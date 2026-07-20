Británie má nového premiéra. Chce skoncovat s bezdomovectvím
20. 7. 2026
Nový premiér uvedl, že chce „správné hodnoty a správné standardy postavit do centra vládní politiky“
Burnham říká, že jeho prvním pokynem jako premiéra bude skoncovat s přespáváním na ulici
Burnham hovořil o některých svých ambicích.
Pomůžeme více mladým lidem najít práci tím, že změníme vzdělávací systém a poskytneme jim větší podporu, včetně větší podpory v oblasti duševního zdraví, a postavíme více obecních bytů.
To je spravedlivý a udržitelný způsob, jak snížit výdaje na sociální péči tak, abychom splnili naše fiskální pravidla a dodrželi naše závazky v oblasti obrany vůči našim mezinárodním partnerům.
Pomůžeme lidem žít dobře, vybudujeme stát více zaměřený na prevenci a budeme investovat do úspěchu lidí, místo abychom platili za neúspěchy.
A ta práce začíná právě teď.
Brzy projdu těmi dveřmi za mnou a vydám svůj první pokyn – skoncovat s bezdomovectvím v naší zemi.
Jde o to, aby správné hodnoty a správné standardy byly jádrem vládní politiky.
Byl to krátký projev a v mnoha ohledech šlo pouze o zkrácenou verzi mnohem delšího a obsáhlejšího projevu, který Andy Burnham pronesl v pátek, když byl zvolen předsedou Labouristické strany. Obsahoval však dva pozoruhodné prvky.
Za prvé, zaznělo politické prohlášení, a to poměrně odvážné: skoncovat s přespáváním na ulici.
Proč je to odvážné? Protože Burnham si jako starosta Manchesteru stanovil stejný cíl a nedosáhl ho. Ve skutečnosti, jak nedávno informoval manchesterský deník The Mill, počet lidí přespávajících na ulici ve městě za poslední čtyři roky stoupá. Burnham dnes brzy ráno navštívil centrum pro bezdomovce a natočil společný televizní rozhovor, který právě odvysílala stanice Sky News. Na otázku, proč slibuje ukončení bezdomovectví na celostátní úrovni, když se mu to nepodařilo ve vlastním městě, Burnham (který jako starosta věnoval 15 % svého platu do fondu na boj proti bezdomovectví) odpověděl, že v Manchesteru počet bezdomovců po počátečním poklesu začal opět stoupat, částečně kvůli událostem, které nemohl ovlivnit. Pokračoval:
Zavedli jsme program s názvem postel každou noc. A financovali jsme ho různými způsoby.
Byli jsme však jediným místem, kde se to dělalo. Počty se vám nepodaří snížit, pokud jste jediným místem a lidé [z jiných měst] přijíždějí do Manchesteru.
To mě tedy poučilo, že jedinou cestou je dělat to společně. Všichni táhnou za jeden provaz, jako jsme to dělali během pandemie, protože jsme během ní lidem skutečně poskytovali ubytování všude.
Mnoho politiků, když čelí selhání politiky, přejde k něčemu jinému; v tomto případě se Burnham naopak zaměřuje na problém ještě intenzivněji
Druhým pozoruhodným rysem byl tón. Burnham se právě stal premiérem. Nezačal však oslavou svého úspěchu, ale přiznáním neúspěchu – neúspěchu své generace politiků. Nebyl to ponurý projev, ale projev s výrazným nádechem pokory a realismu.
A takto Burnham zakončil svůj projev.
Péči o lidi postavím do centra všeho, co dělám.
Vložím do toho všechno a žádám vás všechny, abyste se ke mně přidali.
Vybudujme nový národní pocit jednoty, společného cíle a pozitivního přístupu.
Udělejme z tohoto okamžiku chvíli, kdy Británie začne znovu věřit, chvíli, kdy přineseme zpět naději.
Burnham oznámil, že zítra budou představeny plány týkající se životních nákladů a že ještě letos bude předložen desetiletý plán
Burnham uvedl, že zítra oznámí návrhy týkající se životních nákladů.
Ještě letos předložím nový plán pro Británii, desetiletý plán, který vytyčí cestu od současného stavu k tomu, kde podle mého přesvědčení všichni chceme, aby Británie byla, ať už pocházíme odkudkoli a ať už podporujeme jakoukoli stranu.
Ale už teď mohu něco udělat, abych lidem poskytl trochu prostoru k nadechnutí a pomohl jim s životními náklady.
A některé z těchto opatření představím již zítra, včetně toho, jak je budeme financovat.
Pokračuje:
V 80. letech se Británie vydala několika špatnými směry.
Politická moc byla centralizována, ekonomická moc privatizována, velké části země byly deindustrializovány a dosud se z toho nevzpamatovaly.
Mnozí mají pocit, jako by se stále nacházeli v úpadku, a nemají schopnost situaci zvrátit.
A proto změníme politiku, aby byla více založena na spolupráci a více se soustředila na řešení problémů než na sbírání politických bodů.
A přeneseme moc odtud do každé části země, aby lidé mohli dělat více, a tím vybudovat novou ekonomiku, v níž vrátíme základní životní potřeby pod silnější veřejnou kontrolu, aby pro vás byly opět cenově dostupné.
Burnham říká, že politici „musí být lepší“, protože Spojené království v uplynulém desetiletí měnilo premiéry příliš často
Říká, že si je „velmi dobře vědom“ skutečnosti, že je šestou osobou za posledních deset let, která byla požádána o sestavení vlády.
Jsem si velmi dobře vědom toho, že jsem šestou osobou za posledních deset let, která kráčí touto ulicí – sedmým premiérem od roku 2016 –, což z tohoto okamžiku činí příležitost k zamyšlení a novému odhodlání.
Vyžaduje to, aby moje generace politiků zvýšila laťku a postavila se nové výzvě.
Británie musí světu ukázat, že dokážeme znovu získat stabilitu, a naší výzvou je zajistit, aby politika fungovala, aby fungovala lépe. Vím, že lidé doma mají politiky plné zuby.
Slyším vás a chci k vám být upřímný – nebyli jsme dost dobří a musíme se zlepšit.
Zdroj v angličtině ZDE
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