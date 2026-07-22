Izrael staví v Gaze několik mil dlouhou bariéru z hlíny, čímž prohlubuje rozdělení Gazy
22. 7. 2026
The Israeli military is quietly but quickly building a giant earthen barrier separating the over 50% of the Gaza Strip it controls from the rest of the territory. https://t.co/rZge0Nvpp0— Kenneth Roth (@KenRoth) July 21, 2026
The Israeli military is quietly but quickly building a giant earthen barrier separating the over 50% of the Gaza Strip it controls from the rest of the territory. https://t.co/rZge0Nvpp0— Kenneth Roth (@KenRoth) July 21, 2026
Izraelská armáda tiše, ale rychle staví obrovskou zemní bariéru, která odděluje více než 50 % Pásma Gazy, které ovládá, od zbytku území, jak vyplývá ze satelitních snímků, čímž dále prohlubuje rozdělení této malé palestinské enklávy.
V posledních měsících bylo vybudováno více než 23 kilometrů bariéry, která prochází palestinskými obcemi zničenými armádou. To odpovídá více než polovině délky tohoto pobřežního pásu, který je dlouhý asi 40 kilometrů a široký 11 kilometrů a kde žije přes 2 miliony Palestinců.
Po předložení satelitních snímků izraelská armáda potvrdila agentuře Associated Press, že v oblasti takzvané žluté linie, tedy hranice, ke které se izraelské jednotky stáhly na základě říjnové dohody o příměří s hnutím Hamás, vybudovala fyzickou bariéru. Tato linie byla v dohodě podporované USA koncipována jako dočasné rozdělení území do doby, než dojde k úplnému stažení izraelských sil.
Vzhledem k tomu, že příměří stagnuje, se však zdá, že se Izrael v této oblasti zakopává, což zvyšuje obavy Palestinců, že se tato linie mění v hranici. K bariéře se nevyjádřilo ani Centrální velitelství USA, které má za úkol monitorovat příměří, ani Rada pro mír, orgán vedený americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který má v budoucnu dohlížet na situaci v Gaze.
Armáda agentuře AP sdělila, že spolu s bariérou vybudovala kolem této linie „bezpečnostní zónu“ vybavenou zpravodajskými a technologickými prostředky. Na dotaz, jak daleko bude bariéra prodloužena, odmítla poskytnout podrobnosti o její trase. Uvedla, že cílem bariéry je zabránit pronikání nepřátel a chránit izraelské vojáky a izraelské obce v blízkosti Gazy.
Výstavba bariéry postupuje rychlým tempem
Od uzavření dohody o příměří se Palestinci v Gaze obávají, že Izrael jim nevrátí oblast Gazy, kterou kontroluje. Jen málokdo si však zřejmě uvědomuje, že kolem nich se právě budují zemní valy – a to kvůli nebezpečí, které hrozí již při pouhém přiblížení se k této oblasti.
Podle satelitních snímků poskytnutých společností Planet Labs PBC byla část sítě náspů v jižní části Gazy během dvou týdnů tohoto měsíce prodloužena o více než 2 kilometry.
1. července byl val dlouhý asi 500 metrů. Do 15. července se jeho délka zvýšila na asi 2,4 kilometru a propojil tak Izraelem kontrolované ruiny města Rafah s Muwasi, kde se nacházejí některé z největších palestinských stanových táborů.
Pokud bude výstavba pokračovat současným směrem, napojí se na nejdelší úsek bariéry, který se táhne téměř nepřetržitě v délce přibližně 17 kilometrů od jižního města Khan Younis až k okolí města Gaza na severu.
Výstavba tohoto úseku začala v únoru a podle satelitních snímků se zdá, že práce na jeho prodloužení dále na jih pokračují.
Mezi 21. červnem a 7. červencem přibyl více než jeden kilometr, který vede v těsné blízkosti izraelské vojenské základny postavené na troskách města Bani Suheila nedaleko Khan Younis.
