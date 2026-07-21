Sedm premiérů, jeden kocour a stále stejné dveře
21. 7. 2026 / Fabiano Golgo
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Dnes ráno jsem seděl před černými dveřmi čísla 10 a čekal na Andyho Burnhama. Ne z loajality. Ty dveře se zevnitř automaticky otevírají jen lidem. Kočka musí udržovat institucionální tlak. Burnham přijel z Buckinghamského paláce, vystoupil z auta, zamával, postavil se před mikrofony a oznámil, že Británie znovu nalezne stabilitu. Slíbil nový politický model, nový ekonomický model a desetiletý plán. Je sedmým britským premiérem od roku 2016 a sedmým, kterého jsem za svého působení v Downing Street přivítal.
V devatenácti letech člověk – nebo alespoň kocour – obdivuje každého, kdo si v této budově dovolí plánovat deset let dopředu. Zdejší premiéři totiž v poslední době nevydrží ani tak dlouho jako renovace koupelny. Lidé tomu říkají předání moci. Z úrovně chodníku to vypadá spíše jako stěhování.
Jmenuji se Larry. Od února 2011 bydlím v Downing Street a zastávám funkci hlavního lovce myší při Úřadu vlády. Jsem tedy státní zaměstnanec. To znamená, že nejsem majetkem premiéra, nepodléhám jeho volebnímu programu a při změně vlády mě nikdo neodnáší v kartonové krabici. Premiér je zde dočasně. Já mám služební poměr.
Přivedli mě sem za Davida Camerona. Oficiálně proto, abych chytal myši. Cameron později dospěl k názoru, že nejlepší způsob, jak vyřešit vnitřní spor Konzervativní strany, je požádat celý národ, aby ho vyřešil za něj. Vyhlásil referendum o Evropské unii, prohrál ho a druhý den oznámil rezignaci.
Já jsem několik myší chytil. Cameron následky referenda nikoliv.
Byl to příjemný muž s uhlazenými způsoby a sebevědomím člověka, který od narození předpokládal, že když otevře dveře, bude za nimi čekat správná místnost. Brexit mu ukázal, že za některými dveřmi bývá schodiště.
Po něm přišla Theresa Mayová.
Přinesla s sebou výraz „silná a stabilní vláda". Obě přídavná jména se krátce poté ztratila někde mezi Dolní sněmovnou a Bruselem. Mayová působila jako porcelánová konvice umístěná doprostřed zemětřesení. Stála vzpřímeně, zachovávala dekorum a každý týden z ní odpadl další kousek. Měla za úkol uskutečnit Brexit, který nechtěla, podle plánu, který neexistoval, s parlamentní většinou, o niž se sama připravila. Její dohody opakovaně neprošly parlamentem a v roce 2019 odešla.
Kočky mají proti lidem jednu výhodu. Když nechceme projít zavřenými dveřmi, nesvoláváme tři další hlasování o tom, zda jsou skutečně zavřené.
Pak přišel Boris Johnson.
Jeho vlasy působily dojmem, že byl právě vytažen z živého plotu po neúspěšném diplomatickém jednání s větrem. Často se říkalo, že Boris vnáší do politiky energii. To je pravda. Také převržená popelnice vnáší do ulice energii.
Dokončil Brexit, vyhrál volby a přesvědčil velkou část země, že normální pravidla jsou jen obtížně formulovaná doporučení určená ostatním.
Během pandemie nesměli Britové navštěvovat své umírající příbuzné. V Downing Street se mezitím konala setkání, jejichž účastníci zřejmě považovali zákaz večírků za metaforu. Boris se nakonec stal prvním úřadujícím britským premiérem, u něhož bylo konstatováno porušení zákona. Po hromadných rezignacích členů vlastní vlády odešel i on.
Myši se při rozsvícení alespoň rozprchnou. Politici nejprve tvrdí, že světlo nesvítilo.
Boris měl také psa jménem Dilyn. Nemám proti psům žádné zásadní námitky. Někteří z nich jsou schopni dlouhodobé loajality, což z nich činí nevhodné kandidáty pro vyšší funkce v Konzervativní straně.
Po Borisovi dorazila Liz Trussová.
Její premiérství trvalo čtyřicet devět dní, což je nejkratší funkční období v britských dějinách. Přišla s ekonomickým programem, který měl osvobodit trh, ale místo toho vyděsil trhy, potopil libru a donutil Bank of England zasahovat. Odešla dříve, než jsem se naučil rozeznávat zvuk jejích kroků.
Britský ústavní systém tehdy prokázal mimořádnou pružnost: dokázal strávit celé premiérství mezi dvěma mými večeřemi. Od těch dob se každá hlávka salátu v zemi dívá na kabinet s jistými profesními ambicemi.
