ekonomicky zajištěn. Chce nebýt opovrhován. Nechce být jen chráněn. Chce mít moc odejít, zůstat, mluvit, milovat, věřit, smát se, změnit se, stárnout bez pocitu, že jeho život byl vedlejší větev něčího velkého příběhu.
Taková politika by nebyla návratem ke staré třídní levici ani pokračováním současného kulturního progressivismu v lepším obalu. Byla by pokusem znovu popsat člověka jako bytost, jejíž materiální a symbolický život se nedají oddělit bez ztráty pravdy.
Kde se oddělí, vzniká prostor pro jedovaté překladatele.
Kde se spojí, může bolest konečně dostat správnou adresu.
23. Nový jazyk pro starou spravedlnost
Spravedlnost nezestárla. Zestárl často jazyk, kterým se o ní mluví.
To je dobrá zpráva i špatná zpráva. Dobrá proto, že základní otázky nezmizely. Kdo má moc nad životem druhého? Kdo pracuje a kdo z práce druhých žije? Kdo může říct ne? Kdo je ponižován tak často, že si na to společnost zvykla? Kdo má domov, čas, bezpečí, hlas? Tyto otázky jsou staré a pořád hoří. Špatná zpráva je, že mnoho slov, která je měla nést, se opotřebovalo, ztvrdlo, zúžilo nebo bylo zajato prostředími, která mluvila hlavně sama se sebou.
Jazyk spravedlnosti se stal pro část lidí cizím nábytkem v místnosti, kde sami nikdy neseděli.
To neznamená, že pojmy jsou zbytečné. Bez pojmů člověk nevidí strukturu. Bez struktury zůstane jen osobní smůla, náhoda, vina, charakter, závist. Pojem může otevřít svět. Může ukázat, že to, co člověk považoval za soukromé selhání, je veřejný mechanismus. Že jeho vyčerpání není lenost. Že jeho strach není individuální slabost. Že jeho ponížení má dějiny.
Problém začíná, když se pojem stane heslem k místnosti.
Pak už neotevírá svět. Otevírá jen dveře mezi lidmi, kteří se poznají. Jazyk, který měl vysvětlovat moc, začne vysvětlovat příslušnost. Člověk neříká slovo proto, že pomáhá vidět skutečnost. Říká ho proto, že dokazuje, že patří k těm, kdo už vidí. Tak se z politického jazyka stane společenský odznak.
A odznak není nástroj.
Starý jazyk levice měl vlastní problémy. Uměl být těžkopádný, dogmatický, mužský, průmyslový, často hluchý k tomu, co se nevešlo do obrazu pracující třídy podle stranického plakátu. Mluvil o lidu a někdy neslyšel konkrétního člověka. Mluvil o výrobě a někdy neviděl péči. Mluvil o třídě a někdy přehlížel rasu, pohlaví, sexualitu, tělo, domácnost, náboženství, samotu. Měl sílu, ale také slepoty.
Nový progresivní jazyk mnoho těchto slepot opravil. Jen si vytvořil vlastní.
Uměl přesněji pojmenovat zranění. Uměl slyšet rozdíly, které stará politika považovala za vedlejší. Uměl říct, že moc prochází tělem, obrazem, školou, rodinou, intimitou. To byl pokrok. Ale tento jazyk se často stal příliš opatrným, příliš interním, příliš závislým na prostředích, kde se správnost měří jemností formulace. Místo aby vysvětloval svět, začal někdy vysvětlovat, proč druhý člověk ještě neumí správně mluvit.
Spravedlnost pak zněla jako lekce.
A člověk, který už je celý den zkoušen životem, nemá vždy chuť na další lekci.
Nový jazyk pro starou spravedlnost by musel začít od této únavy. Ne se jí podřídit. Ne z ní udělat výmluvu pro hrubost. Ale pochopit ji. Mnoho lidí neslyší politický jazyk jako nabídku pravdy, ale jako další instituci, která je hodnotí. Škola hodnotila. Úřad hodnotil. Šéf hodnotil. Banka hodnotila. Sociální síť hodnotí. Když se k tomu přidá politika, která hodnotí i slovník, člověk uteče k tomu, kdo mu slíbí, že žádnou zkoušku skládat nemusí.
Reakce nabízí jazyk bez námahy. To je její jed.
Říká: za všechno mohou oni. Nemusíš se učit nové slovo, nemusíš měnit starý zvyk, nemusíš rozlišovat. Stačí ukázat prstem. Tento jazyk je lživý, ale snadný. Demokratická politika nemůže být stejně lživá. Neměla by však být zbytečně těžká. Pravda nemusí být nemotorná jen proto, že je složitá. Dobrá politická řeč umí složitost přenést bez toho, aby ji rozbila.
To je řemeslo, které bylo zčásti ztraceno.
Nový jazyk by měl být konkrétní dřív, než bude abstraktní. Ne začít strukturou, ale dveřmi. Ne začít kapitalismem, ale nájmem, který člověka vyhání z města. Ne začít patriarchátem, ale ženou, která nemá kam odejít, protože byt, účet a dítě drží její strach na místě. Ne začít rasismem jako pojmem, ale tělem, které se ve veřejném prostoru učí předvídat pohled. Ne začít demokracií jako institucí, ale člověkem, který se bojí říct pravdu v práci.
Pojem má přijít jako světlo, ne jako razítko.
Když člověk pochopí konkrétní scénu, může unést větší slovo. Když se mu velké slovo položí na hlavu příliš brzy, může ho shodit jako cizí břemeno. To není intelektuální ústupek. Je to pedagogika politiky. Silný jazyk neponižuje člověka tím, že mu vše zjednoduší na hloupost. Ale také ho nenechá stát před zdí slov, která vypadají jako majetek jiné vrstvy.
Spravedlnost potřebuje slova, která mají kliku.
Takové slovo lze vzít do ruky. Důstojnost je jedno z nich, pokud se nezmění v měkkou ozdobu. Svoboda je jiné, pokud se vyrve z pravicového sevření. Domov, čas, práce, bezpečí, ponížení, vydíratelnost, hlas, právo odejít, právo zůstat. Tato slova nejsou malá. Jsou obyčejná, a právě proto silná. Lidé v nich mohou poznat vlastní den dřív, než jim někdo vysvětlí celou teorii.
Velká teorie, která neumí projít obyčejným slovem, zůstane nahoře.
Nový jazyk by se musel zbavit jedné slabosti: touhy znít správně před vlastními lidmi. Mnoho politické řeči se dnes nepíše pro nepřesvědčeného člověka. Píše se pro kruh, který pozná správný tón. To neznamená, že je neupřímná. Často je upřímná. Ale je obrácená dovnitř. Má rytmus potvrzení. Říká: tady jsme, stále víme, stále patříme, stále neselháváme v citlivosti.
Taková řeč uklidňuje své autory víc, než mění svět.
Jazyk spravedlnosti by neměl být sebeuklidňující. Má být schopen vyvolat konflikt venku. Má být schopen mluvit s člověkem, který ho nečeká. Má být schopen snést špatné pochopení, opravu, zjednodušení, odpor. Řeč, která se bojí opustit chráněný prostor, je jako nástroj, který se bojí dotknout materiálu.
Spravedlnost není porcelán.
To neznamená, že se má mluvit hrubě. Hrubost je často jen lenost s maskou autenticity. Ale jazyk musí mít tělo. Musí znít, jako by ho mohl říct člověk, který nestudoval všechny vnitřní spory progresivního prostředí. Musí mít rytmus, paměť, obraz, někdy hněv, někdy humor, někdy jednoduchost, která není hloupá. Staré politické věty měly sílu právě proto, že se daly opakovat bez semináře.
Chléb. Práce. Mír. Domov. Osm hodin. Hlas. Půda pod nohama.
Není třeba nostalgicky kopírovat minulost. Každá doba potřebuje vlastní slova. Ale slovo, které nelze nést ulicí, zůstane špatným politickým nástrojem. Může být přesné v textu, cenné v analýze, užitečné v instituci. Jen nedokáže vytvořit lidový pohyb. Pohyb potřebuje jazyk, který se dá sdílet bez ztráty síly.
Sdíletelný jazyk není totéž co zjednodušený marketing.
Tady je nutné být opatrný. Politika nesmí zaměnit jazyk pro lidi za reklamní heslo pro spotřebitele. Lidé nejsou jen cílová skupina. Nejde o to najít „správný slogan" a prodat starý program v novém obalu. Taková operace je cítit na dálku. Lidé poznají, když se s nimi mluví jako s publikem kampaně, ne jako s účastníky konfliktu.
Nový jazyk spravedlnosti se nemůže vyrábět jen v kanceláři. Musí vznikat z kontaktu.
Z toho, jak lidé sami mluví o životě, když se necítí zkoušeni. Z jejich slov pro únavu, křivdu, strach, hrdost, smůlu, práci, souseda, šéfa, nájem, dítě, stáří. Politická řeč nemá tato slova pouze opakovat. Má je zvednout, pročistit, spojit s mocí. Má ukázat, že za osobní větou stojí veřejný mechanismus. Ale nesmí přitom zabít původní teplo řeči.
Mnoho progresivního jazyka zabilo teplo přesností.
Přesnost je nutná. Bez ní se všechno rozmaže do sentimentu. Ale přesnost bez tepla se stává úřední. Člověk slyší správná slova a necítí, že se ho někdo dotkl. Politická řeč musí umět obojí: pojmenovat mechanismus a neztratit člověka. Když ztratí mechanismus, stane se dojemnou historkou. Když ztratí člověka, stane se protokolem.
Spravedlnost potřebuje méně protokolu a více hlasu.
Hlas není totéž co styl. Styl může být naučený. Hlas nese riziko osoby. Dobrý politický hlas se pozná podle toho, že se nebojí vlastního postoje, ale také nezní jako záznam interního školení. Umí být tvrdý bez sadismu. Umí být citlivý bez cukru. Umí být ironický bez pohrdání slabšími. Umí říct jednoduchou věc a neomlouvat se za to, že je jednoduchá.
Například: člověk nemá být chudý proto, že jiný člověk potřebuje levnější život.
Tato věta nepotřebuje mnoho teorie, ale unese ji. Ukazuje práci, bydlení, péči, migraci, spotřebu, globální řetězce, domácí služby. Může vést k analýze. Ale nezačíná analýzou. Začíná morálním rozpoznáním. Silný jazyk takto funguje: otevře dveře a teprve potom ukáže dům.
Další věta: nikdo nemá mít tolik moci nad tvým dnem, abys musel prodávat vlastní zdraví jako důkaz odpovědnosti.
I tato věta může vést k pracovní době, odborům, zdravotnictví, dluhu, prekaritě, péči. Ale přichází z těla. Člověk ji necítí jako abstraktní program. Cítí ji jako popis něčeho, co možná už žije. Takový jazyk není méně politický. Je politický právě proto, že dokáže spojit zkušenost s konfliktem.
Nový jazyk pro starou spravedlnost by měl mluvit méně o tom, kdo je morálně lepší, a více o tom, kdo koho drží pod krkem.
Morální jazyk má místo. Bez něj se spravedlnost změní v techniku. Ale morálka, která se oddělí od moci, začne kázat do prázdna. Je snadné říct lidem, že mají být solidární. Těžší je ukázat, proč byli postaveni do situace, kde se bojí solidarity, protože každý zisk druhého vypadá jako jejich ztráta. Je snadné odsoudit nenávist. Těžší je ukázat mechanismus, který vyrábí falešného nepřítele.
Jazyk musí vést hněv k adrese.
Hněv je nebezpečný, ale nelze ho vynechat. Politika bez hněvu je často jen správa smutku. Mnoho lidí má dobrý důvod být rozhněvaných. Byli okradeni o čas, stabilitu, uznání, domov, budoucnost. Pokud demokratická politika neumí jejich hněv pojmenovat, pravice ho přeloží. A přeloží ho do nenávisti k těm, kdo mají ještě méně moci.
Nový jazyk proto nesmí být jen laskavý. Musí být přesně útočný.
Útočný na mechanismus, ne na zástupnou oběť. Na majitele moci, ne na člověka, kterého lze snadno nenávidět. Na systém vydírání, ne na slabšího souseda. Tady se ukazuje rozdíl mezi radikalitou a krutostí. Krutost hledá tělo, do něhož může kopnout. Radikalita hledá kořen, který je třeba vytáhnout.
Politický jazyk by měl učit tento rozdíl cítit.
To je těžší než morální apel. Vyžaduje obrazy, které nejsou líné. Říct „bohatí jsou zlí" nestačí, i když někteří bohatí dělají všechno pro to, aby věta působila pravdivě. Silnější je ukázat, jak se bohatství stává mocí nad časem druhých. Jak nájem zvedá ruku majitele nad životem nájemníka. Jak dluh sedí u stolu s rodinou. Jak algoritmus mění pracovníka ve stín vlastního hodnocení. Jak nejistota učí člověka mlčet dřív, než otevře ústa.
Jazyk spravedlnosti musí dávat moc do záběru.
Neviditelná moc je klidná. Viditelná moc se musí bránit. Starý levicový jazyk to věděl, když mluvil o třídě. Nový progresivní jazyk to věděl, když mluvil o neviditelných normách. Úkolem není vybrat jeden. Úkolem je ukázat, že moc je materiální i symbolická, ekonomická i intimní, institucionální i každodenní. A udělat to slovy, která se nezadusí sama sebou.
Někdy je dobré slovo kratší než správný odstavec.
To neznamená zjednodušovat myšlení. Znamená respektovat okamžik, v němž politická řeč dopadne. Člověk nestojí celý den připraven přijmout komplexní analýzu. Slyší větu mezi prací, dítětem, únavou, cestou, zprávou v telefonu, vlastním strachem. Pokud věta nenese nic, co se dá uchopit, zmizí. V politice je paměť často tělesná. Člověk si pamatuje, co ho zasáhlo, ne co bylo kompletní.
Úplnost je ctnost knihy. Politická věta potřebuje zásah.
Zásah však nesmí být laciný. To je rozdíl mezi demagogií a silnou řečí. Demagogie zasahuje tím, že zjednoduší svět na viníka, kterého lze nenávidět. Silná demokratická řeč zasahuje tím, že najednou ukáže, proč člověk trpí a proč nemusí ubližovat slabšímu, aby se cítil větší. Dává hněvu vertikální směr, ne horizontální lynč.
Toto je jeden z hlavních úkolů nového jazyka: vrátit hněvu výšku.
Pravice vede hněv bokem. Soused proti sousedovi. Muž proti ženě. Chudý občan proti chudému migrantovi. Rodič proti učiteli. Venkov proti městu. Starý proti mladému. V tomto horizontálním boji se skutečná moc usmívá, protože lidé se koušou navzájem u jejích nohou. Jazyk spravedlnosti musí zvednout pohled. Ne vždy na jednu jednoduchou třídu viníků, ale na vztahy moci, které určují životní prostor.
Bez tohoto zvednutí se politika stane špatně osvětlenou rvačkou.
Nový jazyk musí být také méně obranný. Příliš často progresivní politika mluví, jako by vysvětlovala, že není tak šílená, jak tvrdí pravice. Není proti obyčejným lidem. Nechce zničit rodinu. Nechce zakázat radost. Nechce otevřít dveře chaosu. Obrana je někdy nutná. Ale pokud je politika pořád v obraně, přijala scénu protivníka.
Je třeba znovu mluvit útočně o dobrém životě.
Dobrý život ne jako luxus. Ne jako soukromý úspěch. Jako možnost nebýt drcen. Mít domov, čas, péči, bezpečí, veřejná místa, práci bez ponížení, právo na rozdíl, prostor pro smích, možnost zestárnout bez hrůzy. Tato slova mohou znít obyčejně. Ale obyčejnost je přesně to, co autoritář a trh lidem berou, každý jiným způsobem.
Autoritář bere obyčejnost tím, že z každého dne dělá frontu. Trh ji bere tím, že z každé potřeby dělá účet.
Spravedlnost by měla být jazykem obyčejného života proti těmto dvěma krádežím.
Takový jazyk nebude čistě nový. Bude znovu poskládaný ze starých slov, která ještě mají krev. Svoboda, domov, čas, práce, čest, sousedství, bezpečí, slušnost, hrdost, péče, hlas. Některá z těchto slov byla zneužita pravicí. Některá znějí staromódně. Některá progresivní prostředí podezřívají, protože v nich slyší minulost. Ale politika se nevzdává slov jen proto, že je protivník pošpinil.
Slovo, které stále mluví k lidem, se má vyčistit bojem, ne zahodit.
„Slušnost" může být zbraň maloměšťácké kontroly. Ale může také znamenat, že nikdo nemá být ponižován. „Hrdost" může být národní jed. Ale může také znamenat, že člověk nechce žít na kolenou před šéfem, majitelem, úřadem nebo posměchem. „Rodina" může být klec. Ale může také znamenat síť péče, kterou je třeba chránit před trhem i autoritářskou kontrolou. „Domov" může být xenofobní pevnost. Ale může také znamenat právo nebýt vyhnán.
Nový jazyk nevznikne útěkem od starých slov. Vznikne zápasem o jejich význam.
