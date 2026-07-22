Francie se stává první zemí EU, která zakazuje přístup k sociálním sítím dětem mladším 15 let
22. 7. 2026
Parlament odhlasoval zákaz používání aplikací jako TikTok dětmi v rámci politiky prosazované Emmanuelem Macronem
Francouzský parlament schválil návrh zákona zakazující přístup k sociálním sítím dětem mladším 15 let, čímž se Francie stala první zemí EU, která dětem zakazuje používání aplikací jako TikTok.
Prezident Emmanuel Macron prosazoval tento zákaz jako klíčovou reformu svého posledního funkčního období a slíbil, že jej začne uplatňovat do září.
„Francie jde v Evropě příkladem, pokud jde o ochranu našich dětí a teenagerů,“ uvedl Macron ve videu zveřejněném na sociálních sítích, kde tento krok označil za „významný krok vpřed“.
V úterý poděkoval poslancům za podporu tohoto zákona.
„Nyní o něm musí rozhodnout Ústavní rada a poté bude čas přistoupit k činům, aby se toto opatření stalo skutečností a chránilo naše děti na internetu,“ dodal na X.
Po schválení Senátem v úterý dopoledne poslanci Národního shromáždění schválili návrh zákona poměrem hlasů 279 ku 81.
Stále více zemí přijímá opatření k omezení přístupu k sociálním sítím v souvislosti s rostoucím počtem varování ohledně jejich škodlivých účinků na děti.
Zákaz měl být zaveden ve dvou fázích, přičemž od 1. září by bylo dětem mladším 15 let znemožněno zakládat nové účty. Podle zákona by se zákaz na stávající účty vztahoval od ledna 2027.
Ministryně pro digitální záležitosti Anne Le Hénanffová před hlasováním uvedla, že tento časový plán je realistický, „protože nástroje pro ověřování věku již existují“ a další se stále vyvíjejí, přičemž odpovědnost za prosazení tohoto pravidla leží na samotných platformách.
„Po dobu čtyř měsíců budeme všichni ve Francii muset prokázat svůj věk,“ řekla novinářům. „Pokud bude někomu méně než 15 let, bude mu účet zrušen.“
Ministryně rovněž ujistila, že osobní údaje uživatelů budou chráněny.
Prosazení tohoto opatření do září by zajistilo, že jedno z ustanovení návrhu zákona – zákaz mobilních telefonů na středních školách – vstoupí v platnost na začátku francouzského školního roku.
Francouzský úřad pro veřejné zdraví loni uvedl, že platformy jako TikTok, Snapchat a Instagram jsou škodlivé pro dospívající, zejména pro dívky, i když to nebyl jediný důvod zhoršování jejich duševního zdraví.
Zákonodárci se shodli na nutnosti regulace, avšak obě komory se neshodly na přístupu.
Francouzští senátoři se přiklonili k dvoustupňovému systému rozlišujícímu mezi platformami na černé listině označenými za škodlivé pro vývoj dítěte a těmi, ke kterým by byl přístup možný se souhlasem rodičů.
Prosadil se však plošný zákaz dolní komory, a to navzdory kritice ze strany některých levicových politiků ohledně procesu ověřování věku, rychlosti jeho zavedení a rizika obcházení, jakož i obav o ochranu soukromí.
Výjimky ze zákazu jsou stanoveny pro weby, jako jsou online encyklopedie a vzdělávací platformy, a text nepočítá s žádnými sankcemi pro děti ani rodiče.
„Hlavní platformy jsou podle mého názoru z velké části připraveny,“ řekla agentuře AFP poslankyně Laure Millerová.
Systém černých listin by zabral více času, včetně nových konzultací s Evropskou komisí ohledně kritérií, a nesl by s sebou „malé riziko“ nesouladu s evropským právem, uvedla senátorka středového politického spektra Catherine Morin-Desailly.
Evropská komise zvažuje zákaz sociálních médií poté, co členské státy, včetně Francie, Řecka a Španělska, vyvinuly tlak na omezení přístupu.
Minulý týden předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová uvedla, že děti by měly mít k sociálním sítím „postupný a pozvolný přístup“.
Evropská komise rovněž představila aplikaci pro ověřování věku, kterou členské státy EU, včetně Francie, začaly v posledních měsících testovat.
Poté, co Macronova vláda loni pozastavila důchodovou reformu, by zákaz sociálních sítí mohl být jeho poslední významnou domácí změnou předtím, než příští rok odstoupí z funkce.
Francie bude pod drobnohledem ostatních evropských států – je to jedna z 20 zemí na světě, které navrhly nebo zavedly taková opatření.
V prosinci loňského roku se Austrálie stala první zemí na světě, která nařídila platformám TikTok, YouTube, Snapchat a dalším předním webům, aby odstranily účty osob mladších 16 let, jinak jim hrozí vysoké pokuty.Zdroj v angličtině ZDE
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