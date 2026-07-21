„Izraelští osadníci mají v kapse armádu,“ sdělují Palestinci po zastřelení dvou lidí na Západním břehu
21. 7. 2026
Obyvatelé Deir Jariru konstatují, že nedělní noční razie, na nichž se podílely i bezpečnostní síly, jsou součástí soustavného násilí
I podle brutálních měřítek násilí militantních osadníků na Západním břehu byl razie v Deir Jariru v neděli pozdě v noci, při které byli zabiti dva Palestinci a další skončil v nemocnici se střelným zraněním, extrémní.
Palestinci ve městě uvedli, že osadníci z nedaleké osady dorazili v neděli po 21:00 s tvrzením, že hledají ukradený dobytek. Brzy se k nim připojili izraelští vojáci a policisté, kteří je chránili, zatímco se pokoušeli násilím odvést ovce několika vesničanů.
Když však vesničané spustili poplach a shromáždil se dav, vojáci zastřelili dva muže, čímž podle palestinských obyvatel Deir Jariru odstartovali noc tří po sobě jdoucích razií osadníků z nedalekých osad a izraelských vojáků, která trvala až do 2:00 ráno.
Saber Ajaj, příbuzný jedné z obětí, 53letého Odeha Farajny, uvedl, že ho našel krátce poté, co byl zasažen střelou do hrudníku. Farajna, člen vesnické rady, vlastnil květinářství a pomáhal s kamenickými pracemi na místním hřbitově.
„V okamžiku, kdy jsem ho naložil do auta, jsem věděl, že je mrtvý,“ řekl Ajaj v rozhovoru během recepce pořádané po pohřbu. „Tato střelba měla za cíl zabít.“
V rozhovorech při pondělním pohřbu obou obětí popsali příbuzní a přátelé zemřelých Palestinců několik útoků, k nimž dochází každý měsíc a při nichž podle nich osadníci, podporovaní bezpečnostními silami, vtrhli do domů na okraji vesnice a ukradli hospodářská zvířata.
„Je to spolupráce mezi armádou a osadníky,“ řekl Adel Rashid, otec mladší oběti, 26letého Abdula Adela Rashida Abu Mukha.
Rashid uvedl, že místní osadníci mu v neděli ukradli 21 ovcí, zatímco dalšímu obyvateli vesnice bylo odcizeno dalších 50 kusů. Video z nedělního incidentu zachytilo osadníka chráněného čtyřmi vojáky IDF v zelené kamufláži, jak vede ovci z místního domu.
Tyto nájezdy jsou součástí celkového obrazu zhoršujícího se násilí ze strany osadníků v regionu, jelikož krajně pravicoví spojenci Benjamina Netanjahua urychlili zabírání půdy na okupovaném Západním břehu.
Svévolné kontrolní stanoviště a další omezení, jejichž cílem je odříznout města jako Deir Jarir po útocích Hamásu ze 7. října 2023, byly posíleny plány vlády schválit nové osady na Západním břehu ještě před celostátními volbami, které by mohly zpochybnit mandát Netanjahuovy vlády.
Na kopci nad vesnicí se nachází osada postavená v loňském roce, která podle Drora Etkese, Izraelce, jenž založil organizaci Kerem Navot sledující izraelskou pozemkovou politiku v okupované Palestině, zřejmě sdílí vodohospodářskou infrastrukturu s izraelskou vojenskou základnou. Obyvatelé uvedli, že osadníci a armáda zřejmě koordinovali tento útok.
Od 7. října 2023 bylo ve vesnici zabito sedm lidí. Na stěny vesnice byly sprejem namalovány jejich portréty spolu s datem jejich smrti.
„Zabíjení v Deir Jariru je jedním z příkladů toho, jak Izrael podporuje etnické čistky na Západním břehu: osadníci vtrhávají do vesnic a kradou, zatímco je doprovází armáda a policie a střílejí na Palestince, kteří se snaží chránit své domovy a majetek,“ uvedl Yuli Novak, výkonný ředitel organizace B’Tselem, izraelské organizace na ochranu lidských práv, která dokumentuje porušování lidských práv ze strany bezpečnostních sil.
Analýza deníku Guardian ukázala, že Izrael od začátku tohoto desetiletí nestíhá své občany za zabíjení palestinských civilistů na okupovaném Západním břehu, čímž vytvořil prostředí beztrestnosti pro kampaň násilí.
Útoky na Západním břehu se stupňují. Fadi Hamdallah al-Naasan, sedmnáctiletý mladík z městečka al-Mughayyir severovýchodně od Ramalláhu, zemřel v sobotu na následky střelného zranění nohy, které utrpěl během razie v jeho domě provedené izraelskou armádou a osadníky dne 11. července.
Téměř tisíc smutečních hostů, převážně mužů, se v pondělí krátce po poledni shromáždilo v Deir Jariru k pohřbu. Vyrazili v průvodu od mešity v centru města a nesli obě těla dolů na starý hřbitov.
Na silnici vedoucí do této oblasti stojí nová brána u kontrolního stanoviště zřízeného po 7. říjnu, kterou bezpečnostní síly údajně otevírají a zavírají svévolně, čímž vesnice fakticky odříznou od vnějšího světa.
„Pokaždé, když na nás zaútočí, snaží se nám zde život znepříjemnit,“ řekl 56letý Iyad Odah, člen obecní rady, který Farajnu znal. Uvedl, že od 7. října je zemědělská půda obce, která kdysi zabírala tisíce hektarů, nepřístupná, protože místní osadníci odhánějí zemědělce, kteří se pokoušejí dostat ke svým sadům a pastvinám.
Izraelská armáda v pondělí uvedla , že se vydala do Deir Jariru, aby doprovodila izraelské osadníky, kteří tvrdili, že jim byl ukraden dobytek, a chtěli si ho vzít zpět. Armáda uvedla, že zahájila palbu poté, co Palestinci házeli na bezpečnostní síly kameny a betonové bloky. Neodpověděla však na otázky, proč místo ostré munice nepoužila neletální prostředky k rozptýlení davu.
V reakci na tvrzení IDF, že byli ve vesnici napadeni „teroristy“, Odah z obecní rady města řekl: „Oni jsou ti skuteční teroristé.“
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