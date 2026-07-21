Trump se pokouší Španělům sebrat pohár a nakonec je z fotky vymazán
21. 7. 2026 / Fabiano Golgo
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Španělsko porazilo Argentinu 1:0 po prodloužení a podruhé v historii se stalo mistrem světa. Ferran Torres vstřelil vítězný gól, Rodri převzal pohár a Donald Trump se pokusil získat to jediné, co ještě neměl: zásluhu. Americký prezident totiž pochopil finále po svém. Španělé vyhráli zápas, ale on přece poskytl stadion, vzdušný prostor, neprůstřelné sklo, vrtulník a především Donalda Trumpa. Bez něho by to byla jen nějaká fotbalová slavnost.
Trump s prezidentem FIFA Giannim Infantinem předali Španělům medaile a pohár. Potom měl podle obyčeje ustoupit a nechat hráče slavit. Jenže po Donaldu Trumpovi lze chtít, aby ustoupil pouze v případě, že za ním stojí větší kamera. Zůstal tedy na pódiu. Připomínal nezvaného strýce na svatbě, který novomanželům předá obálku a pak se postaví mezi ně, protože bez něj by rodinné album působilo politicky nevyváženě. Hráči čekali, Rodri držel pohár a Infantino se snažil prezidentovi jemně naznačit, že španělská reprezentace má již dost hráčů.
Infantino k němu přiběhl s výrazem hotelového portýra, který musí odstranit opilého miliardáře z cizího pokoje, ale současně nechce přijít o spropitné. Něco Trumpovi vysvětloval, ukazoval směrem pryč a nervózně se usmíval.
Trump ho ignoroval.
Muž, který řídí světový fotbal, tak zjistil, že existuje pravidlo, které FIFA neumí vynutit: Donald Trump musí opustit záběr. Prezident dokonce předvedl několik pohybů ze svého tradičního tance. Španělští hráči měli za sebou více než dvě hodiny fyzického a taktického boje. Trump jim během několika sekund ukázal disciplínu, v níž nemá na světě konkurenci: synchronizované přivlastňování cizího úspěchu.
Trump totiž na veřejné akce nechodí. On je anektuje. Pro něj neexistuje slavnost, která by měla svého skutečného protagonistu. Existuje jen kulisa, v níž dosud nestojí dostatečně blízko středu.
Ještě před zápasem vysvětloval Infantinovi, že by Spojené státy měly dostat další mistrovství světa co nejdříve. Musí se to prý uskutečnit, dokud je Trump ještě „kolem".
Pohár šel vzhůru, hráči skákali a prezident Spojených států zůstal přilepený k fotografii jako cenovka, kterou se nepodařilo odstranit z dárku. Španělé Trumpa z oficiální fotografie vyretušovali.
Byla to dokonale španělská odpověď.
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