To vyžaduje odvahu, protože stará slova nesou riziko. Mohou být špatně pochopena. Mohou přitáhnout podezřelé spojence. Mohou znít příliš prostě. Ale politika, která se bojí všech slov s historií, skončí u laboratorního jazyka. A laboratorní jazyk je čistý hlavně proto, že v něm ještě nikdo nežil.
Lidé však nežijí v laboratoři. Žijí v řeči, kterou zdědili, pokazili, opravili, použili proti sobě i pro sebe.
Jazyk spravedlnosti musí vstoupit do této řeči. Ne ji jen karhat zvenčí. Musí vzít slova, která lidé znají, a ukázat jejich lepší možnost. Svoboda bez vydíratelnosti. Rodina bez vlastnictví. Hrdost bez ponižování. Bezpečí bez nenávisti. Domov bez pevnosti. Práce bez otrockého étosu. Péče bez ženské oběti. Důstojnost bez vzornosti.
Toto nejsou slogany. Jsou to bitvy o význam.
A každá bitva o význam je zároveň bitvou o moc. Kdo určí, co znamená bezpečí, určí, koho se společnost bojí. Kdo určí, co znamená rodina, určí, čí láska bude chráněna. Kdo určí, co znamená práce, určí, kolik ponížení se bude považovat za odpovědnost. Kdo určí, co znamená svoboda, určí, zda slabý dostane podlahu, nebo jen radu, aby byl silnější.
Jazyk není náhrada politiky. Ale bez jazyka politika neví, jak sama sebe dát lidem do ruky.
Nový jazyk pro starou spravedlnost by tedy nebyl módní aktualizací. Nebyl by přebrandováním. Byl by návratem k základní schopnosti říct pravdivou věc tak, aby se v ní člověk poznal dřív, než se začne bránit. Říct ji bez pohrdání, bez interního kódu, bez strachu z obyčejnosti, bez ztráty konfliktu.
Takový jazyk nebude nikdy dokonalý. Bude se kazit, bude zneužíván, bude potřebovat opravu. Ale živý jazyk se opravuje v pohybu. Mrtvý jazyk zůstává přesný a nepoužitelný.
Spravedlnost nepotřebuje novou duši. Potřebuje znovu ústa.
24. Organizace po době póz
Póza je politika bez trvání.
Může být krásná, rychlá, odvážná, fotogenická. Může přesně vyjádřit hněv jednoho dne. Může pomoci člověku poznat, že není sám. Může vytvořit obraz, který obletí svět dřív, než instituce stačí napsat první opatrné stanovisko. Póza není vždy prázdná. Někdy je prvním gestem člověka, který už nemůže mlčet.
Ale póza neumí zůstat, když se svět přestane dívat.
Organizace je to, co zůstává po odeznění okamžiku. Ne proto, že je krásnější. Často není. Je pomalá, otravná, plná malých konfliktů, špatných schůzí, lidí, kteří chodí pozdě, lidí, kteří chodí pořád a ničí vzduch vlastní důležitostí, starých struktur, nových marností, sporů o peníze, prostory, jména, procedury. Organizace je méně okouzlující než gesto. Právě proto je politicky vážnější.
Kdo chce jen čistý výraz, uteče od ní rychle. Kdo chce změnu, musí se k ní vrátit.
Levice měla kdysi organizace, které nebyly jen nástroji kampaně. Byly to světy. Strany, odbory, spolky, družstva, noviny, čítárny, sportovní kluby, kulturní domy, místní skupiny, vzdělávací kruhy, sítě péče. Nebyly nevinné. Uměly být dogmatické, hierarchické, nudné, mužské, sektářské, slepé k mnoha podobám života. Není důvod vyrábět z minulosti pohlednici. Staré organizace často dusily právě ty lidi, které měly osvobozovat.
Ale měly něco, co dnešní politika často ztratila: opakování.
Opakování je podceňovaná forma moci. Člověk přijde jednou, pak znovu, pak potřetí. Někdo si všimne, že chyběl. Někdo zná jeho jméno. Někdo ví, že má nemocnou matku, spor s majitelem bytu, syna bez práce, strach z úřadu. Politika v takovém prostoru není jen názor. Je vztah. A vztah je něco jiného než souhlas.
Souhlas může zmizet po jedné špatné větě. Vztah někdy vydrží dost dlouho, aby se věta dala opravit.
Doba póz tuto trpělivost oslabila. Digitální politika naučila lidi rychle vystoupit, rychle se vymezit, rychle ukázat, na čí straně stojí. Někdy to bylo nutné. Mlčení opravdu může být spoluúčast. Ale veřejný postoj se začal tvářit jako náhrada organizovaného jednání. Člověk správně reagoval a měl pocit, že něco vykonal. Místnost vlastních lidí zatleskala. Algoritmus dodal iluzi pohybu.
Pohyb prstu po obrazovce však není ještě pohyb síly ve společnosti.
Organizace znamená převést emoci do schopnosti. Hněv do setkání. Setkání do úkolu. Úkol do opakování. Opakování do důvěry. Důvěru do moci, která může něco změnit. Tento řetěz je pomalý a nevypadá dobře na fotografii. Ale bez něj se politická energie rozpadá do jednotlivých výbuchů. Každý výbuch může být pravdivý. Jenže pravda bez nádoby se rozlije.
Organizace je nádoba.
Ne svatá. Ne automaticky demokratická. Ne vždy osvobozující. Nádoba může zplesnivět, prasknout, otrávit obsah vlastní hierarchií. Ale bez nádoby se nic neuchová. Každá generace, která si myslí, že obejde problém organizace čistotou vlastních postojů, nakonec zjistí, že protivník organizaci neobešel. On ji stavěl. V tichosti, v kostelech, klubech, médiích, právnických sítích, školách, think-tancích, rodinných podnicích, policejních odborech, lokálních strukturách, digitálních komunitách, které se tváří jako spontánní hněv a fungují jako trvalá infrastruktura.
Reakce velmi dobře rozumí organizaci, i když se ráda tváří jako vzpoura proti institucím.
To je jeden z jejích triků. Mluví jazykem spontánního lidu, ale často stojí na dlouhodobě budovaných sítích peněz, médií, náboženských institucí, právníků, politických školitelů a místních autorit. Umí vyrábět dojem, že hlas ulice se právě probudil. Ve skutečnosti někdo roky stavěl reproduktor, vybíral melodii a učil dav slova refrénu.
Demokratická politika, která se spoléhá jen na morální vzplanutí, proti tomu působí jako člověk s lucernou proti elektrárně.
Organizace po době póz by se neměla vracet ke starému aparátu jako k vysněnému domovu. Aparát má vlastní nemoci. Miluje sebe sama. Vyrábí funkcionáře, kteří přežijí každou ideu. Zaměňuje loajalitu za inteligenci. Odměňuje trpělivost průměrných a trestá netrpělivost talentovaných. Umí proměnit hnutí v kalendář schůzí a jazyk života v zápis z jednání. Starý aparát je varování.
Ale odpor k aparátu se nesmí změnit v odpor k organizaci.
To je rozdíl. Organizace není nutně stranická kancelář se zažloutlým plakátem. Může být nájemnické sdružení, které zná domy v jedné čtvrti. Může být školní skupina rodičů, která nechce nechat učitele a děti napospas trhu paniky. Může být odborová buňka v práci, kde se lidé dřív báli mluvit. Může být místní novinařina, která ví, kdo vlastní prázdné budovy a kdo sedí na radnici. Může být kuchyně, kde se lidé potkávají dřív, než se z nich stanou voliči.
Organizace začíná tam, kde člověk ví, komu zavolat.
Tato věta je možná banální. Ale banální věci drží svět. Když se zvýší nájem, komu zavolat? Když šéf vyhrožuje, komu zavolat? Když soused zmizí, komu zavolat? Když se ve škole šíří strach, komu zavolat? Když radnice prodává kus společného města, komu zavolat? Bez odpovědi na tuto otázku je politika jen komentář k životu, který se odehrává jinde.
Organizace dává odpověď do telefonu.
Právě tato praktická dostupnost odlišuje skutečnou politickou sílu od morální přítomnosti v médiích. Člověk může mít mnoho správných názorů a žádnou síť. Může nenávidět nespravedlnost a nevědět, co dělat, když se objeví v jeho domě. Může podporovat práva pracujících a nemít žádné místo, kde by pracující mohli spolu mluvit bez strachu. Bez organizace zůstane i dobrý názor osamělý.
A osamělý názor se snadno unaví.
Organizace také mění člověka jinak než debata. V debatě člověk brání vlastní postoj. V organizaci musí snést jiné lidi dost dlouho, aby se něco stalo. To je nepříjemné. Lidé jsou pomalí, vztahovační, směšní, tvrdohlaví, nedostatečně čistí, někdy úžasní a někdy nesnesitelní. Ale právě v tom je demokratická výchova. Člověk se učí, že společný svět se nestaví jen s těmi, kdo vypadají jako jeho rozšířené já.
Póza nepotřebuje druhé lidi. Potřebuje publikum. Organizace potřebuje druhé lidi i tehdy, když překážejí.
Proto je tak těžká. A proto je nenahraditelná.
Doba póz navíc změnila vztah k chybě. Veřejná chyba se stala okamžitým rizikem. Organizace však bez chyb neexistuje. Každá kampaň se někdy nepovede. Každá schůze někdy zbytečně trvá. Každý člověk někdy řekne něco špatně. Každý plán narazí na realitu, která se neposlušně odmítá chovat jako strategie. Pokud se každá chyba stane důkazem morální vady, organizace se zhroutí dřív, než začne.
Organizace potřebuje kulturu opravy, ne jen kulturu odhalení.
Oprava neznamená zametení škody pod koberec. Znamená, že chyba má pokračování jiné než vyhnanství. V hnutí, které má měnit společnost, musí existovat prostor pro učení, omluvu, korekci, návrat, někdy i trest, ale ne automatickou proměnu každého selhání v konečný rozsudek. Jinak zůstanou jen lidé, kteří nic neriskují, nebo lidé, kteří se nebojí ničit.
Ani jedni nepostaví demokratickou moc.
Organizace po době póz by také musela znovu promyslet stranu. Slovo strana zní mnoha lidem unaveně. Připomíná uzavřené aparáty, kariérní kompromisy, nudné kongresy, interní války o funkce, staré tváře, které se naučily přežít vše kromě vlastního významu. Tento odpor je pochopitelný. Ale společnost bez stran neskončí v čisté občanské spontánnosti. Skončí v politice peněz, médií a osobních značek.
Strana je špatný nástroj. Jenže absence nástroje je často horší.
Demokratická strana v novém smyslu by neměla být jen volební značka, která se probudí před kampaní. Musela by být místo překladu mezi každodenním životem a státní mocí. Místo, kde se z nájemnického strachu stane zákon, z pracovní zkušenosti program, z místní znalosti rozpočet, z kulturní bolesti institucionální změna. Pokud strana neumí tento překlad, stane se marketingovým plavidlem na hladině společnosti.
A hladina je nebezpečné místo pro politiku, která potřebuje kořeny.
Odbory jsou podobně obtížné a podobně nenahraditelné. Mnohé zestárly, zbyrokratizovaly, ztratily jazyk nových forem práce, někdy se uzavřely do úzké obrany vlastních členů. Přesto je práce bez kolektivní síly jen prostor, kde se každý bojí sám. A člověk, který se bojí sám, je poslušnější, než si přizná. Nová ekonomika potřebuje nové odbory, ne pohřeb odborové myšlenky.
Algoritmus také vykořisťuje. Jen nemá tvář, na kterou se dá křičet.
Právě proto je organizace ještě důležitější. Když moc ztratí tvář, lidé potřebují nástroje, které ji znovu zviditelní. Kdo rozhoduje o směně? Kdo nastavuje metriku? Kdo vlastní platformu? Kdo nese riziko? Kdo je označen za nezávislého, jen aby byl zbaven ochrany? Bez organizace tyto otázky zůstávají technické. S organizací se mohou stát politickými.
Technická nespravedlnost je oblíbený jazyk současné moci.
Vypadá neutrálně. Smlouva, aplikace, algoritmus, pravidlo, optimalizace, tržní cena. Organizace je způsob, jak říct: za tímto neutrálním slovem stojí rozhodnutí, z něhož někdo získává a někdo se bojí. Samotný jedinec to často nedokáže. Ne protože je hloupý. Protože moc je rozptýlená a jeho čas krátký. Organizace prodlužuje čas jednotlivce. Dává mu společnou paměť.
Bez paměti se každá nespravedlnost tváří jako novinka.
Organizace je také škola moci. To zní podezřele, protože moc byla často špinavé slovo. Ale politika bez moci je komentář. Moc nemusí znamenat ovládnutí druhých. Může znamenat schopnost něco zastavit, něco prosadit, někoho ochránit, někomu zvýšit náklady na krutost. Lidé, kteří se bojí moci jako takové, ji přenechají těm, kdo se jí nebojí z nejhorších důvodů.
Organizace učí slabší, že moc není vždy hřích. Někdy je to podmínka důstojnosti.
Tato výuka se nedá nahradit morálními apely. Člověk může slyšet tisíckrát, že má právo. Teprve když zažije, že právo lze společně vynutit, začne mu věřit jinak. Právo bez vynutitelnosti je často jen slušné přání napsané jazykem státu. Organizace z přání dělá tlak.
Tlak je slovo, které se citlivé politice někdy nelíbí. Ale bez tlaku se moc nepohne.
Póza může tlak napodobit. Velký den, velký obraz, velké rozhořčení. Někdy opravdu vyvolá ústup. Ale pokud za ní není schopnost pokračovat, moc počká. Moc umí čekat lépe než hněv. Ví, že veřejnost se unaví, skandál se přesune, lidé se vrátí k práci, algoritmus najde nový oheň. Organizace je způsob, jak hněvu dát delší dech než kalendáři pozornosti.
Moc se bojí méně bouře než počasí, které se změnilo natrvalo.
Organizace také brání tomu, aby politika patřila jen lidem s časem. Bez organizace se angažují ti, kdo mají energii, vzdělání, sebejistotu, flexibilní práci, kulturní kapitál. To není jejich vina. Ale výsledek je třídní. Organizace může rozdělit úkoly, vytvořit podporu, umožnit účast člověku, který nemá celý večer a slovník pro veřejné vystoupení. Může udělat z politiky něco méně závislého na individuální výkonnosti.
Bez organizace se i aktivismus stane soutěží lidí, kteří mají kapacitu být vidět.
To je další paradox doby póz. Tvrdí, že otevřela politiku každému, kdo má hlas. Ve skutečnosti často odměňuje ty, kdo umějí být neustále přítomní, vtipní, rychlí, odolní proti útoku, schopní proměnit vlastní já v médium. To není demokracie. Je to trh osobních nervových soustav. Organizace by měla tuto nerovnost zmírnit tím, že politiku odpojí od neustálé viditelnosti.
Ne každý musí být tváří, aby měl moc.
Dobrá organizace umí ocenit i neviditelnou práci. Člověka, který nosí židle. Člověka, který volá starším členům. Člověka, který hlídá děti během schůze. Člověka, který zná účetnictví. Člověka, který neumí krásně mluvit, ale ví, kdo v ulici potřebuje pomoc. Póza vidí hlavně tvář. Organizace vidí ruce. A politika bez rukou zůstane výrazem.
Ruce jsou pomalejší než tvář. Ale stavějí svět.
Organizace po době póz by se musela naučit také chránit před vlastní svatostí. Každé hnutí si rádo vypráví, že je jiné než předchozí. Čistší, otevřenější, citlivější, inteligentnější. Dějiny však ukazují, že každá organizace může ztvrdnout, pokud nemá vnitřní demokracii, rotaci moci, kontrolu, schopnost slyšet kritiku a humor vůči vlastní důležitosti. Organizace je nutná, ale nikdy nemá být uctívána.
Jakmile se organizace začne považovat za cíl, stane se malým státem vlastních funkcionářů.
Cílem je schopnost lidí jednat. Organizace je prostředek. Musí být dost pevná, aby vydržela tlak, a dost otevřená, aby v ní lidé nedusili život. To je těžké. Příliš volná struktura se rozpadne nebo ji ovládnou nejhlasitější. Příliš pevná struktura přežije jako skořápka po odchodu energie. Mezi chaosem a aparátem leží skutečné organizační umění.
Toto umění je dnes třeba znovu učit.
Ne jako nostalgii. Spíš jako ztracené řemeslo. Jak svolat lidi tak, aby se vraceli. Jak vést spor tak, aby neskončil rozpadem. Jak předat odpovědnost. Jak chránit slabší hlas bez zabití rozhodnosti. Jak spojit místní problém s širší mocí. Jak vychovat nové lidi, aniž se z nich stanou poslušní žáci starých. Jak odejít z funkce dřív, než se člověk stane vlastní překážkou.
Tyto otázky znějí méně vznešeně než velké hodnoty. Ale hodnoty bez nich nemají nohy.
Organizace také vyžaduje fyzické místo. Ne vždy, ne výhradně, ale často. Místo, kam člověk přijde a necítí se jako host platformy. Místnost, kancelář, klub, knihovna, sál, dvůr, stůl v hospodě, komunitní centrum, odborová místnost, kostelní suterén, školní třída po vyučování. Místo, kde politika má adresu. Digitální prostor může pomoci. Ale adresa dává politice váhu.
Bez adresy se hnutí snadno stane oblakem.