Potom se nastěhoval Rishi Sunak.
Přišel uklidit nepořádek po Liz Trussové. Vypadal jako člověk, který zná cenu koberce, ale nikdy si nevšiml zápachu pod ním. Byl zdvořilý, pečlivý a vždy upravený. Jeho vláda však zdědila stagnující ekonomiku, rozvrácené veřejné služby a stranu, která už několik let připomínala rodinu hádající se při pohřbu o to, kdo dostane stříbrné příbory.
Sunak vyhlásil předčasné volby. Labouristé v nich zvítězili drtivou většinou a čtrnáct let konzervativní vlády skončilo.
Když Rishi pronášel svůj závěrečný projev v prudkém dešti, nikdo mu nepřinesl deštník. Britský stát má jaderné ponorky, ale stále není schopen zajistit, aby premiér při rezignaci nezmokl.
Pak přišel Keir Starmer.
Starmer dorazil s obrovskou parlamentní většinou, slibem národní obnovy a pověstí kompetentního muže. Jeho zvláštní schopností bylo pronášet i velmi dramatická sdělení tak, jako by četl zápis z porady o údržbě kopírky. Po letech Johnsonova chaosu měla být nuda předností. Ukázalo se však, že nuda bez výsledků je pouze pomalejší formou zklamání.
Starmerova vláda začala měnit rozhodnutí, vysvětlovat změny rozhodnutí a potom měnit vysvětlení změněných rozhodnutí. Po těžkých ztrátách labouristů v místních volbách a rostoucí vzpouře ve vlastní straně oznámil po necelých dvou letech rezignaci. Britové si přáli stabilitu. Dostali stabilní sérii politických obratů.
A nyní přichází Andy Burnham.
Muž z Manchesteru. Bývalý starosta. Takzvaný král severu. Pojem král používají lidé v této zemi poněkud lehkomyslně. Já uznávám jednoho panovníka, několik dobře umístěných radiátorů a nikoho dalšího.
Burnham dnes slíbil, že přesune moc z Westminsteru do regionů, posílí veřejnou kontrolu základních služeb, obnoví britský průmysl, zmírní životní náklady a předloží desetiletý plán. Jako první pokyn chce usilovat o ukončení bezdomovectví na ulicích. Jako tvor, který si váží teplého a bezpečného místa ke spaní, proti tomu nemohu nic namítat.
Také tvrdí, že chce politiku učinit méně toxickou. To bude obtížnější. Viděl jsem lidi v této budově přežít skandály, porážky i naprostou ztrátu důvěry. Jediné, co zpravidla nepřežijí, je zjištění jejich kolegů, že by mohli získat jejich kancelář.
Burnham mluví o přenesení moci z Downing Street do každého poštovního směrovacího čísla v zemi. Rozumné. V tomto domě bylo vždy příliš mnoho moci a příliš málo lidí ochotných otevřít dveře.
Není ale jisté, zda Británie potřebuje dalšího spasitele. Možná potřebuje vládu, která vydrží dostatečně dlouho, aby zjistila, kde se nacházejí vypínače, než začne měnit celý elektrický systém.
Od brexitového referenda odešlo šest premiérů. Příčiny byly různé: politická porážka, parlamentní pat, skandály, hospodářský chaos, prohrané volby a vzpoura vlastní strany. Výsledkem je země, která neustále mění řidiče, zatímco autobus stojí na stejném místě a cestujícím se zdražují jízdenky.
Lidé věří, že výměna osoby představuje změnu systému. Vynesou krabice jednoho premiéra, přinesou krabice druhého a oznámí novou kapitolu. Černé dveře zůstávají stejné. Stejné zůstávají chodby, poradci, protokoly, kamery i otázky, na něž nikdo nechce odpovědět.
Mění se pouze muž nebo žena před mikrofonem.
Já zůstávám.
To není hrdinství. Je to pracovní smlouva a zdravý kočičí instinkt neopouštět dům jen proto, že lidé uvnitř ztratili rozum. Moje funkce má alespoň srozumitelný název: hlavní lovec myší. Očekává se ode mě kontrola škůdců. Whitehall nikdy přesně neurčil, kterých druhů se tato povinnost týká. Domnívám se, že velmi moudře.
Burnham se po svém projevu přiblížil ke dveřím. Na okamžik se podíval mým směrem. Noví premiéři to dělají. Považují setkání se mnou za součást ústavního ceremoniálu. Král je požádá, aby sestavili vládu, a potom čekají, zda jim dovolím vstoupit.
Dovolil jsem mu to.
Přijetí do domu však není totéž jako přijetí do dějin. Andy Burnham má desetiletý plán. Výborně. Já začnu deseti minutami.
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