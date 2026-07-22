Kdokoli, kdo chce queer lidem odebrat práva, by měl být zakázán
22. 7. 2026
Když jsem četl, že bavorská zemská parlamentní skupina nahlas uvažuje o zákazu spolku AfD v Durynsku, nejprve jsem se podíval na datum. Žádný aprílový žert.
Vedoucí parlamentní skupiny CSU Klaus Holetschek nechce "kategoricky vyloučit" částečný zákaz, bývalý ministr spravedlnosti CSU Winfried Bausback považuje žádost proti státní asociaci Björna Höckeho za právně proveditelnou. Strana, jejíž vůdce Markus Söder vždy popisoval zákaz AfD jako špatný způsob, náhle zjistí: Je to přece možné.
Fakt, že se proti proceduře zákazu stran z hlediska obsahu příliš nedá říct, je zřejmý nejpozději od zprávy Společnosti pro občanské svobody (GFF) předložené na konci června. Na více než 1 500 stranách autoři dokumentují, jak AfD systematicky zastrašuje skupiny lidí, aby je vytlačila z politického procesu, a jak podkopává princip rovnosti před zákonem prostřednictvím rasistického vyloučení a právního znehodnocení.
Co od toho stále mnoho lidí odrazuje? Oblíbený argument, že ne všichni voliči AfD jsou pravicoví extremisté, že jejich obavy musí být brány vážně, jejich problémy vyřešeny. Proto prosím nevyvíjejte příliš velký právní tlak ani hlasité protesty, jinak by se "znepokojení občané" mohli ještě více rozzlobit. Jako malé děti, se kterými to člověk skutečně myslí dobře, mluví o tomto radikalizujícím voličstvu s reálnými mocenskými možnostmi.
Na druhou stranu dochází k tvrdému zásahu, když mladí lidé demonstrují proti zničení Gazy nebo zbrojení. Spolková republika Německo věnuje jeden z největších politických trestních procesů v zemi skupině "Ulm 5", skupině aktivistů solidarity s Palestinou.
Protože vnikli do prostor izraelské zbrojní společnosti Elbit Systems a způsobili tam škody na majetku, státní zastupitelství je obviňuje z "vytvoření zločinecké organizace". Jsou souzeni ve Stuttgartu-Stammheimu a již jsou ve vazbě déle než maximálně šest měsíců, přestože existují velké pochybnosti o skutečném riziku útěku. Ale stát se nesmí nechat oklamat, pokud jde o škody na majetku. Zní to makabrózně, ale o to v podstatě jde. Nikdo o těchto mladých lidech neříká: Nesmíme je ztratit.
Na rozdíl od soudních procesů proti aktivistům zákaz AfD nekriminalizuje voliče, nepřipravuje nikoho o právo volit, nikoho neuvězní. Je to kauza proti organizaci, nástroj, který Základní zákon poskytuje právě pro tento případ.
Že obsah AfD porušuje lidskou důstojnost trans* lidí nevím jen proto, že jsem to četl ve zprávě GFF. Zažívám to každý den na autobusové zastávce. Strana, která je ochotná při první příležitosti zrušit má práva jako queer osoby, je neslučitelná se svobodnou a demokratickou zemí. Měla by být zakázána. Klidně také s podporou CSU.
Zdroj v němčině: ZDE
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