Adresa však stojí peníze, čas, péči, úklid, klíče, zodpovědnost. Právě proto je důležitá. Kdo má klíče, musí přijít. Kdo uklízí, ví, že hnutí není jen myšlenka. Kdo platí nájem místnosti, rozumí nájmu jinak. Fyzické místo učí politiku materiálnosti. Zabraňuje tomu, aby se vše rozpustilo ve výrazu.
Někdy je revoluční mít místnost, kde se lidé mohou vracet.
Organizace po době póz by musela znovu spojit tři věci: přítomnost, schopnost a paměť. Přítomnost znamená být tam dřív než krize úplně vybuchne. Schopnost znamená vědět, co dělat, když vybuchne. Paměť znamená nezapomenout po měsíci, kdo co slíbil, kdo komu ublížil, co fungovalo, co selhalo, kde se moc brání, kde ustoupila.
Bez přítomnosti je politika pozdní. Bez schopnosti bezmocná. Bez paměti hloupá.
Tato triáda je mnohem méně romantická než póza. Ale mnohem nebezpečnější pro moc. Moc snese výkřik, pokud ví, že nezůstane. Hůř snese lidi, kteří se vracejí, učí se a pamatují si. Hůř snese organizaci, která přežije vlastní první iluzi. Hůř snese demokratickou sílu, která není závislá na jednom charismatu, jednom skandálu, jedné platformě, jednom volebním cyklu.
Trvání je politická zbraň.
Návrat k organizaci by proto nebyl krokem zpět. Byl by koncem infantilní představy, že společnost lze změnit hlavně správným postojem, viditelným gestem a morální energií okamžiku. Ty věci mohou zapálit. Ale oheň, který nemá kam přejít, jen oslní a zhasne. Organizace je dřevo, pec, komín, někdo, kdo přikládá, a někdo, kdo si všimne, že v domě je ještě zima.
Toto je méně působivé než plamen. Ale lidé potřebují teplo.
Po době póz tedy nejde o návrat k šedému aparátu. Jde o návrat k vážnosti. Vážnosti, která ví, že dobrý postoj nestačí, pokud nemá instituci. Že hněv nestačí, pokud nemá paměť. Že hodnota nestačí, pokud nemá lidi, kteří ji unesou i v úterý večer, když prší a nikdo netleská.
Politika se pozná právě tehdy, když nikdo netleská.
Tam, kde póza končí, začíná práce, která se nevejde do obrazu. Možná právě proto má šanci přežít.
25. Většina se nestaví z dokonalých lidí
Většina se nestaví z dokonalých lidí. Staví se z lidí, kteří mají dost společného důvodu pohnout se stejným směrem, i když se v mnoha věcech pořád neshodnou.
To je věta, kterou moralistická politika nesnáší. Ne proto, že by byla cynická. Právě naopak. Je příliš dospělá. Připomíná, že společnost není klášter charakterů, ale směs zájmů, bolestí, omylů, pamětí, zvyků a malých nadějí. Připomíná, že demokracie není odměna pro lidi, kteří už složili zkoušku občanské čistoty. Je to způsob, jak spolu mohou žít lidé, kteří by se jinak možná ani nepozdravili.
Koalice je umění snést nedokonalost bez toho, aby se z ní udělala zásada.
Toto rozlišení je důležité. Snášet nedokonalost neznamená omlouvat krutost. Neznamená pozvat do demokratického projektu každého, kdo přinese hlasy výměnou za ponížení slabších. Neznamená vyměnit práva menšin za dočasný klid většiny. Neznamená přestat rozlišovat mezi člověkem, který se mýlí, a člověkem, který staví kariéru na tom, že z omylu vyrábí zbraň.
Ale pokud se koalice uzavře jen pro lidi bez problematických reflexů, zůstane menší než skutečná společnost.
Skutečná společnost je nečistá. Ne v náboženském smyslu. V lidském. Lidé mají dobré instinkty vedle špatných. Mohou chtít spravedlivější práci a zároveň mít strach z kulturní změny. Mohou podporovat veřejné zdravotnictví a zároveň opakovat hloupý vtip o menšině. Mohou nenávidět miliardáře a obdivovat autoritáře. Mohou být laskaví ve vlastní ulici a krutí v představě o lidech daleko. Tento materiál není ideální. Jiný k dispozici není.
Politika, která čeká na lepší lid, se nakonec stane politikou bez lidu.
Pravice s tímto problémem nakládá cynicky. Nepotřebuje, aby lidé byli lepší. Často vydělává právě na tom, že jim dovolí být horší. Říká jim: vaše zášť je pravda, váš strach je důkaz, vaše podezření je inteligence, vaše krutost je odvaha. Tím nestaví většinu v demokratickém smyslu. Staví smečku. Smečka má výhodu rychlosti. Nemusí se ptát, co je pravda. Stačí jí vědět, koho má obklíčit.
Demokratická většina musí být pomalejší, protože nesmí vzniknout z pouhého společného nepřítele.
Potřebuje společný svět. Ne dokonalý souhlas. Společný svět znamená, že lidé pochopí určitý základ: nikdo nemá být vydán napospas mocnějšímu; domov nemá být rukojmí trhu; práce nemá člověka lámat; svoboda nemá být výsada silnějšího; práva druhých nejsou útokem na vlastní život; konflikt nemusí končit vyhnanstvím. To není malý program. Je to civilizační minimum.
Většina se nestaví tím, že se každý detail vyřeší předem. Staví se tím, že dost lidí začne vidět stejné dveře.
Tady se ukazuje rozdíl mezi programem a horizontem. Program je seznam opatření, zákonů, priorit, rozpočtů, institucí. Je nutný. Bez něj je politika jen nálada. Ale horizont je obraz života, který program dává smysl. Lidé se málokdy spojují dlouhodobě kolem paragrafů. Spojují se kolem pocitu, že jejich den by mohl být méně ponížený, méně vydíratelný, méně osamělý.
Horizont není marketing. Je to směr, v němž se konkrétní věci přestanou jevit jako izolované požadavky.
Nájem, práce, čas, péče, menšiny, veřejný prostor, klima, demokracie — všechno se může jevit jako soubor oddělených agend, pokud chybí společný horizont. Jedna skupina chce bydlení, druhá uznání, třetí dopravu, čtvrtá bezpečí, pátá právo nebýt ponižována. Pravice v tom okamžitě vytvoří soutěž: kdo dostane víc, komu se nadržuje, komu se bere, kdo je zvýhodněný. Demokratická politika musí ukázat, že nejde o soutěž ran, ale o společný zápas proti vydíratelnosti života.
Vydíratelnost je možná přesnější slovo než nerovnost.
Nerovnost je důležitá, ale někdy zní abstraktně. Vydíratelnost člověk cítí hned. Ví, kdy nemůže odejít. Ví, kdy musí mlčet. Ví, kdy musí přijmout horší podmínky, protože jinak spadne. Ví, kdy jeho tělo, původ, pohlaví, dluh nebo nájem dávají druhému člověku moc. Vydíratelnost spojuje ekonomiku, kulturu i intimní život. Může se stát jedním z jazyků většiny, protože popisuje mnoho různých bolestí bez toho, aby je slilo do jedné.
Koalice potřebuje taková slova. Slova dost široká, aby spojovala, a dost konkrétní, aby nebyla mlhou.
Ale slovo samo nestačí. Většina se staví zkušeností. Lidé musí zažít, že společné jednání jim něco vrátí. Že organizace není jen schůze cizích lidí. Že politika není jen vzdálené divadlo profesionálů. Že solidarita není dobročinná nálada, ale praktická síla. Bez této zkušenosti zůstane většina papírová. Může být krásně popsaná v programu, ale nerozpozná se v životě.
Většina není součet souhlasů. Je to opakovaně prožitá možnost společné účinnosti.
Tady se vrací organizace. Bez ní je koalice jen volební matematika. Matematika může vyhrát jedny volby. Nemusí změnit vztah lidí k sobě navzájem. Většina, která má vydržet, potřebuje místní tělo, společnou paměť, praktická vítězství, jazyk, který se neopírá jen o televizní tváře. Potřebuje být méně náladou a více zvykem.
Demokracie bez zvyků je křehká.
Zvyk neznamená mrtvou rutinu. Znamená, že lidé znají cestu k sobě dřív, než přijde krize. Vědí, kde se schází nájemníci. Vědí, komu zavolat v práci. Vědí, která místní média nelžou. Vědí, že spor s úřadem nemusí člověk nést sám. Vědí, že soused s jiným přízvukem není abstraktní téma, protože s ním už jednou bojovali o autobusovou linku nebo školu. Tak vzniká většina, která není jen statistikou.
Společná práce předchází společnému přesvědčení častěji, než si myslí intelektuálové.
To je důležité. Lidé se nemusí nejdřív shodnout na celé mapě světa, aby udělali něco společně. Někdy se shodnou na konkrétní křivdě a teprve skrze ni se naučí vidět větší obraz. Člověk, který se přidá k boji proti zvýšení nájmu, nemusí být hned přesvědčený o všech otázkách kulturní spravedlnosti. Ale pokud v tom boji potká lidi, které by jinak znal jen jako karikaturu, může se něco změnit. Ne automaticky. Ale možnost vznikne.
Politika je často umění vytvářet podmínky, v nichž se lidé mohou změnit bez ponižujícího obřadu kapitulace.
Většina se proto nestaví čistým požadavkem na souhlas. Staví se scénami, v nichž se lidé poznají jinak. Pracovní konflikt, nájemnický spor, obrana školy, veřejná doprava, péče o staré, místní nemocnice. Tam může vzniknout praktické „my", které není založeno na dokonalé shodě identity, ale na poznání, že moc drží různé lidi pod stejným palcem různými způsoby.
Takové „my" není romantické. Je pracné.
A musí být chráněno před dvěma pokušeními. První je pokušení čistoty. Říká: nepřijímat nikoho, kdo ještě nese špínu starého světa. Druhé je pokušení cynismu. Říká: přijmout kohokoli, pokud přinese sílu. První cesta vede k malé morální pevnosti. Druhá k politice bez duše. Demokratická většina musí projít mezi nimi, což je nejhorší typ práce: není dost čistá pro puristy a není dost bezohledná pro cyniky.
Právě proto má smysl.
Čistota je svůdná, protože chrání před vinou. Pokud jsou všichni spojenci prověření, nikdo se nemusí bát, že kráčí vedle problematického člověka. Jenže společnost je plná problematických lidí. Často i dobré věci dělají lidé s chybami. Pokud se politická akce podmíní absencí rozporu, přestane být společenská. Stane se duchovním cvičením menšiny, která má vnější svět hlavně jako důkaz vlastního zklamání.
Cynismus je svůdný z opačného důvodu. Ulevuje od náročnosti hodnot. Říká, že na ničem nezáleží kromě vítězství. Že se práva menšin dají odložit, pokud překážejí většině. Že jazyk nenávisti lze tolerovat, pokud přinese hlasy. Že autoritářské sklony některých spojenců jsou jen nepříjemná cena za moc. Tato cesta může krátkodobě zvětšit tábor. Dlouhodobě otráví jeho účel.
Vítězství, které zničí důvod vítězství, není strategie. Je to sebevražda s lepším výsledkem večer voleb.
Koalice tedy musí mít hranice. Ale hranice musí být politické, ne narcistické. Politická hranice chrání možnost společného osvobození. Narcistická hranice chrání čistý obraz toho, kdo ji kreslí. Politická hranice říká: toto ponižování, tato lež, tento útok na důstojnost slabších nesmí být cenou za spojenectví. Narcistická hranice říká: tento člověk ve mně vyvolává nepohodlí, tedy nepatří do světa změny.
Rozlišit tyto hranice je těžké. Ale bez toho se většina buď rozpadne, nebo zkazí.
Většina z nedokonalých lidí také vyžaduje hierarchii konfliktů. Ne každý spor má stejnou váhu. Některé rozdíly lze snést. Některé je třeba trpělivě měnit. Některé znemožňují spojenectví. Politická nezralost spočívá často v tom, že se všechny neshody prohlásí za stejně zásadní, nebo naopak všechny za vedlejší. První vede k nekonečnému štěpení. Druhé k bezpáteřnosti.
Dospělá koalice umí říct: v tomto se neshodneme a přesto půjdeme spolu; v tomto tě budu přesvědčovat; v tomto už spolu jít nemůžeme.
Tato schopnost je vzácná, protože vyžaduje soudnost. A soudnost nelze nahradit pravidlem. V každé situaci je třeba znovu číst moc, škodu, možnost změny, poměr sil, důvěru, riziko zrady. Purista to má jednodušší. Cynik také. Jeden odmítne, druhý spolkne. Demokratická politika musí žvýkat.
Není to elegantní obraz. Ale politika se často děje právě tam, kde elegance končí.
Většina se nestaví z dokonalých lidí také proto, že dokonalí lidé v politice neexistují. Existují jen lidé, kteří své chyby lépe skrývají nebo lépe pojmenovávají. Vzdělaná vrstva může mít správný jazyk a špatné instinkty. Pracující člověk může mít špatný jazyk a správný instinkt o moci. Menšina může mít zkušenost útlaku a přesto nevidět útlak jiných. Aktivista může bojovat za spravedlnost a chovat se jako malý tyran uvnitř vlastního kruhu.
Nedokonalost není vlastnost těch druhých. Je to základní politický fakt.
Pokud se tento fakt přijme, politika se stane méně teatrální a více trpělivou. Místo otázky, kdo je čistý, se položí otázka, kdo je schopen se pohnout, kdo je schopen nezradit základní hranici, kdo je schopen učit se v konfliktu, kdo je schopen nést společnou práci i tehdy, když v ní nedostane hlavní roli. To nejsou malé nároky. Jsou možná těžší než čistota, protože se nedají prokázat jednou správnou větou.
Charakter v politice se pozná méně podle okamžiku postoje a více podle chování v dlouhé práci.
Tady se koalice liší od publika. Publikum tleská, odchází, soudí. Koalice zůstává, vyjednává, opravuje, někdy se hádá tak dlouho, až všichni ztratí iluze o vlastní kráse. To může znít odpudivě. Ale právě ztráta iluzí o vlastní kráse je někdy začátek skutečné síly. Lidé, kteří se už nepovažují za čisté, mohou být méně překvapeni lidskou špínou. A kdo není překvapen, může lépe organizovat.
Politika, která se stále znovu pohoršuje nad tím, že lidé jsou lidé, ztrácí čas.
To neznamená rezignovat na lepšího člověka. Znamená pochopit, že lepší člověk se netvoří před politikou, ale často skrze ni. Když lidé společně brání dům, učí se něco o sobě. Když společně vyjednávají v práci, učí se, že odvaha není jen osobní vlastnost. Když společně chrání menšinu před útokem, učí se, že práva nejsou abstraktní. Když společně pečují o veřejné místo, učí se, že společnost není jen stát a trh.
Politika má vychovávat, ale ne jako učitel s ukazovátkem. Spíš jako zkušenost, která člověka donutí být o něco větší, než byl ráno.
Většina se tak stává školou bez lavic. Ne morálním kurzem. Ne převýchovným táborem slušných slov. Školou konfliktu, zájmu, odpovědnosti, setkání s lidmi, kteří člověka ruší. Tato škola nemá garantovaný výsledek. Někteří se nenaučí nic. Někteří se naučí špatné věci. Ale bez ní zůstane politické učení v rukou algoritmu, trhu, autoritáře a mediálního cirkusu.
Někdo bude lidi vždy vychovávat. Otázka je, k čemu.
Většina potřebuje také pozitivní obraz budoucnosti. Ne utopii, která smaže konflikt. Ne katalog slibů, který se rozpadne při první rozpočtové tabulce. Spíš obraz života, v němž lidé poznají, proč má cenu snést obtížné spojence. Pokud je cílem jen zabránit horšímu, koalice se unaví. Strach mobilizuje rychle, ale špatně udržuje. Naděje, pokud není falešná, dává lidem důvod zůstat i po prvním zklamání.
Naděje není optimismus. Optimismus často jen věří, že věci dopadnou dobře. Naděje ví, že nemusí, a přesto hledá cestu.
Demokratická většina potřebuje takovou naději. Naději dost skromnou, aby nelhala, a dost silnou, aby nebyla jen správa porážky. Naději, že člověk může bydlet bez paniky, pracovat bez ponížení, stárnout bez hrůzy, milovat bez strachu, mluvit bez vydírání, smát se bez krutosti, věřit nebo nevěřit bez vyhnanství, patřit do světa bez nutnosti po někom šlapat.
To není ráj. Je to normální život, který se v nerovné společnosti stává radikálním požadavkem.
Většina se staví kolem takových obyčejných radikalit. Ne kolem dokonalé ideologické mapy. Ta může přijít později, pro ty, kdo ji chtějí studovat. Masová politika však potřebuje, aby člověk cítil, že se mluví o jeho životě, ne o testu jeho čistoty. Potřebuje vědět, že změna neznamená jen další zkoušku, v níž se ukáže, že znovu nestačí.
Proto je tón tak důležitý. Tón není kosmetika. Je to politický vztah.
Tón může říct: pojď, i když nejsi hotový. Může také říct: nejdřív se oprav a potom možná přijď. První tón vytváří možnost pohybu. Druhý vytváří malý svět správných. Ale první tón musí mít páteř. Nesmí říkat: všechno je dovoleno. Musí říkat: cesta existuje, ale nevede přes ponižování druhých.