Na samém severu Gazy vede několik nesouvislých úseků valů těsně za hranicemi téměř zcela srovnaného města Beit Lahia.
Výška valů na jednotlivých místech zůstává nejasná. Na některých místech se zdá, že bariéry vedou mimo žlutou linii.
Izrael z velké části zničil a vylidnil polovinu Gazy, kterou ovládá
Obyvatelstvo Gazy bylo natlačeno do pobřežní oblasti západně od žluté linie, kde většina lidí žije v ubohých stanových táborech a je závislá na humanitární pomoci.
Na druhé straně této linie satelitní snímky ukazují, že izraelské síly pomocí buldozerů a výbušnin srovnaly se zemí drtivou většinu budov, čímž prakticky vymazaly několik měst a Rafah, kde kdysi žilo více než čtvrt milionu lidí.
Na troskách palestinských měst vybudovaly nové silniční sítě a zřídily nové základny. Zničena byla také zemědělská půda. Izraelská armáda tvrdí, že ničí infrastrukturu využívanou hnutím Hamás.
Žlutá čára nebyla nikdy přesně vymezena, ať už v dohodě o příměří, nebo izraelskými či americkými představiteli, a na místě je vyznačena nejednotně. Armáda sdělila agentuře AP, že pracuje na jasném vyznačení trasy žluté čáry, aby „snížila napětí a zabránila ublížení nezúčastněným osobám“.
Izraelské síly zabily Palestince, kteří se přiblížili k této linii nebo ji překročili. Izraelská armáda tvrdí, že střílí na osoby, o nichž se domnívá, že jsou ozbrojenci ohrožující její vojáky. Mezi zabitými však byly i děti a další civilisté, kteří si zřejmě nebyli této linie vědomi. Někteří vojáci uvedli, že ne vždy vědí, na koho střílejí, a mají rozkaz zabít každého, kdo překročí hranici.
Izraelské údery zabily od vyhlášení příměří stovky Palestinců
Izraelské síly zabily od začátku příměří více než 1 100 Palestinců, většinu při leteckých a dronových útocích v okolí Gazy. Útoky militantů zabily ve stejném období pět izraelských vojáků.
V úterý brzy ráno zabil izraelský úder v Gaze Firase al-Masriho, jeho manželku a jejich čtyři děti ve věku od 6 do 13 let, jak uvedla nemocnice Shifa. Izraelská armáda pouze uvedla, že v danou dobu provedla úder proti militantům Hamásu v této oblasti.
Firasův bratr Ahmad al-Masri, který bydlí nedaleko, řekl, že v okamžiku výbuchu slyšel hlasy dětí.
„Volaly na mě: ‚Strýčku! Strýčku!‘“ řekl. „Ale oheň zuřil a my jsme nemohli nic dělat.“
Podle dohody o příměří má Izrael nakonec stáhnout své jednotky dále až na samé okraje Gazy, kde je nahradí mezinárodní bezpečnostní síly. Realizace dohody však již několik měsíců vázne.
Bývalý diplomat OSN, který nyní koordinuje příměří, viní Hamás z neochoty odzbrojit. Sporadická jednání o nalezení způsobu, jak odzbrojit Hamás, zřejmě nepřinesla téměř žádný pokrok, a Hamás naopak obviňuje Izrael z porušování příměří.
Válka začala poté, co militanti pod vedením Hamásu 7. října 2023 zaútočili na izraelské obce, zabili přibližně 1 200 lidí, převážně civilistů, a dalších 251 vzali jako rukojmí. Izrael reagoval drtivou vojenskou ofenzívou, při níž podle ministerstva zdravotnictví v Gaze zahynulo více než 73 000 lidí.
Ministerstvo, které bylo součástí nedávno rozpuštěné vlády vedené hnutím Hamás, vede podrobné záznamy, které agentury OSN a mezinárodní organizace obecně považují za spolehlivé. Nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci, uvádí však, že ženy a děti tvoří přibližně polivnu všech obětí.
Zdroj v angličtině ZDE
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