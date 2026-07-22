Rusko: MO informovalo o výcviku více než 140 tisíc Rusů v záložních plucích

Rusko: Putinovu gardu začali připravovat k mobilizaci
22. 7. 2026Rosgvardija se rozhodla poprvé aktualizovat pravidla civilní obrany, včetně přípravy na hrozby během období mobilizace. Návrh dokumentu byl zveřejněn na portálu státních dokumentů.
22. 7. 2026
"Pracovní skupiny a instruktoři bojových výcvikových jednotek a záložních pluků vycvičili více než 140 tisíc vojáků v záložních plucích, stejně jako na cvičištích a v oblastech sdružování jednotek," citoval Interfax Jevkurova.
Podle něj se v první polovině roku 2026 uskutečnilo více než 40 praktických akcí, aby bylo dosaženo potřebné úrovně školení. Jevkurov také uvedl, že pro "operační zavedení bojových zkušeností" do výcvikového procesu bylo poprvé na rotační bázi zapojeno 107 velitelů útočných jednotek. Podle něj upravovali výcvikové programy pro malé taktické skupiny s ohledem na zkušenosti z bojových operací.
Navíc náměstek ministra uvedl, že počet vojenských specializací, pro které DOSAAF trénuje, byl zvýšen z 20 na 30. "Zvláštní pozornost je věnována organizaci výcviku operátorů pro řízení pozemních a námořních robotických systémů," uvedl Jevkurov.
Na konci loňského roku prezident Vladimir Putin podepsal zákon, který umožnil ministerstvu obrany využívat mobilizační rezervu o síle 2 milionů mužů. Ačkoli úřady prohlásily, že záložníci (ti, kteří sloužili v armádě na základě smlouvy o pobytu v záloze) budou vysíláni pouze k "ochraně" klíčových zařízení, zákon stanovuje možnost jejich využití mimo Rusko.
Letos se úřady začaly obracet na podniky s požadavky na doplnění mobilizačních rezerv a pokutovaly firmy za neplnění kvót. Pokuty zejména dostal kirovský podnik "LEPSE" a také závody "Selmaš" a "Majak". Zaměstnavatelé naopak uvedli, že nikdo nechce vstoupit do mobilizační rezervy a poukazovali na ustanovení ústavy. V červenci Gazprom podepsal smlouvu s Ministerstvem obrany o vytvoření mobilních palebných skupin na ochranu svých zařízení. Nábor dobrovolníků do těchto jednotek byl rovněž dříve oznámen úřady Leningradské oblasti.
Zdroj v ruštině: ZDE
Diskuse