To je možná jádro demokratické koalice: otevřené dveře, pevná podlaha, jasná hranice.
Otevřené dveře pro ty, kdo se mohou pohnout. Pevná podlaha, aby pohyb nebyl jen morální apel bez materiálních podmínek. Jasná hranice proti těm, kdo chtějí stavět moc na strachu a ponížení. Bez otevřených dveří vznikne sekta. Bez podlahy vznikne iluze. Bez hranice vznikne bahno.
Většina potřebuje všechny tři.
To se snadno napíše a těžko dělá. V praxi budou dveře někdy příliš otevřené a někdy příliš úzké. Podlaha bude praskat. Hranice bude sporná. Lidé se budou hádat, odcházet, vracet, zrazovat, růst, selhávat. Žádná kniha, žádný program, žádný vůdce, žádná metoda to nevyřeší jednou provždy. Politika není stroj na čisté výsledky. Je to způsob, jak zacházet s nedokonalostí tak, aby z ní nevznikla katastrofa.
Většina z dokonalých lidí by byla krásná. Jen by nikdy nepřišla.
Většina z reálných lidí bude hlučná, rozporuplná, někdy nespravedlivá sama k sobě, někdy trapná, někdy pomalejší, než by si člověk přál. Ale může být živá. A živá většina je cennější než čistá menšina, která má pravdu hlavně před vlastním zrcadlem.
Nejde o to snížit nároky na spravedlnost. Jde o to přestat zaměňovat spravedlnost za výběr bezchybných duší.
Spravedlnost není křišťál. Je to stavba. A stavby se dělají z materiálu, který existuje, ne z materiálu, který by architekt rád potkal ve snu.
Demokratická levice, pokud má znovu dýchat, bude muset pracovat s lidmi, kteří přicházejí pozdě, s chybou, se špatnou větou, s kusem strachu, s nedůvěrou, někdy i s odporem k těm, s nimiž se jednou budou muset spojit. Některé nepřesvědčí. Některé ztratí. Některé bude muset porazit. Ale bez pokusu rozlišit mezi nepřítelem a nedokončeným spojencem zůstane její svět příliš malý.
A malý svět může být útulný. Jen se v něm nedá zachránit demokracie.
Většina není svatost rozšířená na miliony. Je to dohoda nedokonalých, že už nechtějí žít pod stejnou vydíratelností, stejným strachem, stejným pohrdáním a stejnou lží o tom, že každý je sám. Pokud taková dohoda vznikne, nebude čistá. Bude však mít jednu zásadní výhodu proti čistotě: bude schopná stát na zemi.
Závěr
Mrtvé tělo, které se ještě hýbe
Největší slabostí mrtvé politiky není smrt. Je to schopnost napodobovat život.
Levice v tom dosáhla zvláštní dokonalosti. Umí se hýbat. Umí reagovat. Umí vydávat stanoviska, pořádat konference, vysvětlovat porážky, rozpoznávat nebezpečí, opravovat jazyk, spravovat vlastní morální obraz. Z dálky to může vypadat jako život. Zblízka je to často jen soubor naučených reflexů.
Mrtvé tělo se někdy ještě pohne.
Tato kniha není modlitbou za jeho návrat. Ani škodolibým nekrologem. Mrtvola nepřestane být zajímavá jen proto, že ji autor nemiluje. Někdy je právě mrtvola nejpřesnějším dokumentem doby. Ukazuje, čemu společnost kdysi věřila, kde se tělo zlomilo, které orgány pracovaly příliš dlouho proti sobě a jak dlouho okolí předstíralo, že zápach je jen přechodná potíž s ventilací.
Levice nezemřela proto, že by všechny její otázky přestaly být pravdivé. To by bylo příliš snadné. Zemřela podezřelejším způsobem: obklopena správnými diagnózami, dobrými úmysly a slovníkem, který stále častěji dokazoval příslušnost místo schopnosti zasáhnout svět.
Právě v tom spočívá její tragikomická elegance. Nezemřela na nedostatek morálky. Zemřela na morálku, která si spletla vlastní čistotu s účinkem. Nezemřela na nedostatek pravdy. Zemřela na pravdu, která zůstala bez těla, hlasu, místa a většiny. Nezemřela proto, že by lidé přestali trpět. Zemřela proto, že jejich utrpení příliš často překládali jiní.
A jiní ho přeložili špatně, ale hlasitě.
Tady není třeba velké útěchy. Ta by byla jen další forma neupřímnosti. Žádná historická tradice nemá zaručené právo na pokračování. Minulé zásluhy nejsou resuscitační přístroj. To, že nějaký proud kdysi pomohl pojmenovat vykořisťování, postavit sociální práva, bránit slabší nebo rozšířit pojem důstojnosti, neznamená, že dnešní společnost čeká s vděčností u jeho lůžka.
Společnost nečeká. Společnost hledá překladatele svého strachu.
Kdo přijde pozdě, může mít pravdu a stejně zůstat zbytečný.
Možná se z levicové tradice dá ještě něco použít. Ale jen za cenu, kterou mrtvé instituce obvykle nesnášejí: přestat nazývat životem to, co je jen provoz. Přestat považovat stanovisko za čin, viditelnost za sílu, citlivost za strategii, správný jazyk za společenský dotyk, antifašistickou úzkost za demokratickou většinu. Přestat si plést vlastní nechuť k protivníkovi se schopností ho porazit.
To není obnova. To je nejdřív odstranění dekorací z márnice.
Teprve potom by bylo možné zjistit, zda pod nánosem dobrých slov zůstalo něco použitelného: stará tvrdá otázka, kdo má moc nad životem druhého. Otázka nájmu, práce, času, péče, svobody, ponížení, samoty, vydíratelnosti. Ne jako nostalgie po rudé minulosti. Ne jako další estetika progresivní dobroty. Jako praktická schopnost mluvit s člověkem, který ráno nevstává do teorie, ale do dne, jenž už byl zčásti prodán.
Pokud taková schopnost nevznikne, nebude to tragédie kosmického řádu. Bude to jen další historická výměna mrtvého jazyka za živější lež.
A lež už čeká. Čeká s jednodušší větou, hlučnějším hlasem, větším sebevědomím a menšími skrupulemi. Čeká u mužské hanby, u náboženské prázdnoty, u nájemní paniky, u osamělého telefonu dítěte, u člověka, který se cítí směšný ve světě nových pravidel. Čeká tam, kde se politika dobrých úmyslů příliš dlouho bála zašpinit boty.
Není jisté, že se z toho těla ještě něco vrátí k životu.
A možná to ani není nejdůležitější otázka.
Důležitější je, zda společnost dokáže zachránit jazyk spravedlnosti před těmi, kdo z něj udělali interní kód, a jazyk svobody před těmi, kdo z něj udělali licenci pro silnější. Důležitější je, zda lze z mrtvého aparátu vyjmout nástroje, které ještě řežou: schopnost vidět moc, mluvit o práci, chránit slabší, organizovat neviditelné, spojit důstojnost s podlahou každodenního života.
Mrtvola sám není hrdina. Hrdinou není ani lékař, který nad ním pronese poslední krásnou větu. Hrdinou, pokud toto slovo ještě není podezřelé, je svět, který po špatném lékaři, falešném knězi a jedovatém obchodníkovi se strachem stále potřebuje něco obyčejného: bydlet, pracovat, nebát se, nebýt ponižován, mít čas, mít hlas, nebýt vydán napospas.
To jsou staré věci. Právě proto přežívají módní hřbitovy.
Levice si příliš dlouho myslela, že tyto věci jí historicky patří. Nepatří. Žádné slovo nepatří tomu, kdo ho zdědil. Patří tomu, kdo ho dokáže znovu naplnit životem. Spravedlnost, svoboda, důstojnost, solidarita — všechna tato slova mohou přejít k jiným, mohou se zkazit, mohou být prodána, mohou se stát karikaturou. Slova nemají věrnost. Mají pouze použití.
Když se nepoužívají živě, začnou sloužit mrtvým.
To je možná nejkrutější zpráva pitvy. Ne že levice zemřela. Historie je plná mrtvých tradic. Krutější je, že některé její otázky zůstaly živé a bez dobrého nositele. Tělo selhalo, ale hlad nezmizel. Nájem nezlevnil. Práce se nestala svobodnější. Mužská hanba nenašla lepší řeč. Náboženská prázdnota nezmizela smíchem vzdělaných. Menšiny nepřestaly potřebovat ochranu jen proto, že se jejich obrana změnila v jazykový test. Demokracie se nestala pevnější, protože někdo správně pojmenoval fašismus.
Svět není povinen ocenit správnou diagnózu, pokud z ní nevznikne síla.
Tím se kruh uzavírá bez útěchy. Dobré úmysly mohou být začátek. Ale když se usadí v instituci, která miluje vlastní tón víc než skutečnost, začnou zapáchat stejně jako každý jiný rozklad. Morálka bez účinku není vyšší forma politiky. Je to někdy jen zdvořilejší hrob.
Mrtvé tělo, které se ještě hýbe, může chvíli mást své okolí. Může si dokonce zatleskat, když se prst pohne správným směrem. Ale život není pohyb prstu. Život je krev, která oběhne až tam, kde tělo ztrácelo cit.
A právě tam se rozhodne, zda po této smrti zůstane jen pitevní zpráva, nebo i několik nástrojů, které někdo jiný dokáže zvednout ze stolu.
Ne z úcty k mrtvému.
Z potřeby živých.
Epilog
Ježíš a první skandál rovnosti
Ježíš nebyl levičák. To by byla věta líná, dětská a historicky neslušná.
Levice neexistovala. Neexistoval moderní stát, kapitalismus, průmyslová dělnická třída, odbory, sociální demokracie, marxismus, francouzský parlament, volební program, ministerstvo práce ani levá strana sněmovny, podle níž by se jednou celé politické století naučilo dělit svět. Udělat z Ježíše socialistu je stejná hloupost jako udělat z něj liberálního demokrata, ekologického aktivistu nebo autora veřejnoprávní kampaně za inkluzi.
A přesto je třeba říct druhou větu, bez níž se západní morální dějiny nepochopí:
Bez Ježíše by něco jako levice bylo na Západě mnohem hůř představitelné.
Ne jako strana. Ne jako ekonomický program. Ne jako správa daní, sociálního pojištění a pracovního práva. Ale jako morální skandál. Jako podezření, že svět se nemá měřit očima vítězů. Jako myšlenka, že poslední člověk není odpad dějin, ale místo, odkud může být souzen celý řád.
Před Ježíšem existovaly vzpoury, chudoba, soucit, zákony na ochranu slabších, nářek otroků, lidová zloba, prorocká kritika bohatých a mocných. Hebrejští proroci už dávno před ním útočili na ty, kdo pošlapávají chudé, křiví soud, vykořisťují vdovy, zapomínají na sirotky a pak přicházejí k oltáři s čistýma rukama, které smrdí nespravedlností. Myšlenka, že moc musí být souzena podle toho, jak zachází se slabými, nespadla z nebe až v Galileji. Měla starší kořeny.
Ale Ježíš tuto tradici proměnil v událost těla.
U proroků ještě slyšíme velký hlas proti nespravedlnosti. U Ježíše se tento hlas skloní k nemocnému člověku, k hladovému, k ženě na okraji, k malomocnému, k hříšníkovi, k opovrženému cizinci, k dítěti, k tělu, jehož se slušný svět štítí dotknout. To není jen pokračování sociální kritiky. To je přesun středu světa. Posvátné už nesedí jen v chrámu, v zákoně, v rodokmenu, v čistotě nebo v moci. Najednou se objevuje u člověka, kterého by spořádaný řád raději obešel.
To je první skandál rovnosti.
Ne rovnosti jako tabulky. Ne rovnosti jako úředního formuláře. Ne rovnosti jako moderního právního principu, který jednou napíše stát. Ale rovnosti jako výbuchu hodnoty tam, kde starý svět viděl nehodnotu. Ježíš neříká jen: pomáhejte chudým, protože jste dobří. Říká něco nebezpečnějšího: chudí, hladoví, plačící, pronásledovaní a ponížení odhalují pravdu o vás. Nejsou jen příjemci vaší ctnosti. Jsou soudem nad vaším světem.
Tady se rodí cosi, co mnohem později levice zdědí, často aniž se k dědictví přizná.
Moderní levice vyroste z jiných půd: z osvícenství, revolucí, továrních měst, bídy průmyslového kapitalismu, odborů, socialistické teorie, republikánské politiky, sekularizace, marxismu, demokracie, stávek a novin. Nebude dcerou evangelia v přímém smyslu. Často bude jeho vzpurnou, ateistickou, antiklerikální, někdy oprávněně rozzuřenou dědičkou. Bude útočit na církev, protože církev se příliš často spojila s trůnem, pozemkem, patriarchou, kasárnami, kolonií a policií duše.
Ale i když levice zabije Boha, často dál mluví jazykem, který bez křesťanství nedává plný smysl.
Poslední budou první. Bohatý má problém. Chudý není morální odpad. Nemocný není jen biologická chyba. Prostituce, hlad, dluh, vyhnanství a vina nejsou soukromé skvrny, ale místa, kde se ukazuje pravda společnosti. Důstojnost člověka není odměna za výkon. Mocný člověk není lepší proto, že stojí výš. Čistota může být maska krutosti. Spravedlivý člověk může být morálně nebezpečnější než hříšník, pokud se svou spravedlností oddělí od bolesti druhých.
To všechno je hluboko v levicové imaginaci, i když se to později převlékne do sekulárního jazyka.
Ježíš tedy nebyl zakladatel levice. Byl zakladatel rány, z níž se levice v západních dějinách později naučila krvácet.
Rána spočívá v otázce: co když společnost není dobrá podle toho, jak krásně vypadají její chrámy, zákony, paláce, trhy, školy, armády nebo řeči vítězů, ale podle toho, co dělá s člověkem, který nemá čím zaplatit za vlastní důstojnost?
Tato otázka je mnohem starší než moderní politika. A pořád je nesnesitelná.
Řím ji nesnášel, protože říše miluje pořádek, daň, armádu, hodnost a klid. Feudalismus ji nesnášel, protože stavovský svět potřeboval, aby každý věděl, kde je jeho místo. Monarchie ji nesnášela, pokud připomínala, že král není metafyzicky těžší než žebrák. Kapitalismus ji nesnáší, protože se tváří, že cena je téměř totéž co hodnota. Meritokracie ji nesnáší, protože chce věřit, že vítězství je důkazem vnitřní kvality. Nacionalismus ji nesnáší, protože cizí chudý kazí pohádku o vlastní rodině. A moralistická levice ji nesnáší také, kdykoli chudý, zraněný nebo ponížený člověk nemluví dost krásně pro její portrét.
Ježíšův chudý totiž není vždy elegantní oběť.
To je důležité. Evangelia nejsou galerie ideálních sociálních případů. Jsou plná lidí, kteří by v dnešním progresivním prostředí působili nepohodlně, nedostatečně edukovaně, nábožensky problematicky, morálně nejasně, sociálně trapně. Ježíš nejde jen k těm, kdo vypadají jako dobrý argument pro spravedlnost. Jde k lidem, kteří páchnou skutečným životem. K nemocným, kteří nemají dobrou image. K hříšníkům, kteří nejsou fotogeničtí. K těm, kdo se neumějí reprezentovat jako čistý důvod k soucitu.
To je možná největší lekce pro levici po její smrti dobrých úmyslů.
Spravedlnost nezačíná tím, že si najde krásnou oběť. Začíná tím, že odmítne podmínit důstojnost krásou.
Moderní progresivní prostředí často chtělo lid, chudé, migranty, menšiny, ženy, dělníky, věřící, mladé muže, trans lidi, Palestince, uprchlíky a všechny ostatní postavy vlastního morálního dramatu ve verzi, která se dá obhájit bez rozpaků. Chtělo ponížené, kteří neztrapní svého obhájce. Chtělo chudé bez špatného vkusu, migranty bez reakční víry, dělníky bez rasistických vět, muže bez zraněné pýchy, oběti bez hněvu, menšiny bez vnitřních konfliktů, mladé bez omylů a lid bez temnoty.
Ježíš by tento výběrový soucit pravděpodobně rozbil během jednoho odpoledne.
Ne proto, že by byl tolerantní ve sladkém moderním smyslu. Nebyl. Uměl být tvrdý. Uměl mluvit o hříchu, pokání, soudu, falešnosti, penězích, pokrytectví a ztracené duši jazykem, který by dnes vyděsil nejeden komunikační tým. Ale jeho tvrdost nešla stejným směrem jako tvrdost řádu. Nešla dolů, aby přitížila slabým. Šla nahoru a dovnitř, proti lidem, kteří si z dobra udělali postavení.
To je druhý skandál.
Ježíš není jen ochránce chudých. Je také nepřítel spravedlivých, kteří milují vlastní spravedlnost víc než člověka. Farizej v evangeliu není důvod k antisemitismu, jak z něj později udělala křesťanská hanebnost. Je to věčný typ. Člověk, který má správnou řeč, správný rituál, správnou veřejnou tvář a přitom nedokáže vidět zraněného u vlastních nohou. Člověk, který proměnil dobro ve společenský kapitál. Člověk, který je čistý tak dokonale, až se stal neobyvatelný.
