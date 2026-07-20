Macinka šíří rasismus, xenofobii a nenávist. Lže, jako když tiskne
20. 7. 2026
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Index nejbezpečnějších zemí v Evropě (2025):
1. Island – 0.53 % muslimské populace
2. Dánsko – 5 % muslimské populace
3. Rakousko – 8.3 % muslimské populace
4. Gibraltar – 4,8 % muslimské populace
5. Švýcarsko – 6 % muslimské populace
6. Lichtenštejnsko – 6 % muslimské populace
7. Česko – 0,2 % muslimské populace
Evropské země s nejmenším podílem vražd na počet obyvatel (2023):
1. Malta – 3,9 % muslimské populace
2. Slovinsko – 2,5 % muslimské populace
3. Švýcarsko – 6,0 % muslimské populace
4. Irsko – 0,9 % muslimské populace
5. Španělsko – 5,0 % muslimské populace
6. Nizozemsko – 6,0 % muslimské populace
7. Norsko – 3,4 % muslimské populace
8. Česko – 0,2 % muslimské populace
Zdroj: worldpopulationreview.com (čerpá z primárních dat OSN, Světové banky a dalších institucí) a Gemini AI (pro data o podílu muslimů na celkové populaci)
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