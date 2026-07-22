Hnutí "švábů" v Indii - výzva Módímu
22. 7. 2026
Indická vláda Narendry Módího se špatně odhadla, když zpočátku ignorovala stranu švábů. Co začalo jako satirický internetový fenomén vedlo v pondělí k největším masovým protestům za poslední roky.
Spouštěčem byly opakované rozsáhlé podvody při celostátních přijímacích zkouškách na studium medicíny, které podle mediálních zpráv vedly k dvanácti sebevraždám uchazečů. Ústředním požadavkem pokojného protestního hnutí je rezignace ministra školství Dharmendry Pradhana. Ten nicméně arogantně nechal kritiku po sobě stéct a označil demonstranty za "teroristy".
Díky hladovce známého aktivisty pak protesty nabraly na síle – zejména když byl o víkendu násilně hospitalizován úřady.
Módí a národní velikost
Zatímco v pondělí desetitisíce protestujících ignorovaly místní zákaz demonstrací, včetně výpadku internetu a masivní policejní přítomnosti v Dillí, Módí jednoduše ignoroval nespokojenost mladých lidí v Indii ve svém projevu na začátku parlamentního zasedání.
Místo toho poukázal na ekonomický růst o 7,7 %, první soukromý vesmírný let Indie a první vlakovou trasu poháněnou vodíkem. Ale většina populace nemá nic z národní velikosti, kterou Módí opakovaně staví do centra své politiky.
Až v pondělí vláda naznačila ochotu jednat, když se ministr zdravotnictví setkal se dvěma zástupci švábů. Ale nechal je čekat dvě hodiny na desetiminutové setkání a pak, podle svých vlastních slov, požadoval ukončení protestů. Mezitím represivní policejní opatření, jimiž vláda proti hnutí tvrdě bojuje, ukazují nervozitu za jeho arogancí.
Módího hinduistická nacionalistická Lidová strana nedávno vyhrála všechny důležité regionální volby a v současnosti se na národní úrovni nemusí obávat žádné opoziční strany. A švábí strana, navzdory milionům sledujících na internetu a desítkám tisíc na ulicích, je od takové role daleko vzdálená. Hromadné protesty však ukazují, že pokud si Módí nechce odcizit ještě více mladých lidí, musí jeho vláda ukončit svou aroganci a nabídnout mladým konkrétní řešení. Rezignace ministra školství je už dávno na řadě.
Zdroj v němčině: ZDE
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