Tento člověk dnes sedí všude.
Sedí v kostele, v redakci, na univerzitě, v neziskové organizaci, ve straně, v online kampani, v kulturní instituci, ve firemním oddělení etiky, v každé místnosti, kde se morální jazyk může stát způsobem, jak se člověk povýší nad méně aktualizované duše. Může mluvit o inkluzi, spravedlnosti, solidaritě, péči, bezpečí, traumatu a důstojnosti. Může mít v mnoha věcech pravdu. A přesto může být tím, koho by evangelium poznalo okamžitě: dobrý člověk, který používá dobro jako zeď.
Levice se v této pasti zabydlela až příliš pohodlně.
Vzala starý křesťanský skandál posledních a proměnila ho někdy ve správu čistoty. Místo aby hledala člověka pod troskami, začala zkoumat, zda má správný slovník bolesti. Místo aby šla k těm, kdo se nevejdou do krásného portrétu společnosti, začala vytvářet vlastní portréty a hněvat se, že skuteční lidé do nich lezou špinaví. Místo aby znovu překládala starou otázku chudých do jazyka současného života, nechala se fascinovat vlastní schopností pojmenovávat rány, které neuměla politicky léčit.
Tím zradila právě to, co v ní bylo nejvíc křesťanské, i když se dávno považovala za sekulární.
Nebo jinak: zradila Ježíše bez toho, aby v něj musela věřit.
Proto má smysl zavřít tuto knihu jeho jménem. Ne jako návratem k náboženství. Ne jako výzvou, aby se levice stala křesťanskou. Církevní dějiny poskytují dost důvodů k nedůvěře, a každá politická teologie umí rychle ztvrdnout v policii duše. Ale Ježíš jako morální událost je příliš důležitý, než aby byl ponechán církvím, které se ho často lekly, nebo pravici, která by z něj ráda udělala strážce rodiny, majetku, národa a starého pořádku.
Ježíš není pohodlný pro pravici. Ale není pohodlný ani pro levici.
Pravici připomíná, že bohatý člověk není požehnaný jen proto, že je bohatý. Že chudý není líná statistika. Že cizinec může být bližší než vlastní zbožný krajan. Že moc bez milosrdenství je duchovní bída. Že národ, rodina, trh a zákon nejsou poslední soudci člověka.
Levici připomíná něco ještě nepříjemnějšího: že bez lásky k nedokonalému člověku se spravedlnost mění v estetiku lepších lidí. Že poslední nejsou vždy progresivní. Že chudí mohou být hrubí. Že oběť může být nevděčná. Že lidé, pro něž má smysl bojovat, často neprojdou jazykovou, kulturní ani morální kontrolou těch, kdo by je chtěli zachraňovat.
Ježíšův skandál není v tom, že by řekl: buďte hodní k hodným chudým.
Jeho skandál je v tom, že důstojnost přichází dřív než přijatelnost.
To je možná nejhlubší kořen levicové myšlenky, pokud má ještě nějaký kořen. Ne stát, ne strana, ne ideologie, ne univerzitní slovník, ne programová konference. Ale odmítnutí starého lidského reflexu, podle něhož hodnota stoupá s mocí, čistotou, úspěchem, krásou, silou, majetkem, vítězstvím a správným původem. Ježíš tento reflex obrátil. Ne sám, ne bez předchůdců, ne jako moderní politik. Ale s takovou silou, že západní svět už nikdy nemohl zcela zapomenout, že poslední člověk je obviněním proti prvnímu.
Později se tento skandál rozdělil do mnoha jazyků. Do práv člověka. Do sociální otázky. Do odborového boje. Do welfare státu. Do antikolonialismu. Do feministické kritiky. Do boje proti rasismu. Do obhajoby migrantů, nemocných, postižených, starých, osamělých, nehetero lidí, lidí bez domova, lidí vyhozených z trhu i z rodinného stolu. Každý z těchto jazyků má vlastní dějiny a vlastní omyly. Ale někde hluboko v nich stále zní stará inverze: společnost se pozná podle toho, koho považuje za postradatelného.
Levice se narodila jako moderní politická forma této inverze. A zemřela vždy, když na ni zapomněla.
Zemřela, když si spletla stát s milosrdenstvím. Zemřela, když si spletla stranu s lidem. Zemřela, když si spletla třídní analýzu s pohrdáním skutečnými lidmi. Zemřela, když se naučila mluvit o chudých tak, že chudý člověk v místnosti raději mlčel. Zemřela, když se stala farizejem vlastního dobrého úmyslu. Zemřela, když už nedokázala rozeznat posledního člověka bez toho, aby ho nejdřív zařadila do správné kategorie.
Ale otázka, která ji zrodila, nezemřela.
Co dělá společnost s člověkem, který nemá sílu? Co dělá s člověkem, který nemá peníze, hlas, krásu, správný pas, správnou rodinu, správné tělo, správnou práci, správné vzdělání, správnou víru, správný jazyk? Co dělá s člověkem, který nemá nic, čím by si důstojnost koupil?
Na tuto otázku odpověděl Ježíš dřív, než existovala levice.
A odpověděl tak nebezpečně, že se jeho odpověď nedala úplně zavřít ani do církve, ani do charity, ani do dogmatu, ani do vánoční dekorace. Vracela se. V revolucích, v herezích, v nemocnicích, ve stávkách, v písních otroků, v dělnických spolcích, v sociálních zákonech, v hněvu matek, v řeči lidí, kteří odmítli být odpadem. Vracela se i tehdy, když už nikdo neříkal jeho jméno.
To neznamená, že svět před Ježíšem byl jen pravicový v moderním smyslu. Tak jednoduché dějiny nejsou. Existovaly vzpoury proti moci, komunity sdílení, zákony ochrany, filozofické kritiky bohatství, prorocké hlasy, rituály odpuštění dluhů. Ale Ježíš dal této linii podobu, která se stala pro Západ neuhasitelná: tvář posledního člověka jako morální střed světa.
Právě proto lze říct, s historickou opatrností a politickou drzostí zároveň: Ježíš nebyl levičák, ale byl otcem levicového skandálu.
Neučil program levice. Učil neklid, z něhož se levice jednou narodila.
Pokud se dnes levice chce vrátit k životu, nemusí klečet před oltářem. Ale musí znovu najít člověka, kterého nechala pod troskami vlastního jazyka. Musí se znovu naučit, že spravedlnost není dekorace správných lidí, ale neklid před tělem poníženého. Musí přestat hledat lid, který si její péči zaslouží esteticky, a znovu pochopit, že důstojnost není cena za dobré chování.
Možná pak zjistí, že její nejstarší duch nepřišel z volebního programu.
Přišel z věty, která pořád uráží každý vítězný svět:
poslední člověk není poslední slovo.
Dodatek
Manuál verbální detoxikace
Slova, která měla osvobozovat a začala hlídat dveře
Tento manuál není seznam zakázaných slov. Zákaz slov je většinou známkou myšlenkové únavy. Problém není v tom, že některá slova existují. Problém je v tom, že část politického jazyka začala používat slova jako náhražku styku se světem.
Některé výrazy byly kdysi užitečné. Pomohly pojmenovat zranění, moc, vyloučení, neviditelné násilí, staré hierarchie. Jenže užitečné slovo se může unavit. Může se stát heslem do místnosti, signálem příslušnosti, malým sociálním testem. Pak už neotevírá oči. Hlídá dveře.
Levice, pokud chce někdy znovu mluvit s lidmi mimo vlastní kruh, by nemusela tato slova slavnostně pohřbívat. Stačilo by mnohem méně: přestat je používat jako reflex.
Níže nejsou slova zakázaná. Jsou to slova kontaminovaná nadužíváním, špatným tónem, třídním přízvukem nebo únikem od konkrétního konfliktu.
I. Slova, která často nahrazují myšlení
Problematický
Slovo, které začalo jako pozvánka k analýze a skončilo jako morální nálepka. „To je problematické" často neznamená: zde je problém a takto funguje. Znamená spíš: už vím, do které přihrádky to patří.
Lepší je říct, co přesně je špatně. Koho to poškozuje. Jaká moc se tím chrání. Jaký důsledek to má. Slovo „problematické" bez další práce je jen elegantnější způsob, jak se zamračit.
Toxický
Užitečné tam, kde popisuje dlouhodobý škodlivý vzorec. Nesnesitelné tam, kde nahrazuje rozlišování. Ne každý konflikt je toxický. Ne každá hrubost je toxická. Ne každý člověk, který nesouhlasí, je toxický. Když se všechno nepříjemné označí za toxické, politika ztratí schopnost odlišit násilí od tření.
Lepší je říct: ponižující, vydírající, manipulativní, kruté, mocensky nerovné, zbabělé, hloupé, nepoctivé. Přesnější slovo je často méně pohodlné, ale více řekne.
Škodlivý narativ
Slovo „narativ" je oblíbené u lidí, kteří už dlouho nemluvili s nikým, kdo by řekl prostě „příběh", „lež", „výmluva" nebo „verze". Samotný pojem není špatný. Ale když se všude objeví „narativ", řeč začne znít jako porada komunikačního oddělení po třetí kávě.
Lidé nežijí uvnitř narativů. Žijí uvnitř dnů. Pokud je nějaký příběh škodlivý, je třeba říct, proč funguje. Jakou ránu oslovuje. Komu slouží. Kdo na něm vydělává. Jinak zůstane „narativ" jen dražší slovo pro cizí omyl.
Diskurz
Dobré slovo v teorii. Špatné slovo na prahu domu, kde se zvedl nájem. Kdo mluví o diskurzu tam, kde člověk slyší výpověď z bytu, riskuje, že bude mít pravdu způsobem, který nikoho nezachrání.
Lepší je mluvit o řeči, pravidlech, obrazech, zvycích, moci slov. Slovo „diskurz" má zůstat nástrojem, ne kulisou intelektuálního postavení.
Systémový
Někdy nezbytné. Mnoho věcí opravdu není jen osobní selhání. Ale „systémový" se často používá jako kouř. Místo aby ukázal mechanismus, zahalí ho do vážnosti.
Lepší je říct: kdo rozhoduje, kdo platí, kdo nese riziko, kdo nemůže odejít, kdo má z toho zisk, kdo má nad kým moc. Pokud slovo „systémový" nevede k těmto otázkám, je jen mlha s akademickým přízvukem.
Strukturální
Podobný případ. Slovo může být přesné, ale často zní jako zeď. Lidé rozumějí strukturám lépe, když se jim ukáže, jak se struktura ráno dostane do kuchyně, práce, účtu, školní poznámky nebo policejní kontroly.
Struktura bez scény je kostra bez masa.
Intersekcionální
Analyticky důležité. Ve veřejné řeči často mrtvé na příjezdu. Říká pravdivou věc špatně slyšitelným způsobem: člověk nebývá zasažen jen jednou osou moci. Je chudý a žena. Migrant a pracovník. Věřící a menšina. Starý a osamělý.
Lepší je říct tuto pravdu bez toho, aby se z ní stal vstupní test do semináře: ponížení nepřichází po jednom. Přichází smíšené.
Dekonstrukce
Dobrá v učebně. Slabá jako politický slib. Nikdo nevstává v pět ráno s touhou něco dekonstruovat. Člověk chce nebýt drcen, oklamán, vyhnán, zesměšněn, osamocen, vydíratelný.
Lepší než slibovat dekonstrukci je ukázat, co se rozebírá a co se místo toho staví.
Reflexe
Jedno z těch slov, která začala jako myšlení a skončila jako polštář. V některých kruzích se už skoro nic nedělá. Všechno se reflektuje. Reflexe je nutná, ale bez následku je to kultivované odkládání činu.
Lepší je položit drsnější otázku: co se po této reflexi změní?
Citlivost
Citlivost je důležitá. Bez ní politika otupí. Ale citlivost se může stát měnou vrstvy, která umí rozpoznat jemné chyby a přehlédnout hrubou moc. Někdy se z citlivosti stane aristokracie tónu.
Lepší je ptát se, zda citlivost vede k větší svobodě člověka, nebo jen k pečlivějšímu chování uvnitř malého kruhu.
II. Slova, která z člověka dělají žáka
Edukovat
Jedno z nejhorších slov současné progresivní řeči. Často se tváří laskavě, ale zní povýšeně. „Musíme je edukovat" znamená: my už jsme hotoví, oni jsou opoždění.
Politika není doučování morálně zaostalé většiny. Lepší je říct: vysvětlit, přesvědčit, ukázat, pozvat, hádat se, získat, vést spor, vytvořit zkušenost.
Zvyšovat povědomí
Někdy nutné. Často velmi slabé. Povědomí není moc. Člověk může mít povědomí o nespravedlnosti a stejně nevědět, co dělat. Může vědět, že existuje problém, a dál žít v podmínkách, které ho nutí mlčet.
Lepší je ptát se: jaký nástroj člověk dostane? Komu může zavolat? Co se změní v jeho dni? Povědomí bez cesty je jen světlo v místnosti bez dveří.
Uvědomělý
Slovo, které naznačuje, že někteří už procitli a ostatní ještě vegetují v mlze. Má v sobě starý pach kádrování. Lidé nejsou politicky cenní podle toho, zda vypadají dost uvědoměle. Někdy člověk s neobratným slovníkem rozumí moci lépe než člověk s dokonalým slovníkem.
Lepší je mluvit o tom, co člověk vidí, co ještě nevidí a kam se může pohnout.
Poučit se
Dobré jako lidská schopnost. Hrozné jako tón. „Měl by ses poučit" zní často jako věta učitele k dítěti, ne jako politická práce s dospělým člověkem. Změna názoru není vždy školní proces. Někdy je to bolestivý odchod od vlastního kmene.
Lepší je vytvořit cestu, na níž člověk může opustit omyl bez veřejné popravy vlastní důstojnosti.
Dělat práci na sobě
Terapie má své místo. Ale politika nesmí posílat každého do vnitřní dílny, zatímco vnější svět dál vyrábí zranění. „Pracuj na sobě" je někdy jen neoliberální věta s měkčím hlasem.
Lepší je ptát se, kdo organizuje podmínky, v nichž tolik lidí musí pořád opravovat vlastní duši.
Být lepší
Jako morální přání banální. Jako politická řeč slabé. Lidé nevědí, co si s tím počít, kromě toho, že mají mít další pocit viny.
Lepší je říct konkrétně: neponižuj slabšího, neukazuj hněv na falešného viníka, nenech mocného schovat se za tvůj strach, nezaměňuj krutost za odvahu.
III. Terapeutický jazyk, který utekl z ordinace
Bezpečný prostor
Někdy nezbytný. Existují lidé a situace, kde bezpečí není rozmar, ale podmínka řeči. Problém začíná, když se „bezpečný prostor" stane všeobecnou politickou metaforou. Politika pak zní jako architektura křehkosti.
Lidé nepotřebují jen prostor, kde se nezraní. Potřebují také moc projít světem, který nebude upraven podle jejich nervů. Ochrana je začátek. Ne horizont.
Trigger
Užitečné v přesném psychologickém kontextu. Ve veřejné řeči často působí jako dovoz citlivosti bez překladu. Navíc snadno dává protivníkovi možnost zesměšnit skutečné trauma.
Lepší je říct: toto člověku připomíná násilí, toto může znovu otevřít zranění, toto není jen nepříjemné, ale souvisí s konkrétní zkušeností. Méně angličtiny, více přesnosti.
Trauma
Jedno z nejdůležitějších a nejnebezpečnějších slov. Důležité, protože mnoho politiky opravdu prochází zraněným tělem. Nebezpečné, protože když se trauma stane univerzální měnou veřejné řeči, začne vytlačovat rozdíl mezi bolestí, nepohodlím, konfliktem, vinou a skutečným poškozením.
Lepší je trauma chránit před inflací. Ne každá bolest je trauma. Ne každé trauma je argument. Ne každý argument musí začít zraněním.
Zranitelnost
Potřebné slovo, pokud vede k ochraně člověka před mocí. Slabé slovo, pokud se z něj stane identita. Politika nemůže lidem nabízet jen správu vlastní zranitelnosti. Musí jim nabízet sílu.
Lepší je spojit zranitelnost s otázkou moci: kdo tě může zranit bez následku? Co by ti dalo možnost říct ne?
Křehkost
Podobně. Někteří lidé jsou v určitých situacích skutečně křehcí. Ale politická kultura, která si příliš zamiluje křehkost, začne se bát tvrdosti. A bez tvrdosti vůči moci se ochrana slabších změní v estetiku něhy.
Lepší je mluvit o odolnosti, podpoře, právu nebýt vydán napospas.
Léčení
Společnost opravdu potřebuje léčit rány. Ale řeč uzdravení se někdy stala náhražkou spravedlnosti. Moc miluje chvíli, kdy se politický konflikt přeloží do individuálního procesu uzdravování.
Lepší je říct: kdo způsobil ránu, kdo na ní vydělává, kdo zabrání tomu, aby se opakovala.
Sebepéče
Důležitá pro člověka, který se hroutí. Slabá jako náhrada kolektivní politiky. Sebepéče může být nutnost. Ale pokud systém vyrábí vyčerpání a odpověď zní „pečuj o sebe", systém vyhrál.
