Náčelník ukrajinské armády pravděpodobně po týdnu protestů přijde o místo
21. 7. 2026
Šéf kanceláře Volodymyra Zelenského naznačuje, že vláda možná chystá odvolání Oleksandra Syrského
Obecně se očekává, že ukrajinský vrchní velitel Oleksandr Syrskyi přijde o místo, a to vzhledem k náznakům, že Volodymyr Zelenskyj ustoupil tlaku demonstrantů a chystá se provést personální změny ve vrchním velení armády.
Během posledních pěti dnů se před prezidentskou kanceláří v Kyjevě shromáždily tisíce demonstrantů, kteří skandovali: „Syrskyi pryč“. Někteří mávali struhadly na sýr – jde o slovní hříčku související se jménem velitele, které v ukrajinštině zní podobně jako slovo pro sýr.
Generální štáb země v pondělí popřel mediální zprávy, že by měl být Syrskyj brzy odvolán. Uvedl, že generál Syrskyj a jeho zástupce Andrij Hnatov nadále plní své povinnosti. „Odvolání z těchto funkcí se uskutečňuje na základě dekretu prezidenta Ukrajiny,“ dodal.
Navzdory těmto popřením naznačil vlivný šéf kanceláře prezidenta Zelenského, Kyrylo Budanov, že vláda vyslyšela náladu veřejnosti. „Postoj veřejnosti byl vyslyšen,“ uvedl. Situace se řeší „profesionálně a konstruktivně“, dodal a vyzval „všechny k zachování klidu“.
„Nepřítel pozorně sleduje každý náš vnitřní spor a čeká, až se začneme hádat mezi sebou … Práce již probíhá. Výsledky se dostaví,“ prohlásil.
Hlučné protesty začaly minulý čtvrtek poté, co Zelenskyj odvolal mladého a oblíbeného ukrajinského ministra obrany Mykhaila Fjodorova. Třicetipětiletý zastánce modernizace je obecně považován za toho, kdo během šesti měsíců ve funkci zlepšil postavení země na bojišti.
Zelenskyj minulý týden potvrdil, že vztahy mezi Fjodorovem a Syrským se zhoršily. Po svém odvolání Fjodorov prohlásil, že Syrský blokoval reformy „byrokratickými překážkami“ a ignoroval data, místo toho odměňoval brigády, které mu byly osobně loajální.
Jeden zdroj z ozbrojených sil potvrdil Syrského brzký odchod. „Jeho osud je zpečetěn. Otázkou je, kdo ho nahradí. Existuje několik důležitých požadavků. Měla by to být známá a oblíbená osoba, aby ji všichni uvítali s potleskem,“ uvedl.
„Neměla by však mít žádné zjevné politické ambice, aby nevznikl nový rival. Měl by to být zkušený voják, který naslouchá prezidentovi a plní jeho přání,“ dodal zdroj.
V pondělí se Zelenskyj setkal s několika možnými nástupci. Mezi vysokými veliteli byl i Mychailo Drapatij, náčelník společných ozbrojených sil Ukrajiny. Drapatij si upevnil svou reputaci tím, že v roce 2014 prorazil tankem proruskou blokádu, když se Rusko poprvé pokusilo obsadit východní město Mariupol.
Setkání s nejvyššími vojenskými představiteli se zúčastnil Jevhenij Chmara, kterého Zelenskyj jmenoval ministrem obrany. Není jasné, zda bude Fjodorov znovu jmenován do své funkce – což je klíčový požadavek demonstrantů – nebo zda se vrátí do vlády v jiné roli.
Organizátoři protestů tvrdí, že Zelenskyj má lhůtu do pátku, aby Fjodorovovi vrátil jeho původní funkci. Pokud se tak nestane, slibují „všeobecný protest na dobu neurčitou“ ve městech po celé zemi.
Zelenskyj ocenil nedávné ukrajinské údery na cíle v Rusku z velké vzdálenosti. „Přinesly výsledky proti logistickým zařízením a ropnému skladu. Cíle se nacházely více než 400 km od našich hranic. V Černém moři byly rovněž zasaženy dva tankery stínové flotily a čtyři nákladní lodě,“ uvedl.
„Oprávněně reagujeme na každý ruský útok proti našim městům a obcím. Tato válka musí skončit, a to je možné pouze zvýšením tlaku na jediného původce této války – Rusko,“ dodal Zelenskyj.
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