Lepší je mluvit o společné péči, čase, odpočinku jako právu, práci, která člověka neničí.
Hranice
Důležité slovo v intimním životě. Ve veřejné řeči někdy působí jako privatizace konfliktu. Každý má hranice, ale společnost nemůže být jen soubor individuálních hranic, které se navzájem bojí dotknout.
Lepší je rozlišit osobní hranici od politické hranice: co chrání člověka před násilím a co jen chrání prostředí před nepohodlím.
IV. Jazyk morální kontroly
Check your privilege
V českém nebo jiném neanglickém prostředí dvojnásobně otravné. Obsahuje někdy pravdivou intuici: člověk má vidět, co mu svět odpustil nebo usnadnil. Ale jako fráze zní jako dovoz aristokratické výtky.
Lepší je říct konkrétně: v této situaci ti bylo uvěřeno snáz; toto riziko neneseš; tento prostor byl pro tebe otevřenější; tady mluvíš z místa, které tě chrání.
Privilegium
Analyticky užitečné, politicky nebezpečné. Člověk chudý, nemocný, zadlužený nebo ponižovaný může skutečně mít některé výhody vůči jiné skupině. Ale říct mu bez kontextu, že je privilegovaný, často zní jako výsměch.
Lepší je mluvit o konkrétní výhodě, konkrétním riziku a konkrétní moci. „V této věci tě systém chrání víc než jeho" je přesnější než „máš privilegium".
Spojenec
Slovo, které z politiky dělá nekonečnou zkoušku dobrého chování. Spojenec často působí jako člověk v podmíněném pobytu, který musí neustále obnovovat morální vízum.
Lepší je mluvit o lidech, kteří v konkrétní věci stojí na správné straně, něco dělají, nesou náklady, pomáhají změnit poměr sil.
Allyship
Pokud už je nutné použít angličtinu, je něco špatně. Toto slovo patří do školení, ne do lidové politiky. Zní jako formulář ctnosti.
Lepší je: stát při někom, riskovat něco, použít vlastní sílu ve prospěch slabšího, nevzít si hlavní roli v cizím boji.
Být na správné straně dějin
Nafoukaná věta. Dějiny nemají stranu jako fotbalový stadion. Mají mrtvé, vítěze, poražené, omyly, náhody a pozdější výklady. Tato fráze často nahrazuje práci přesvědčování pocitem historické elegance.
Lepší je říct: toto je správné, protože to dnes chrání konkrétní lidi před konkrétní mocí. Dějiny ať se přidají později, pokud chtějí.
Být problematický člověk
Jedna z nejhorších proměn jazyka. Z problému se stane podstata člověka. Tím se zavře možnost změny. Někteří lidé jsou opravdu nebezpeční nebo krutí. Ale mnoho lidí je směs omylu, zranění a naučeného reflexu.
Lepší je říct: tento čin byl špatný, tento výrok byl krutý, tento vzorec je nebezpečný. Člověk a čin nejsou vždy totéž.
Volat k odpovědnosti
Potřebné, pokud znamená skutečný důsledek. Prázdné, pokud znamená veřejný rituál hanby bez dalšího cíle. Odpovědnost není divadlo, v němž se publikum uklidní tím, že někdo byl označen.
Lepší je ptát se: jaká škoda vznikla, kdo ji napraví, co zabrání opakování, jaký důsledek odpovídá činu.
Cancelovat
Slovo už tak zamořené propagandou pravice i pózou progresivního internetu, že často nepomáhá ničemu. Pod jedním slovem se míchá kritika, bojkot, odpovědnost, davová msta, ztráta platformy, oprávněný důsledek i hysterická reakce.
Lepší je pojmenovat přesně, co se děje: odmítnout spolupráci, ztratit důvěru, nést důsledek, být vyšetřen, být kritizován, být vyhnán z prostoru, být nespravedlivě zničen.
V. Institucionální měkkost
Diverzita
Nezahazovat, ale přestat uctívat. Diverzita bez moci je často jen nová fotografie starého vedení. Firma, univerzita nebo strana může být barevnější, ženskější, symbolicky otevřenější, a přitom zachovat stejný způsob rozhodování.
Lepší otázka zní: kdo má klíč, rozpočet, čas, pravomoc, právo říct ne?
Inkluze
Měkké slovo, často příliš pohodlné pro instituce. „Inkluze" někdy znamená: můžete vstoupit, pokud se přizpůsobíte domu, který jsme postavili bez vás.
Lepší je ptát se: kdo nastavuje pravidla prostoru? Kdo se musí změnit, aby mohl být přijat? Co se změní v moci, nejen ve vstupu?
Reprezentace
Důležitá, ale nedostatečná. Vidět někoho podobného sobě může být silné. Ale obraz není podlaha. Reprezentace bez moci je zrcadlo v pronajatém bytě.
Lepší je spojit reprezentaci s kontrolou zdrojů, institucí, pracovních podmínek, zákonů, bezpečí.
Viditelnost
Viditelnost může zachránit člověka před úplným vymazáním. Ale může ho také změnit v obraz, který nesmí nic pokazit. Být viděn není totéž co mít moc. Někdy je viditelnost jen levnější náhražka změny.
Lepší je ptát se: kdo po zviditelnění získal větší bezpečí, čas, peníze, hlas?
Participace
Slovo, které v rukou institucí často znamená: můžete mluvit, ale rozhodnuto bude jinde. Participace bez moci je ventil.
Lepší je: spolurozhodování, právo veta, kontrola rozpočtu, závazek, který instituci něco stojí.
Stakeholder
Jazyk, kterým se konflikt uspává. Pokud jsou všichni „stakeholdeři", pak se z vykořisťovaného, šéfa, investora a úřadu stávají jen různé strany kulatého stolu. Kulatý stůl často skrývá ostrou hranu moci.
Lepší je říct, kdo má moc a kdo nese důsledky.
Komunita
Jedno z nejvíce zneužitých slov. Někdy označuje skutečný živý svět vztahů. Často ale jen skupinu, kterou instituce potřebuje oslovit, řídit, uklidnit nebo použít jako morální dekoraci.
Lepší je ptát se: kdo přesně? Kde se schází? Kdo mluví za koho? Kdo byl vynechán? Co tato „komunita" skutečně může rozhodnout?
VI. Eufemismy, které zjemňují tvrdost světa
Lidé bez domova / osoby bez přístřeší
Může být důstojnější než staré pohrdavé výrazy. Ale někdy měkkost jazyka zakryje brutalitu skutečnosti. Člověk nemá domov. Byl vytlačen z bydlení. Spí venku. Byl ponechán napospas.
Někdy je tvrdší slovo poctivější než měkká instituční fráze.
Potravinová nejistota
Přesný odborný termín, slabá veřejná věta. Člověk nemá dost jídla. Dítě jde spát hladové. Rodina počítá nákup jako krizový plán.
Lepší je nechat hlad znovu znít jako hlad.
Ekonomicky znevýhodněný
Zní, jako by člověk prohrál ve stolní hře. Chudoba není jen znevýhodnění. Je to tlak, omezení, stud, nemoc, horší čas, menší prostor pro chybu.
Lepší je říct chudý, nízkopříjmový, špatně placený, vytlačený, vydíratelný. Podle situace. Ne každé tvrdé slovo je necitlivé.
Sociálně vyloučený
Někdy přesné. Ale často tak abstraktní, že zmizí viník. Kdo vyloučil? Z čeho? Jak? Kdo z toho má klid?
Lepší je popsat mechanismus: drahé bydlení, špatná škola, rasová diskriminace, dluhy, absence dopravy, policejní šikana, nízká mzda.
Lidé s migrační zkušeností
Někdy použitelné v odborném textu. Ve veřejné řeči často směšně opatrné. Migrant není nadávka, pokud se nepoužívá jako nadávka. Uprchlík není diagnóza. Cizinec není hrozba.
Lepší je mluvit normálně a přesně: migrant, uprchlík, nový soused, pracovník ze zahraničí, člověk, který sem přišel kvůli válce, práci, rodině.
Osoby vykonávající neformální ekonomické aktivity
Pokud někdo prodává věci na ulici, řekněte to. Pokud někdo přežívá bez legální práce, řekněte to. Eufemismus často chrání autora před realitou víc než člověka, o němž mluví.
Lepší je méně úřední opatrnosti a více lidské přesnosti.
Lidé zapojení do justice
Podobný problém. Existuje snaha neudělat z člověka navždy zločince. To je správné. Ale jazyk nesmí znít, jako by zločin byl jen komplikovaná administrativní zkušenost. Oběť také existuje.
Lepší je rozlišit: člověk po výkonu trestu, obviněný, odsouzený, bývalý vězeň, člověk, který se vrací z vězení. Přesnost je lepší než mlha.
VII. Slova kolem identity, která potřebují vzduch
Identita
Neopustit. Ale přestat z ní dělat dům bez oken. Identita je důležitá, protože moc dopadá na tělo, jméno, původ, pohlaví, lásku. Ale člověk není jen identita. Je také nájem, únava, humor, špatná nálada, práce, sousedství, touha nebýt pořád tématem.
Lepší je mluvit o životních podmínkách identity. Ne jen o identitě samotné.
Marginalizovaný
Přesné, ale opotřebené. Často se používá tak, že skupina zůstane na okraji i v jazyce. „Marginalizovaní" zní jako lidé trvale připevnění k okraji mapy.
Lepší je říct, kdo je vytlačován, odkud, kým a jak.
Rasializovaný
Odborně smysluplné. Ve veřejném jazyce obtížné. Popisuje, že rasa není biologická podstata, ale společenský proces. Pravda. Jenže bez vysvětlení to slovo zní jako heslo z uzavřené debaty.
Lepší je popsat proces: lidé, s nimiž se zachází jako s podezřelými kvůli barvě kůže, původu nebo viditelné odlišnosti.
BIPOC
Americká zkratka, která v evropském kontextu často působí jako dovezený nábytek, který nepasuje do místnosti. Může mít smysl v americké debatě. Jinde často zakrývá konkrétní dějiny Romů, migrantů, kolonialismu, antisemitismu, islamofobie a lokálních hierarchií.
Lepší je mluvit konkrétně. Ne každá země má stejnou rasovou mapu.
Cisgender
Přesný termín v debatě o trans otázkách. Ale jako běžná politická nálepka může znít jako slovo, které většině lidí nejdřív přidělí kategorii, již sami nepoužívají. Někdy je nutný. Často stačí říct člověk, který není trans.
Přesnost nemá být vždy nejodbornější možná verze.
Birthing person
V některých právních nebo lékařských kontextech může být důvod mluvit přesněji než jen „žena". Ale jako veřejná politická fráze je to katastrofa. Vypadá, jako by jazyk ztratil schopnost říct matka, žena, těhotná žena, těhotný člověk podle situace. Zní to jako tovární označení savce.
Lepší je kontext. V porodnictví a právu přesně. V běžné řeči lidsky.
Těla
„Těla" se stala módním slovem tam, kde by často stačilo říct lidé. Ano, moc dopadá na tělo. Ale když se o lidech pořád mluví jako o tělech, zní to někdy chladněji, než autor zamýšlel.
Lepší je používat „tělo" tam, kde tělesnost opravdu nese argument. Jinak člověk zůstává člověkem.
Žité zkušenosti
Důležitá korekce abstraktní politiky. Ale také fráze, která se rychle promění v rituál. Ne každá zkušenost je pravdivá analýza. Zkušenost je materiál, ne automatický závěr.
Lepší je říct: co člověk prožil, co to ukazuje, kde je hranice mezi zkušeností a výkladem.
VIII. Slova, která pravice ukradla a levice se jich zbytečně bojí
Svoboda
Neopouštět. Nikdy. Pravice ji zmenšila na licenci silnějšího, ale právě proto se o ni musí bojovat. Svoboda není jen méně státu. Je to méně vydíratelnosti. Méně strachu říct ne. Méně moci šéfa, majitele, banky, algoritmu, násilného partnera, rasistického úřadu.
Lepší než mluvit jen o ochraně je mluvit o svobodě, kterou ochrana umožňuje.
Pořádek
Nebezpečné slovo, protože autoritáři ho milují. Ale nelze ho nechat jim. Lidé chtějí pořádek, protože nechtějí chaos, strach, rozklad, každodenní nejistotu. Pokud demokratická politika neumí mluvit o spravedlivém pořádku, pravice nabídne pořádek s obuškem.
Lepší je říct: pořádek, který chrání slabší před silnějšími, ne silnější před nepohodlím slabších.
Bezpečí
Pravice z něj dělá policii, hranici a podezření. Progresivní jazyk z něj někdy dělá psychologické bezpečí. Je třeba ho vrátit do celého života: bezpečí před násilím, hladem, vyhazovem, nemocí, samotou, šikanou, šéfem, dluhem.
Bezpečí není pravicové slovo. Je to podmínka svobody.
Rodina
Neopouštět. Rodina není vlastnictví konzervativců. Může být klecí, ale také sítí péče. Politika, která nechá slovo rodina pouze těm, kdo ji chtějí kontrolovat, ztratí jednu z nejsilnějších lidských zkušeností.
Lepší je mluvit o rodině jako o místě péče, které nesmí být trhem vyčerpáno ani státem disciplinováno.
Domov
Pravice z něj dělá pevnost. Trh z něj dělá aktivum. Demokratická politika by z něj měla znovu udělat právo nebýt vyhnán z vlastního života.
Domov není nostalgie. Je to podlaha svobody.
Hrdost
Nebezpečná, ale nezbytná. Člověk nechce být jen chráněn. Chce nebýt ponižován. Hrdost bez nadvlády je politicky silnější než soucit bez moci.
Lepší je mluvit o hrdosti člověka, který nemusí šlapat po druhém, aby se cítil větší.
Slušnost
Zneužitá k maloměšťácké kontrole. Přesto použitelná, pokud znamená jednoduchou věc: nikdo nemá být ponižován. Slušnost bez odvahy je pokrytectví. Slušnost s odvahou může být jazykem společného života.
Odpovědnost
Pravice ji používá jako bič na slabé. Ale odpovědnost nemůže znamenat, že každý sám přežije následky systému. Skutečná odpovědnost začíná u těch, kdo mají moc.
Lepší je obrátit slovo nahoru: odpovědnost majitele, zaměstnavatele, státu, banky, platformy, policie.
IX. Slova, která by se měla používat víc
Vydíratelnost
Jedno z nejpřesnějších slov pro současný život. Člověk je vydíratelný, když nemůže odejít, odmítnout, mluvit, odpočívat, riskovat změnu. Vydíratelnost spojuje práci, nájem, dluh, péči, migraci, násilí v domácnosti, algoritmickou práci i strach menšin.
Místo abstraktní řeči o nerovnosti někdy stačí otázka: kdo koho může vydírat životní nutností?
Moc říct ne
Jednoduché, silné. Vysvětluje svobodu lépe než mnoho teorií. Člověk je svobodnější, když může říct ne šéfovi, majiteli bytu, násilnému partnerovi, ponižující práci, bance, úřadu, falešnému spasiteli.
Sociální politika by měla být často popsána právě takto: jako moc říct ne.
Nebýt vydán napospas
Silnější než „ochrana". Ochrana může znít pasivně. Nebýt vydán napospas ukazuje vztah moci. Někdo je ponechán silnějšímu bez obrany. Politika má tuto situaci ukončit.
Podlaha
Dobré slovo pro sociální stát, bydlení, péči, bezpečí. Podlaha není klec. Je to to, na čem člověk stojí. Bez podlahy je svoboda akrobacie pro bohaté.
Čas
Jedno z nejdůležitějších politických slov. Čas je život, který si moc bere potichu. Práce, doprava, péče, čekání, administrativa, dluh, stres. Kdo nemá čas, nemá plnou demokracii.
Domov
Ne jako romantika, ale jako právo na místo. Domov je adresa, odkud člověk může mluvit. Bez domova je člověk politicky oslaben dřív, než začne.
Důstojnost
Používat opatrně, ale ne opustit. Důstojnost nesmí být jen měkký morální polštář. Musí znamenat: nebýt ponižován, nebýt vydíratelný, nebýt zbytečně malý před cizí mocí.
Hlas
Ne jen možnost promluvit, ale možnost být slyšen s následkem. Hlas bez účinku je někdy jen terapie pro instituci.
Společný svět
Lepší než prázdné „jednota". Společný svět neznamená, že všichni budou stejní. Znamená, že nikdo nebude vyhnán z oblasti lidské důstojnosti.
Životní podmínky
Staré, obyčejné, velmi silné. Připomíná, že politika není jen názor, identita, emoce nebo hodnota. Je to uspořádání podmínek, v nichž člověk může nebo nemůže žít.
X. Fráze, které by měly jít do karantény
„Musíme vést důležitou debatu."
Často znamená: nic se teď nestane, ale všichni budou vypadat zodpovědně. Debata je důležitá, pokud vede k rozhodnutí, organizaci, změně, riziku. Jinak je to čekárna.
„Je třeba otevřít dialog."
S kým, o čem, za jakých podmínek, s jakou mocí? Dialog mezi člověkem s obuškem a člověkem s modřinou není dialog. Je to scéna.
„Dejme prostor hlasům."
Dobré, pokud po prostoru následuje moc. Slabé, pokud jde jen o panel, citaci, symbolické pozvání. Hlas, který nemůže nic změnit, je často dekorace.
„Musíme naslouchat komunitám."
Kterým lidem? Kdo za ně mluví? Co se stane po naslouchání? Instituce milují naslouchání, protože je levnější než přesun moci.
„Toto není naší hodnotou."
Korporátní věta, která se přilepila i na politiku. Hodnoty bez nákladů jsou plakát. Lepší je říct, co přesně bude odmítnuto, změněno, zaplaceno, chráněno.
„Stojíme při všech zranitelných."
Hezké a slabé. Kdo stojí při všech, často nestojí dost pevně u nikoho konkrétního. Lepší je pojmenovat, kdo je ohrožen, kým a co se udělá.
„Nesmíme nikoho nechat pozadu."
Věta tak opotřebovaná, že už skoro nic neříká. Lepší je ukázat, kdo přesně zůstává pozadu a jaký vlak odjíždí bez něj.
„Budeme bojovat za lepší budoucnost."
Politický pudink. Lepší budoucnost koho, proti komu, jakým nástrojem, za jakou cenu? Bez odpovědi je to tapeta.
„Je čas na změnu."
Čas na změnu je vždycky. Otázka je, kdo za ni zaplatí, kdo ji povede, kdo ji zablokuje, kdo se jí bojí a proč.
„Nikdo není svobodný, dokud nejsme svobodní všichni."
Krásná věta, ale často zní jako citát na plakátu. Pokud se použije, musí hned sestoupit k zemi: kdo dnes není svobodný, jak přesně, a co z toho plyne pro ty, kdo si myslí, že svobodní jsou?
„Věřme vědě."
Věda není církev a víra není metoda. Lepší je říct: nejlepší dostupné poznání ukazuje toto; rizika jsou tato; rozhodnutí je politické a musí nést odpovědnost.
„Pravda zvítězí."
Nezvítězí. Pravda nemá nohy, peníze, noviny, odbory, školu, kostel ani algoritmus, pokud jí je někdo nedá. Pravda bez organizace může prohrát s dobře financovanou lží.
„Nenávist nemá místo v naší společnosti."
Bohužel má. Má adresu, kanály, peníze, publikum, humor, kazatele. Lepší je neříkat, že nemá místo. Lepší je zjistit, kde bydlí, a vystěhovat ji politicky.
„Rozmanitost je naše síla."
Někdy ano. Někdy je rozmanitost jen skutečnost. Síla vzniká teprve organizací, společným zájmem, důvěrou a spravedlivými podmínkami. Rozmanitost sama od sebe nic nezaručuje.
„Buďme laskaví."
Laskavost je dobrá osobní vlastnost a nedostatečná politická strategie. Moc se nebojí laskavosti, pokud nemá zuby.
„Je třeba kultivovat veřejný prostor."
Ano. Ale pokud kultivace znamená hlavně potlačit hrubý hlas lidí, kteří neumějí mluvit jako vzdělaná vrstva, stává se z ní třídní úklid. Veřejný prostor má být spravedlivější, ne jen uhlazenější.
XI. Slova, která nelze zahodit, ale je třeba je opravit
Solidarita
Nesmí znít jako charita slušných. Solidarita není dobrý pocit silnějšího vůči slabšímu. Je to organizované poznání, že vydíratelnost jednoho se může stát osudem druhého.
Rovnost
Nesmí znít jako šedá stejnost. Rovnost znamená, že nikdo nemá mít méně lidské hodnoty, menší hlas nebo menší ochranu proto, že se narodil na špatném místě, ve špatném těle, v chudé rodině, s jiným jménem.
Spravedlnost
Nesmí být kazatelna. Spravedlnost je otázka, kdo má nad kým moc a zda se tato moc dá ospravedlnit před člověkem, který ji nese na zádech.
Péče
Nesmí být měkký oblak. Péče je práce, čas, tělo, peníze, instituce, únava. Společnost, která mluví o péči bez těchto věcí, chce něhu zdarma.
Práva
Nesmí znít jako zvláštní nároky skupin, které obtěžují většinu. Práva jsou hranice, za níž moc nesmí jít. Když jsou chráněna pro slabšího, zpřesňuje se svoboda všech.
Demokracie
Nesmí být jen obrana institucí. Demokracie je možnost obyčejného člověka mít podíl na světě, který ho řídí. Pokud ji člověk zažívá jen jako vzdálenou proceduru, nebude ji bránit srdcem.
Antifašismus
Nesmí být pouze správný poplach. Musí se stát lidovou ochranou života před politikou, která mění strach v poslušnost a ponížení v násilí.
Klima
Nesmí znít jako morální test spotřebitele. Klimatická politika musí mluvit o domově, práci, dopravě, teple, vodě, účtech, zdraví a moci průmyslu. Jinak pravice udělá z planety další kulturní válku.
Třída
Nesmí zůstat muzeem staré levice. Třída je dnes také čas, hlas, jistota, schopnost nebát se v místnosti, právo nevypadat trapně před úřadem nebo školou. Třída má nové oblečení, ale starou kost.
XII. Krátké pravidlo detoxikace
Pokud slovo zní lépe na panelu než u kuchyňského stolu, je podezřelé.
Pokud věta uklidní vlastní kruh rychleji, než osloví člověka mimo něj, je podezřelá.
Pokud výraz pojmenuje zranění, ale neukáže moc, která ho vyrábí, je nedostatečný.
Pokud slovo chrání autora před nepohodlím reality, je třeba ho zahodit nebo rozřezat.
Pokud fráze dělá z politiky školení, terapii, tiskové oddělení nebo morální imigrační kontrolu, měla by jít do karantény.
Dobrý politický jazyk nemusí být hrubý. Nemusí být primitivní. Nemusí se vzdát přesnosti. Ale musí mít cestu ven z místnosti.
Musí umět dojít k člověku, který nemá čas obdivovat jemnost formulace, protože právě počítá, kolik života mu ještě zůstalo po zaplacení nájmu.
Dodatek
Chronologická mapa přestřelené správnosti
Jak se z dobrých úmyslů stávalo palivo pro reakci
Tato mapa není tvrzení, že politická korektnost vytvořila krajní pravici. To by bylo příliš pohodlné a příliš hloupé. Krajní pravice má vlastní dějiny, vlastní peníze, vlastní resentimenty, vlastní rasismus, vlastní autoritářské pudy a vlastní obchodníky se strachem.
Ale dobrý patolog neignoruje ani vedlejší infekce.
Část progresivního světa poskytla reakci materiál, který se dal snadno sestříhat, zveličit, karikovat a prodat jako důkaz, že levice už nehájí obyčejné lidi, ale spravuje jazyk, trestá omyly, chrání instituční citlivost a nahrazuje spravedlnost morální kontrolou. Ne vždy šlo o skutečné excesy. Často šlo o směs reálného problému, špatného tónu, mediální zkratky a cynického využití pravicí.
Pravice nepotřebuje, aby její důkaz byl úplně pravdivý. Potřebuje, aby byl okamžitě rozpoznatelný.
1. Osmdesátá léta: univerzita jako první laboratoř
Na konci osmdesátých let se americké univerzity staly jedním z hlavních míst sporu o kánon, rasu, pohlaví a jazyk. Spor o to, co se má učit, koho má představovat „západní kultura" a zda staré osnovy nejsou převlečenou hierarchií, byl v mnoha ohledech legitimní. Starý kánon opravdu nebyl nevinný. Tvrdil, že je univerzální, a přitom často mluvil hlasem velmi úzkého světa.
Jenže právě zde vznikl první velký obraz, který pravice později použila: univerzita jako místo, kde se mladí lidé neučí myslet, ale učí se správně podezírat.
Když se kurikulum měnilo, pravice to přeložila jednoduše: civilizace je nahrazována resentimentem. Tento překlad byl lživý, ale účinný. Umožnil představit jakoukoli kritiku starého kánonu jako útok na vzdělání samo. Progresivní strana sporu často neuměla odpovědět jazykem, který by nevypadal jako interní univerzitní revoluce. Tak začal dlouhý příběh: skutečný problém, uzavřený jazyk, pravicová karikatura.
2. 1991: George H. W. Bush a politická korektnost jako národní strašidlo
Když americký prezident George H. W. Bush v roce 1991 mluvil na University of Michigan o politické korektnosti, téma už opustilo univerzitní chodby a vstoupilo do hlavního politického divadla. Bush uznal, že hnutí vyrůstalo z touhy odstranit rasismus, sexismus a nenávist, ale zároveň ho představil jako novou formu nátlaku, která nahrazuje staré předsudky novými.
Byl to důležitý okamžik. Pravice našla rámec, který vydržel desítky let: nejsme proti spravedlnosti, jsme proti nové ortodoxii.
Tento rámec byl geniální právě proto, že nebyl úplně prázdný. Existovaly případy přehnané jazykové kontroly, univerzitní moralizace a uzavřeného akademického tónu. Pravice je spojila do velkého příběhu: obyčejný člověk už nesmí mluvit. Od té doby každá nová jazyková norma, ať už rozumná nebo absurdní, mohla být zasazena do stejné šablony.
3. Devadesátá léta: speech codes, kampusová pravidla a zrození konzervativní sbírky exemplářů
V devadesátých letech se na amerických univerzitách rozšířily spory o pravidla řeči, obtěžování, diskriminační výrazy a nepřátelské prostředí. Část pravidel reagovala na skutečné problémy. Univerzity opravdu nebyly neutrální ráj svobodné debaty. Mnoho studentů a učitelů zažívalo ponižování, které starý liberalismus často považoval za pouhou hrubost.
Ale některá pravidla byla napsána tak široce, že vypadala jako pozvánka k administrativnímu dohledu nad řečí.
Pravice začala sbírat příklady. Někdy přesné, někdy zkreslené, někdy úplně přehnané. Každý hloupý formulář, každá přepjatá univerzitní vyhláška, každý případ disciplinárního řízení kvůli neobratnému výroku se stal cihlou v domě anti-PC politiky. Na druhé straně se mnoho progresivních lidí tvářilo, jako by kritika pravidel byla automaticky obranou rasismu nebo sexismu. Tím pomohli pravici obsadit slovo svoboda.
4. 2006: Duke Lacrosse a katastrofa předčasného morálního rozsudku
Případ Duke Lacrosse se stal jednou z nejničivějších epizod pro důvěru v progresivní instituční reflexy. Obvinění ze znásilnění černé ženy bílými privilegovanými sportovci zapadlo tak přesně do očekávaného obrazu rasy, třídy, mužské brutality a univerzitní moci, že mnoho lidí reagovalo dřív, než byly ověřeny důkazy.
A právě tato rychlost se stala palivem pro reakci.
Když se případ zhroutil a obvinění se ukázala jako nepravdivá, pravice získala příběh s mimořádnou emocionální silou: progresivní elity prý nepotřebují pravdu, pokud mají správného viníka. Tento závěr byl používán cynicky i tam, kde se nehodil. Skutečné sexuální násilí nezmizelo. Rasová a třídní moc nezmizela. Ale Duke se stal důkazem, že morální jistota bez due process může zničit nevinné lidi.
Poučení nebylo, že obětem se nemá věřit. Poučení mělo být jiné: věřit vážnosti obvinění není totéž co zrušit ověřování pravdy.
Toto rozlišení část veřejné kultury dlouho neuměla vyslovit bez strachu, že zradí oběti. Pravice mezitím vyslovila jednodušší a horší větu: všechno je hon na muže.
5. 2014–2015: Rolling Stone, UVA a zhroucení špatně ověřeného příběhu
Článek Rolling Stone o údajném brutálním skupinovém znásilnění na University of Virginia měl vyvolat debatu o sexuálním násilí na kampusech. Místo toho se stal dalším symbolem žurnalistického a aktivistického selhání. Problém nebyl v tom, že se psalo o sexuálním násilí. To bylo nutné. Problém byl v tom, že příběh nebyl ověřen způsobem odpovídajícím jeho závažnosti.
Když se text rozpadl, pravice znovu dostala archetyp: příběh byl příliš ideologicky dokonalý, než aby ho někdo zpochybnil včas.
Tady vznikl jeden z nejhorších efektů: skutečné oběti byly poškozeny selháním těch, kdo chtěli jejich věc posílit. Každý budoucí případ mohl být cynicky srovnáván s UVA. Každé vážné svědectví mohlo být rychle zařazeno do podezření. Špatně ověřený příběh se stal darem pro ty, kdo nikdy nechtěli poslouchat žádné oběti.
Dobré úmysly zde nechránily pravdu. Převzaly její místo.
6. 2015: Yale Halloween a karikatura dospělých jako dětí
Spor na Yale začal kolem e-mailu, který studenty vyzýval k citlivosti při volbě halloweenových kostýmů, a odpovědi Eriky Christakis, která hájila větší prostor pro provokaci, neobratnost a svobodu mladých lidí. Následné protesty, obvinění z necitlivosti a slavné konfrontace se staly jedním z virálních obrazů kampusové éry.
Pro pravici to byl dokonalý materiál: studenti elitní univerzity prý nesnesou ani e-mail o kostýmech.
Ve skutečnosti šlo o širší napětí kolem rasy, pocitu nepřijetí a institučního prostředí. To pravicová karikatura zamlčela. Ale progresivní strana sporu udělala chybu, když dovolila, aby otázka kulturního zranění vypadala jako požadavek na rodičovskou ochranu před nepohodlnou řečí. V očích širší veřejnosti se z boje proti rasové necitlivosti stal obraz drahé univerzity, kde se dospělí lidé bojí kostýmů.
Politika, která se nechá zredukovat na ochranu citlivosti, prohrává s každým, kdo umí říct: dospějte.
7. 2015: Mizzou, „I need some muscle" a válka proti novinářům
Protesty na University of Missouri měly vážný základ: studenti upozorňovali na rasismus a selhání vedení univerzity. Jenže jeden virální okamžik převážil mnoho kontextu. Profesorka Melissa Click byla natočena, jak brání studentům v protestním prostoru před novináři a volá po „muscle", tedy po fyzické pomoci k vytlačení reportéra.
Tento moment byl pro pravici darem.
Příběh se okamžitě přeložil: progresivní akademici milují svobodu projevu, dokud se kamery nedívají na ně. Opět platí, že realita byla širší než klip. Ale politika v éře klipu se rozhoduje i tím, co se dá sestříhat do deseti sekund. Kdo vypadá jako cenzor, bude těžko vysvětlovat, že hájí spravedlnost.
Mizzou ukázalo jednu věc brutálně: dobrá věc může být poškozena špatným instinktem vůči veřejnosti.
8. 2016–2022: Oberlin a Gibson's Bakery — když obvinění z rasismu narazí na soud
Spor mezi Oberlin College a Gibson's Bakery začal lokálním incidentem po krádeži v obchodě a rychle se proměnil v konflikt o rasismus, univerzitní aktivismus, institucionální odpovědnost a pomluvu. Studenti a část univerzitního prostředí vnímali pekárnu jako rasistickou. Majitelé tvrdili, že byli nepravdivě očerněni. Soudní verdikt a vysoké odškodnění se staly celostátním symbolem.
Pro pravici to byl téměř laboratorní případ: elitní škola prý označila malý rodinný podnik za rasistický, protože to odpovídalo progresivnímu reflexu.
I zde je realita složitější. Protesty proti rasismu nejsou samy o sobě exces. Studenti mají právo protestovat. Ale okamžik, kdy silná instituce působí, že kryje nebo podporuje neověřené morální obvinění proti místnímu podniku, je politicky ničivý. Pravice z toho udělala podobenství o nové třídě, která umí zničit obyčejné lidi jedním slovem.
To slovo bylo „rasismus".
Čím vážnější slovo, tím větší odpovědnost za jeho použití.
9. 2017: Evergreen State College a den, kdy měla bělošská přítomnost zmizet
Evergreen se stal jedním z nejikoničtějších případů kampusové války. Spor kolem „Day of Absence", návrhu, aby bělošští studenti a učitelé v určitém rámci zůstali mimo kampus, a odpor biologa Breta Weinsteina vytvořily dokonalý obraz pro konzervativní média: profesor prý odmítl rasové rozdělení prostoru a byl za to davem vyhnán.
Pravice zde získala příběh téměř mytologický: antirasismus se změnil v obrácenou segregaci.
I kdyby člověk znal všechny lokální nuance Evergreen, politický účinek byl zřejmý. Progresivní jazyk se zde dal snadno představit jako pravidlo, podle něhož se lidé přesouvají podle rasy a nesouhlas se trestá sociálním vyhnanstvím. Tento případ pomohl vyrobit celou generaci anti-woke intelektuálů, youtuberů a podcastových kazatelů.
Evergreen nebyl jen skandál. Byl to náborový plakát.
10. 2017: James Damore, Google a „ideologická ozvěnová komora"
Memorandum Jamese Damorea v Googlu bylo problematické, zjednodušující a v některých pasážích opíralo genderové rozdíly o argumenty, které mohly živit staré stereotypy. Google měl legitimní důvod bránit pracovní prostředí před textem, který mnoho zaměstnankyň vnímalo jako zpochybnění jejich kompetence.
Jenže způsob reakce vytvořil další velkou pravicovou ikonu.
Damore byl vyhozen a okamžitě se stal symbolem muže potrestaného za nesouhlas s diverzitní ortodoxií. Pravice nemusela obhajovat všechny jeho argumenty. Stačilo jí říct: podívejte se, co se stane člověku, který položí zakázanou otázku. Silicon Valley, které se rádo prezentovalo jako prostor otevřené diskuse, najednou vypadalo jako korporátní seminář s personálním oddělením místo teologie.
Progresivní instituce zde narazily na problém: pokud se každá kritika diverzitní politiky označí za nebezpečí, i špatná kritika začne vypadat odvážně.
11. 2017–2018: MeToo a obtížná hranice mezi spravedlností a rituálem
MeToo bylo nutné. Odhalilo skutečné vzorce zneužívání, obtěžování, nátlaku a moci. Mnoho mužů, kteří byli dlouho chráněni reputací, penězi a strachem obětí, konečně narazilo na důsledek. Bez MeToo by mnoho věcí zůstalo pod kobercem.
Ale právě proto je důležité říct, kde vzniklo riziko.
Když se všechny typy provinění začaly v některých veřejných reakcích slévat do jedné morální masy, pravice získala možnost tvrdit, že už nejde o spravedlnost, ale o hon. Znásilnění, nátlak, obtěžování, nevhodný vtip, starý neobratný flirt, špatná atmosféra — pokud se ztratí škála, ztratí se i důvěra části veřejnosti.
Spravedlnost potřebuje rozlišování ne proto, aby chránila viníky, ale aby trest odpovídal skutečnosti.
Tam, kde progresivní prostředí působilo, že se bojí rozlišovat, pravice začala prodávat beztrestnost jako zdravý rozum.
12. 2019: „Latinx" a jazyk, který odmítali i mnozí lidé, jimž měl sloužit
Výraz „Latinx" vznikl jako pokus o genderově neutrální označení lidí latinskoamerického původu. V úzkých akademických a aktivistických kruzích měl svou logiku. Ve širší komunitě však často narážel na odpor nebo nezájem. Mnozí lidé, které měl reprezentovat, ho nepoužívali a vnímali ho jako cizí jazykovou konstrukci.
Pro pravici to byl dar menšího typu, ale velmi trvalý.
Ukazoval obraz progresivní vrstvy, která vymýšlí označení pro lidi bez toho, aby poslouchala, jak se tito lidé sami označují. Tady se znovu ukázala třídní dimenze jazyka. Někdo s univerzitním kapitálem opravuje slovo. Někdo mimo tento kruh slyší: tvoje vlastní řeč není dost pokroková.
Když emancipační jazyk začne znít cize i těm, které má emancipovat, něco je špatně.
13. 2020: George Floyd, oprávněný hněv a past sloganu „Defund the Police"
Po vraždě George Floyda vznikla jedna z největších protestních vln v moderní americké historii. Hněv byl oprávněný. Policejní násilí, rasová nerovnost a selhání justice byly skutečné. Požadavek přesměrovat část prostředků z represivního aparátu do sociálních služeb, prevence, péče a komunitní podpory měl racionální jádro.
Pak přišel slogan.
„Defund the Police" byl skvělý pro radikální menšinu, špatný pro širokou většinu. Mnoha lidem zněl ne jako reforma, ale jako opuštění veřejného bezpečí. Právě ti, kdo žijí v nebezpečnějších čtvrtích, často nechtějí ani policejní brutalitu, ani nepřítomnost bezpečí. Slogan tuto složitost rozbil.
Pravice nepotřebovala vysvětlovat nic. Stačilo opakovat tři slova.
Tady progresivní politika ukázala sebevražedný talent: z relativně populární myšlenky lepší, odpovědnější a méně militarizované bezpečnosti udělala výraz, který protivník mohl prodat jako chaos. Není jisté, kolik voleb to rozhodlo. Jisté je, že to vytvořilo zvukovou stopu pro mnoho dalších útoků.
Dobrý slogan nemá uspokojit nejradikálnější část místnosti. Má přežít cestu ven z místnosti.
14. 2020: CHAZ/CHOP a obraz autonomní zóny jako chaosu
Během protestů v Seattlu vznikla autonomní protestní zóna, známá jako CHAZ nebo CHOP. Pro část aktivistů šlo o experiment, místo odporu a komunitní přítomnosti. Pro pravici se rychle stala obrazem levicového chaosu, slabého státu a romantiky bez odpovědnosti.
I kdyby byl tento obraz zjednodušený, politicky fungoval.
Autonomní zóny mohou mít symbolickou sílu. Ale pokud se stanou pro širší veřejnost obrazem nejistoty, násilí, improvizované moci a nejasné odpovědnosti, pravice snadno řekne: toto je jejich model společnosti. Pro mnoho voličů, kteří už se bojí nepořádku, byl takový obraz mnohem silnější než dlouhé vysvětlení o policejní reformě.
Reakce miluje chvíle, kdy progresivní experiment vypadá jako konec pravidel.
15. 2020–2021: sochy, kánon a zmatek mezi dějinnou pamětí a očistou prostoru
Po roce 2020 zesílily spory o sochy, názvy škol, historické osobnosti a symboly kolonialismu, otroctví nebo rasismu. Mnoho zásahů mělo smysl. Veřejný prostor není neutrální muzeum. Koho společnost staví na podstavec, tím něco říká.
Ale část tohoto procesu působila bez rozlišování.
Když se vedle sebe ocitly postavy otrokářů, kolonialistů, komplikovaných reformátorů, spisovatelů s dobovými předsudky a lidí, jejichž život se nedal shrnout jednou vinou, pravice získala další jednoduchý příběh: oni chtějí vymazat dějiny. Znovu to nebyla celá pravda. Ale progresivní prostředí často neumělo dost dobře rozlišit mezi odstraněním pocty a odstraněním paměti.
Společnost potřebuje umět sundat sochu, aniž začne působit, že se bojí dějin.
16. 2021: Dr. Seuss, dětské knihy a panika z kulturního mazání
Když držitelé práv u některých starších knih Dr. Seusse rozhodli, že je přestanou vydávat kvůli rasově problematickým obrazům, šlo o rozhodnutí soukromého správce díla, ne o státní zákaz. Přesto se z případu stal další symbol „cancel culture".
Pravice nepotřebovala přesnost. Potřebovala obraz: už ruší i dětské knihy.
A obraz fungoval. Ukázal, jak snadno lze každý zásah do starší kultury, i když má konkrétní důvody, proměnit v příběh o nové cenzuře. Progresivní strana sporu se často spokojila s tím, že vysvětlila faktickou stránku věci. Jenže politický účinek neležel ve faktu, ale v emoci: lidem někdo sahá na dětství.
Kdo sahá na dětství, musí mluvit lépe než úředník citlivosti.
17. 2021–2022: školní osnovy, kritická rasová teorie a rodičovská panika
Spor o kritickou rasovou teorii se stal jedním z nejúspěšnějších pravicových překladů progresivního jazyka do masové paniky. V mnoha školách se žádná akademická kritická rasová teorie neučila. Ale existovala širší změna školního jazyka o rase, historii, privilegiích, vině a nerovnosti. Pravice vše slila do zkratky CRT.
Tato zkratka fungovala, protože rodiče nemuseli rozumět teorii. Stačilo, že měli pocit, že škola vstupuje mezi ně a jejich děti s jazykem viny.
Progresivní reakce byla často špatná. Místo aby srozumitelně řekla, co se děti mají učit a proč, někdy se schovala za odborný tón nebo popírala problém způsobem, který zněl vyhýbavě. Tam, kde rodič slyší, že jeho dítě bude souzeno podle rasy, nestačí odpovědět seminářem o strukturách.
Škola je citlivé místo. Kdo v ní mluví jazykem kolektivní viny, i když má na mysli strukturální dějiny, riskuje politický požár.
18. 2022: Lia Thomas a hranice mezi trans právy a férovostí ženského sportu
Vítězství Lie Thomas v ženském univerzitním plavání se stalo jedním z největších symbolů sporu o trans práva. Pro trans lidi šlo o otázku uznání, pravidel, důstojnosti a práva nebýt vylučován. Pro mnoho jiných lidí, včetně některých žen a feministek, šlo o otázku férovosti ve sportu.
Právě zde progresivní jazyk často selhal. Příliš rychle označoval otázky férovosti za nenávist nebo transfobii.
To byla chyba. Ne proto, že by trans lidé neměli být chráněni před nenávistí. Musí být. Ale ženský sport je oblast, kde existují skutečné otázky tělesné výhody, pravidel a důvěry veřejnosti. Pokud se každá pochybnost označí za morální zlo, pravice získá monopol na otázku férovosti.
A monopol na férovost je v politice velmi silná zbraň.
Tento případ ukázal, že menšinová práva nelze dlouhodobě chránit jazykem, který odmítá uznat skutečný konflikt hodnot. Konflikt neznamená kapitulaci. Znamená potřebu pravidel, která nejsou ani krutá, ani popíravá.
19. 2022–2023: jazykové úpravy Roalda Dahla a citlivostní editace literatury
Když se veřejnost dozvěděla o úpravách textů Roalda Dahla s cílem odstranit nebo změkčit výrazy považované za nevhodné, vznikla silná reakce. Progresivní argument říkal: dětská literatura nemá zbytečně reprodukovat ponižující obrazy. Odpůrci viděli něco jiného: přepisování literatury podle současného oddělení citlivosti.
Pro pravici to byl další skvělý obrázek: minulost je redigována, aby neurazila přítomnost.
I zde existuje legitimní debata. Dětské knihy se vždy adaptovaly, editoři vždy zasahovali, jazyk se měnil. Ale politicky je velmi nebezpečné, když se literatura začne měnit potichu, shora, v jazyce ochrany. Čtenář pak nemá pocit, že se vede debata. Má pocit, že někdo opravil svět za jeho zády.
Lepší je vydat kritickou předmluvu než potichu brousit zuby starému textu.
20. 2023: Bud Light, Dylan Mulvaney a komerční inkluze bez páteře
Spolupráce Bud Light s Dylan Mulvaney byla malá reklamní akce, která se proměnila v kulturní požár. Konzervativní reakce byla nepřiměřená a často otevřeně transfobní. Značka se však ukázala jako zbabělá: chtěla gesto inkluze, ale nechtěla nést konflikt, který tím gestem vyvolala.
Tento případ je důležitý, protože neukazuje jen pravicovou nenávist. Ukazuje i prázdnotu korporátní diverzity.
Firma chtěla symbolický zisk bez politických nákladů. Když přišel útok, ustoupila tak neobratně, že zradila jak konzervativní zákazníky, tak člověka, kterého použila pro vlastní moderní obraz. Pravice se naučila, že anti-woke bojkot může bolet značku. Progresivní svět se znovu naučil, že reprezentace bez moci a loajality je křehká dekorace.
Trh nemá spojence. Má kampaně.
21. 2023: univerzity, Gaza a zhroucení dvojího standardu
Po útoku Hamásu ze 7. října 2023 a následné válce v Gaze se americké a evropské univerzity ocitly v další krizi. Část studentů a akademického prostředí mluvila jazykem antikolonialismu tak mechanicky, že nedokázala jasně zachytit masakr civilistů. Na druhé straně se oprávněná kritika izraelské války často směšovala s obviněním z antisemitismu. Instituce, které roky vyvíjely detailní pravidla proti nenávistné řeči, najednou působily nejistě, vyhýbavě nebo selektivně.
Pravice zde našla velmi silnou munici: univerzity prý trestají neobratné vtipy, ale neumějí jasně říct, co je výzva k násilí na Židech.
Realita byla složitější. Existovalo skutečné potlačování palestinských hlasů. Existoval skutečný antisemitismus. Existovala skutečná islamofobie. Existovala skutečná válka o význam slov. Ale politický účinek byl ničivý, protože ukázal, že kultura bezpečí neumí vždy zacházet s konfliktem, který je dějinně, nábožensky a geopoliticky tvrdší než její administrativní slovník.
Když univerzita mluví jako morální pojišťovna, válka ji rychle odhalí.
22. 2023–2024: DEI jako byrokratické tělo dobrých úmyslů
Diversity, Equity and Inclusion se zrodilo z reálných problémů: diskriminace, uzavřených institucí, slepoty náboru, nerovného postupu, pocitu, že některé skupiny jsou tolerovány, ale ne skutečně přijímány. Jenže v mnoha institucích se z DEI stala byrokratická vrstva s vlastním jazykem, školeními, formuláři, konzultanty a moralizujícími rituály.
Pravice zde našla ideální terč: drahá administrativa, která říká lidem, jak mají mluvit, zatímco běžné problémy institucí zůstávají.
Některé útoky na DEI byly jen převlečeným odporem k rasové a genderové rovnosti. Ale některá kritika zasáhla skutečný problém. Když se spravedlnost promění v oddělení lidských zdrojů, ztratí lidovou energii. Když se moc nedotkne struktury a místo toho objedná školení, vzniká cynismus.
Byrokratizovaná ctnost je pro reakci snadný cíl.
23. 2024: „woke" jako prázdné slovo, které přesto funguje
Slovo „woke" prošlo zvláštní cestou. Vycházelo z afroamerického jazyka bdělosti vůči rasové nespravedlnosti. Potom se stalo širším progresivním označením citlivosti k útlaku. Nakonec ho pravice proměnila v univerzální nadávku pro všechno, co se jí nelíbí: diverzitu, trans práva, školní osnovy, klimatickou politiku, feminismus, antirasismus, jazykové změny, někdy prostě jakoukoli modernitu.
To slovo je dnes často prázdné. Ale prázdné nádoby někdy dobře duní.
„Woke" funguje, protože nespojuje přesné pojmy. Spojuje podráždění. Člověk nemusí vědět, co přesně odmítá. Stačí, že cítí: někdo mi něco vnucuje, někdo mě opravuje, někdo mi říká, že jsem vinen, někdo mě nutí mluvit cizím jazykem. Pravice do tohoto pocitu nalila vlastní politiku.
Progresivní svět jí v tom pomohl pokaždé, když mluvil tak, že tento pocit zněl pravděpodobně.
24. 2025: slovní blacklist Third Way a opožděné přiznání jazykové nemoci
Když centristický think tank Third Way zveřejnil seznam slov a výrazů, kterým by se demokraté měli vyhýbat, nešlo o geniální dokument. Měl vlastní směšnost. Vypadalo to jako situace, kdy konzultanti objevili, že konzultantský jazyk odpuzuje lidi. Přesto byl důležitý.
Bylo to opožděné přiznání, že jazyk se stal politickým problémem.
Výrazy z terapeutické řeči, seminární teorie, organizátorského žargonu, genderové terminologie, rasových kategorií a eufemismů o kriminalitě začaly znít mnoha voličům jako kód vrstvy, která s nimi nemluví, ale o nich spravuje morální svět. Tady se kruh uzavřel. Od kampusů devadesátých let přes sociální sítě a korporátní DEI až k volební panice: jazyk, který měl rozšiřovat spravedlnost, začal někdy zmenšovat publikum.
Nebyla to jen otázka slov. Byla to otázka sociálního místa, z něhož slova přicházela.
25. Závěr mapy: pravice nevynalezla všechny tyto chyby. Jen je uměla prodat.
Tato chronologie neříká, že reakce měla pravdu. Ve většině případů lhala, zjednodušovala, vynechávala kontext, přidávala strach a chránila vlastní hierarchie. Ale reakce málokdy potřebuje čistou pravdu. Stačí jí několik scén, které vypadají pravdivěji než dlouhé vysvětlení protivníka.
To je hlavní poučení.
Jeden špatně ověřený příběh může poškodit tisíc skutečných obětí. Jeden virální výkřik může přepsat měsíce oprávněného protestu. Jedno přepjaté pravidlo může dát nepříteli slovo svoboda. Jeden slogan může proměnit rozumnou reformu v obraz chaosu. Jedna korporátní kampaň bez páteře může změnit reprezentaci v směšnou kulisu. Jedno univerzitní gesto může dát youtuberům deset let materiálu.
Politika dobrých úmyslů si příliš často myslela, že protivník zneužije jen lež. Ne. Protivník zneužije i pravdu, pokud je podaná hloupě. Zneužije i spravedlnost, pokud zní jako povýšenost. Zneužije i citlivost, pokud vypadá jako zákaz života. Zneužije i chybu jednotlivce, pokud instituce nemá odvahu říct: tady jsme přestřelili.
Nejlepší obrana proti reakci není mlčet o rasismu, sexismu, násilí, trans právech, historii, jazyce nebo moci. To by byla kapitulace.
Nejlepší obrana je přestat dodávat reakci dokonalé obrazy vlastní karikatury.
To vyžaduje méně reflexu a více soudnosti. Méně seminárního tónu a více politické inteligence. Méně víry, že správná strana sporu automaticky omlouvá špatný způsob. Méně paniky z rozlišování. Více odvahy říct nepříteli ne, ale také více odvahy říct vlastnímu táboru: toto už neslouží spravedlnosti, jen našemu obrazu o sobě.
Krajní pravice roste z mnoha zdrojů. Peněz, médií, algoritmů, strachu, rasismu, osamělosti, geopolitické únavy, mužské hanby, náboženské prázdnoty, ekonomické nejistoty. Přestřelená politická korektnost není hlavní motor. Je to benzín, který se občas velmi hloupě vylil vedle ohně.
A pak se všichni tvářili překvapeně, že hoří.
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